 В Киеве пять человек отравились после употребления суши, - Госпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы Киева.
"За период с 15 по 19 февраля госучреждением" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины "зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией", - сообщает госучреждение.
Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши "Филадельфия", приобретенных в заведении общественного питания. В то же время, заведение не уточняется.
По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения.
Специалистами Госпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.
говорят,если борщ даже три дня стоит,то становится лишь вкуснее
Но зачем же ограничивать себя одним только борщом? В мире множество других вкусных блюд.
Наш борщ - не единственное вкусное блюдо в мире.
Японцы кисломолочный сыр не употребляют ни в каком виде.
Скоро вже будуть новини: "У Миколи і Гальки з с.Степанівка - срачка. Мабуть щось з'їли."
Слышал, что опять та же самая Евразия на Нивках...
А то, что открытые блюда носят через весь зал - покажите мне хоть один суши-бар, в котором так не делают...под баранчиком блюда приносят в единицах самых дорогих ресторанов.
Потому у нас я если и ем суши - то только из соленой или копченой рыбы.