 Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко заявил на заседании Военного кабинета в Киеве перед подписанием закона о деоккупации Донбасса.

"Украина остается приверженной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий. Подтверждением этого является наша решительная борьба - моя, как президента, Министерства иностранных дел, парламента, народных депутатов, других министерств и ведомств - борьба за развертывание классической миротворческой миссии в соответствии с решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которая бы позволила обеспечить компонент безопасности в восстановлении суверенитета", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что вопрос введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поддерживает более 75% украинского народа.

Кроме того, президент пообещал рассказать на закрытой части заседания Военного кабинета о результатах своих переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, с премьер-министром Британии Терезой Мэй, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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"Отдельно попрошу доложить Степана Тимофеевича Полторака об итогах своего визита в США. Там есть позитивные новости, что мы в ближайшее время получим, наконец, долго ожидаемое оборонное вооружение. И есть определенные позитивные результаты по модернизации наших Вооруженных сил", - сказал П.Порошенко.

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