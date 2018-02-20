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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:самоубийство (534) Матиос Анатолий (505) военнослужащие (3475)

 Статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос

Военнослужащие в зоне проведения Антитеррористической операции совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, собщает Цензор.НЕТ.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся там. Это те, кто находится в зоне АТО, или военных частях, которые отводятся на слаживание и т.п.", - собщил Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В полтавском госпитале найден повешенным военнослужащий, - "Полтавщина"

"Свыше 500 тыс украинских мужчин прошли войну. А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни", - добавил он.

Также читайте: Мужчину на остановке в Киеве зарезал офицер ВСУ, недавно вернувшийся из зоны АТО, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/n3051569
 
 
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Тебя не устраивают ужасные цифры или человек, который их озвучил?
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а что трудно догадаться или погуглить? жена матиоса владеет 140 гектаров земли, 7 компаниями и 5 объектами недвижимости+бабло. отсюда и прозвище
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Самогубства це результат високих емоційних навантажень солдат та офіцерів в АТО. Нереформована армія не вміє працювати з ветеранами, немає психологів, немає відповідних процедур реабілітації військових після перебування в зоні бойових дій.
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Напомнили анекдот:
Ограблена квартира депутата Верховной Рады.
По словам депутата, лично у него абсолютно ничего не пропало. А вот у его безработной жены было украдено 5 миллионов долларов, у пенсионера тестя $4 миллиона, у пенсионерки тещи $2млн., а также у личного водителя миллион и у первокласника сына $500тыс.
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ты ему веришь? я нет. он прохвост и проходимец. О.Бендер - Матиос.
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боже мой - вот тут ужь за разгальдаиство (нет хорошой службы психологов) должэн кое кто лишитса поста, звания и сесть в тюрму.
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Ничего себе цифры, нормально так петрушка отрехформировал армию со своими бесконечными перемириями.
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Если Матиос заявляет про 2-3 человек , то значит на самом деле 5-6 .
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Матиос наверное на раше СМИ работает.... Уже второй раз такие закидоны делает... Ну да, стреляются и вешаются по пьяне, от стрессов, от вынужденного безделья.... У не воюющей армии всегда так, еще с Юлия Цезаря и раньше.... Работайте над тем, что бы уменьшить это - обустраивайте быт, возите проституток, побольше психологов... - все то что делают в нормальных армиях... Нет, выходит придурок и вякает на публику....
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Значит зеркало виновато в том, что у тебя рожа кривая?
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Зеркало виновато что ты не хочешь последовать примеру прототипа киношного героя псевдоним которого ты взял
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"возите проституток, побольше психологов"
или
"возите проституток побольше, психологов"
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Глеб Егорович Жеглов - ну да... Психологи есть, но мало, а доставку проституток (можно как угодно их назвать) нужно наладить... - во многих армиях это обычная практика... Только узаконить их наконец нужно....
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Еще он говорит, что 500 тысяч прошло войну. Он либо ебо...ый, либо на рашку работает такими вбросами шокирующей информации
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Когда только официально было выдано 320 тыс УБД, то это очень похоже на правду...
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Все кто выражает мнение которое тебя не устраивает-ахент Кремля)))Может с тобой что-то не так???К врачу обратись.Вешаются от безделья))Так чем бы заняться??О! Пойду ка повешусь!!!Подавляющее количество этих суэцидов-боевые потери.Просто оформляют как самоубийство что б деньги семье не платить.Ничего личного это просто бизнес)))В 2014 когда я служил за погибшего семье государство должно было выплачивать 600000 грн.Бери калькулятор и считай Емеля. P.s. Потерь НЕТ!!!!-Тымчук.Д.Б.
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Kortes Fernando - есть такое..., тоже слышал - списывают на самоубийства боевые...., но это редкость на самом деле Емеля... В этом случае не должно быть ни каких свидетелей, ни сослуживцев..., или они все должны быть в доле и конченные подонки. И да, вешаются от безделья от пост-травматического синдрома после увольнения, а в войсках по пьяне в основном..., но тоже от безделья, неустроенности и стрессов в мужском коллективе....
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Ну не знаю видать ты спец по посттравматическому стрессу и армейским самоубийствам.У меня например есть этот стресс уже с 2014 года и на самоубийство не тянет(как и тех кого я знаю) убить кого или покалечить еще бывает тянет (но я держусь пока Статистика самогубств військовослужбовців - у середньому 2-3 випадки на тиждень, - Матіос - Цензор.НЕТ 6914 )а на самоубийство нет.Ну а по поводу свидетелей и т.д это все туфта.Привезли жмура домой в село Велика Гута в деревянном смокинге отдали маме с папой и привет!!!Или ты думаешь что всей частью домой его привезут???Самоубийства есть но не так много.Скорее редко.Ну а по поводу конченных подонков улыбнуло Статистика самогубств військовослужбовців - у середньому 2-3 випадки на тиждень, - Матіос - Цензор.НЕТ 413 Кто по твоему сейчас страной правит???Почитай по выплатам погибшим и калькулятор не забуть.А как ранения на неосторожное обращение с оружием списывают слышал?Я видел.Не раз и не два.Последний случай со знакомым в 2016 произошел ступню ему оторвало в бою.Неосторожное начали везде по бумагам проводить.Еле правды добился побегать пришлось и людей подключать.Так что я останусь пожалуй при своем мнении.
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Ну прийдет время и вы обыватели много нового и интересного узнаете об всей этой заварушке что именуют АТО.
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Людям нужна справедливость! Подвергая собственную жизнь риску, каждый надеется на то что справедливость восторжествует..... но так получается, что их жертва становится трагедией для близких и статистикой для всех остальных.
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Так уже было. С американцами после Вьетнама и Ирака. С советскими солдатами - после Афганистана. Так будет и с украинцами теперь - эпидемия самоубийств. Мало кто знает, что в столичном военном госпитале есть своя закрытая психиатрическая клиника. На каких дверях здесь - нет ручек. Еще год назад здесь было меньше сотни пациентов. Теперь - 432.
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Я там был))Метро Печерская-элитный район))Там всего лишь псих корпус и ручки на дверях там есть.
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Ну если ты там не был то что тут сплетничаешь?Не влезет туда 432 человека лол.Так что твоя закидуха липовая-удали пост.
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Верить ТСН ???Нее!!Хотя может уже и расширили хз.Я там в 2014 был много времени прошло много психов появилось....
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Поискать инфу на других ресурсах - не проблема.
Было бы желание. Не цензором единым..... Статистика самогубств військовослужбовців - у середньому 2-3 випадки на тиждень, - Матіос - Цензор.НЕТ 6449
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Ведущий спец там по фамилии Чайковский
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Когда на конец ветеран отдыха на Мальдивах покончит самоубийством ???
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А может он любитель медленно помучаться? Статистика самогубств військовослужбовців - у середньому 2-3 випадки на тиждень, - Матіос - Цензор.НЕТ 7937
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Хочет, животное, боевые под самоубийства подвести???
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разное в армии видел, но не верю я в ТАКИЕ цифры!, не верю и все!, как не верю в его честно заработанные маетки - это люди фейки,, кторые будут трындеть лишь бы быть на плаву, тпа какой я борцун с самогубствами и изнасилованиями в армии...
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Это иллюстрация твоих хозяев на потери в Сирии?
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вот статистка, УБД 250 тысяч
https://ru.tsn.ua/ukrayina/status-uchastnika-boevyh-deystviy-poluchili-pochti-250-tys-uchastnikov-ato-689759.html

