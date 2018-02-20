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Все про:билеты (233) время (117) Укрзализныця (1303)

 Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с переходом на летнее время, - "Укрзализныця"

На следующей неделе "Укрзализныця" откроет продажу билетов на даты после 25 марта.

"Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Железнодорожники напоминают, что в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 марта.

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"Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта до конца текущей недели, другие - на следующей неделе. Об открытии продажи будет сообщено дополнительно. "Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства", - отмечают в компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3051527
 
 
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Ребят, кому не сложно, напомните плиз, какие еще страны переводят часы?
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Проклятьій Порошенко! И тут нагадил любителям сисек богуцкой!
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Европарламент рекомендует отказаться от перехода на летнее время.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПродажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с переходом на летнее время, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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