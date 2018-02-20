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 Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян

Европейский Союз может закрыть проекты по модернизации шести пограничных контрольных пунктов с Украиной из-за того, что Государственная фискальная служба не выполнила взятых на себя обязательств.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського радіо заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

"Реализацией проектов занималась не Государственная пограничная служба, но сигналы, что к этому идет, мы по своим каналам получали еще с середины 2017 года. Действительно, другие заинтересованные ведомства в Украине не смогли вовремя выполнить взятые на себя обязательства, что заставило европейцев задуматься над тем, чтобы ограничить реализацию этого проекта в будущем", - рассказал Слободян.

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Он добавил, что реализацией проекта занималась Фискальная служба. Пограничная служба имела свой сегмент в этих проектах - обеспечение пунктов пропуска техническим оборудованием. "Мы все обязательства в этом плане выполнили. Аудит, который был по реализации этих проектов в 2016 году, подтвердил то, что Государственная пограничная служба Украины свои обязательства выполнила. Но другие службы, к сожалению, этого не сделали. Фискальная служба не смогла справиться с этим проектом", - отметил спикер ГПСУ.

Отметим, что информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.

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Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации.

ГФС в ответ заявила, что информация не отвечает действительности, официально о сворачивании проекта ЕС пока не сообщал. "Стоит отметить, что в ноябре - декабре прошлого года ГФС направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС. Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - говорится в заявлении Службы.

Программой приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "Польша-Беларусь-Украина 2007-2013" предусматривалось выделение 20 млн. евро. Украина принимает участие в проекте на правах софинансирования (10-20%), отметили в ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3051564
 
 
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Главное, что деньги "освоили"... себе в карман.... Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 6832
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Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков.

Толерасты европейские, говорите прямо - воруют
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ну может отдадут, так что возможно одолжили, а ты ворует, ворует (шутка) конечно это криминал и судить должны вы, по ходу ЕС потребует отплатить денги и всё, постродает ваш буджет.
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А кто это сделал...? Ну точно Саакашвили виноват и Юлька на деньги от Каддафи фсё украла Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 1279
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Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян

ДФС: Інформація щодо припинення фінансування міжнародних проектів на українському кордоні некоректна
20.02.2018 - Прес-служба Державної фіскальної служби УкраїниФискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 3521

У зв'язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації.
Варто зауважити, що у листопаді - грудні минулого року ДФС було направлено фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС. На сьогодні очікується зворотня інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно.
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Ну да, воровали они, а возвращать будут с бюджета. Ну чем не новая схема? Недавно по телику видел, что при Яныке на руководящие должности в первую очередь брали тех, кто мог обрисовать новую "схему". По ходу, ничего не изменилось. Хотя нет, теперь в "схемах" использут и европейцев - действительно движемся в Европу))
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А с чем реально справились ? Только тырить освоили ?
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Третье тысячелетие.. Время узких специализаций.
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С космическими по масштабу накоплениями и планетарными взятками.
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А какая разница кто из соевой обоймы в очередной раз в лужу сел.Вы в одной упряжке.Завтра ждем от фискальной службы,это не мы это дпсу .
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Как это не справились ? Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 3931 Очень даже справились ,деньги разворовали и концы в воду а у бедных европейцев только глазки округлились и волосики на голове дыбки встали ...
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"..что заставило европейцев задуматься над тем, чтобы ограничить реализацию этого проекта в будущем", - рассказал Слободян.
"Спасибо" власти, что помогают задумываться европейцам, иметь с нами дело или плюнуть на поддержку Украины.
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наши "мытари" только бизнес "кошмарить" научились, рассылая пачками, всякую хрень, в виде тупых налоговых уведомлений-решений. А что то норм сделать, это не для них, не научены-с.
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А фискальной службе разве нужна прозрачная таможня? Наивные...
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Это видимо один из факторов улучшения того самого инфестиционного климата о котором нам столько твердят?
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На севере Германии провалился автобан
Этот участок дороги в Мекленбурге-Передней Померании осел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.Пока на болотистом участке автобана А20 неподалеку от города Трибзес движение перекрыто в обе стороны. Осенью дыра достигала 45 метров, сейчас она увеличилась в два раза. Причина оседания до сих пор неизвестна, дорогу планируют отремонтировать только к 2021 году.
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Да, только у немцев котлован просел бесплатно, а наш "освоили" за три лимона евриков Фіскальна служба та інші зацікавлені відомства не впоралися з проектом модернізації КПП на кордоні з Євросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 2969
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У дипломированных сосисочников дорогу планируют отремонтировать только к 2021 году.( Пять лет. ) в Украине пока 4 )))
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тут два аспекта - плохо что не справились с взятыми обезательствами а с другой, а кому это нужно? ведь нет сомнении, что Украина будет в ЕС и тогда это теряет смысл. Считаю большой глупостью и скорее всего корупционерские схемы были реализованы модернизирую томоженные пункты:
Эстония-Латвия - пп. Аинажи
Латвия Литва - пп. Гренстале
Литва - Польша - пп. Сувалки и едрену мать, вбухали милионами евро и в течение пару лет их сняли и денги на ветер.
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есть вопрос по существу, даже если допустить то как ты расписываешь, но в данном случае куда деньги?
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в смысле - чьи? из буджета а какие ещё! вам возможно есть от ЕС, но Балтииские страны так быстро закрывали темы, что на эти границы от ЕС денги не направлялись, только на восточную границу с рашкой
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С таким успехом, нет сомнения, что Украина будет в ЕС и тогда теряет смысл нынешнее пребывание Порошенко на посту президента. Ведь вора Порошенко с его офшорами, коррупцией никто не потерпит в в ЕС. А значит он не нужен...
Зачем его тогда сейчас его содержать, вбухивать в него и в его воровскую администрацию деньги?
Всё равно его место будет на нарах, когда Украина вступит в ЕС.
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ЕС не указывает кого выбирать или кто желателен - это при совке мацква так старалас делать.
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Ты же сказал, что Украина вступит в ЕС. Это так. Но в ЕС не берут ворьё типа Порошенко. Таким место сразу на нарах там. А значит, он тормозит вступление Украины в ЕС своим воровством, коррупцией и офшорами. А значит он не нужен уже и сейчас.
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ещё раз - каждая страна сама выбирает, вот чехи комуниста и сосуна кремлеб..дям уже на второи срок выбрали и что? ты из рашки? нет это даже не вопрос, мыслишь типично.
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Sophia-Maria Duglass - Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 7333 Восток дело тонкое..., у нас так дела не решаются... Мы же не варвары как европейцы, - сразу из за каких то грязных денег людям жизни ломать....
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ГФС в ответ заявила, ... брехуны ...все и так ясно ...

