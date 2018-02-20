 Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко заявил на заседании Военного кабинета в Киеве перед подписанием закона о деоккупации Донбасса.
"Украина остается приверженной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий. Подтверждением этого является наша решительная борьба - моя, как президента, Министерства иностранных дел, парламента, народных депутатов, других министерств и ведомств - борьба за развертывание классической миротворческой миссии в соответствии с решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которая бы позволила обеспечить компонент безопасности в восстановлении суверенитета", - сказал президент.
Он подчеркнул, что вопрос введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поддерживает более 75% украинского народа.
Кроме того, президент пообещал рассказать на закрытой части заседания Военного кабинета о результатах своих переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, с премьер-министром Британии Терезой Мэй, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
"Отдельно попрошу доложить Степана Тимофеевича Полторака об итогах своего визита в США. Там есть позитивные новости, что мы в ближайшее время получим, наконец, долго ожидаемое оборонное вооружение. И есть определенные позитивные результаты по модернизации наших Вооруженных сил", - сказал П.Порошенко.
Ой, че-та ржу
На Масленицу в Ставрополе жаждущих снова накормили блинами с лопат.
- так поднимите и пользуйтесь.
не нужен "мир" с врагом, захватившем её территорию...
Украине
нужна страна в международно признанных границах Украины...
тренировку в сирии провели-если их там нет,то их и не должно быть.бандформирования будут разоружать(при отказе-уничтожать).конечно же с предварительным оповещением хуйла,ну,шоб не дай бог не зацепить.а если ответ-ихтамнет-значит и реакция соответствующая