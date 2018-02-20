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 Политика Украины
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 "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко подписал проголосованный ВР Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

...

В сообщении отмечается: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса.

Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности.

Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами".

Также читайте: Порошенко: Подпишу закон о деоккупации Донбасса, как только он поступит из ВР

 

Смотрите на Цензор.НЕТ - Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3051514
 
 
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...а,хіба вони не "жебраки",ті мальдівскі офшорники...!?...
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И БЛ***ТЬ порохоботы НЕГОВОРИТЕ ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО, И ШО ПУТИН НАПАДЁТЬ. УЖЕ ЕСТЬ ЮРИДИЧЕСКИ НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ И СВОРАЧИВАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ ГИБРИДНЫЙ ЦИРК РАЗЛАГАЮЩИЙ УКРАИНУ ИЗНУТРИ ЕЩЁ СИЛЬНЕЙ ЧЕМ ху***ловская рассея.
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Читай : підношу запалений гніт до пердаків зрадогівнюків і свинособак.. Всі летять у космос. Ай, молодець Петро.
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Нарешті фашистсько- рашистську федерацію на офіційному рівні відіслали на xутір , визнали агресором та переклали на неї всю відповідальність за всі окуповані нею території України !!!
Зраднюки в агонії , бо не зуміли зупинити президента своїми нікчемними акціями протесту , за гроші курвЧЕНКО І коломойші !!
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РІЗНИЦЯ МІЖ ЗРАДОФІЛОМ І ПОРОХОБОТОМ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ , що зрадофіл бажає порохоботу смерті ,
А порохобот зрадофілу - РОЗУМУ 😀
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Я бы дал тебе три гривни,
если бы знал,
что ты купишь на них себе
хотя бы кусочек СОВЕСТИ, во.
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Мнение лжеца и самолайкера очень ценно для нас. "Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбасу", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5536
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Русскіє - ето кочєвой народ в загонє. (Д. Прігов)


За-го-няй!
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Підор сракатий, ти обіцяв за два тижні закінчити війну...... А сьогодні знову хлопчина загинув. ((((
Щоб ти, сука, сконав до ранку і більше нікли і нічого не обіцяв.
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Порошенко вкотре опустив русню. Чекаємо від "незалежних" українських змі вою і зради 😀
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А от местных саакаюлеботов не ждешь ? Они уже с утра воняли и ставили ставки ,что не подпишет.
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Сталося неймовірне - підписав. Треба робити фестиваль.
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Подпишет, не подпишет.... Не вижу разницы. Что реально от этого изменится? Ни-че-го!
Ну разве, что для таких придурков, как ты, повод повеселиться и отведать шоколаду на причинном месте Гаранта.Смотри на залижи ему анус.
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Примитивные вы тролли. Тока про шоколад и пишите. Мама в детстве шоколад тебе не покупала?
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Ну, шо ти маму зразу до свого шоколаду ліпиш і розказуєш шо ти нєпрімітівний. Поясни в деталях, як професійний порохобот, в чому полягає примітизм, який ти узрєл. Твої лакейські сентименти тут нікого не цікавлять.
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Если террористы говорят что это безпредел то значит делаем все правельно, и вообще заняло 4 года признать Донецк окупированым . Закон ни чего не значит их может быть много, пока не будут реальные действия по зачистке ЮГ Украины от убийц террористов которые пока там будут находится будут расскалывать Украину.
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Если говорить по существу, то от принятия этого закона никому не холодно и не жарко. Его спокойно можно свернуть в тугую трубку и засунуть Пороху в Жопу а потом Путину - его другу.
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- Шэф? - это "Лолита" ...
- Скажи пароль...
- "Прощай немытая Россия!" ...А скажите "отзыв"?
- "Иди нах"!
- Ху! Ну, слава Богу.... Докладываю, Владимир Владимирович:
Саакашвили отправил в Польшу.
- Почему не в Грузию?
- Люди от Трампа позвонили и сказали, шо если отправлю его в Грузию -
они арестуют все офшоры.
- Ну и дурак... После этого дорога в Ростов тебе закрыта...
- Помилуйте, Владимир Владимирович. Вы ж меня без ножа
режете!
- Сам виноват....
- Но Фирташ говорил....
- Пшел нах твой Фирташ! Он через месяц будет с "штатах"... Записывай:
Сакварелидзе арестовать. Оппоблок не трогать.
Пиз*еть везде, что альтернативы Минску нет.
Авакова не трогать, пусть восстановит "мусарню".
"Добробатовцев" продолжать садить в тюрьму...
Луценко, Грицаку, Матиосу и Муженко передай, что они представлены к очередным званиям. Кроме того еще и каждый к ордену: Луценко с Матиосом и Грицаком к ордену Ивана Грозного третьей степени а Муженко - к ордену Буденного... Посмертно.
- Как посмертно? Я ж только что с ним разговаривал?...
- Думаю, что следующий третий "котёл" ему пережить не дадут... И тебе,
кстати, тоже )))))))))
- Извиняюсь спросить, Владимир Владимирович, вы шо готовите
наступление?
- Ишь ты, какой проницательный ! )))) Да не ссы, я пошутил. Это, чтоб вы
там не расслаблялись )))
- А мне шо-то будет?
- Тебе за это будет то, что них...я не будет. ))) Разве этого мало?
- Та я ж ничего не сказал...
- Подробные инструкции получишь от Левочкина на встрече у Ахметова.
Новые заграничные адреса явок и пароли тебе Гелетей передаст...
- Как? Гелетей - педераст?!
- Да не "педераст" а "передаст" ))))
- Ааааааа..... Не понял, он тоже, это самое,.... ну, в смысле ваш???
- Не "ваш" а "наш" )))
- Ну-да, наш, наш!
- Не ори, параноик !
.......................................................
- Спасибо Вам за все, Владимир Владимирович.....
- И иди спать! Одень памперс и не бухай. А то "засветишься" перед НАБУ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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