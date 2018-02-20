 Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського радіо заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

"Реализацией проектов занималась не Государственная пограничная служба, но сигналы, что к этому идет, мы по своим каналам получали еще с середины 2017 года. Действительно, другие заинтересованные ведомства в Украине не смогли вовремя выполнить взятые на себя обязательства, что заставило европейцев задуматься над тем, чтобы ограничить реализацию этого проекта в будущем", - рассказал Слободян.

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Он добавил, что реализацией проекта занималась Фискальная служба. Пограничная служба имела свой сегмент в этих проектах - обеспечение пунктов пропуска техническим оборудованием. "Мы все обязательства в этом плане выполнили. Аудит, который был по реализации этих проектов в 2016 году, подтвердил то, что Государственная пограничная служба Украины свои обязательства выполнила. Но другие службы, к сожалению, этого не сделали. Фискальная служба не смогла справиться с этим проектом", - отметил спикер ГПСУ.

Отметим, что информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.

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Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации.

ГФС в ответ заявила, что информация не отвечает действительности, официально о сворачивании проекта ЕС пока не сообщал. "Стоит отметить, что в ноябре - декабре прошлого года ГФС направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС. Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - говорится в заявлении Службы.

Программой приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "Польша-Беларусь-Украина 2007-2013" предусматривалось выделение 20 млн. евро. Украина принимает участие в проекте на правах софинансирования (10-20%), отметили в ГФС.