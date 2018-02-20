 Памятник Герою Небесной Сотни Игорю Костенко открыли во Львове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Двухметровый пьедестал с бюстом 22-летнего Игоря Костенко, студента Национального университета имени Ивана Франко, установили во внутреннем дворе географического факультета, на котором он учился.

Уроженец Тернопольщины Игорь Костенко погиб четыре года назад - 20 февраля, в Киеве на улице Институтской.

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Ранее во Львове почтили всех погибших Героев Небесной Сотни. Траурная акция прошла на Лычаковском кладбище, где похоронены активисты Майдана.

"Я считаю, что самая большая их заслуга - это то, что они разбудили общество, людей. Каждый человек понял, что он ответственен на своем месте и должен что-то делать. Иначе никаких изменений у нас не будет. Та достоинство, честь, отстаивание своих интересов , правды - это то, что их подвиг показал: только так можно бороться за Украину ", - считает сестра Героя Небесной Сотни Владимира Бойкива Ирина Илькив.

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