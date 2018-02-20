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Все про:ГПУ (8499) Луценко (6902) майдан (3781) Небесная Сотня (154) Лысенко Андрей (20)

 В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко

В Генеральной прокуратуре Украине отчитались о встрече руководства ведомства с родственниками героев Небесной Сотни, пострадавшими и активистами Майдана о ходе расследования преступлений, совершенных в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Продолжительность расследования расстрелов людей, эффективность досудебных расследований и затягивание рассмотрения дел в судах были основными вопросами, которые беспокоили семьи погибших на Майдане и общественных активистов во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко и его заместителем Анжелой Стрижевской.

Юрий Луценко рассказал об изменениях в отечественном законодательстве, которые уже позволяют проводить заочное осуждение беглых предателей и возвращать в Украину украденные у народа деньгии активы членами группировки Януковича.

Генпрокурор также выразил обоснованные надежды, что уже в этом году удастся начать ряд судебных процессов над экс-топ чиновниками Украины - Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко, Якименко и, собственно, Януковичем. Доказательную базу для этого собрано более чем достаточную.

На встрече пострадавшие во время событий на Майдане подняли вопросы социальной защиты людей, получивших химические ожоги дыхательных путей. Поскольку отсутствие опыта в подобных исследованиях и существующая медицинская нормативная база не позволяют установить степень тяжести травм человека, а соответственно - определение группы инвалидности.

Для решения этой проблемы Юрий Луценко пригласил руководителя научно-исследовательской экспертного учреждения, который пообещал в ближайшее время провести необходимые исследования и исправить ситуацию.

Конструктивное обсуждение проблем не завершилось этой встречей. Генпрокурор Ю.Луценко со своим заместителем А.Стрижевской назначили несколько рабочих совещаний для семей погибших и активистов, чтобы в Генпрокуратуре и в парламентских комитетах найти реальные решения существующих проблем".

Также смотрите: Родственники героев Небесной Сотни и пострадавшие на Майдане встретились с Луценко и руководством ГПУ. ФОТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051547
 
 
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За 4 роки вдалося посадити одного тітушку! Вбивства під час Євромайдану досі не розкриті. БЕРКУТIВЦЯМ ВЛАДА ДАЛА ВТЕКТИ в расiю Всі документи,що могли б підтвердити причетність співробітників «Беркуту» до вбивств на Майдані, знищені..
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При этой власти никакого по-настоящему серьезного и беспристрастного расследования не будет. Не будет никогда. В этом не заинтересованы ни набалдашник власти, ни его окружение, ни правоохранительные органы. В голове не укладывается, что подозреваемые продолжают работать в правовой системе. Очень многие из тех, кто обвиняется в преступлениях во время Майдана, до сих пор являются сотрудниками МВД. Главари сбежали, янек рванул первым, вывез и вынес все, что накопил непосильным трудом. И такие фарсы, как суд над Янеком, будут долго исполняться в виде фарсов и водевилей на нынешней политической сцене Большого абсурда.
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За эти 4 года можно было собрать несколько урожаев, было бы желание.
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на ЗАКУСКУ готовили В этом году начнутся судовые процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 8883 то херня, что народ за гранью.............
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а может даже статься так, что и над Порошенко, Луценко, Аваковым...
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а шо, тот цирк который транслируют, это еще не процесс над Януковичем? Разминка?
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Лядь, да поставте вже всіх тих борцунів зі зрадою слідчими, вони за добу всіх пересадять.
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Я шота не понял, над яныком начнется какой-то новый процесс?
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та он их нахватался как собака блох В этом году начнутся судовые процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 606.там несколько дел,по разным статьям,в разной степени готовности.
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они там точно живут в параллельной реальности,
они чистосердечно считают, что после этого все у них станет гуд и рейтинги взметнуться ввысь и окутает их всенародная любовь.
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Еще помнится дела заводили на Берию и Сталина,когда же суд ,Югик?
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Юга генплокуЛОЛ що не протрезвів? А Ірка баба яга там? Гідотно дивитися на вилупка очколупа
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мне не понятно - как он ещё на своём посту после встречи в Амстердами, ну не как не укладывается в голове.
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Ща зрадофріки скажуть шо Яник, захерченко і Азіров то вже неактуально. Вони не винні. Краще мовляв садіть Порошенка і Гройсмана..
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Я то знаю, але тобі, з лайном замість мізків, ніякі знання взагалі не загрожують
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продолжайте, нам очень важно Ваше мнение, пишите еще.
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ну вот, молодец, все знаешь, а под не очень умного косишь ...
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В этом году начнутся судовые процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 6572Розуміючи, що не все так швидко робиться, і все ж питаннячко: "Не захекались бігти так "швидко"?
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Якщо беркутня переатестована виходить на флешмоб під судом то рехформа удалась..Сабаков класти на всіх хотів))))
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Це вже просто брехлива тварина як1й н1чого сказати людям!!! .
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ну а шо? =)))
Независимая инициативная группа «Геи за Путина!» подала уведомление в Смольный на проведение демонстрации в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

