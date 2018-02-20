 Статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, собщает Цензор.НЕТ.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся там. Это те, кто находится в зоне АТО, или военных частях, которые отводятся на слаживание и т.п.", - собщил Матиос.

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"Свыше 500 тыс украинских мужчин прошли войну. А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни", - добавил он.

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