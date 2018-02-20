 С начала боевых действий военными спецслужбами были задержаны 11 граждан РФ, - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".
"Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены - три кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях" и вынесены приговоры, не отменены. То есть, вся "линейка" украинского законодательства пройдена и это документальные данные, позволяющие нам обращаться и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он.
Зачем кацапу езать в Украину к шлюхам, если весь мир знает кто такая "Наташа"?
Кацап ублюдочный, а дай ссылку на порнуху, где украинка стоне, да, да, Миколо давай? Потому что с твоей женой, такого видео полный интернет...
пойдёт направо - песнь заводит
налево - сказку говорит....
но с каждым годом всё сложнее -
тупит
до сраки єта имитация
Старков
Александров
Ерофеев
Агеев
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Я не сильно напрягался, но четырёх сразу назвал.
Теперь вопрос: зачем прокурор "лепит горбатого"?
- Сколько россиян задержали украинские военные спецслужбы с начала боевых действий?
https://112.ua/video/skolko-rossiyan-zaderzhali-ukrainskie-specsluzhby-za-4-goda-gibridnoy-voyny-otvechaet-matios-262609.html
Украина. Пленные десантники РФ о том как попали в Украину, 30/0814.
Я думаю что мы просто его не поняли. Видимо речь идет не о задержанных вояками на линии фронта, а задержанных СБУ при отработках...
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я не уверен что он имеет ввиду СБУ
Военными спецслужбами - это военная контрразведка, возможно тот же ГУР МОУ и другие такие структуры
потому что Грицак говорил что СБУ уже в 2015 году задержало больше 100 кацапов
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150519_ru_s_sbu_nayda_gru_interview
Незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты также атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска.
Гаагский трибунал зафиксировал факт войны между Россией и Украиной
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-UKRAINE_RUS.pdf
это заблукашки...
не воевали... как бы...
их накормили и развезли по домам, наверное...
Пленных российских десантников обменяли на 63 бойцов Нацгвардии Украины
Три на рік... Бррррр...
Навіть менше чим один затриманий у квартал!!!
Краще б ти мовча би!
Єто позор какой-то! (с)
он не говорит, "сколько пленных кацапов было задержано в АТО", "он не говорит сколько кацапов СБУ задержало", он не говорит все то о чем ты мычишь- он четко и ясно говорит "Военными спецслужбами были задержаны"
хоть один прочитал новость, а не только заголовок))
реальные, актуальные, данные тебе никто не скажет
те доказательства которые посчитали нужным- опубликовали
все остальное в других докладах для Гааги
Гаагский трибунал зафиксировал факт войны между Россией и Украиной
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-UKRAINE_RUS.pdf
он про СБУ вообще и слова не сказал
https://youtu.be/Y6cMd03dpjo