 В Киеве пять человек отравились после употребления суши, - Госпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы Киева.

"За период с 15 по 19 февраля госучреждением" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины "зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией", - сообщает госучреждение.

Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши "Филадельфия", приобретенных в заведении общественного питания. В то же время, заведение не уточняется.

По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения.

Специалистами Госпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

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