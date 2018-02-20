Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
"Международное сообщество хочет, чтобы Украина ускорила темп реформ. Нам всем понятно, что без них Украина никогда не превратится в современное зажиточное государство, где властвует верховенство права", - сказала дипломат на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине" во вторник в Киеве.
Посол также зачитала перед аудиторией приветствие министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который в своем письме отметил важность борьбы с коррупцией.
"В частности, нам нужно видеть большую преданность в применении на самом деле независимых и эффективных антикоррупционных институтов, что поможет успешно рассматривать дела в судах. Это привлечет иностранные инвестиции и будет способствовать росту бизнеса".
Роман Сініцин
4 ч · Киев ·
Знайомтесь.
Це Міша Панасенко.
Командир першої роти Київського Полку Поліції Особливого Призначення.
Мішу поранили пару днів тому під судом під час протестів по сєпару-Труханову.
https://goo.gl/d26pvM - отут відео, найближче до місця події.
Починається штовханина, в поліцію летять сніжки і каміння (?). Обидві сторони застосовують газ.
Власника нагородного пістолета від Міністра МВС - Федорченка "Бреста" видьоргують і валять на землю.
За тайм-кодом 0:52-05:54 видно як співробітник того ж полку, з вогнегасником на рюкзаку, б'є поваленого на землю Федорченка ногою в голову. Через пару секунд лунають постріли.
Куля рикошетом від асфальту летить Міші в ногу.
На 1:39 і далі видно як він тримається за ногу. Номер на касці Міші - 01 1 11.
За моїми данними Міша серйозно не поранений і там важко натягнути навіть на середні тілесні.
Як ви уже мабуть здогадались Міша в 2013-2014 служив в Беркуті, в тій же роті, в першій.
Перша рота нападала на Автомайдан на Щорса та Кріпосному.
Перша рота була на Майдані 18-20 лютого. Якраз чотири роки тому.
Більшість з протестувальників, були вбиті не міфічним снайпером, а беркутами з автоматів Калашникова калібру 7.62.
Або вбиті кулями чи картечю з помових Фортів 12-го калібру, штатного озброєння Беркуту. Правда замість гумових патронів вони туди часто пхали «принесені з дому» не гумові.
Або від світлошумових гранат, обмотаних болтами і гайками, якими людям відривало руки-ноги.
Або забиті насмерть кийками тими-ж беркутами, вв-шниками і тітушньою. Усі вони діяли спільно і координувались.
А як же Міша потрапив до "нової реформованої поліції"?
Міша під час «переатестації» набрав 23 балів з необхідного мінімуму у 25 балів по «загальним навичкам». Максимум там був 60 балів. Це логіка, задачки на загальний розвиток, прості логічні конструкції і тому Міша був "не прохідний", хоча для нормальних комісій усі беркута були непрохідними апріорі.
Мішу комісія викликала на очну співбесіду, але станом на грудень 2015 він на неї не з'являвся.
Як він пропетляв цю, так звану, атестацію - мені звичайно ж відомо.
Пропетляв, так само, як і сотні інших беркутів, що продовжують служити в Полках особливого призначення.
Пропетляв через "ручні" комісії, в яких сиділи радники Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Або взагалі не проходили, тільки на папері, в якийсь момент беркутів просто перестали напрявляти на атестацію.
26 лютого 2014 року новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав «Беркута більше нет» і підписав указ про ліквідацію даного підрозділу.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/530d234197fa3/
Арсен Аваков тоді збрехав. Беркут ніхто і не думав розформовувати.
Нагадаю, що Арсен Аваков, як і багато інших пост-майданних міністрів і чиновників, своїй стрімкій кар'єрі завдячують виключно самопожертві десятків і сотень людей поранених і забитих на смерть та розстріляних Беркутами взимку 2014 року.
Не було б цих смертей - сидів би Аваков і далі в Італії.
В наступні чотири роки після приходу Авакова - ми стали свідками не те що відсутності сприяння, а всілякому затягуванню розслідування «майданівських злочинів» з боку МВС та персонально Авакова.
- Це стосується і залишенню в лавах Поліції та Нацгвардії сотень людей причетних до злочинів на Майдані.
- Це стосується сприянню у перетині державного кордону десяткам Беркутів, які були під слідством, але втекли у Росію, Білорусь і окупований Крим. Нагадаю, що Прикордонна служба входить в структуру МВС.
- Це стосується десятків листів від МВС в суди з проханням не відсторонювати беркутів, які
«зелёнке» ежемесячно привозились начальнику Сумского пограничного отряда, который их распределял в следующем порядке: себе, руководству Восточного регионального управления ГПСУ (г.Харьков), руководству ГПСУ (г.Киев ) контролирующим службам, и на места: начальникам. Порядок сумм привозимых начальниками ежемесячно: «Бачевск» - 30000$
ежемесячно, «Катериновка» - 3000$, «Хутор-Михайловский» и «Конотоп» - 5000$, «Юнаковка» - 3000$. Но в связи с тем, что «зелёнка» работает, всего лишь в Краснопольском районе, то взор последнего пал на пункты пропуска и в первую очередь «Бачевск», один из самых больших пунктов пропусков в Восточной Украине.
http://ord-ua.com/2018/02/20/korrupciya-v-gospogransluzhbe-i-kak-sbu-ee-zashishaet/
Є в нас такі як пан Пеця, пан Грося, пан Рюкзак і іже с німі.....гопкомпанія , які тимчасово керують цими процесами, то до цих бовдурів і звертайтесь. А народ України ЗА реформи, тільки хто ж йому дасть ?
а так виходить що все всіх влаштовує...