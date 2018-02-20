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Все про:вырубка (70) лес (353) Польша (4157) суд (20534) Евросоюз (11690)

 Польша разрешила лесозаготовку в Беловежской пуще, Суд ЕС признал это решение незаконным

Польша нарушила законодательство ЕС по окружающей среде, позволив лесозаготовку в одном из старейших лесов континента - Беловежской пуще.

О вынесении такого решения Судом Европейского Союза сообщил юрисконсульт суда Ив Бот, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Заготовка леса в Беловежской пуще началась в прошлом году после того, как Министерство по вопросам окружающей среды Польши позволило увеличить почти втрое вырубки. Власти объяснили решение наличием вредителей, которые портили кору деревьев.

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Еврокомиссия прошлого года передала дело по Беловежской пуще в Суд ЕС, который приказал остановить лесозаготовку, пока не будет принято решение по делу.

Европейский суд, который, как ожидается, вынесет решение по делу в конце этого года, обычно разделяет мнение своего ведущего правового советника, которым является Бот, но не всегда.

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Новый министр по вопросам окружающей среды Польши Генрих Ковальчик заявил 20 февраля, что его страна "будет уважать окончательное решение суда о Беловежской пуще".

Один из последних девственных лесов Европы, расположенный на территории Польши и Беларуси, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для наибольшей концентрации здесь семейства зубров.

Источник: https://censor.net.ua/n3051568
 
 
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Європейський суд вирішив: "Навіщо різати ліс в Європейській Польщі, якщо в корумпованій Україні той самий ліс виріжуть за хабарі?!"
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Мнение лесничих из Беловежской пущи, что потери леса от неконтролируемого размножения короеда будут катастрофическими по сравнению с контролируемыми вырубками для препятствия его распространению. Но суд ЕС показал, что он - не более, чем слепая бюрократическая система, и может только читать по бумажке, а не принимать ответственные, не окрашенные политическими пристрастиями, решениями.
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А послушать наших лесничих - они тоже ведут усиленную борьбу если не с короедом то с сухостоем..... Кроме лесничих, есть еще другие природоохранные организации, которые не меньше лесничих разбираются в короедах и я уверен, что суд их тоже выслушал (ибо было заявление польской стороны о буйстве тех самых короедов, в результате чего суд в 99% запрашивает экспертную оценку)
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Как это обставлено и кто такие экологи-политиканы (идейные преемники защитников мира под дуду КГБ, подобные арбузу: внешне зеленые, а внутри красные) мы знаем и без вас.

Этих Беловежский лес заботит меньше всего. Им важна лишь провокация против Польши и правительства ПиС.
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у вельмишановного паньства уже, вообще, крыша едет! Наверное, приснилось, что в Беловежской пуще, бандЭровцы прячутся, надо бы ее, проредить, малость.
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Ти ба, а ліс з Карпат ЄС з задоволенням купує.
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уже меньше
вырубают сибирь со скоростью 7млн га в год.
оно и понятно, китай у себя вырубку запретил, а тут раша под боком.
и накаких судов ес и прочей экологии
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"В Швеции и Германии,
например, чтобы срезать даже одно ценное дерево, собираются целые комиссии,
которые просят разрешения у местных
жителей. У нас же ежегодно вырубают больше 300 тысяч гектаров деревьев. Такими
темпами через пару лет и Карпат не останется.

Шипование деревьев - один
из радикальных способов противодействия вырубке деревьев. Фактически, шипование
деревьев - это вбивание длинных железных или керамических гвоздей в ствол
дерева под разными углами. Дорогостоящие автоматические пилы или бензопилы, а в
некоторых случаях даже лесопилки, при столкновении с такими гвоздями легко
ломаются, отчего вырубание таких деревьев перестаёт быть экономически
оправданным. "
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Були випадки коли гуцули в таких шипувальщиуів їхні ж шипи вбивали.
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Є цікавіша інформація...
Загальна сума державного і гарантованого боргу України станом на 1 січня становила 2,14 трильйона гривень.
Це 2 140 000 000 000 гривень. Тобто, кожен громадянин України, від новонародженого до паралізованого діда винен 55 тисяч гривень. У вас в родині 5 чоловік? Ви винні 275 тисяч гривень.
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Обожнюю таких економістів як ти ))))) яка в тебе економічна освіта? Можна поцікавитись? Міко з польщі ))) ВПН щоб в контактіку сидіть?
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Бачив, а крім нього бачив Ілона Маска, Стівена Возняка, Еппл, Форд, Інтел, ХьлетПаккард, Шеврон, Мобіл, ДженералЕлектрік, Катерпіллер, Макдональдс, ІВМ, Пфайзер, Майкрософт, Кока Кола, Пепсіко, Гугл, Боінг...
і ще з кілька сотень фірм, відомих технічним прогресом, високооплачуваною працею людей, передовою продукцією - відомих у всьому світі, а не відомих мразотою, яка спочатку пограбувала країну, цілеспрямовано знищила підприємства, а потім за награбовані гроші "викупила у держави" і "підняла з колін", насправді побудувавши аж цілу собачу будку.
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Хорошо было сидеть на германской шее, и принимать законы о "запрете бандеровщины".
Однако германские деньги заканчиваются, и теперь работать придётся.
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и снова брехня, основанная на переработке руснявого агитпропа при полном отсутствии знания и понимания предмета.
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пока НАТО не спит, мы спим спокойно, т.к. есть кому откапутить мордорскую ордищу.
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автопортрет? только звездочки красные с танков и своего шлема зачем отфотошопил? Украинского закона о декоммунизации убоялся, неосовок?
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Всё чего я опасаюсь - когда сумасшедших, вроде тебя, в эфир выпускают.
Заплёвываете вокруг себя всё к чему прикоснётесь.
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нормальная реакция загнанного в угол кацапского тролля: как только шах-мат, то сразу истерика, фигуры со стола и грозное махание шахматной доской. Выпей водички и спой свой савецкий гимн, неосовок.
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Давай топай отсюда, хамское отродье; достал всех нормальных людей.
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Боліки з Льолеками втратили нюх остаточно
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Болек - кликуха информатора службы безопасности коммунистической Польши Леха Валенсы. Но утратил он не нюх, а прежде всего совесть, как и взрошенная при нем част посткоммунистической недолюстрированной, инфильтрованной кремлевской агентурой польского политического класса. Убитый качиньский начал было необходимую долюстрацию, но его быстро "приземлили" как под давлением ЕС, так и с помощью путинско-тусковской спецоперации под смоленском в 2010...