«Нередко активистов упрекают, что они оторваны от народа. В России миллионы геев, и почти никто из них не выходит на протестные акции. Значит. Мы решили выразить этот запрос гей-сообщества, открыто поддержав кандидата в президенты Владимира Путина. Он подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества. Заслуженных геев России награждает орденами и медалями. Многие геи в нашей стране говорят: "Путин - наш президент. Геи - за Путина!"» - объясняют свою инициативу двое из организаторов акции Вячеслав Верещагин и Алексей Назаров.
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Судовые процессы - это какое-то наухау
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ахахаха, реально прокурор ПТУшник )))
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Вообще-то судебные. Какой прокурор, такие и процессы...
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судебные процессы - судові процеси (кацапам мова режет слух)
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До чого тут український переклад слова, якщо стаття - на російській мові? Це відвертий косяк та безграмотність перекладачів та коректорів.
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и ты держи образец російській мові с кацапского сайта

http://nevacons.ru/sudovyie-protsessyi-po-vzyiskaniyu-dolgov.html

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Судовые процессы по взысканию долгов
Самая распространенная категория судебных дел - это взыскание долгов. В условиях кризиса ситуация вряд ли будет улучшаться, так как даже при желании вернуть долг возвращать его не с чего.
Наша компания занимается такими делами:

• 1. В интересах граждан, если должником выступает физическое лицо.
• 1. В интересах граждан, если должником выступает организация.
• 3. Интересы организации, должником является юридическое лицо.
• 4. На пользу организации, взыскание с физического лица.
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Югик, конечно чмо, НО ...
какая- то не адекватна реакция у вас на фразу Судовые процессы


я вам ссылку дам на привычный для вас кацапо- ресурс, может она вас заставит задуматься что с вами что не так ?
http://nevacons.ru/sudovyie-protsessyi-po-vzyiskaniyu-dolgov.html
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Это так классно,судить тех ,кого хер достанете уже.Зато реальные лица из гвардии овоща,теперь под патронатом липецкого))))
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Начнутся цирковые выступления с картавым клоуном соло.
А закончатся. когда все фигуранты лично, а не в режиме скайпа, будут сидеть сначала в зале суда, а потом с кайлом в Желтых Водах. А алкаш будет там у них бригадиром банды копателей.
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мы будем жёстко и беспощадно судить тех ... кого в принципе достать не можем , а тех кого можем , с тех мы лучше на Сейшелы себе получим
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Крысцавкик!!! А как на счет мертведчуков, шухерычей, вилкулов и прочих прокацапских ШЛЮХ???
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Луцик, там Захарченко в Полтаве газовое месторождение отжал .
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До 2019 года ничего не будет. А потом просто кто-то в очередной раз самоубьется.. кто- то с окна выпадет, ну а кто чартером свалит.. Все это Украина проходила минимум дважды
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Та ти тварюка крисіна не зміг посадити,у якого руки по локоть в крові та який знаходиться в Україні,а ти ще будеш щось розповідати про тих,хто в кацапію втік
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во ольгинцы ща бонусов по 11.80 наскладируют В этом году начнутся судовые процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 7441.юрик-любимый персонаж.
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Все перечисленные лица, не являются физически наказуемыми
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Юга начинает работать,так что сядут все,но только те что уже сбежали,все будут заочно.
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та ми всєй страной скорєє всєго сядєм, но геніальний юрідічєскоє заканчівать нє стаєт
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Уверен,что услышав эту новость ,собака Югика долго-долго смеялась ... В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 4553 В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 4553 В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 4553
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Югік, всі перераховані підозрювані вже давно за межами України, лось педальний.)))
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Хіба, що, не встигнуть! А так - відкриють, як тільки, так одразу!
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В отом году начнутся судебные процессы на порошенко, гройсманом, яценюком, луценко, парубиём... и другими предателями Майдана.
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Через год выборы.. - к концу года можно начинать!
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В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко, Якименко и Луценко
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко
 
 
 
 
 
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