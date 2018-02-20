 Один украинский воин погиб, трое ранены в результате сегодняшних обстрелов на Донбассе, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг из 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.

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На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям у Ломакино.

В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения.

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