 В этом году начнутся судебные процессы над Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко и Якименко, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Продолжительность расследования расстрелов людей, эффективность досудебных расследований и затягивание рассмотрения дел в судах были основными вопросами, которые беспокоили семьи погибших на Майдане и общественных активистов во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко и его заместителем Анжелой Стрижевской.
Юрий Луценко рассказал об изменениях в отечественном законодательстве, которые уже позволяют проводить заочное осуждение беглых предателей и возвращать в Украину украденные у народа деньгии активы членами группировки Януковича.
Генпрокурор также выразил обоснованные надежды, что уже в этом году удастся начать ряд судебных процессов над экс-топ чиновниками Украины - Азаровым, Арбузовым, Курченко, Захарченко, Якименко и, собственно, Януковичем. Доказательную базу для этого собрано более чем достаточную.
На встрече пострадавшие во время событий на Майдане подняли вопросы социальной защиты людей, получивших химические ожоги дыхательных путей. Поскольку отсутствие опыта в подобных исследованиях и существующая медицинская нормативная база не позволяют установить степень тяжести травм человека, а соответственно - определение группы инвалидности.
Для решения этой проблемы Юрий Луценко пригласил руководителя научно-исследовательской экспертного учреждения, который пообещал в ближайшее время провести необходимые исследования и исправить ситуацию.
Конструктивное обсуждение проблем не завершилось этой встречей. Генпрокурор Ю.Луценко со своим заместителем А.Стрижевской назначили несколько рабочих совещаний для семей погибших и активистов, чтобы в Генпрокуратуре и в парламентских комитетах найти реальные решения существующих проблем".
они чистосердечно считают, что после этого все у них станет гуд и рейтинги взметнуться ввысь и окутает их всенародная любовь.
Независимая инициативная группа «Геи за Путина!» подала уведомление в Смольный на проведение демонстрации в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.
«Нередко активистов упрекают, что они оторваны от народа. В России миллионы геев, и почти никто из них не выходит на протестные акции. Значит. Мы решили выразить этот запрос гей-сообщества, открыто поддержав кандидата в президенты Владимира Путина. Он подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества. Заслуженных геев России награждает орденами и медалями. Многие геи в нашей стране говорят: "Путин - наш президент. Геи - за Путина!"» - объясняют свою инициативу двое из организаторов акции Вячеслав Верещагин и Алексей Назаров.
http://nevacons.ru/sudovyie-protsessyi-po-vzyiskaniyu-dolgov.html
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Судовые процессы по взысканию долгов
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какая- то не адекватна реакция у вас на фразу Судовые процессы
я вам ссылку дам на привычный для вас кацапо- ресурс, может она вас заставит задуматься что с вами что не так ?
http://nevacons.ru/sudovyie-protsessyi-po-vzyiskaniyu-dolgov.html
А закончатся. когда все фигуранты лично, а не в режиме скайпа, будут сидеть сначала в зале суда, а потом с кайлом в Желтых Водах. А алкаш будет там у них бригадиром банды копателей.