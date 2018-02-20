 "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

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В сообщении отмечается: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса.

Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности.

Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами".

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