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Все про:спецслужбы (314) терроризм (17785) Матиос Анатолий (505)

 С начала боевых действий военными спецслужбами были задержаны 11 граждан РФ, - Матиос

За 4 года военных действий в Украине военные спецслужбы задержали 11 граждан Российской Федерации при разных обстоятельствах.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире  телеканала "112 Украина".

"Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены - три кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях" и вынесены приговоры, не отменены. То есть, вся "линейка" украинского законодательства пройдена и это документальные данные, позволяющие нам обращаться и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он. 

Также читайте: Статус участников боевых действий с начала АТО получили 350 тыс. человек, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/n3051562
 
 
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4 роки "війни" і всього 11 затриманих кацапів ... В той же час , в РФії , українців і кримських татар затримують ледь не сотнями !
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Не одиннадцать - ТРИ, остальные не военные, может какой кацап приехал в Киев и шлюхе денег не заплатил, а она на него заяву накатала что террорист-сепаратист. Вот и набежало 11. А военных там три. Проклятые кацапы, за что мучаете нэньку, признайтесь уже в агрессии, а то мы ничего доказать не можем!
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Ты больной? Одних псковских десантников до десятка задержали. Плюс два пида.ра которых на Савченко обминяли, потом Агеев, потом два погранца кацапских. А сколько "милиционеров ДНР" и т.д.
Зачем кацапу езать в Украину к шлюхам, если весь мир знает кто такая "Наташа"?
Кацап ублюдочный, а дай ссылку на порнуху, где украинка стоне, да, да, Миколо давай? Потому что с твоей женой, такого видео полный интернет...
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Бувають випадки, коли краще промовчати, чим видатись дурнем, аніж сказати і не залишити ніяких сумнівів. У даному випадку, ніяких сумнівів щодо розуму і професійності матіоса.
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***
пойдёт направо - песнь заводит
налево - сказку говорит....
но с каждым годом всё сложнее -
тупит
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В Украине всегда лучше молчать или врать. Любая правда - то сепаратизм
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клоун одел в эфир 112 футболку, что б все видели тату и ерзало, кого Бацман припирала к стене за его должность у Януковича и угрызения совести..редкое животное этот Матиос... С начала боевых действий в Украине военными спецслужбами были задержаны 11 граждан РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 6842
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Занесенное за определенные заслуги в "красную книгу" будочников.
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Какие нахрен боевые действия? Войны-то ведь нет.
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и что? кого то судили и посадили?
до сраки єта имитация
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Матиос: "три кадровых военнослужащих"

Старков
Александров
Ерофеев
Агеев
--------------------
Я не сильно напрягался, но четырёх сразу назвал.
Теперь вопрос: зачем прокурор "лепит горбатого"?
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он говорит "Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах"- про АТО он вообще даже и слова не сказал
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Ну, это Матиос должен в интервью разъяснять и по полочкам разкладывать, а не пользователи сайта что-то додумывать...
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ну такой вопрос ему задали журнашлюхи со 112

- Сколько россиян задержали украинские военные спецслужбы с начала боевых действий?

https://112.ua/video/skolko-rossiyan-zaderzhali-ukrainskie-specsluzhby-za-4-goda-gibridnoy-voyny-otvechaet-matios-262609.html
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Александров і Ерофеев , в АТО були затримані не "Военными спецслужбами" , а звичайними хлопцями з фронтових частин !
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и кстати, к своему списку ты забыл добавить еще как минимум, 15 пленных вата-десантников
Украина. Пленные десантники РФ о том как попали в Украину, 30/0814.
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+ в начале войны псковские десантники почти десяток на броне "Заблудились"..
Я думаю что мы просто его не поняли. Видимо речь идет не о задержанных вояками на линии фронта, а задержанных СБУ при отработках...
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Военными спецслужбами

-----------------
я не уверен что он имеет ввиду СБУ
Военными спецслужбами - это военная контрразведка, возможно тот же ГУР МОУ и другие такие структуры

потому что Грицак говорил что СБУ уже в 2015 году задержало больше 100 кацапов

http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150519_ru_s_sbu_nayda_gru_interview
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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу.
Незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты также атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска.
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Это те самые сотни тысяч о которых вы нам трубили?
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если бы читать умел- а не только троллить, ты бы таких тупых вопросов не задавал бы
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Проклятый агрессор. Мы агрессию пока не то что остановить, мы её доказать ещё нормально не можем. Господи Береги Украину!
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меняйте свои методички)

