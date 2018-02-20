 Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы". ДОКУМЕНТЫ

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", которое приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Укрнафта" - крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания. Контрольный пакет ее акций (50%+1) принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", еще около 42% - у структур так называемой группы "Приват", лидером которой считается олигарх Игорь Коломойский.
Опытно-промышленную разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения "Укрнафта" начала еще в 1990-х годах. Компания проводила геологоразведочные работы, опытно-промышленную разработку и пробурила три скважины.
В 2014 году истек десятилетний срок действия спецразрешения на геологическое изучение месторождения - "Укрнафта" подала заявку в Государственную службу геологии и недр на получение разрешения на добычу газа. Но получила отказ. Ситуация повторилась в 2016 году.
"Пакет документов ПАО "Укрнафта" был возвращен в связи с несоответствием документов, представленных заявителем", - говорится в ответе Госгеонедр на запрос программы "Схемы". Какие документы "Укрнафты" не соответствовали требованиям, в письме за подписью временно исполняющего обязанности главы этой службы Олега Кирилюка не уточняется. В письме Госгеонедр к "Укрнафте" объясняли тогда отказ тем, что "у общества имеется налоговый долг в сумме 11 289 888 844,47 гривен". В течение 2014-2015 годов, когда "Укрнефть" возглавлял Питер Ван Хеке, лояльный к Игорю Коломойскому, компания почти перестала платить обязательный налог (ренту) по добыче нефти и газа.
18 мая 2017 года специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата получила ООО "Аркона Газ-Энергия". Государственная служба геологии и недр Украины продала специальное разрешение этой фирме без всякого аукциона за 3,8 миллиона гривен.
В "Укрнафте" утверждают, что это значительно ниже рыночной цены. Говорят, что были готовы заплатить за месторождение не менее 45 миллионов гривен. В случае проведения торгов по системе аукциона, предполагают в ПАО, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 миллионов гривен.
Снижение цены, выяснили журналисты, возможно при занижении реальных показателей объема запасов газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении. Существует прямая зависимость: если запасы меньше, то, соответственно, и стоимость спецразрешения ниже. По расчетам "Арконы Газ-Энергия", на нем можно добыть всего 320 миллионов кубометров газа и 46 тысяч тонн конденсата.
Специалисты "Укрнафты" оценивают запасы значительно выше - в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тысяч тонн конденсата. По подсчетам журналистов, суммарная стоимость этих залежей в случае успешной добычи составила бы более 12 миллиардов гривен, или 450 миллионов долларов.
Уже через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" успешно получила специальное разрешение, у нее появились новые совладельцы. Тогда 5% доли "Аркона Газ-Энергия" отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченко. В начале 2000-х годов он работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.
В тот же время еще часть ушла в пользу оффшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз). В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефициаром этой фирмы указана гражданка Панамы - Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). На ее имя также зарегистрированы десятки других иностранных оффшорных фирм.
Редакция программы "Схемы" получила копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава "Аркона Газ-Энергия" от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь - адвокат "ECOVIS Бондарь и Бондарь юридическое бюро". Там работал и Алексей Гребенченко.
В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия. Его жена - Наталья Маловацкая - работает нотариусом Киевского нотариального округа. Во втором квартале 2017 года она перечислила тогдашним совладельцам "Аркона Газ-Энергия" - Игорю Мычко и Александру Нещотному - по 1 389 465 гривен каждому.
Редакция также получила копию доверенности на представительство интересов общества, которую издал официальный директор "Аркона Газ-Энергия" по имени Лилии Кобзарь. Она руководит юридической компанией "Юс Новитас", владельцем которой является Алексей Маловацкий.
В СМИ Маловацкого называют "человеком Петра Порошенко". Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой "Блока Петра Порошенко" во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.
После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Алексея Маловацкий в своей команде. Осенью 2014 года он баллотировался в ВР, но не прошел. Однако по предложению президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.
"Схемы" обратились за комментариями ко всем официальным совладельцам этой компании, ее представителям, а также ко всем вышеупомянутых должностным лицам.
Алексей Маловацкий заявил, что ему не знакома фирма "Аркона Газ-Энергия". Но подтвердил знакомство с Алексеем Бондарем, представляющим интересы белизского оффшора, а также с Алексеем Гребенченком, который владеет долей в "Аркона Газ-Энергия". Он подтвердил, что Лилия Кобзарь руководит его юридической фирмой.
При этом, Алексей Маловацкий отрицает, что его жена Наталья переводила деньги Игорю Мычко и Александру Нещотному. Отказалась от каких-либо комментариев и сама Наталья Маловацкая.
Алексей Гребенченко (владелец 5% в "Арконе") отказался предоставлять комментарии. Получить комментарии Александра Нещотного и Игоря Мычко также не удалось. Охрана в киевском бизнес-центре по адресу: Васильковская, 14, где "Аркона Газ-Энергия" снимает офис, сообщила, что в офисе компании никого нет. По официальным телефонам фирмы также никто не отвечает.
"Президент Украины не имеет никакого отношения к упомянутым вами компаниям", - такой ответ на запрос программы предоставили в Администрации президента и попросили "не распространять ложную непроверенную информацию в контексте главы государства". По сути изложенных в запросе "Схем" документально подтвержденных фактов, пресс-служба комментариев не предоставила.
то поганые друзья так на него влияют. ну может еще Ротшильд спаскудился.
а наивный пеца так им верил, так верил
А купили за 3,8 ляма без всякого конкурса и аукциона, ау НАБУ ты где, или людям барыги и не такое можно.
так что шило в мешке не спрячешь по-любому
Тюю! Тоже мне новость. Вы в любое почтовое отделение зайдите. Там один Рошен в нагрузку к прессе.
От назовите кому оно (месторождение) могло отойти, что бы это не был чей то приближенный? В чем разница между Порохом, Ахметкой, Беней - в вопросе немножко заработать на государстве? Или Беня уже вернул деньги Привата которые вместе с тем же Порохом(через Гонтареву) из казны уперли?
Неизвестный российский бизнес Порошенко Пора его в сайт Миротворец
Телеканал "Прямой" контролирует Виктор Медведчук.
И финансирует его за деньги, которые получает от российской госкомпании "Роснефть".
То есть, за пиар Порошенко платит Кремль.
Шо-то вы попритихли, попрятались, а без вас кто нам объяснит всю перемогу в глубине наших глубин?
так прогнозовано, хто саме активно розносить соцмережами сьогоднішні вкиди
Половина твиттера хочет его повесить, а другая половина - четвертовать.
Редкой лживости гнида. Из бывших жополизов шапкотыра.
А шо удивительного? Минстець работает на кремль и использует рыгоботов и ольгинцев.
Причем за наши деньги.
Шпионский скандал в общественном совете Мининформполитики: в состав включены шесть пророссийских пропагандистов, двое из них задержаны СБУ. ВИДЕО
Журналисты выявили организацию замаскированных пропагандистов Кремля буквально "под крылом" Министерства информационной политики. Более того, подконтрольная Порошенко компания перечислила фирме отца подозреваемого в сотрудничестве с террористами больше 100 тысяч грн.
Об этом говорится в расследовании ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.
https://censor.net.ua/video_news/362935/shpionskiyi_skandal_v_obschestvennom_sovete_mininformpolitiki_v_sostav_vklyucheny_shest_prorossiyiskih
Чи правомірно давати,на мій погляд" дурні заголовки.