EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  748  14
Все про:Днепр_город (2309) Нацполиция (6948) прокуратура (2978) чай (8)

 Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины

В Днепре будут судить полицейского, который, злоупотребляя служебным положением, нанес предпринимателю ущерб в сумме более 280 тыс грн.

"Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего следователя одного из отделений Днепровского отдела полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облпрокуратуры.

Установлено, что в августе 2016 года полицейский осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения со склада имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговый инспектор задержана в Одессе при получении 5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

"Действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, милиционер не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу, а безосновательно передал постороннему лицу - представителю общества с ограниченной ответственностью. В результате из собственности законного владельца выбыло имущество на сумму более 280 тыс грн", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3051550
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да, использованные пакетики от чая он потом вернет Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 5603
 показать весь комментарий
 
Почему сразу передал? Он честно продал по дешевке😂
 показать весь комментарий
 
 
пример ему подало его начальство.

Государственное предприятие МВД "Спецсервис" имело на ответственном хранении 2,5 млн тонн песка. Так вот, руководство МВД решило признать песок непригодным для строительства и на этом основании его продать.
Для этих целей были проведены фиктивные торги с заранее оговоренным победителем. Согласно плану: фирма "прокладка" покупает у МВД песок по 8 грн\тонна, а потом, продает его по коммерческой стоимости 30-50 грн за одну тонну. На видеозаписях из кабинета Сергея Чеботаря четко слышно, как заместитель министра обсуждает эту аферу с Алексеем Тахтаем и директором ДП МВД "Спецсервис". http://roadcontrol.org.ua/node/2896

после суда Чеботарь возвратил в казну около 5 млн грн и гуляет на свободе--у нас это запросто можно,если мутки мутишь вместе с главой мвд.
еще его,Чеботаря,уволили с должности,а на его место назначили Тахтая--верного сообщника собакова,к тому же приходящегося зятем Чеботарю.
такой себе семейно-армянский тандем по управлению мвд
 показать весь комментарий
 
в Днепре налоговая милиция всегда так делает Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 6412
 показать весь комментарий
 
 
полицейский? Как скромно Минимум сотрудник областного управления МВД
 показать весь комментарий
 
да то чай Ахмад Авакова, все норм, ушел по распоряжению хозяина.
 показать весь комментарий
 
480 ящиков и один махонький рюкзачок.
Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 3543
 показать весь комментарий
 
...вспомнил, где я это уже видел:
Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 2159"Просю выдать мине..." Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 1609
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины
 
 
 
 
 
 вверх