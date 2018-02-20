 Мы законодательно квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор, - Порошенко о законе про деоккупацию Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве перед подписанием закона..
"Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хотя представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей", - сказал П.Порошенко.
Глава Украинского государства подчеркнул, что данный закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.
"Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена", - сказал П.Порошенко.
Президент отметил, что закон квалифицирует РФ как государство-агрессор. "Почему этот закон такой важный? Этот закон с одной стороны отражает мою стратегию как президента, как верховного главнокомандующего, возвращения оккупированных территорий под украинский суверенитет. В этом законе мы квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор. Это закреплено на законодательном уровне", - сказал он.
Глава государства отметил, что закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны Украины.
"Вместе с тем этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты прав и свобод гражданского населения и очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем возвращения этих территорий", - подчеркнул П.Порошенко.
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скоро для расеян-ватничков в Казахстане появятся свои биндеровцы! ... с почином Казахи, с кацапами ничего общего....
Казахстан уже вскоре начнёт поэтапный переход на латинскую письменность
Новый алфавит национального языка утвердил президент страны Нурсултан Назарбаев. Газеты и журналы, а также официальные документы и уличные указатели в Казахстане будут постепенно приводить в соответствие новым правилам: новый алфавит казахского языка - на основе латинской графики - по всей стране будут вводить вплоть до 2025 года. Для обозначения специфических звуков, свойственных национальному языку Казахстана кроме привычных букв будут использоваться дополнительные - с так называемыми диакритическими знаками. Звуки «ш» и «ч» при этом будут записываться составными знаками - диграфами. Наподобие тому, как это делается в английском языке. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые поручил составить график перехода на латиницу в апреле прошлого года, так что лингвисты, по сути, в спешке создавали новый алфавит казахского языка. Многие политологи республики считают, что решение изменить письменность - это попытка минимизировать влияние России и российской культуры. Латинская графика в казахском языке уже применялась в 1930-е годы.
непонятного слова "реинтеграция" хотят окончательно предать
Украину...
А )(уйлу он уже позвонил? апредупредил босса? А то как бы чего...