..откуда клоун берет цыфру 500 тысяч, прошедших войну???, таких. как себя воевавших в саунах с лядями посчитал???
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Это цифры от
12 августа 2016
Количество комментариев 1 Количество просмотров 1184
Больше всего со статус УБД - военнослужащие ВСУ. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/status-uchastnika-boevyh-deystviy-poluchili-pochti-250-tys-uchastnikov-ato-689759.html
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Так искореняй и предупреждай этот кошмар, , матиос хапуга рыговонялотепловизорное
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вот что пишут наши кибер-добровольцы, которые в сети борются с рашистами и блокируют их аккаунты... Читай придурок Матиос.....

Статистика самогубств військовослужбовців - у середньому 2-3 випадки на тиждень, - Матіос - Цензор.НЕТ 4983 MustLive‏ @MustLiveUA 1 ч.1 час назад
Нагадаю, що майже 100% інформації про сепаратистів і терористів переданої мною СБУ за 4 роки було проігноровано. Про злочинну бездіяльність СБУ, про підтримку банками терористів, тощо пишу з 2014 року. Такий день Героїв Небесної Сотні.
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А что пишут кибер-добровольцы которые борются с шоколадной бандой и блокируют их аккаунты можно почитать?А они на них работают?!!Тогда я думаю Матиос обо всем этом в курсе
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Депривация мира .
Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации .
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Чувства наши вплетены в сознание пришельцам . И в этом и есть Бог в Днепре незваный Где инопланетный разум не рад был нам Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений И справедливости созданий воплощений Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ . Ты должен жить - для мира ты отрада Ради себя , ради родных ведь ты надежда Для нас , для всех ушедших ведь ты монада Всей жизни их ты смысл , ты награда. Ты должен жить , ради родных и близких И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых Ты будь для нас Добра посланник и для них Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли . И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли Ты должен жить - для мира и страны ты награда Ты должен жить , ради родных и близких Для всех детей надежда и оптимизма ты услада И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
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Статус участника боевых действий, по состоянию на 31 января 2018 года, получили 326 060 участников. Откуда 500 тыс ?
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толик тепловизор жгёт.
На ЛБС у нас пусть даже 50 тыщ л\с находится. Значит, на них припадает 2 (3) х 48 недель = 100 (150) случаев в год. По тылам и всей стране, , а так же на боевом дежурстве у нас еще 200 тыщ личного состава, на который тоже приходится 8 -12 случаев в неделю. Ладно, не 8-12. Шесть, нет, ладно - пять случаев в неделю - значит еще 250 случаев. Итого 150+250= 400.
Толик, когда прекратим пи*деть на говноканалах?? По известности соскучился? Выйди на Крест с табличкой на груди - лучший перформанс месяца и 100 тыщ просмотров за день гарантирую.
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Это что, попытка замолчать преступления или скрыть боевые потери?
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кто думает что в "невоюющих" странах иначе, посмотрите фильм "спасибо за вашу службу".
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если главному военному прокурору страны в военное время так хочется славы и адреналина, то самое время ему захреначить зимнее восхождение на Эльбрус со всей прокацапской фракцией военной прокуратуры во главе с собой. Страна будет вам благодарна за аутолюстрацию. Все ж лучше, чем набрасывать на курченковский вентилятор, да и пользы больше.
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За самогубство сім"ям загиблих не виплачується 600000 грн за втрату годувальника. Тому на фронті, де йдуть бої, така кількість "самогубств", а державі економія.
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,,,,. жалко шо тепловизор в статистику не попал ,,,
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Интересно, а какая статистика самоубийств среди прокуроров? В неделю...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос
 
 
 
 
 
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