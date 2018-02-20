Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Международное сообщество хочет, чтобы Украина ускорила темп реформ. Нам всем понятно, что без них Украина никогда не превратится в современное зажиточное государство, где властвует верховенство права", - сказала дипломат на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине" во вторник в Киеве.

Посол также зачитала перед аудиторией приветствие министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который в своем письме отметил важность борьбы с коррупцией.

"В частности, нам нужно видеть большую преданность в применении на самом деле независимых и эффективных антикоррупционных институтов, что поможет успешно рассматривать дела в судах. Это привлечет иностранные инвестиции и будет способствовать росту бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы достичь того уровня, который Украина запланировала, необходимо еще много сделать, - глава МИД Дании Самуэльсен