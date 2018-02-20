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 Политика Украины
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 Мы законодательно квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор, - Порошенко о законе про деоккупацию Донбасса

 Закон о восстановлении суверенитета на оккупированной территории Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений об урегулировании ситуации в регионе, а также на законодательном уровне закрепляет, что РФ является государством-агрессором.

 Как передает Цензор.НЕТ, об  этом заявил президент Украины Петр Порошенко.на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве перед подписанием закона..

"Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хотя представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей", - сказал П.Порошенко.

Также смотрите: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

Глава Украинского государства подчеркнул, что данный закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

"Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена", - сказал П.Порошенко.

Также читайте: "Первый шаг по слому минских договоренностей", - Лавров о законе о деоккупации Донбасса

Президент отметил, что закон квалифицирует РФ как государство-агрессор. "Почему этот закон такой важный? Этот закон с одной стороны отражает мою стратегию как президента, как верховного главнокомандующего, возвращения оккупированных территорий под украинский суверенитет. В этом законе мы квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор. Это закреплено на законодательном уровне", - сказал он.

Также читайте: Парубий подписал закон о деоккупации Донбасса и направил его на подпись Порошенко

Глава государства отметил, что закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны Украины.

"Вместе с тем этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты прав и свобод гражданского населения и очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем возвращения этих территорий", - подчеркнул П.Порошенко.

Также читайте: Порошенко: Подпишу закон о деоккупации Донбасса, как только он поступит из ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3051535
 
 
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Ты прав, как мое правое яйцо и даже еще правее. Как же вас , ольгинских и домашних полезных идиотов корежит только от одного его имени. Значит все правильно делается в Украине и мы продвигаемся в нужном направлении! Нас не остановить. Вы, шавки, лайте, а мы продолжаем движение! Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 9324
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде!
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ти вієш чи брешеш? Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 5816 а куди йдеш то я знаю Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 5816
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Если Россия агрессор - почему не прерваны дипломатические
отношения, транспортное сообщение, торговля, не арестованы банки и предприятия
агрессора в Украине?...
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100% так повинно бути. Але це вирішує ВР.
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а шо таке ВР?.. це там де піаністи тіпа працюють? Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 9752
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потому что некоторые думают перед тем как делать, нарушение даже одного из международных договоров может дорого нам стоить в судах, а у нас вообще ато, а если открыто начать войну парашка с чистой совестью начнет "принуждение к миру", мы готовы, в том числе и финансово вести войну? так чо надо думать что и когда делать а не рваться в бой с голой попой, щас уже методы сталина не работают - мобилизовать несколько миллионов, винтовку в руки и в бой - некоторые стратеги сразу разбегуться и нчнут кричать что ахметов несидит...
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Манипулирует даже с названием закона,
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ЛИПЕЦК, ПУТЕН, ОФШОРЫ, МАЛЬДИВЫ, ЛОЛИТА, МИХОНАШ, всепропало, добассливают-------- ЗРАДИЩЩЩЩЕ!!! Мы законодательно квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор, - Порошенко о законе про деоккупацию Донбасса - Цензор.НЕТ 754
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3.14здит как Троцкий(Лейба Бронштейн)
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Если Рашка агрессор то почему не выдворены рашистские послы, почему не закрыта граница и не прекращена торговля? Или теперь мы просто намного агрессивнее будем торговать с окупантами?
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у тебя какое образование? если оно вообще есть))))
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КАЦАПЫ БЛЯЯЯЯЯТЬ !!! Если так интересно поучавствовать в выборах презика идите в свой сраный мордор и выбирайте. А то у себя ни хера не могут ,импотенты сраные,18 лет лижут очко лысому карлику ботоксному а на выборы лезут в другие страны.То в штатах рога свои замочат,то в Лондоне,то в Германии теперь вот в Украину лезут своими пятаками говняными.
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«Недалеко в городе Севастополе в устье реки Бельбек были обнаружены два якоря, абсолютно идентичных, которые мы датируем II-III веком нашей эры, то есть это римский период»,Московии в этот период и близко не было,у Московии даже выхода к морям небыло
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черное море выкопали древние укры. чтоб одежку стирать. это научный факт.
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а морды чего-то козлиные.. не похожи на укров Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 7681
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кисель еще не знал, что это кацапы. ему потом это показали. они мимо проплывали. ну кацапы не стирают белье, зачем им море.
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Посмотрите это короткое видео, всмотритесь в эти лица - это настоящая Украина. И ее страшно боится вонючее чмо, продолжающее себя называть украинским президентом (за кадром, кстати, поют поляки):
Из документального фильма «Рейд»
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вже 20 років співають...поляки нормальні.. але цирк не без ліліпутів
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офф топ
скоро для расеян-ватничков в Казахстане появятся свои биндеровцы! ... с почином Казахи, с кацапами ничего общего....

Казахстан уже вскоре начнёт поэтапный переход на латинскую письменность
Новый алфавит национального языка утвердил президент страны Нурсултан Назарбаев. Газеты и журналы, а также официальные документы и уличные указатели в Казахстане будут постепенно приводить в соответствие новым правилам: новый алфавит казахского языка - на основе латинской графики - по всей стране будут вводить вплоть до 2025 года. Для обозначения специфических звуков, свойственных национальному языку Казахстана кроме привычных букв будут использоваться дополнительные - с так называемыми диакритическими знаками. Звуки «ш» и «ч» при этом будут записываться составными знаками - диграфами. Наподобие тому, как это делается в английском языке. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые поручил составить график перехода на латиницу в апреле прошлого года, так что лингвисты, по сути, в спешке создавали новый алфавит казахского языка. Многие политологи республики считают, что решение изменить письменность - это попытка минимизировать влияние России и российской культуры. Латинская графика в казахском языке уже применялась в 1930-е годы.
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Судячи з того як в ольгінців і ригівських тролів рвонули пукани, Порошенко добряче насолив Ху...лу.
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насолодив Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 2922
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Да неважно насолил или наперчил, главное что пердаки горят...
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Поспешили,года через три надо было
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Смешная толстая президента
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Под вывеской
непонятного слова "реинтеграция" хотят окончательно предать
Украину...
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Мы законодательно квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор, - Порошенко о законе про деоккупацию Донбасса

А )(уйлу он уже позвонил? апредупредил босса? А то как бы чего...
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Этот пастор как был подкаблучником Ваны, так мужиком и не стал
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Юлия Тимошенко решительно осудила подписание закона о деоккупации донбасса, призвала Порошенко отвести ВСУ на 100 км от линии соприкосновения, чтобы не провоцировать Путина.
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Французы Мацкву не сжигали, это сделали сами руцкие идиоты, причем сожгли вместе с тысячами своих, раненых солдат.
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И опять зрадотня поет унисон с кацапней. Просто удивительно, как такое возможно... Ми законодавчо кваліфікуємо Російську Федерацію як державу-агресора, - Порошенко щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 5470
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Тисячі людей ладні вмерти і вбити за анекдот на ім'я Пу...
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И толку, ты делай что то что бы Донбасс от террористов освободить, под боком люди вооруженные в Украине которые спят и видят как рассколоть Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы законодательно квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор, - Порошенко о законе про деоккупацию Донбасса
 
 
 
 
 
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