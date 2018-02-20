 Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського радіо заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.
"Реализацией проектов занималась не Государственная пограничная служба, но сигналы, что к этому идет, мы по своим каналам получали еще с середины 2017 года. Действительно, другие заинтересованные ведомства в Украине не смогли вовремя выполнить взятые на себя обязательства, что заставило европейцев задуматься над тем, чтобы ограничить реализацию этого проекта в будущем", - рассказал Слободян.
Он добавил, что реализацией проекта занималась Фискальная служба. Пограничная служба имела свой сегмент в этих проектах - обеспечение пунктов пропуска техническим оборудованием. "Мы все обязательства в этом плане выполнили. Аудит, который был по реализации этих проектов в 2016 году, подтвердил то, что Государственная пограничная служба Украины свои обязательства выполнила. Но другие службы, к сожалению, этого не сделали. Фискальная служба не смогла справиться с этим проектом", - отметил спикер ГПСУ.
Отметим, что информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.
Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации.
ГФС в ответ заявила, что информация не отвечает действительности, официально о сворачивании проекта ЕС пока не сообщал. "Стоит отметить, что в ноябре - декабре прошлого года ГФС направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС. Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - говорится в заявлении Службы.
Программой приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "Польша-Беларусь-Украина 2007-2013" предусматривалось выделение 20 млн. евро. Украина принимает участие в проекте на правах софинансирования (10-20%), отметили в ГФС.
Толерасты европейские, говорите прямо - воруют
ДФС: Інформація щодо припинення фінансування міжнародних проектів на українському кордоні некоректна
20.02.2018 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
У зв'язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації.
Варто зауважити, що у листопаді - грудні минулого року ДФС було направлено фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС. На сьогодні очікується зворотня інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно.
"Спасибо" власти, что помогают задумываться европейцам, иметь с нами дело или плюнуть на поддержку Украины.
Этот участок дороги в Мекленбурге-Передней Померании осел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.Пока на болотистом участке автобана А20 неподалеку от города Трибзес движение перекрыто в обе стороны. Осенью дыра достигала 45 метров, сейчас она увеличилась в два раза. Причина оседания до сих пор неизвестна, дорогу планируют отремонтировать только к 2021 году.
Эстония-Латвия - пп. Аинажи
Латвия Литва - пп. Гренстале
Литва - Польша - пп. Сувалки и едрену мать, вбухали милионами евро и в течение пару лет их сняли и денги на ветер.
Зачем его тогда сейчас его содержать, вбухивать в него и в его воровскую администрацию деньги?
Всё равно его место будет на нарах, когда Украина вступит в ЕС.
"После оценки ситуации мы пришли к выводу, что проекты вовремя завершены не могут быть. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - сообщил агентству представитель ЕС.
Украина в 2017 году получила международной технической помощи на 928,32 млн долларов. Это на 321 млн долларов (или на 25%) меньше по сравнению с 2016 годом.
Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли.