 ОБСЕ готова делиться опытом с ООН при размещении миссии на Донбассе, – Хуг

Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг на пресс-брифинге в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет безопасности ООН - это та структура, которая будет принимать решение о том когда, где, как и при каких условиях будет размещена миротворческая миссия ООН, или любая другая миссия ООН. Специальная мониторинговая миссия, а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе накопила за эти 4 года работы в Украине достаточно солидный опыт, которым мы готовы поделиться. Кроме того, мы готовы предоставить соответствующие консультации при необходимости", - сказал Хуг.

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При этом он обратил внимание на то, что "стороны уже давно договорились о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, и сейчас именно у сторон есть уникальная возможность и способность выполнить все их обещания начиная с 2014 года и также другие договоренности, которые были подписаны позднее".

Хуг подчеркнул, что имеет в виду отвод вооружения, разведение сил и средств, а также проведение работ по разминированию.

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