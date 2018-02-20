 В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Продолжительность расследования расстрелов людей, эффективность досудебных расследований и затягивание рассмотрения дел в судах были основными вопросами, которые беспокоили семьи погибших на Майдане и общественных активистов во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко и его заместителем Анжелой Стрижевской.

Юрий Луценко рассказал об изменениях в отечественном законодательстве, которые уже позволяют проводить заочное осуждение беглых предателей и возвращать в Украину украденные у народа деньгии активы членами группировки Януковича.

Генпрокурор также выразил обоснованные надежды, что уже в этом году удастся начать ряд судебных процессов над экс-топ чиновниками Украины - Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко, Якименко и, собственно, Януковичем. Доказательную базу для этого собрано более чем достаточную.

На встрече пострадавшие во время событий на Майдане подняли вопросы социальной защиты людей, получивших химические ожоги дыхательных путей. Поскольку отсутствие опыта в подобных исследованиях и существующая медицинская нормативная база не позволяют установить степень тяжести травм человека, а соответственно - определение группы инвалидности.

Для решения этой проблемы Юрий Луценко пригласил руководителя научно-исследовательской экспертного учреждения, который пообещал в ближайшее время провести необходимые исследования и исправить ситуацию.

Конструктивное обсуждение проблем не завершилось этой встречей. Генпрокурор Ю.Луценко со своим заместителем А.Стрижевской назначили несколько рабочих совещаний для семей погибших и активистов, чтобы в Генпрокуратуре и в парламентских комитетах найти реальные решения существующих проблем".

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