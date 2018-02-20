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 Киевские новости
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Все про:Киев (15405) отравление (860) рестораны (140)

 В Киеве пять человек отравились после употребления суши, - Госпотребслужба

В Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления.

Как информирует Цензор.НЕТ об  этом говорится в сообщении Госпотребслужбы Киева.

"За период с 15 по 19 февраля госучреждением" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины "зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией", - сообщает госучреждение.

Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши "Филадельфия", приобретенных в заведении общественного питания. В то же время, заведение не уточняется.

По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения.

Специалистами Госпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

Также читайте: Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3051565
 
 
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Ото їжте УКРАЇНСЬКИЙ борщ з часником і все буде Україна!
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чистая правда--вот как то еще ни разу ни один человек не травился борщом У Києві п'ятеро осіб отруїлися після вживання суші - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 6887
говорят,если борщ даже три дня стоит,то становится лишь вкуснее
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Мне борщ больше нравится только что сваренным, чем когда постоит Хотя так тоже вкусно.
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Борщ никто не отменял. Его во всем мире любят - даже японцы приставали, чтобы я им борщ сварил.
Но зачем же ограничивать себя одним только борщом? В мире множество других вкусных блюд.
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Суши - это вообще развод для лохов. Их делают из такой гадкой рыбы!
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В Украине бардак = контролирующих органов нету = те что есть корупционеры и взяточники = полный хаос .
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никогда не кушал суши. и думаю ничего не потерял.
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Сделай их дома - это не сложно (на Ютубе куча инструкций). И будешь знать, что нашел...
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Не попробовав - не узнаешь.
Наш борщ - не единственное вкусное блюдо в мире.
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Это банальное пищевое отравление продуктами, не правильно хранящимися и криво приготовленными в дешевой рыгаловке. Нужно себя уважать и, если нет денег на качественный кабак, покупать хотя бы качественные продукты себе домой.
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"филадельфия" это не суши. чистейшее на*балово
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Это роллы. Американские, разумеется.
Японцы кисломолочный сыр не употребляют ни в каком виде.
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Піпець новини...
Скоро вже будуть новини: "У Миколи і Гальки з с.Степанівка - срачка. Мабуть щось з'їли."
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Массовое отравление в ресторане - это таки новость.
Слышал, что опять та же самая Евразия на Нивках...
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Не удивлюсь. Наблюдал (не на Нивках, но длительное время) работу евразийцев - ад. И открьітьіе блюда носят через весь зал, ставят где попало, отпивают напитки (через трубочку) при переливе. Я понимаю, что ето не говорит о всей сети, но тенденция однако...
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Ну...бывает и похуже. Тот же "мистер Кэт"...там весь персонал во всех заведениях сети - балбесы...сушисты не умеют делать роллы, пиццайоло не умеют делать пиццу, барменыне в курсе, что лонг-коктейли принято подавать с трубочкой, официанты не в курсе, что трубочки нельзя нести просто зажав в кулаке, даже без салфетки, и тд...

А то, что открытые блюда носят через весь зал - покажите мне хоть один суши-бар, в котором так не делают...под баранчиком блюда приносят в единицах самых дорогих ресторанов.
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в Японии употребляется рыба, которая утром еще плавала, а у нас?)
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А у нас, очевидно, что нет.
Потому у нас я если и ем суши - то только из соленой или копченой рыбы.
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экстрим по нашему и без всяких там иглобрюхов - фугу.
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Если бы для суши использовали не протухшую рыбу, а украинское сало, то все было бы нормально
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суши в Киеве, такое же как Борщ в Польше - не о чём.. если вы понимаете ..
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Суши из карасей? Откуда в Украине свежий тунец или лосось? Можно конечно самолетом подвезти, но тогда заплатить за него смогут только специальные украинцы.
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От "украинского суши" - сала с проростью и чесноком, ещё никто не отравился... Как-то поел в киевском кафе, которое знакомый содержит, лагман. Еле "домучил" порцию. Тут хозяин приходит: "Ну, как тебе у нас?". Спрашиваю:"Кто у тебя лагман готовил?". Тот отвечает: "А за восточные блюда у меня Алим отвечает, узбек...Я его специально нанимал...". Я ему: "Давай, бери Алима, и на выходные поехали к тебе на дачу... Я тебе и ему покажу, что такое НАСТОЯЩИЙ лагман...". Во вторник Алим перестал работать... Так и с "суши"... Что-нибудь "сварганят "самоучки", а потом люди травятся... Сам - тоже "самоучка", но меня узбеки плов и лагман в Чирчике, под Ташкентом, учили готовить и я знаю, что такое настоящий плов и лагман...
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Ну, раз название ресторана отсутствует, то скорее всего свиньи ели суши с немытого пола общественного туалета.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве пять человек отравились после употребления суши, - Госпотребслужба
 
 
 
 
 
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