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 Политика Украины
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 ОБСЕ готова делиться опытом с ООН при размещении миссии на Донбассе, – Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова поделиться опытом с Советом безопасности ООН при размещении миротворческой миссии, или любой другой миссии ООН на Донбассе.

Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг на пресс-брифинге в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет безопасности ООН - это та структура, которая будет принимать решение о том когда, где, как и при каких условиях будет размещена миротворческая миссия ООН, или любая другая миссия ООН. Специальная мониторинговая миссия, а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе накопила за эти 4 года работы в Украине достаточно солидный опыт, которым мы готовы поделиться. Кроме того, мы готовы предоставить соответствующие консультации при необходимости", - сказал Хуг.

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При этом он обратил внимание на то, что "стороны уже давно договорились о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, и сейчас именно у сторон есть уникальная возможность и способность выполнить все их обещания начиная с 2014 года и также другие договоренности, которые были подписаны позднее".

Хуг подчеркнул, что имеет в виду отвод вооружения, разведение сил и средств, а также проведение работ по разминированию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051546
 
 
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Специальная мониторинговая миссия, а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе накопила за эти 4 года работы в Украине достаточно солидный опыт, которым мы готовы поделиться. Кроме того, мы готовы предоставить соответствующие консультации при необходимости", - сказал Хуг.

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спасибо........не надо!!!
"солидный опыт" и "соответствующие консультации" идут вместе с Сашей Хугом ОБСЕ готова делиться опытом с ООН при размещении миссии на Донбассе, – Хуг - Цензор.НЕТ 4137
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Це яким саме досвідом хоче поділитись ОБСЄ, крім досвіду отримувати зарплати за фальсифікацію моніторингу?????? Курси для сліпих???
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По-моему, кто-то преувеличивает свою значимость.
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Свой опыт бухалова в кабаках лугандона этот ху" пусть сверньот в трубочку и засунет в дупу хуйлу, которое его счета оплачивает.
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Опыт подсчета взрывов у них солидный...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ готова делиться опытом с ООН при размещении миссии на Донбассе, – Хуг
 
 
 
 
 
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