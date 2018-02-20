 Порошенко анонсировал изменение формата Антитеррористическй операции и нового командующего

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил на заседании Военного кабинета во вторник, обращаясь с поручением к главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко
"Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе", - сказал он , подчеркнув при этом, что ведущая роль в изменении формата АТО ложится на Минобороны.
По словам главы государства, этот закон фиксирует "наше право на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН".
"Уверен в том, что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины", - указал он.
и почитай конституцию.
что должен делать главнокомандующий во время агрессии.
сколько должен открыть офшор, и скоко раз сьездить на мальдивы, когда его подчиненные гибнут от торгового партнера.
Не могу не поделиться с почтенной публикой впечатлениями от сегодняшней встречи с одной бабушкой... или тётенькой - кому как.
Короче, был у гостях у 81-летней жительницы Запорожья, которая, кроме всего прочего, когда мы заговорили о войне на Донбассе, поделилась своими впечатлениями о войне с немцами.
В ихнем доме - во время оккупации, поселились немцы: офицер, как помнит бабушка, который носил черную форму (может, эсэсовец был) и сколько-то солдат. Их, детей,которые тоже жили в этом доме (в одной комнате), у бабушки и дедушки, было 11. И в какой-то день офицер заглянул к ним. Окинул взглядом детвору, а потом бабушке бросает: матка, ком. Бабушка ушла. Что ее могли пристрелить, дети не думали - они этого не понимали. Они просто ждали.
Бабушка вернулась, едва неся подол юбки. В нем было все: галеты, сухие супы, шоколад - все, что только было у фашистов в сухпайках. Выгрузив принесенное на пол, бабушка ушла и через минуту вернулась с большим платком, из которого высыпала на пол еще одну партию подарков от фашистов.
А теперь мне ответьте, возможно ли такое сегодня на Донбассе, где хозяйничает брацкий нарот? И я вам отвечу, не дожидаясь вашего ответа: невозможно.
Так кто фашисты?
Вопрос риторический, ответа не требует. Я просто рассуждаю вслух.
вполне нормальные военные.
мародеров поставили на место за пару дней.
правда, когда отступали и в Киеве партизаны начали взрывать дома тогда конечно немцы психовали, но это любому будет присуще..
не верю советской пропаганде..
Кстати, Андрей Соколов, который в совецком фильме по рассказу данцкого казака Миньки Шолохова "Судьба человека" фошизтам в лицо бросал, что, мол, после первой и второй не закусываю, это тоже ты?
тоді нахрена ти нам потрібна !!!
чи може вибрати тебе на другий срок і тоді запрацюєш???
5 год ·
І ще, навіяно попереднім постом.
Не чекайте чуда, його не буде, треба час і важка праця.
Я пам"ятаю Польщу, коли тільки в ній почались реформи.
Пам"ятаю, як гостюючи у родичів, їли на сніданок один помідор три дні, прозоро так нарізаний на канапку. Пам"ятаю шалену інфляцію, 600% у рік. Там така %опа була, ви собі навіть уявити не можете, і це без війни.
І вони не нили, а фігачили шо звірі, щоб вибратися з тої ями.
Так от. Поки поляки будували свою країну, наші маньки дерибанили колгоспи, розбирали ферми, розтаскували все що можна, та проїдали те, що залишилось від совка. А тепер ці маньки повідкривали роти і кажуть, що в них зарплата маленька.
А все просто. У нас ВВП 90 млрд доларів, а в Польщі номінальний ВВП давно вже перевалив позначку в 500 млрд. Бо вони країну будували, а не нили і голосували за популістів.
Хочете заробляти більше, мільйони? Так створіть щось на кшталт Самсунга, наприклад. Та й заробляйте, хто вам не дає? А отим "отнять і падєліть" ви не залучите інвестиції в економіку.
І ще, для тих, хто каже, що у всьому винувата влада. (Вони- причина нашої бідності, слабкої медицини, поганих доріг, протікаючих труб і т.д., а ми всі білі-пухнасті).
Нема понять "вони" і "ми". Всі, як ви кажете "вони" - це найактивніші із "нас". Вони йдуть в бізнес і в політику (нам теж ніхто не забороняє йти). Головне- хто винуватий. На жаль - ми. Тому що ми ніколи не контролювали владу. І коли будь-хто з нас попадає у владу, він хреніє від вседозволеності. Це закінчиться тільки тоді, коли ми навчимося вибирати людей не за обіцянки, а за економічні програми. А потім будемо контролювати обраних - як вони виконують свої програми.( але без революцій, бійок і вішання), бо ми будуємо не бананову, а демократичну країну !!
Цензор ты просто за*бал с пиаром Сракатого Барыги.
Нормальные люди вора, брехуна и бздуна просто игнорируют, как будто этого куска говна нет. А у вас - каждая вторая новость про ПеДра. Смотрите, не заполируйте ему анус. А то Его разорвет от избытка давления.
Можно ещё одну речевку впарить: "ПОРОХУЙЛО + ХУЙЛО = ДВА САПОГА ПАРА.
Очень важно твоё Федя экспертное диванное мнение.
а ещё, а чего тебе номер раба даже на цензоре присвоили?