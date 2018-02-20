 Польша разрешила лесозаготовку в Беловежской пуще, Суд ЕС признал это решение незаконным

О вынесении такого решения Судом Европейского Союза сообщил юрисконсульт суда Ив Бот, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Заготовка леса в Беловежской пуще началась в прошлом году после того, как Министерство по вопросам окружающей среды Польши позволило увеличить почти втрое вырубки. Власти объяснили решение наличием вредителей, которые портили кору деревьев.
Еврокомиссия прошлого года передала дело по Беловежской пуще в Суд ЕС, который приказал остановить лесозаготовку, пока не будет принято решение по делу.
Европейский суд, который, как ожидается, вынесет решение по делу в конце этого года, обычно разделяет мнение своего ведущего правового советника, которым является Бот, но не всегда.
Новый министр по вопросам окружающей среды Польши Генрих Ковальчик заявил 20 февраля, что его страна "будет уважать окончательное решение суда о Беловежской пуще".
Один из последних девственных лесов Европы, расположенный на территории Польши и Беларуси, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для наибольшей концентрации здесь семейства зубров.
Этих Беловежский лес заботит меньше всего. Им важна лишь провокация против Польши и правительства ПиС.
вырубают сибирь со скоростью 7млн га в год.
оно и понятно, китай у себя вырубку запретил, а тут раша под боком.
и накаких судов ес и прочей экологии
например, чтобы срезать даже одно ценное дерево, собираются целые комиссии,
которые просят разрешения у местных
жителей. У нас же ежегодно вырубают больше 300 тысяч гектаров деревьев. Такими
темпами через пару лет и Карпат не останется.
Шипование деревьев - один
из радикальных способов противодействия вырубке деревьев. Фактически, шипование
деревьев - это вбивание длинных железных или керамических гвоздей в ствол
дерева под разными углами. Дорогостоящие автоматические пилы или бензопилы, а в
некоторых случаях даже лесопилки, при столкновении с такими гвоздями легко
ломаются, отчего вырубание таких деревьев перестаёт быть экономически
оправданным. "
Загальна сума державного і гарантованого боргу України станом на 1 січня становила 2,14 трильйона гривень.
Це 2 140 000 000 000 гривень. Тобто, кожен громадянин України, від новонародженого до паралізованого діда винен 55 тисяч гривень. У вас в родині 5 чоловік? Ви винні 275 тисяч гривень.
і ще з кілька сотень фірм, відомих технічним прогресом, високооплачуваною працею людей, передовою продукцією - відомих у всьому світі, а не відомих мразотою, яка спочатку пограбувала країну, цілеспрямовано знищила підприємства, а потім за награбовані гроші "викупила у держави" і "підняла з колін", насправді побудувавши аж цілу собачу будку.
Однако германские деньги заканчиваются, и теперь работать придётся.
Заплёвываете вокруг себя всё к чему прикоснётесь.
Угу, ще й кацапів змушують це робити, Укладка асфальта в дождь и закатывание в бетон деревьев возмущает жителей Краснодара - KrasnodarMedia
На примере Польши подумайте, к чему приведет недолюстрация в Украине, даже если удастся отогнать Русню...
Европа же следует шуму, создаваемому кабинетными экологами, следующиx своим догмам и невежеству, и политическим преференциям, а также антипольским силам в Польше и Евросоюзе, которые рады любому поводу наброситься на партию ПиС, которая стоит им поперек горла, в том числе и из за продолжения расследования убийства президента Качиньского под Смоленском, которую евробюрократия предпочла проигнорировать и забыть, ну и из-за шкурных интересов немецких концернов, которые не платили налогов в Польше и эксплуатировали польскую рабочую силу на минимуме оплаты труда и временных контрактах, пока правительство ПиС не перекрыло им эту халяву в Польше, которую развели при немецкой марионетке Туске (пособнике убийства Качиньского, препятствовавшего его нормальному расследованию).
трупы перемешаны и перепутаны... При ПиС начали разгребат завалы. В ответ - вой, давление и дезинформация из ЕС, под вой тусковцев, боящихся расследования и люстрации, включая мелкое подвывание из ставшей жертвой многолетней дезинформации Украины. В итоге соглашатели в самом ПиС, всплывшие под давлением ЕС, главу комиссии по расследованию Мачиревича отравляют без обьяснений в отставку, судебная реформа (необходимая для люстрации) застопорилас на пол-пути .... Несуразность - ваш пост, основанный на диком незнании или упоротом нежелании знать. В свете массированной дезинформации о ПиС и Польше это понимаемо, но в свете моих попыток хоть что-то донести - уже не извиняемо. Да и логика у вас - скорее дезинформатора, а не незнающего.
Читайте Куприна, помогает:
Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу
Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна (1870-1938). Слова ротного командира капитана Сливы.
«...Молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:
- От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу».
Используется как иронический комментарий к поведению человека, который считает правым лишь одного себя.
Беловежская пуща, Беловежская пуща
(с) Песняры