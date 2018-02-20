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 Политика Украины
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 Порошенко анонсировал изменение формата Антитеррористическй операции и нового командующего

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от руководства Министерства обороны и Генерального штаба предложений по изменению формата антитеррористической операции и кандидатуру командующего Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил на заседании Военного кабинета во вторник, обращаясь с поручением к главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко

"Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе", - сказал он , подчеркнув при этом, что ведущая роль в изменении формата АТО ложится на Минобороны.

Также смотрите: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

По словам главы государства, этот закон фиксирует "наше право на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН".

"Уверен в том, что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины", - указал он.

Также читайте: Мы законодательно квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор, - Порошенко о законе про деоккупацию Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3051542
 
 
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Этот шоколадный какой-то дегенерат.
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Спасибо -- я способен себе купить шоколад сам -- слава Богу на мясо и шоколад у меня деньги есть и это при ВОйне в УКраине 4 года с Россией и при Сталине такого не было сто процентов -- при Войне в СССР -- была пайка хлеба для работающих 300 граммов в день и все -- не зарплат и пенсий и все на фронт-- не согласен --пуля в лоб -- а в Украине бля на Мерседесах ездят сегодня и даже дебилы не понимают , что война с фашистами России уже 4 года ...
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петр ляксеичь, пойди закуси.
и почитай конституцию.
что должен делать главнокомандующий во время агрессии.
сколько должен открыть офшор, и скоко раз сьездить на мальдивы, когда его подчиненные гибнут от торгового партнера.
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Что Юра ты бы сделал если был Главнокомандующим Украины ?? Взял бы палку с Майдана и пару сотен поцанов и пошел бы на Москву ??? Один дебил в моем Донецке -- тот периодически ходит на танках то на Лондон , то на Киев с Львовом -- его фамилия Захарченко -- но ему простительно -- он окорочками торговал -- до того как стал первым лицом Кремля в моем Донбассе оккупированном Россией .
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Ща зрадофріки порекомендують свох "інералів" на посади : Гадю Хавченко, Вомбата і ВаванаІпаш. Вони краще знають..
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в бессильной злобе позорная оккупантская татаромордва ссытся кипятком и валит кирпичами при каждом выступлении нашего президента! Так держать ,Слава Украине !
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Почти в тему
Не могу не поделиться с почтенной публикой впечатлениями от сегодняшней встречи с одной бабушкой... или тётенькой - кому как.
Короче, был у гостях у 81-летней жительницы Запорожья, которая, кроме всего прочего, когда мы заговорили о войне на Донбассе, поделилась своими впечатлениями о войне с немцами.
В ихнем доме - во время оккупации, поселились немцы: офицер, как помнит бабушка, который носил черную форму (может, эсэсовец был) и сколько-то солдат. Их, детей,которые тоже жили в этом доме (в одной комнате), у бабушки и дедушки, было 11. И в какой-то день офицер заглянул к ним. Окинул взглядом детвору, а потом бабушке бросает: матка, ком. Бабушка ушла. Что ее могли пристрелить, дети не думали - они этого не понимали. Они просто ждали.
Бабушка вернулась, едва неся подол юбки. В нем было все: галеты, сухие супы, шоколад - все, что только было у фашистов в сухпайках. Выгрузив принесенное на пол, бабушка ушла и через минуту вернулась с большим платком, из которого высыпала на пол еще одну партию подарков от фашистов.
А теперь мне ответьте, возможно ли такое сегодня на Донбассе, где хозяйничает брацкий нарот? И я вам отвечу, не дожидаясь вашего ответа: невозможно.
Так кто фашисты?
Вопрос риторический, ответа не требует. Я просто рассуждаю вслух.
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кстати, мне это говорила и моя бабушка, правда по Киеву..
вполне нормальные военные.

