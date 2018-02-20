 Польша разрешила лесозаготовку в Беловежской пуще, Суд ЕС признал это решение незаконным

О вынесении такого решения Судом Европейского Союза сообщил юрисконсульт суда Ив Бот, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Заготовка леса в Беловежской пуще началась в прошлом году после того, как Министерство по вопросам окружающей среды Польши позволило увеличить почти втрое вырубки. Власти объяснили решение наличием вредителей, которые портили кору деревьев.

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Еврокомиссия прошлого года передала дело по Беловежской пуще в Суд ЕС, который приказал остановить лесозаготовку, пока не будет принято решение по делу.

Европейский суд, который, как ожидается, вынесет решение по делу в конце этого года, обычно разделяет мнение своего ведущего правового советника, которым является Бот, но не всегда.

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Новый министр по вопросам окружающей среды Польши Генрих Ковальчик заявил 20 февраля, что его страна "будет уважать окончательное решение суда о Беловежской пуще".

Один из последних девственных лесов Европы, расположенный на территории Польши и Беларуси, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для наибольшей концентрации здесь семейства зубров.