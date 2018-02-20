 За справку об инвалидности врач требовал с пациентки 10 тыс. грн, - Генпрокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"В понедельник, 19 февраля 2018 года, прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и следователями следственного отдела Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержан член врачебно-консультативной комиссии Богуславской ЦРБ при получении неправомерной выгоды от гражданки за влияние на принятие решения Мироновской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии о предоставлении гражданке третьей группы инвалидности пожизненно", - говорится в сообщении ведомства.
Досудебное расследование установило, что медицинский работник во время проведения медицинского осмотра гражданки, потребовал у нее 20 тыс грн "за успешное прохождение медицинского осмотра и принятие решения о предоставлении ей третьей группы инвалидности пожизненно". "В случае невыполнения данного требования, медицинский работник угрожал лишением группы инвалидности. В дальнейшем, медработник уменьшил размер неправомерной выгоды до 10 тыс грн, часть из которых получил накануне заседания Мироновской межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии", - уведомляют в Генпрокуратуре.
Медработника задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Не кражей миллиардов, не посадкой медведчуков и рабиновичей, не коррупцией в министерствах - а врачом и пациенткой???
Всем можно, а ему нет? Он же не виноват, что у него в руках только бланки справок ....
(черный какой то юморок вышел ...)
От деякі розцінки із Виноградова, 1 рік 300 доларів, 2 років 400 з скидкою. Про це знає і прокуратура і сбу но принцип кум, сват, брат, діє. До того як вияснилось голова МСЕК не повина заповнювати електронну декларацію (у нашому випадку пані Марека), на що я зауважив панні що є виконуючим обовязків міністра (відповідь була стандартна написати офіційне звернення моз)