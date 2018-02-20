 С начала боевых действий военными спецслужбами были задержаны 11 граждан РФ, - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены - три кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях" и вынесены приговоры, не отменены. То есть, вся "линейка" украинского законодательства пройдена и это документальные данные, позволяющие нам обращаться и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он.

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