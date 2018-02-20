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Все про:Днепропетровщина (1132) землетрясение (570) ГСЧС (1314)

 В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2.

Как передает Цензор.НЕТ, Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь управления Дарья Гречищева отметила, что по данным из сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано этой ночью.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается", - отметила Гречищева.

Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города был ощутимый подземный толчок.

Летом 2017 жители Кривого Рога сообщали о землетрясении, которому предшествовал грохот. В то же время на своей странице в Facebook вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подтвердил, что в Кривом Роге в произошел подземный толчок магнитудой 4,1 "без негативных последствий".

Подземные толчки в Кривом Роге фиксировали в разные годы. Местные жители связывают их с работой железорудных шахт. Так, в 2013 году в городе произошло землетрясение, как заявляли ДСНС, "силой от 4 до 5 баллов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3051526
 
 
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В шахті щось обвалилось.
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то у нього пердак рванув від лютої нєнавісті......
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Депутатів й Вілкуляку пора вішать на гіляку президента й прокурора продамо через Проzоро а банкіршу головну ми пошлем на обьїздну хай там гроші заробля і за тепло усім башля.
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хорошо криворожанам...свое собственное землятресение имеют В Кривом Роге зафиксировали землетрясение - Цензор.НЕТ 9265независимое от зоны вранча
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Лишняя хромосома в действии В Кривом Роге зафиксировали землетрясение - Цензор.НЕТ 3658
В Чувашии министр здравоохранения Владимир Викторов, выступая перед чиновниками, сказал - Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, стопроцентно бесплодие

Млять, не знал шо у русских баб там счетчик клиентов встроен В Кривом Роге зафиксировали землетрясение - Цензор.НЕТ 3658
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Украину лолита трясет )) А вы на херню внимание обращаете.
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Нічого собі хєрня. Якщо це дійсно техногенний землетрус через діяльність підприємств Вілкула, то це дуже небезпечно.
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Украина проводит подземные испытания ядерного оружия.
И то ли ещё будет...
В Кривом Роге зафиксировали землетрясение - Цензор.НЕТ 419
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Это результат сралинской индустриализации и совковой промышленности, мы еще долго будем чувсвовать на себе последствия оккупации Украины тухлым совком. Чем быстрее избавимся от всего советского, тем быстрее начнем жить как люди.
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До Запорожья, похоже, тож землетряска дошла. Правда, с запозданием: только шо меня изрядно качнуло. Мне говорят: так это ж ты бухнул конкретно. Хорошо, Цензор выручил: подсказал, чо меня качнуло.
Смотри, бляха муха, как нас трясти стало. Так это только вечер. А шо утром будет?
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Главное, действительно не бухать ))) а то потом человек идти трясти, и всё вокруг тоже аж трясти. Дичайше трясти, например В Кривом Роге зафиксировали землетрясение - Цензор.НЕТ 1194

В Кривом Роге зафиксировали землетрясение - Цензор.НЕТ 1244
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Андруша - это ваши ихтамнеты в аду барыню танцуют...)))
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А о котрій годині трясло? Інформації щось не побачив.
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Нє, то Сергій Лозниця кіно про Донбас знімає там.
Це буде смішний до жаху фільм про те, як тисячі прОстих людей ладні вмерти/вбити і роблять це за анекдот на ім'я Путін.
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Картинка за 2016 год про землетрясение в Румынии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кривом Роге зафиксировали землетрясение
 
 
 
 
 
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