Гаагский трибунал зафиксировал факт войны между Россией и Украиной
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-UKRAINE_RUS.pdf
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Ещё один шароголовый будет хвалить сам себя .За день,два можно задержать 15-20 кацапов.Он за 4 года.
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не-не
это заблукашки...
не воевали... как бы...
их накормили и развезли по домам, наверное...
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Это единственное и пока главное доказательство агрессии. Российская агрессия самая тяжело-доказуемая агрессия в истории! Как же Украина страдает!
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И к чему этот ВЫСЕР Волшебного Тепловизора, Клоуна- Балалаечника?
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Хочет цену себе набить и повысить значимость. Не понимает, что выглядит полным "профессиональным" ничтожеством.
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11 руськіх за чотири роки!
Три на рік... Бррррр...
Навіть менше чим один затриманий у квартал!!!
Краще б ти мовча би!
Єто позор какой-то! (с)
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Бери выше - там ТРОЕ военных, остальные непойми кто, может бабушки 70-летние, а может буряты чеченские, только вот доказать что они военные не получилось пока. Но то пока. Итого: ТРИ ЧЕЛОВЕКА за ЧЕТЫРЕ года! Проклятая агрессия, чтобы она сдохла.
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Ну шо Путяра, попался. Вот твои "ихтамнет" ТРИ человека за ЧЕТЫРЕ года. Почти по человеку в год ловим, так скоро всех переловим, агрессор херов!
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ватка- ты очень тупо троллишь))
он не говорит, "сколько пленных кацапов было задержано в АТО", "он не говорит сколько кацапов СБУ задержало", он не говорит все то о чем ты мычишь- он четко и ясно говорит "Военными спецслужбами были задержаны"
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Рашистів щомісяця десятками ловили і передавали в СБУ. СБУ передавало іхтамнетів Мертветчуку, а той в свою чергу трьом російським генералам, які сиділи на Донбасі саме для цього. Коли хлопцям набридла ця свистопляска, вони впіймавши чергових відпускників, виклали відео в мережу, а потім передали їх СБУшникам. Так появилися Александров і Єрофєєв.
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он врёт - полно видео где кацапы сами признаётся что срусни и рускии раб хуила.
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в Украине военные спецслужбы задержали - аа просто надо было внимательней читать, тоисть, то что задержали или точнее пленили ВСУ и добрбаты, другие силовики не в счёт.
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наконец-то, ураааааааааааа))
хоть один прочитал новость, а не только заголовок))
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А есть где-то официальные данные о других пленных военнослужащих оккупанта?
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он когда-то озвучивал- но уже постфактум, то что было до какого-то года
реальные, актуальные, данные тебе никто не скажет
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А почему никто не скажет? Весьма странно. Взять бы, да показать всему миру: это такой-то, такое-то звание, из такой-то части.
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лично тебе никто ничего скажет и никто ничего доказывать не будет- потому что это скорее всего гос. тайна
те доказательства которые посчитали нужным- опубликовали
все остальное в других докладах для Гааги

Гаагский трибунал зафиксировал факт войны между Россией и Украиной
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-UKRAINE_RUS.pdf
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Не густо. США имеют совершенно другой подход к ватникам, они их вообще не задерживают как показала их недолгое /явно меньше 4 лет, всего одну ночь / общение в Дейр - Эр -Зоре.
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Аж 11-ть? А пару нулечков неслабо ль дорисовать к этой циферке?
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А ватники как всегда читать не умеют З початку бойових дій в Україні військовими спецслужбами було затримано 11 громадян РФ, - Матіос - Цензор.НЕТ 2904
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Потрясающий результат !!!!!! Нашел, чем хвастаться , урод !!!!
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Есть у меня подозрение, что у Матиос не умеет пользоваться интернетом.... З початку бойових дій в Україні військовими спецслужбами було затримано 11 громадян РФ, - Матіос - Цензор.НЕТ 5789.... 19.05.2015г. СБУ: в Украине задержаны уже сотни россиян, некоторые из них в тюрьме
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В том-то и дело, что одни говорят одно, другие другое, а нужно всего лишь взять, собрать всех пленных(а их же сколько? сотни, тысячи?), да и показать всему миру. И тогда бы агрессор не отвертелся. А так.. они говорят, что ихтамнет, и всё...
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у меня есть подозрение что ты читать не умеешь
он про СБУ вообще и слова не сказал
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Напевно Матіос москалів рахував через тепловізор...
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Это вот только этих посчитали? Прикольно брешет матрос...
https://youtu.be/Y6cMd03dpjo
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Ну пускай 15 + 11 и + 3-4. И 30 шт нет. За 4 года. Действительно мощьно
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Правильно.Нефиг ждать, пока они руки поднимут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала боевых действий военными спецслужбами были задержаны 11 граждан РФ, - Матиос
 
 
 
 
 
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