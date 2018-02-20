 Трое бывших наемников "ДНР" задержаны на Донетчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Выявить лиц, причастных к оккупации региона правоохранителям помогли местные жители. Так, в ходе оперативно-профилактической отработки участковые офицеры полиции получили информацию сразу о трех жителей Славянского района, которые в 2014 году содействовали бандформированиям "ДНР".
Полицейские задержали наемников, которые блокировали военную технику ВСУ вблизи г. Карачун, а затем несли службу на блокпостах "ДНР". Им 36, 42 и 48 лет.
Задержанные рассказали, что в их поселок приехали вооруженные люди в военной форме, без опознавательных знаков и в балаклавах. Они собрали местных жителей и предложили желающим пополнить ряды "ополченцев". После чего, назначили среди желающих "старших". Новобранцев распределили по блокпостам боевиков.
Через некоторое время для массовки на блокпосты стали приезжать автобусы с подставными лицами - ни один из мужчин не ориентировался на местности. Их главной задачей было блокировать проезд техники ВСУ, провоцировать украинских военных и агитировать людей пополнять ряды бандформирований.
Впоследствии город был освобожден от оккупантов, а большое количество сторонников "ДНР" дезертировали. Почти четыре года мужчинам удавалось тщательно скрывать свою измену. Однако сотрудники полиции собрали доказательства пособничества террористам.
Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.
Друзі, завтра, 21 лютого, о 10:00 в Апеляційний суд Києва за адресою Солом'янська 2А вирішуватиме чи повертати за грати активіста руху "Визволення" Олександра Федорченка, позивний "Брест". Прокуратура просить його туди повернути.
Нагадаємо, що «Бреста» затримали 15 лютого біля Солом'янського райсуду Києва, де він разом з іншими активістами нашого руху вимагав справедливого рішення суду у справі мера Одеси Генадія Труханова. Спецпризначенці повалили його на землю, почали бити ногами, він дістав нагородний пістолет та вистрілив у асфальт. 17 лютого суддя Шевченківського райсуду Києва Вікторія Світлицька відпустила «Бреста» на поруки народних депутатів Єгор Соболєв, Семен Семенченко, Павла Костенка та Володимира Парасюка.
Це рішення викликало обурення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, який після Революції гідності втік до Москви. Спецпризначенці сьогодні вийшли всупереч закону на "мовчазний протест" під Шевченківський райсуд Києва. Друзі, просимо по можливості прийти та підтримати «Бреста». Він не буде тікати і готовий до чесного та справедливого вироку за його вчинок
Вам не известен закон или в первые заинтересовались? Случай с Пашинским не мог пройти мимо Вас, если Вы украинец.
В месте с вручением наградного оружия, вручается удостоверение разрешающее его владение, ношение и применение ... все регламентировано законами Украины.
Если коротко, Пашинский (не участник АТО) расстрелял прохожего, который ему не понравился и объяснил самообороной, суд обвинил прохожего, хотя у того кроме пластиковой 1.5-шки в руках не было ничего и оправдал Пашинского ибо он депутат.
В данном случаи не депутат и отбивался от своры напавших ментов ...
Міша Панасенко.
Командир першої роти Київського Полку Поліції Особливого Призначення.
Мішу поранили пару днів тому під судом під час протестів по сєпару-Труханову.
https://goo.gl/d26pvM - отут відео, найближче до місця події.
в НАКАЗАНИЕ))))