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 Политика Украины
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Все про:Газ (8686) офшор (425) Полтавщина (406) Порошенко (14321) Укрнафта (179) махинации (433) месторождение (35)

 Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы". ДОКУМЕНТЫ

Полугосударственная компания "Укрнафта" годами изучала и исследовала большое газовое месторождение в Полтавской области, но лицензию на добычу без аукциона получила фирма "Аркона Газ-Энергия".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", которое приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Укрнафта" - крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания. Контрольный пакет ее акций (50%+1) принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", еще около 42% - у структур так называемой группы "Приват", лидером которой считается олигарх Игорь Коломойский.

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Опытно-промышленную разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения  "Укрнафта" начала еще в 1990-х годах. Компания проводила геологоразведочные работы, опытно-промышленную разработку и пробурила три скважины.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 01

В 2014 году истек десятилетний срок действия спецразрешения на геологическое изучение месторождения - "Укрнафта" подала заявку в Государственную службу геологии и недр на получение разрешения на добычу газа. Но получила отказ. Ситуация повторилась в 2016 году.

"Пакет документов ПАО "Укрнафта" был возвращен в связи с несоответствием документов, представленных заявителем", - говорится в ответе Госгеонедр на запрос программы "Схемы". Какие документы "Укрнафты" не соответствовали требованиям, в письме за подписью временно исполняющего обязанности главы этой службы Олега Кирилюка не уточняется. В письме Госгеонедр к "Укрнафте" объясняли тогда отказ тем, что "у общества имеется налоговый долг в сумме 11 289 888 844,47 гривен". В течение 2014-2015 годов, когда "Укрнефть" возглавлял Питер Ван Хеке, лояльный к Игорю Коломойскому, компания почти перестала платить обязательный налог (ренту) по добыче нефти и газа.

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18 мая 2017 года специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата получила ООО "Аркона Газ-Энергия". Государственная служба геологии и недр Украины продала специальное разрешение этой фирме без всякого аукциона за 3,8 миллиона гривен.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 02

В "Укрнафте" утверждают, что это значительно ниже рыночной цены. Говорят, что были готовы заплатить за месторождение не менее 45 миллионов гривен. В случае проведения торгов по системе аукциона, предполагают в ПАО, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 миллионов гривен.

Снижение цены, выяснили журналисты, возможно при занижении реальных показателей объема запасов газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении. Существует прямая зависимость: если запасы меньше, то, соответственно, и стоимость спецразрешения ниже. По расчетам "Арконы Газ-Энергия", на нем можно добыть всего 320 миллионов кубометров газа и 46 тысяч тонн конденсата.

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Специалисты "Укрнафты" оценивают запасы значительно выше - в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тысяч тонн конденсата. По подсчетам журналистов, суммарная стоимость этих залежей в случае успешной добычи составила бы более 12 миллиардов гривен, или 450 миллионов долларов.

Уже через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" успешно получила специальное разрешение, у нее появились новые совладельцы. Тогда 5% доли "Аркона Газ-Энергия" отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченко. В начале 2000-х годов он работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 03

В тот же время еще часть ушла в пользу оффшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз). В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефициаром этой фирмы указана гражданка Панамы - Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). На ее имя также зарегистрированы десятки других иностранных оффшорных фирм.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 04

Редакция программы "Схемы" получила копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава "Аркона Газ-Энергия" от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь - адвокат "ECOVIS Бондарь и Бондарь юридическое бюро". Там работал и Алексей Гребенченко.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 05

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия. Его жена - Наталья Маловацкая - работает нотариусом Киевского нотариального округа. Во втором квартале 2017 года она перечислила тогдашним совладельцам "Аркона Газ-Энергия" - Игорю Мычко и Александру Нещотному - по 1 389 465 гривен каждому.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 06

Редакция также получила копию доверенности на представительство интересов общества, которую издал официальный директор "Аркона Газ-Энергия" по имени Лилии Кобзарь. Она руководит юридической компанией "Юс Новитас", владельцем которой является Алексей Маловацкий.

Компания Аркона Газ-Энергия, принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - Схемы 07

В СМИ Маловацкого называют "человеком Петра Порошенко". Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой "Блока Петра Порошенко" во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Алексея Маловацкий в своей команде. Осенью 2014 года он баллотировался в ВР, но не прошел. Однако по предложению президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.

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"Схемы" обратились за комментариями ко всем официальным совладельцам этой компании, ее представителям, а также ко всем вышеупомянутых должностным лицам.

Алексей Маловацкий заявил, что ему не знакома фирма "Аркона Газ-Энергия". Но подтвердил знакомство с Алексеем Бондарем, представляющим интересы белизского оффшора, а также с Алексеем Гребенченком, который владеет долей в "Аркона Газ-Энергия". Он подтвердил, что Лилия Кобзарь руководит его юридической фирмой.

