 Порошенко анонсировал изменение формата Антитеррористическй операции и нового командующего

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил на заседании Военного кабинета во вторник, обращаясь с поручением к главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко

"Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе", - сказал он , подчеркнув при этом, что ведущая роль в изменении формата АТО ложится на Минобороны.

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По словам главы государства, этот закон фиксирует "наше право на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН".

"Уверен в том, что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины", - указал он.

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