На примере Польши подумайте, к чему приведет недолюстрация в Украине, даже если удастся отогнать Русню...
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шкода, що другого нациста качинського на цьому літаку не було....
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ну примерно так туск с путиным и подумали и поехали уничтожать улики и вещдоки.
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Власти Польши следуют рекоммендациям местных лесничих, настаивающих на срочной необходимости вырyбки из-за быстрого размножения короеда.

Европа же следует шуму, создаваемому кабинетными экологами, следующиx своим догмам и невежеству, и политическим преференциям, а также антипольским силам в Польше и Евросоюзе, которые рады любому поводу наброситься на партию ПиС, которая стоит им поперек горла, в том числе и из за продолжения расследования убийства президента Качиньского под Смоленском, которую евробюрократия предпочла проигнорировать и забыть, ну и из-за шкурных интересов немецких концернов, которые не платили налогов в Польше и эксплуатировали польскую рабочую силу на минимуме оплаты труда и временных контрактах, пока правительство ПиС не перекрыло им эту халяву в Польше, которую развели при немецкой марионетке Туске (пособнике убийства Качиньского, препятствовавшего его нормальному расследованию).
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Польша - парламентско-президентская республика. В парламенте Польши большинство - представители "ПиС". Они там уже четыре года. Туска давно нет. Что мешает расследованию гибели Качиньского? Вам это не кажется несуразным?...
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в чем несуразность? При Туске в сотрудничестве с русскими столько концов было опущено в воду, обломки самолета оставлены в русне, россиские свидетели спрятаны, записи черных ящиков сфальсифицированы, оригиналы испорчены,
трупы перемешаны и перепутаны... При ПиС начали разгребат завалы. В ответ - вой, давление и дезинформация из ЕС, под вой тусковцев, боящихся расследования и люстрации, включая мелкое подвывание из ставшей жертвой многолетней дезинформации Украины. В итоге соглашатели в самом ПиС, всплывшие под давлением ЕС, главу комиссии по расследованию Мачиревича отравляют без обьяснений в отставку, судебная реформа (необходимая для люстрации) застопорилас на пол-пути .... Несуразность - ваш пост, основанный на диком незнании или упоротом нежелании знать. В свете массированной дезинформации о ПиС и Польше это понимаемо, но в свете моих попыток хоть что-то донести - уже не извиняемо. Да и логика у вас - скорее дезинформатора, а не незнающего.
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Туск - "говно и предатель", ЕС - предатели, Украина - "дезинформирована и поэтому предаёт... Только одна "ПиС" - "белая и пушистая"... Только вот Мачеревича отправили в отставку при "ПиСовском" большинстве в парламенте, а подчинение судебной власти исполнительной - путь к диктатуре "телефонного права"... Если парламент Польши посчитает нужным - пусть поднимает вопрос о судебном преследовании Туска и "тусковцев"... Но, почему-то законодательная власть, в лице "ПиСовского" большинства, молчит... И "братик Качиньский" язык в попу утянул и молчит... Значит, невыгодно?!... И вот, на волне такого противостояния внутри страны, ПиС" ещё и наживает себе врагов в лице ЕС и других соседей... То паспорта с видами Вильнюса и Львова, то закон об институте национальной памяти, из-за которого "разосрались" с американцами и евреями... Это по-умному?!
Читайте Куприна, помогает:
Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу
Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна (1870-1938). Слова ротного командира капитана Сливы.
«...Молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:
- От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу».
Используется как иронический комментарий к поведению человека, который считает правым лишь одного себя.
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на все эти вопли пояснения есть в моих постах, а тратить время на подкормку троллей мне нет нужды.
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Значит, Вы и себя с подпоручиком сопоставили... Ну, что же... Вам же и хуже...
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Вашего руснявого Куприна я даже и читать не стал. Сказки русскага мира вне моих интересов задолго до того, как их ущербность начала осознавать и Украина.
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у нас суд ЕС не сможет признать такое решение незаконным, так как решения нет. рубят без решения.
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...Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, Беловежская пуща
(с) Песняры
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вас дурят дезинформацией о ПиС и Польше. Дезу из русни Украина почти научилась фильтровать, а вот Евросоюзовскую антипольскую хаваете чавкая..., увы. Пол Польши тоже ее хавает, а из них добрая половина до сих пор жует и тухлую совково-кацапскую. Их-то отрыжками и заполняется информ-пространство Украины.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша разрешила лесозаготовку в Беловежской пуще, Суд ЕС признал это решение незаконным
 
 
 
 
 
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