При этом, Алексей Маловацкий отрицает, что его жена Наталья переводила деньги Игорю Мычко и Александру Нещотному. Отказалась от каких-либо комментариев и сама Наталья Маловацкая.

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Алексей Гребенченко (владелец 5% в "Арконе") отказался предоставлять комментарии. Получить комментарии Александра Нещотного и Игоря Мычко также не удалось. Охрана в киевском бизнес-центре по адресу: Васильковская, 14, где "Аркона Газ-Энергия" снимает офис, сообщила, что в офисе компании никого нет. По официальным телефонам фирмы также никто не отвечает.

"Президент Украины не имеет никакого отношения к упомянутым вами компаниям", - такой ответ на запрос программы предоставили в Администрации президента и попросили "не распространять ложную непроверенную информацию в контексте главы государства". По сути изложенных в запросе "Схем" документально подтвержденных фактов, пресс-служба комментариев не предоставила.

Источник: https://censor.net.ua/n3051543
 
 
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Он нечаянно найдёт клад и, за причитающиеся ему 25 процентов, по совету друзей, купит себе автомобиль Москвич. Последнюю модель.
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він випадково зустріне стару з косою, але це буде не тимошенко.
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ашо. богданы надо на газ переводить.
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На пете уже места для клейма нету.Боже,этот президент стал позором для Украины.Неужели никто из родных не может ему объяснить,что он уже ниже плинтуса.
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рюкзаеова с пгакугогам подтягивайте Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5684как ни как на одном фонарном столбу висеть.............
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когда эти мрази уже нажрутся, ну явно не читали Ззолотую рыбку, и не смотрели мультик "Золотая антилопа"
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сейчас поднимут по тревоге всю порохопомойку, и те подробно расскажут,что это фэйк,проделки "ольгинцев","клавкинцев" и "врахов лучезарно-кучерявого ангела"))))
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Сейчас гвардия минстеця выступит с вывсеврети,не может этого быть Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9979.А это им еще на закуску,кто армию кормит.https://1plus1.ua/1plus1video/groshi/11-sezon/5-vypusk-hto-i-skilki-planue-zarobiti-na-harchuvanni.
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кого-то назначат любимой женой Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2995
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таких в любимые жены не берут - клейма ставить негде)))) И табуретку через открытый порохнявый рот видно)))) Это так.. РТИ-2. Не более того. и то - многоразово-нестиранное.
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ну и разумеется виноВАТЫ во всем этом Саакашвили и Юлька.
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Так во всем МИХО виноват или на худой конец ЛЮЛЯ!!!
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счас пришкандыбает полтора недобитых лолебота и будет шамкать, шо хряк тут не при чем и вообще не в теме.
то поганые друзья так на него влияют. ну может еще Ротшильд спаскудился.
а наивный пеца так им верил, так верил Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5102
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Ось це справжня рехформа по-новому Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2683
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вже гимн спивает, вся Троещина ржет
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він коли співає гімн три тєльняшкі розриває.. Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2541
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куда халя смотрит.. Муж по матросам пошел.... Тельняшки на них с писком рвет...
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та да...матроси катамарана очєнь нєдавольни Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6616
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хоспидяяяяя Ну ни на что не годен.. Сплошная хроническая неудача.
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как там у Алябьева - "Свплаавей мой,свааалавей.. Гааалаасисьтый свалаавей")))))
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В "Укрнафте" утверждают, что это значительно ниже рыночной цены. Говорят, что были готовы заплатить за месторождение не менее 45 миллионов гривен. В случае проведения торгов по системе аукциона, предполагают в ПАО, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 миллионов гривен.

А купили за 3,8 ляма без всякого конкурса и аукциона, ау НАБУ ты где, или людям барыги и не такое можно.
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Ну що, дуполiзи соєві??? Знов Бутусов "ахгент Крембля"??
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А як же,специально статейки такие на форум выкидывает,чтоб опорочить святого Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7273.Все закрыть,интернет отключить и оставить канал чесних новин .
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Только что удалили мой пост, в этой теме, со ссылкой на расследование Дубинского о зерновом и крахмальном бизнесе порошенки на кацапии.
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було таке, подтверждаю, админ боится что его отдрюкают сбу, пугливый мальчик
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Я успел прочитать , пока ссыкливый админчег не удалил .
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весь ФБ и твиттер эти темы уже отмусолил
так что шило в мешке не спрячешь по-любому
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Только что удалили мой пост, в этой теме, со ссылкой на расследование Дубинского о зерновом и крахмальном бизнесе порошенки на кацапии.

