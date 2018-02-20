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 За справку об инвалидности врач требовал с пациентки 10 тыс. грн, - Генпрокуратура

Ликвидирована коррупционная схема в медицинском учреждении в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В понедельник, 19 февраля 2018 года, прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и следователями следственного отдела Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержан член врачебно-консультативной комиссии Богуславской ЦРБ при получении неправомерной выгоды от гражданки за влияние на принятие решения Мироновской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии о предоставлении гражданке третьей группы инвалидности пожизненно", - говорится в сообщении ведомства.

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Досудебное расследование установило, что медицинский работник во время проведения медицинского осмотра гражданки, потребовал у нее 20 тыс грн "за успешное прохождение медицинского осмотра и принятие решения о предоставлении ей третьей группы инвалидности пожизненно". "В случае невыполнения данного требования, медицинский работник угрожал лишением группы инвалидности. В дальнейшем, медработник уменьшил размер неправомерной выгоды до 10 тыс грн, часть из которых получил накануне заседания Мироновской межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии", - уведомляют в Генпрокуратуре.

Медработника задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3051567
 
 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура у нас уже таким уровнем занимается????
Не кражей миллиардов, не посадкой медведчуков и рабиновичей, не коррупцией в министерствах - а врачом и пациенткой???
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а шо, врач на Мальдивы или там какие то простенькие Сейшелы не заслужил?
Всем можно, а ему нет? Он же не виноват, что у него в руках только бланки справок ....
(черный какой то юморок вышел ...)
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Врач неадекват и не следит за коньюктурой. На Троещине можно получить инвалидность за гараздо меньшую сумму.
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На Троещине инвалидность вообще, бесплатно можно получить. На киевской Трое, Гектор с Ахиллом отгребли бы мгновенно, а хитромудрый Одиссей, не смог бы, четко ответить за базар и отхватил бы также, как, слишком умный пацанчик, да еще, и не с этого раена
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Генпрокуратура-клоуны. Сука уже даже не смешно.Это с каких пор они такой "крупняк" ловят?
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И после этого не дать ему справку об инвалидности!
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Руки, ноги могут отрастать? О каких реформах речь, если инвалиды вынуждены мучится из за бюрократической дурости?
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так єто еще по божески..за регресс шахтерам..от 30 000 грн и не подходи )))
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Шо за люди? Їм скидку 50% роблять, а вони все одно незадоволені.)))
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Звична картина, але то не врач просить а комісія МСЕК, просто взятку через врача оформляють.
От деякі розцінки із Виноградова, 1 рік 300 доларів, 2 років 400 з скидкою. Про це знає і прокуратура і сбу но принцип кум, сват, брат, діє. До того як вияснилось голова МСЕК не повина заповнювати електронну декларацію (у нашому випадку пані Марека), на що я зауважив панні що є виконуючим обовязків міністра (відповідь була стандартна написати офіційне звернення моз) За довідку про інвалідність лікар вимагав з пацієнтки 10 тис. грн, - Генпрокуратура - Цензор.НЕТ 8915
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа справку об инвалидности врач требовал с пациентки 10 тыс. грн, - Генпрокуратура
 
 
 
 
 
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