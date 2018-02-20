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 Политика Украины
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Все про:профтехобразование (19) Евросоюз (11690) Гриневич (266)

 Хотим реализовать совместно с ЕС проект по модернизации профтехобразования, - Гриневич

Украина заинтересована реализовать в сотрудничестве с Евросоюзом проект модернизации и обновления профтехобразования.

Об этом Министр образования Лилия Гриневич заявила во время круглого стола "Европейское измерение украинских реформ" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть еще одна очень важная сфера, традиционно в Украине, к сожалению, была очень запущена. Это профессионально-техническое образование. Следствие этой запущенности мы все сейчас ощущаем, потому что на рынке труда мы не имеем достаточно квалифицированных кадров... Мы заинтересованы в том, чтобы реализовать совместно с ЕС проект по модернизации и обновлении нашей системы профессионально-технического образования", - сказала Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты Всемирного банка помогут Минобразования в создании национальной образовательной платформы

Министр добавила, что важно принять специальный закон о профессионально-техническом образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3051566
 
 
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Забудьте про все свои "хотелки", пока не создадите действенный Антикоррупционный суд!
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На фоне новости *Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян*, звучит так заманчиво... Хотим реализовать совместно с ЕС проект по модернизации профтехобразования, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1770
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бостууга - ага... Хотим реализовать совместно с ЕС проект по модернизации профтехобразования, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2971 Но это другой же проект, и там тоже люди которым кушать хочется - ЕС нужно доить пока доится....
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ALEX 13 fb91baed - ЕС и США сами виноваты, что МВФ денег не дает.... Теперь приходится по отдельным проектам выбивать.... Каждое министерство будет добывать бабло самостоятельно...Здесь конечно все от смекалки руководителя многое зависит... Остапы Бендеры поднимутся в цене.....
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Дамы в правительстве -самые правильные.Хоть что-то делают,остальные -грабят...
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Dfktynby Rjhybkjd - про это пока рано.., хотя Супрун мне тоже симпатична.... Вот только эти две дамы и нормальные может быть..., а остальные Луценихи и Черноволы стервы еще те...
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Пшекам понадобились собиратели яблок с дипломами????
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С пограничниками уже реализовали проект.Так и с этим будет
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Ну с погранцами это уже после того как забор от кроликов построили или что другое?
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Хватит нам Болонского процесса!!! Образованных и так уже нет - сплошные специалисты узкопрофильные.
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Нагадаю, що ця влада ще 3 роки тому зупинила фінансування ПТУ. В результаті більшість ПТУ закрилися. Якби влада була зацікавлена в розвитку ПТУ, вона б його фінансувала та розвивала. Очевидно з'явилася можливість вкрасти черговий транш від ЄС, ось щури й заворушилися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХотим реализовать совместно с ЕС проект по модернизации профтехобразования, - Гриневич
 
 
 
 
 
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