 Статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, собщает Цензор.НЕТ.
"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся там. Это те, кто находится в зоне АТО, или военных частях, которые отводятся на слаживание и т.п.", - собщил Матиос.
"Свыше 500 тыс украинских мужчин прошли войну. А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни", - добавил он.
Ограблена квартира депутата Верховной Рады.
По словам депутата, лично у него абсолютно ничего не пропало. А вот у его безработной жены было украдено 5 миллионов долларов, у пенсионера тестя $4 миллиона, у пенсионерки тещи $2млн., а также у личного водителя миллион и у первокласника сына $500тыс.
или
"возите проституток побольше, психологов"
Было бы желание. Не цензором единым.....
https://ru.tsn.ua/ukrayina/status-uchastnika-boevyh-deystviy-poluchili-pochti-250-tys-uchastnikov-ato-689759.html
..откуда клоун берет цыфру 500 тысяч, прошедших войну???, таких. как себя воевавших в саунах с лядями посчитал???
12 августа 2016
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Больше всего со статус УБД - военнослужащие ВСУ. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/status-uchastnika-boevyh-deystviy-poluchili-pochti-250-tys-uchastnikov-ato-689759.html
MustLive @MustLiveUA 1 ч.1 час назад
Нагадаю, що майже 100% інформації про сепаратистів і терористів переданої мною СБУ за 4 роки було проігноровано. Про злочинну бездіяльність СБУ, про підтримку банками терористів, тощо пишу з 2014 року. Такий день Героїв Небесної Сотні.
Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации .
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Чувства наши вплетены в сознание пришельцам . И в этом и есть Бог в Днепре незваный Где инопланетный разум не рад был нам Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений И справедливости созданий воплощений Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ . Ты должен жить - для мира ты отрада Ради себя , ради родных ведь ты надежда Для нас , для всех ушедших ведь ты монада Всей жизни их ты смысл , ты награда. Ты должен жить , ради родных и близких И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых Ты будь для нас Добра посланник и для них Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли . И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли Ты должен жить - для мира и страны ты награда Ты должен жить , ради родных и близких Для всех детей надежда и оптимизма ты услада И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
На ЛБС у нас пусть даже 50 тыщ л\с находится. Значит, на них припадает 2 (3) х 48 недель = 100 (150) случаев в год. По тылам и всей стране, , а так же на боевом дежурстве у нас еще 200 тыщ личного состава, на который тоже приходится 8 -12 случаев в неделю. Ладно, не 8-12. Шесть, нет, ладно - пять случаев в неделю - значит еще 250 случаев. Итого 150+250= 400.
Толик, когда прекратим пи*деть на говноканалах?? По известности соскучился? Выйди на Крест с табличкой на груди - лучший перформанс месяца и 100 тыщ просмотров за день гарантирую.
https://www.youtube.com/watch?v=WBLzCSRV-Sg