Тюю! Тоже мне новость. Вы в любое почтовое отделение зайдите. Там один Рошен в нагрузку к прессе.
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Еще газ не добывает, порхатый, а цены уже начинает поднимать!
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А новость в чем? Один жлоб отжал месторождение у другого? Так у нас все так..
От назовите кому оно (месторождение) могло отойти, что бы это не был чей то приближенный? В чем разница между Порохом, Ахметкой, Беней - в вопросе немножко заработать на государстве? Или Беня уже вернул деньги Привата которые вместе с тем же Порохом(через Гонтареву) из казны уперли?
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Как было упустить такой лакомый кусок, будут добывать газ по себестоимости в 50 баксов и тут же продавать населению, которому газ и принадлежит по 250, навар 500%. И все это куплено за копейки.
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та шо ж таке, тильки про мальдивы забувати почали, и тут на тоби
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Национализация ПриватБанка - проведена по несуществующему постановлению Нацбанка, и на 88 млрд гривен дороже для бюджета.

Неизвестный российский бизнес Порошенко Пора его в сайт Миротворец

Телеканал "Прямой" контролирует Виктор Медведчук.
И финансирует его за деньги, которые получает от российской госкомпании "Роснефть".
То есть, за пиар Порошенко платит Кремль.
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та я вже нічому не дивуюсь.. не життя, а сюр якійсь
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Краще- "помри" Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7018
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ну нельзя же так явно палиться Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5794, боже какие они бездари, даже по тихому замутить нифига не могут
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а что вы хотели? хотя водинтур уже окупился с процентами, но нужно же водинтур-2 чем-то финансировать? нужно. вот барыженко и сшибает там копеечку, сям копеечку.
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5 копеек втихаря из засады стучит на меня админу, гнидяцкая душенка
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Товарисчи из минстеця, я шо-то не понял: это уже зрада или еще нет?
Шо-то вы попритихли, попрятались, а без вас кто нам объяснит всю перемогу в глубине наших глубин?
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Коли вже цей шоколадний покидьок нажереться так щоб тріснув???
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Львівський батяр‏ @KarpenkoBatjar 53 мин.53 минуты назад

так прогнозовано, хто саме активно розносить соцмережами сьогоднішні вкиди Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3175

Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2859
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от и шо б мы делали без нявканья "карасыка черноблоха")))) Смерть евонного папеньки ему еще по ночам не снится?
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та почему ж сплетня.. Это уже секрет Полишинеля))))
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Легендарная личность из минстеця.
Половина твиттера хочет его повесить, а другая половина - четвертовать.
Редкой лживости гнида. Из бывших жополизов шапкотыра.
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Так он шо , раньше был миньетчиком у Овоща Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9506
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Так большинство этих соевых патриётов раньше работали на овоща. И про батяр когда то видел в твиттере компромат.
А шо удивительного? Минстець работает на кремль и использует рыгоботов и ольгинцев.
Причем за наши деньги.
Шпионский скандал в общественном совете Мининформполитики: в состав включены шесть пророссийских пропагандистов, двое из них задержаны СБУ. ВИДЕО
Журналисты выявили организацию замаскированных пропагандистов Кремля буквально "под крылом" Министерства информационной политики. Более того, подконтрольная Порошенко компания перечислила фирме отца подозреваемого в сотрудничестве с террористами больше 100 тысяч грн.
Об этом говорится в расследовании ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

https://censor.net.ua/video_news/362935/shpionskiyi_skandal_v_obschestvennom_sovete_mininformpolitiki_v_sostav_vklyucheny_shest_prorossiyiskih
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Дякую , хлопче . Сейчас картоплю доварю на кухне и почитаю .
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а портнов и монтян у тебя неприятия,как я понял,не вызывают?
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Портнов - коррупционер , Монтян - мошенница , а тебя говноеда , надо повесить вместе с этим батяром и анакондой .
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а михо с йулей кто? Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4945и кем им хуйло приходится?
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Ты пытаешься разнюхать мою политическую ориентацию , говноед ?
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А дайте мені пояснення, що значить " з окружения порошенко"?
Чи правомірно давати,на мій погляд" дурні заголовки.
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Я видел сон , там рыба фугу танцевала вальс бастон....
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Вот так, когда-то Цензор начинал чмырить Витька-налетчика.. Закончилось растовом... Это закончится растРЕлом..
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Це Саакашвілі винуватий,що порох ніяк не нажреться
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У нас в газовых вопросах компитентна только одна личность, у нее это харашо получается, все остальные не смыслят ни чего и не имеют права заниматься.
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Хто б не отримав все одно будуть незадоволені, а в наших умовах незадоволені гавном кидаються. Це такий національний вид спорту.
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Пахан Петро, жизнь ворам, мир братве и всем пацанам!!!
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Вот порохоботы ещё пишут, что нужно дождаться выборов и выбрать другого президента. Да этого надо отстранять уже сейчас, пусть на Ростов валит к Януковичу!!! Уже сил нет жить "по-новому"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы". ДОКУМЕНТЫ
 
 
 
 
 
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