 "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса", - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
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В сообщении отмечается: "Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса.
Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности.
Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами".
Смотрите на Цензор.НЕТ - Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. ВИДЕО
Зраднюки в агонії , бо не зуміли зупинити президента своїми нікчемними акціями протесту , за гроші курвЧЕНКО І коломойші !!
А порохобот зрадофілу - РОЗУМУ 😀
если бы знал,
что ты купишь на них себе
хотя бы кусочек СОВЕСТИ, во.
За-го-няй!
Щоб ти, сука, сконав до ранку і більше нікли і нічого не обіцяв.
Ну разве, что для таких придурков, как ты, повод повеселиться и отведать шоколаду на причинном месте Гаранта.Смотри на залижи ему анус.
- Скажи пароль...
- "Прощай немытая Россия!" ...А скажите "отзыв"?
- "Иди нах"!
- Ху! Ну, слава Богу.... Докладываю, Владимир Владимирович:
Саакашвили отправил в Польшу.
- Почему не в Грузию?
- Люди от Трампа позвонили и сказали, шо если отправлю его в Грузию -
они арестуют все офшоры.
- Ну и дурак... После этого дорога в Ростов тебе закрыта...
- Помилуйте, Владимир Владимирович. Вы ж меня без ножа
режете!
- Сам виноват....
- Но Фирташ говорил....
- Пшел нах твой Фирташ! Он через месяц будет с "штатах"... Записывай:
Сакварелидзе арестовать. Оппоблок не трогать.
Пиз*еть везде, что альтернативы Минску нет.
Авакова не трогать, пусть восстановит "мусарню".
"Добробатовцев" продолжать садить в тюрьму...
Луценко, Грицаку, Матиосу и Муженко передай, что они представлены к очередным званиям. Кроме того еще и каждый к ордену: Луценко с Матиосом и Грицаком к ордену Ивана Грозного третьей степени а Муженко - к ордену Буденного... Посмертно.
- Как посмертно? Я ж только что с ним разговаривал?...
- Думаю, что следующий третий "котёл" ему пережить не дадут... И тебе,
кстати, тоже )))))))))
- Извиняюсь спросить, Владимир Владимирович, вы шо готовите
наступление?
- Ишь ты, какой проницательный ! )))) Да не ссы, я пошутил. Это, чтоб вы
там не расслаблялись )))
- А мне шо-то будет?
- Тебе за это будет то, что них...я не будет. ))) Разве этого мало?
- Та я ж ничего не сказал...
- Подробные инструкции получишь от Левочкина на встрече у Ахметова.
Новые заграничные адреса явок и пароли тебе Гелетей передаст...
- Как? Гелетей - педераст?!
- Да не "педераст" а "передаст" ))))
- Ааааааа..... Не понял, он тоже, это самое,.... ну, в смысле ваш???
- Не "ваш" а "наш" )))
- Ну-да, наш, наш!
- Не ори, параноик !
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- Спасибо Вам за все, Владимир Владимирович.....
- И иди спать! Одень памперс и не бухай. А то "засветишься" перед НАБУ...