 Трое бывших наемников "ДНР" задержаны на Донетчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Выявить лиц, причастных к оккупации региона правоохранителям помогли местные жители. Так, в ходе оперативно-профилактической отработки участковые офицеры полиции получили информацию сразу о трех жителей Славянского района, которые в 2014 году содействовали бандформированиям "ДНР".

Полицейские задержали наемников, которые блокировали военную технику ВСУ вблизи г. Карачун, а затем несли службу на блокпостах "ДНР". Им 36, 42 и 48 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший наемник "ДНР" сдался полиции в Волновахе. ФОТО

Задержанные рассказали, что в их поселок приехали вооруженные люди в военной форме, без опознавательных знаков и в балаклавах. Они собрали местных жителей и предложили желающим пополнить ряды "ополченцев". После чего, назначили среди желающих "старших". Новобранцев распределили по блокпостам боевиков.

Через некоторое время для массовки на блокпосты стали приезжать автобусы с подставными лицами - ни один из мужчин не ориентировался на местности. Их главной задачей было блокировать проезд техники ВСУ, провоцировать украинских военных и агитировать людей пополнять ряды бандформирований.

Впоследствии город был освобожден от оккупантов, а большое количество сторонников "ДНР" дезертировали. Почти четыре года мужчинам удавалось тщательно скрывать свою измену. Однако сотрудники полиции собрали доказательства пособничества террористам.

Смотрите: Стрелок из НВФ "Оплот" задержан на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.