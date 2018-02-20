 Один украинский воин погиб, трое ранены в результате сегодняшних обстрелов на Донбассе, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг из 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.
На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям у Ломакино.
В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения.
Подавить минометы, а тем более "вооружение БМП" - это, как говорится, на раз-два-три должно происходить. Короткая ответка, и нет минометов и БМП. Тут даже американских джавелинов не надо. Почему это не делается? Вопрос не ко мне.
Сколько вам еще, твари шоколадные, нужно смертей наших детей?С#ки, слов нормальных нет...
Спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, за его очередное "новогоднее перемирие"
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Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования
Трое ранены
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Скорейшего выздоровления
Вечная память и Царствие Небесное погибшему воину. Выздоровления раненным...
Дивилась вранішня зоря,
Втомилася…
Цілують в чоло небеса,
Схилилися…
А роси стали всі гіркі,
Капали…
То Україна у журбі
Плакала…
Та доки ж буде темінь тут
Лютою?..
Ми ж всі червоною покриті
Рутою…
Та скільки підлості іще
Клятої…
Та буде ад усім отим
Платою…
А хтось живе «не чувши дзвін»,
Просто…
Чи право є, щоб бути тут
Гостем?..
А на своїй землі за що
Кулею?..
Лиш світ без сорому мовчить.
«Думає»…
А я молюся в небеса
З вірою…
Щоб впала сонячна роса
Україною!!!
15.06.2014 Людмила Яцура