"После оценки ситуации мы пришли к выводу, что проекты вовремя завершены не могут быть. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - сообщил агентству представитель ЕС.

Украина в 2017 году получила международной технической помощи на 928,32 млн долларов. Это на 321 млн долларов (или на 25%) меньше по сравнению с 2016 годом.
Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли.
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Лолите не то, что денег дают, у него даже отбирают то, что уже дали. Барыга верещит, как кот кастрированный))) Осталось без виз забрать .. Лола просись к Торнадовцам на зону, вместе с югиком и тепловизором альфонсом, там вас не обидят)))))
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Падлы...уволить всех нах!Алэ ж там кум,там сват...как уже эти европейцы достали соевою бригаду!Не дадут покутить,спокойно деньжата протратить.
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В ЕС просто не поняли, что это была 147 "потужна рехворма" проворовавшейся дотла рыгошоколадной власти венского танцюрыста
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Кроме воров и дебилов в правительстве остались ещё нормальные люди в стране?
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надо всем повысить зарплаты, а то хто ж за копейки будет хорошо работать? Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 7780
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Дятлы. Даже ворота, калитку и будку сбоку не умеют построить, а ещё в ЕС ведут.
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Це коли вони на державній службі, то у них все скрізь пальці провалюється, та з рук сиплеться. А коли те що упало, в кишенбю попало, то вони не те що будку, царські хороми і 15-метрові паркани на раз будують, щоб ніяке НАБУ, НАЗК чи будь-яке ДБР до добра не підібралось.
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А Насиров желает продолжить, требует восстановления в должности.... ну разрешите пацану завершить начатое ..))) Фіскальна служба та інші зацікавлені відомства не впоралися з проектом модернізації КПП на кордоні з Євросоюзом, - Слободян - Цензор.НЕТ 3617
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Воровство и полная импотенция власти
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ЕС выделил деньги. А наши воровские барыги чинуши все разворовали. Барыжной власти что не дай - все украдут. Потому с Украиной и дел особо не хотят иметь, и потому инвестиции тоже сюда не идут. О каком вступлении в ЕС вообще может идти речь?!
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что толку их модернизировать, если любой грузин с толпой титушек может беспрепятственно пересекать границу?
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Как мило пишут - "...Фискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом..". Блеать !! Там же есть конкретные руководители с фамилиями, это они не справились....
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, , та да , , фекальная служба не фонтан , , ну , как и сам слободянюк ,,,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФискальная служба и другие заинтересованные ведомства не справились с проектом модернизации КПП на границе с Евросоюзом, - Слободян
 
 
 
 
 
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