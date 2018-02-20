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 Один украинский воин погиб, трое ранены в результате сегодняшних обстрелов на Донбассе, - штаб АТО

С начала суток на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Среди украинских военнослужащих есть потери.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг из 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 февраля на Донбассе погиб украинский воин Валерий Егоров

На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по нашим укреплениям у Ломакино.

В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения.

Также читайте: С начала года на Донбассе погиб 21 военнослужащий, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3051528
 
 
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Лолита заплатит за эти смерти...Вместе с хулом.
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отвечать не можна,бо путин нападе.............
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Б.....зато пэтя закон о реинтеграции подписал..нет слов..
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Слов нормальных нет...
Подавить минометы, а тем более "вооружение БМП" - это, как говорится, на раз-два-три должно происходить. Короткая ответка, и нет минометов и БМП. Тут даже американских джавелинов не надо. Почему это не делается? Вопрос не ко мне.
Сколько вам еще, твари шоколадные, нужно смертей наших детей?С#ки, слов нормальных нет...
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Уже пристрелялись.
Спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, за его очередное "новогоднее перемирие"
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Один украинский воин погиб
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Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования

Трое ранены
-------------------------------------------
Скорейшего выздоровления
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Барига "президент миру". Один український воїн загинув, трьох поранено внаслідок нинішніх обстрілів на Донбасі, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6605
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Зато радостная новость что Рашка пропустила наши фуры с конхвэтами... Торговля идет полным ходом...
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Царство Небесне загиблому, одужання пораненим.
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Сколько же здесь жлобов тупых тусуется! Водителей боевых диванов.
Вечная память и Царствие Небесное погибшему воину. Выздоровления раненным...
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***
Дивилась вранішня зоря,
Втомилася…
Цілують в чоло небеса,
Схилилися…
А роси стали всі гіркі,
Капали…
То Україна у журбі
Плакала…
Та доки ж буде темінь тут
Лютою?..
Ми ж всі червоною покриті
Рутою…
Та скільки підлості іще
Клятої…
Та буде ад усім отим
Платою…
А хтось живе «не чувши дзвін»,
Просто…
Чи право є, щоб бути тут
Гостем?..
А на своїй землі за що
Кулею?..
Лиш світ без сорому мовчить.
«Думає»…
А я молюся в небеса
З вірою…
Щоб впала сонячна роса
Україною!!!
15.06.2014 Людмила Яцура
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Сколько радости у кацатролей, сколько ненависти к Украине .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, трое ранены в результате сегодняшних обстрелов на Донбассе, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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