 Хотим реализовать совместно с ЕС проект по модернизации профтехобразования, - Гриневич

Об этом Министр образования Лилия Гриневич заявила во время круглого стола "Европейское измерение украинских реформ" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть еще одна очень важная сфера, традиционно в Украине, к сожалению, была очень запущена. Это профессионально-техническое образование. Следствие этой запущенности мы все сейчас ощущаем, потому что на рынке труда мы не имеем достаточно квалифицированных кадров... Мы заинтересованы в том, чтобы реализовать совместно с ЕС проект по модернизации и обновлении нашей системы профессионально-технического образования", - сказала Гриневич.

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Министр добавила, что важно принять специальный закон о профессионально-техническом образовании.