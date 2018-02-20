 Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины

"Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего следователя одного из отделений Днепровского отдела полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облпрокуратуры.
Установлено, что в августе 2016 года полицейский осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения со склада имущества.
"Действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, милиционер не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу, а безосновательно передал постороннему лицу - представителю общества с ограниченной ответственностью. В результате из собственности законного владельца выбыло имущество на сумму более 280 тыс грн", - говорится в сообщении.
Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Государственное предприятие МВД "Спецсервис" имело на ответственном хранении 2,5 млн тонн песка. Так вот, руководство МВД решило признать песок непригодным для строительства и на этом основании его продать.
Для этих целей были проведены фиктивные торги с заранее оговоренным победителем. Согласно плану: фирма "прокладка" покупает у МВД песок по 8 грн\тонна, а потом, продает его по коммерческой стоимости 30-50 грн за одну тонну. На видеозаписях из кабинета Сергея Чеботаря четко слышно, как заместитель министра обсуждает эту аферу с Алексеем Тахтаем и директором ДП МВД "Спецсервис". http://roadcontrol.org.ua/node/2896
после суда Чеботарь возвратил в казну около 5 млн грн и гуляет на свободе--у нас это запросто можно,если мутки мутишь вместе с главой мвд.
еще его,Чеботаря,уволили с должности,а на его место назначили Тахтая--верного сообщника собакова,к тому же приходящегося зятем Чеботарю.
такой себе семейно-армянский тандем по управлению мвд
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