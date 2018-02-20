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 Политика Украины
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 Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Украина продолжит настаивать на введении миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса,

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко заявил на заседании Военного кабинета в Киеве перед подписанием закона о деоккупации Донбасса.

"Украина остается приверженной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий. Подтверждением этого является наша решительная борьба - моя, как президента, Министерства иностранных дел, парламента, народных депутатов, других министерств и ведомств - борьба за развертывание классической миротворческой миссии в соответствии с решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которая бы позволила обеспечить компонент безопасности в восстановлении суверенитета", - сказал президент.

Также смотрите: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

Он подчеркнул, что вопрос введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поддерживает более 75% украинского народа.

Кроме того, президент пообещал рассказать на закрытой части заседания Военного кабинета о результатах своих переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, с премьер-министром Британии Терезой Мэй, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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"Отдельно попрошу доложить Степана Тимофеевича Полторака  об итогах своего визита в США. Там есть позитивные новости, что мы в ближайшее время получим, наконец, долго ожидаемое оборонное вооружение. И есть определенные позитивные результаты по модернизации наших Вооруженных сил", - сказал П.Порошенко.

Также читайте: Порошенко анонсировал изменение формата Антитеррористическй операции и нового командующего

Источник: https://censor.net.ua/n3051554
 
 
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"Пущай там лохи про миротворцев слушаютт, а я пока пару газовых скважин прикарманю"
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Он че с запоя вышел, целый день только это чудо и слышно.
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из диабета... однажды в студёную зимню пору.. он из лесу вышел.. и снова зашёл Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко - Цензор.НЕТ 5733
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Порох побоялся появиться среди людей на Институтской, где портреты погибших Небесной сотни и много красных гвоздик, послал журналистов со своего продажного 5-го канала. Их там немножко побили, теперь дело завели на тех, кто хочет на самом деле "жити по-новому" и высказались на эту тему журналистам слегка эмоционально. Людей можно понять, за 4 года только пара "шестерок" привлечена за убийства на Майдане.
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Когда ПРЕЗИКУ больше нечего сказать людям он начал повторять банальные вещи.
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а фотку-то богоизбранному к новости приклеили))) Не иначе святой петр благославляет перстом рабов своих))) Канонизировать этого мыролюбца- великомученика мальдивского и зачислить к лику святых))
Ой, че-та ржу Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко - Цензор.НЕТ 3839 Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко - Цензор.НЕТ 3839
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Члени угруповання "Джейш аль-Іслам" підбили зенітним вогнем L-39 ВПС Сирії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє WarJournal. Відомо, що літак завдавав авіаударів по Східній Гуті.Наразі доля борту й пілота невідома.

Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко - Цензор.НЕТ 1770
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тоже продолжаю работу.. а за то шо платят купить все меньше и меньше
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Зачем Шойгу пустил ЧВК Вагнера под американский каток -- https://www.youtube.com/watch?v=yXjdf-WdVfQ
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... " по развертыванию " опять лапша пошла, пьяный или накурился ???????????
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Yuri Terenyi Та быть не моожет! В Крыму? Ну вы что! Там расцвет! Там пришла рюсская весна! Ну, как-то вот так, по крайней мере...

Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко - Цензор.НЕТ 2987
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И снова Масленица! И снова г... на лопате...
На Масленицу в Ставрополе жаждущих снова накормили блинами с лопат.

Україна продовжує роботу з розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі - Порошенко - Цензор.НЕТ 290

Україна продовжує роботу з розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі - Порошенко - Цензор.НЕТ 6850
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А чего еще ждать от "народа", который даже пользованные унитазы из Грузии и Украины в качестве мародёрских трофеев к себе тащит, как невиданную диковинку...
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Это уже становиться традиционным рузким блюдом-блины на лопате.
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Цензор , а где новость про вызов в Набу зам министра молодежи и спорта???? Отцензировали?
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Ну продолжайте настаивать... За ето денег не требуют...
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Народ.. чомусь за три роки я став б1льше ненавид1ти Баригу н1ж Яника??? питаннячко..
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- девушка, у вас выпала порошенка, и парует.
- так поднимите и пользуйтесь.
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Украине
не нужен "мир" с врагом, захватившем её территорию...

Украине
нужна страна в международно признанных границах Украины...
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...Сейчас все очень серьезно, сейчас мы практически приближаемся к тому, что можно назвать моментом истины. Здесь не бывает другого варианта: или одна сторона победит, или другая. Никакой договоренности быть не может, как это ни печально. Потому что язык обеих сторон исключает друг друга. Например, в Мюнхене была встреча, выступал Лавров, и часть зала встала к нему спиной и вышла. Люди, которые знают историю, просто начинали смеяться. Вот этого рода комедия. Смешно, когда взрослый человек говорит какие-то глупости. С другой стороны, страшно, потому что подчиняются этим дядям весьма разрушительные силы. На самом деле, что является спутником, советником и помощником тех, кто сеет этот мрак? Страх. Не надо бояться. - Сергей Лозница
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https://censor.net.ua/news/3051506/pervyyi_zamministra_minmolodeji_i_sporta_gotsul_vyzvan_v_napk_dlya_obyasneniyi_pressslujba_agentstva
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Оточення Порошенка отримало контроль над великим газовим родовищем - «Схеми»

Україна продовжує роботу з розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі - Порошенко - Цензор.НЕТ 4746
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особенно ярко твои успехи на международной арене проявились в количестве слушателей твоей мюнхенской речи ...ты уже никому неинтересен пеца
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цензор продолжает работу по развертыванию пистежа порошенка.(с)
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а ведь дело движется к появлению этой самой миссии.подготовка в мире и в украине идет полным ходом.
тренировку в сирии провели-если их там нет,то их и не должно быть.бандформирования будут разоружать(при отказе-уничтожать).конечно же с предварительным оповещением хуйла,ну,шоб не дай бог не зацепить.а если ответ-ихтамнет-значит и реакция соответствующая Україна продовжує роботу з розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі - Порошенко - Цензор.НЕТ 4454
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко
 
 
 
 
 
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