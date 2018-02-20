 Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с переходом на летнее время, - "Укрзализныця"

"Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Железнодорожники напоминают, что в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 марта.

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"Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта до конца текущей недели, другие - на следующей неделе. Об открытии продажи будет сообщено дополнительно. "Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства", - отмечают в компании.