мародеров поставили на место за пару дней.
правда, когда отступали и в Киеве партизаны начали взрывать дома тогда конечно немцы психовали, но это любому будет присуще..
не верю советской пропаганде..
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Были и другие случаи - немцы собрали на окраине села всех ее жителей и спросили про партизан...больше никто из них домой не вернулся, даже дети!
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Ты мне еще, придурок, про Освенцим расскажи.
Кстати, Андрей Соколов, который в совецком фильме по рассказу данцкого казака Миньки Шолохова "Судьба человека" фошизтам в лицо бросал, что, мол, после первой и второй не закусываю, это тоже ты?
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Не сумуйте відповідь є і не ріторіческа, брацкому народу під напад і особливо захоплені теріторії 25 років готували так звані рехварматари. - Партньори!
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то тепер лоліта не при ділах???
тоді нахрена ти нам потрібна !!!
чи може вибрати тебе на другий срок і тоді запрацюєш???
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Маруся Чурай
5 год ·
І ще, навіяно попереднім постом.
Не чекайте чуда, його не буде, треба час і важка праця.
Я пам"ятаю Польщу, коли тільки в ній почались реформи.
Пам"ятаю, як гостюючи у родичів, їли на сніданок один помідор три дні, прозоро так нарізаний на канапку. Пам"ятаю шалену інфляцію, 600% у рік. Там така %опа була, ви собі навіть уявити не можете, і це без війни.
І вони не нили, а фігачили шо звірі, щоб вибратися з тої ями.
Так от. Поки поляки будували свою країну, наші маньки дерибанили колгоспи, розбирали ферми, розтаскували все що можна, та проїдали те, що залишилось від совка. А тепер ці маньки повідкривали роти і кажуть, що в них зарплата маленька.
А все просто. У нас ВВП 90 млрд доларів, а в Польщі номінальний ВВП давно вже перевалив позначку в 500 млрд. Бо вони країну будували, а не нили і голосували за популістів.
Хочете заробляти більше, мільйони? Так створіть щось на кшталт Самсунга, наприклад. Та й заробляйте, хто вам не дає? А отим "отнять і падєліть" ви не залучите інвестиції в економіку.
І ще, для тих, хто каже, що у всьому винувата влада. (Вони- причина нашої бідності, слабкої медицини, поганих доріг, протікаючих труб і т.д., а ми всі білі-пухнасті).
Нема понять "вони" і "ми". Всі, як ви кажете "вони" - це найактивніші із "нас". Вони йдуть в бізнес і в політику (нам теж ніхто не забороняє йти). Головне- хто винуватий. На жаль - ми. Тому що ми ніколи не контролювали владу. І коли будь-хто з нас попадає у владу, він хреніє від вседозволеності. Це закінчиться тільки тоді, коли ми навчимося вибирати людей не за обіцянки, а за економічні програми. А потім будемо контролювати обраних - як вони виконують свої програми.( але без революцій, бійок і вішання), бо ми будуємо не бананову, а демократичну країну !!
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до чого цей копіпаст в цій темі.. просто цікаво Порошенко анонсував зміну формату антитерористичної операції і нового командувача - Цензор.НЕТ 6288
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Завтра в Харькове во время матча Шахтер - Рома будут плакаты с надписью "ПРШ ПНХ".
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кандидатура нового руководителя АТО как раз сейчас согласовывается с генштабом РФ.
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"Порошенко анонировал у нового нового командующего".

Цензор ты просто за*бал с пиаром Сракатого Барыги.
Нормальные люди вора, брехуна и бздуна просто игнорируют, как будто этого куска говна нет. А у вас - каждая вторая новость про ПеДра. Смотрите, не заполируйте ему анус. А то Его разорвет от избытка давления.
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Как по мне,то лучше ПРХ-ПНХ. То есть ПОРОХ - ...

Можно ещё одну речевку впарить: "ПОРОХУЙЛО + ХУЙЛО = ДВА САПОГА ПАРА.
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та не тяне він на ту крічалку... одні соплі і воплі нажаль
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за то у него столько соплей и воплей, что впереди планеты всей.....
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опять за две недели. освободим дамбас. порох есть в пороховницах. и ягоды в ягодицах.
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думаю что ножик для его жопы уже наточен.
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э, а ведь это выглядит что будет драть получленцов и ихтамнетов - подготовка то озвучена.
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да хрен там. он не драть будет, а кормить их шоколадом.
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А шо в этом плохого? Пускай хоть до смерти закормит...
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Драть будут как в Илловайске или как в Дебальцево?
Очень важно твоё Федя экспертное диванное мнение.
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твоя Рига, сразу-бы в плен боярышникам сдалась...
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Моя Рига защищена НАТО, за нас Вашингтон впрягётся. Плюс Федя вернется родину защищать.
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и поетому ты любишь срашку и хутина пуило, ведь если бы ты раб находился в рабсие, то пел бы громче, но хотел бы убежать из любимои срашки - не так ли.

а ещё, а чего тебе номер раба даже на цензоре присвоили?
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Все враги и дебилы Украины объединились против Порошенко -- ибо один сегодня в Украине человек за 4 года сделал очень много для СУВЕРЕНИТЕТА и Независимости УКраины -- для создания армии Украины , для создания Финансовой системы Украины и для МИРА в Украине -- это Президент Украины Порошенко . С голой жопой на супердержаву Россию не ходят умные . Порошенко поднял всех в мире и сделал в мире из России страну дебилов и фашистов !!! До него этого никто не смог сделать ... Что Юля сделала для Украины ?? А лаврушник МИХО ? А депутат Чумак с Гриценко -- и тот же Каплин . Имеют Языки как подошва !! Спасители бля .ю Отечества Бойко с Королевской !! Ах...еть можно . Это мое мнение -- а я видел много в жизни и на сегодня не вижу альтернативу Порошенко . Гройсмана и Реву нужно гнать безусловно -- а Порошенко нет ибо это будет большой глупостью народа Украины .
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скiльки тут кацапського гiвна набiгло пiд українськими прапорами... Навіть дописувати про щось нема ніякого бажання...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко анонсировал изменение формата Антитеррористическй операции и нового командующего
 
 
 
 
 
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