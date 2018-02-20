 Полицейский передал стороннему лицу 480 ящиков чая, изъятых в рамках досудебного расследования, - прокуратура Днепропетровщины

"Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего следователя одного из отделений Днепровского отдела полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облпрокуратуры.

Установлено, что в августе 2016 года полицейский осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения со склада имущества.

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"Действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, милиционер не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу, а безосновательно передал постороннему лицу - представителю общества с ограниченной ответственностью. В результате из собственности законного владельца выбыло имущество на сумму более 280 тыс грн", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.