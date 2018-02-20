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 Политика Украины, Общество
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Все про:Львов (3121) памятник (1730) Небесная Сотня (154)

 Памятник Герою Небесной Сотни Игорю Костенко открыли во Львове

Во Львове открыли памятник Герою Небесной Сотни Игорю Костенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Двухметровый пьедестал с бюстом 22-летнего Игоря Костенко, студента Национального университета имени Ивана Франко, установили во внутреннем дворе географического факультета, на котором он учился.

Уроженец Тернопольщины Игорь Костенко погиб четыре года назад - 20 февраля, в Киеве на улице Институтской.

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Ранее во Львове почтили всех погибших Героев Небесной Сотни. Траурная акция прошла на Лычаковском кладбище, где похоронены активисты Майдана.

"Я считаю, что самая большая их заслуга - это то, что они разбудили общество, людей. Каждый человек понял, что он ответственен на своем месте и должен что-то делать. Иначе никаких изменений у нас не будет. Та достоинство, честь, отстаивание своих интересов , правды - это то, что их подвиг показал: только так можно бороться за Украину ", - считает сестра Героя Небесной Сотни Владимира Бойкива Ирина Илькив.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051541
 
 
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Лучшим папятником,была бы нормальная жизнь в стране,коррупционеры в тюрьмах,веселые лица прохожих,полиция,которой доверяют.
А те кто ставят памятники и ленточки режут,на порядок больше денег с них пиздят. Ебаные лицемеры
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"Эти три серых дня в феврале навсегда останутся в истории Украины днями, когда политики убивали свой народ. Одни чтобы остаться при власти, другие, чтобы захватить власть. Три серых февральских дня, когда между обожженных сугробов текли багровые ручейки крови, а в мерзлом ночном воздухе плыли над толпой гробы. Сегодня мы поминаем наших героев, отдавших жизни за высокую идею свободы. " ©
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Семеен Семееееныч... Впрочем, насчет лицемеров, ни прибавить, ни убавить. В яблочко!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПамятник Герою Небесной Сотни Игорю Костенко открыли во Львове
 
 
 
 
 
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