 Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы". ДОКУМЕНТЫ

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", которое приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Укрнафта" - крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания. Контрольный пакет ее акций (50%+1) принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", еще около 42% - у структур так называемой группы "Приват", лидером которой считается олигарх Игорь Коломойский.

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Опытно-промышленную разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения "Укрнафта" начала еще в 1990-х годах. Компания проводила геологоразведочные работы, опытно-промышленную разработку и пробурила три скважины.

В 2014 году истек десятилетний срок действия спецразрешения на геологическое изучение месторождения - "Укрнафта" подала заявку в Государственную службу геологии и недр на получение разрешения на добычу газа. Но получила отказ. Ситуация повторилась в 2016 году.

"Пакет документов ПАО "Укрнафта" был возвращен в связи с несоответствием документов, представленных заявителем", - говорится в ответе Госгеонедр на запрос программы "Схемы". Какие документы "Укрнафты" не соответствовали требованиям, в письме за подписью временно исполняющего обязанности главы этой службы Олега Кирилюка не уточняется. В письме Госгеонедр к "Укрнафте" объясняли тогда отказ тем, что "у общества имеется налоговый долг в сумме 11 289 888 844,47 гривен". В течение 2014-2015 годов, когда "Укрнефть" возглавлял Питер Ван Хеке, лояльный к Игорю Коломойскому, компания почти перестала платить обязательный налог (ренту) по добыче нефти и газа.

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18 мая 2017 года специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата получила ООО "Аркона Газ-Энергия". Государственная служба геологии и недр Украины продала специальное разрешение этой фирме без всякого аукциона за 3,8 миллиона гривен.

В "Укрнафте" утверждают, что это значительно ниже рыночной цены. Говорят, что были готовы заплатить за месторождение не менее 45 миллионов гривен. В случае проведения торгов по системе аукциона, предполагают в ПАО, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 миллионов гривен.

Снижение цены, выяснили журналисты, возможно при занижении реальных показателей объема запасов газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении. Существует прямая зависимость: если запасы меньше, то, соответственно, и стоимость спецразрешения ниже. По расчетам "Арконы Газ-Энергия", на нем можно добыть всего 320 миллионов кубометров газа и 46 тысяч тонн конденсата.

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Специалисты "Укрнафты" оценивают запасы значительно выше - в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тысяч тонн конденсата. По подсчетам журналистов, суммарная стоимость этих залежей в случае успешной добычи составила бы более 12 миллиардов гривен, или 450 миллионов долларов.

Уже через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" успешно получила специальное разрешение, у нее появились новые совладельцы. Тогда 5% доли "Аркона Газ-Энергия" отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченко. В начале 2000-х годов он работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

В тот же время еще часть ушла в пользу оффшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз). В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефициаром этой фирмы указана гражданка Панамы - Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). На ее имя также зарегистрированы десятки других иностранных оффшорных фирм.

Редакция программы "Схемы" получила копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава "Аркона Газ-Энергия" от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь - адвокат "ECOVIS Бондарь и Бондарь юридическое бюро". Там работал и Алексей Гребенченко.

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия. Его жена - Наталья Маловацкая - работает нотариусом Киевского нотариального округа. Во втором квартале 2017 года она перечислила тогдашним совладельцам "Аркона Газ-Энергия" - Игорю Мычко и Александру Нещотному - по 1 389 465 гривен каждому.

Редакция также получила копию доверенности на представительство интересов общества, которую издал официальный директор "Аркона Газ-Энергия" по имени Лилии Кобзарь. Она руководит юридической компанией "Юс Новитас", владельцем которой является Алексей Маловацкий.

В СМИ Маловацкого называют "человеком Петра Порошенко". Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой "Блока Петра Порошенко" во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Алексея Маловацкий в своей команде. Осенью 2014 года он баллотировался в ВР, но не прошел. Однако по предложению президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.

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"Схемы" обратились за комментариями ко всем официальным совладельцам этой компании, ее представителям, а также ко всем вышеупомянутых должностным лицам.

Алексей Маловацкий заявил, что ему не знакома фирма "Аркона Газ-Энергия". Но подтвердил знакомство с Алексеем Бондарем, представляющим интересы белизского оффшора, а также с Алексеем Гребенченком, который владеет долей в "Аркона Газ-Энергия". Он подтвердил, что Лилия Кобзарь руководит его юридической фирмой.

При этом, Алексей Маловацкий отрицает, что его жена Наталья переводила деньги Игорю Мычко и Александру Нещотному. Отказалась от каких-либо комментариев и сама Наталья Маловацкая.

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Алексей Гребенченко (владелец 5% в "Арконе") отказался предоставлять комментарии. Получить комментарии Александра Нещотного и Игоря Мычко также не удалось. Охрана в киевском бизнес-центре по адресу: Васильковская, 14, где "Аркона Газ-Энергия" снимает офис, сообщила, что в офисе компании никого нет. По официальным телефонам фирмы также никто не отвечает.

"Президент Украины не имеет никакого отношения к упомянутым вами компаниям", - такой ответ на запрос программы предоставили в Администрации президента и попросили "не распространять ложную непроверенную информацию в контексте главы государства". По сути изложенных в запросе "Схем" документально подтвержденных фактов, пресс-служба комментариев не предоставила.