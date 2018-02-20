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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с Меркель по телефону вопросы миротворцев и освобождения заложников на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников", - говорится в сообщении. 

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Также Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в ОРДЛО.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в нормандской формате.

Также читайте: Встреча глав МИД в "нормандском формате" состоится в ближайшее время, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3051513
 
 
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бедная фрау Меркель...
то один маразматик мозг выносит,
то другой жлоб... хочет ее руками маразматика придушить
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інші німці що при владі ще більше проросійські
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Миротворцы это замораживание и застой, проблему не решит.
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Назарбаєв відмовляється від кирилиці і затвердив своїм указом новий варіант казахського алфавіту на латиниці. Детальніше :https://www.radiosvoboda.org/a/news/29050826.html

Порошенко обсудил с Меркель по телефону вопросы миротворцев и освобождения заложников на Донбассе - Цензор.НЕТ 7372
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Порошенко обсудил с Меркель по телефону вопросы миротворцев и освобождения заложников на Донбассе

Порошенко и Меркел. Запомните. Что ваша власть не есть представлениям украинского народа.
Украинцы не допустят вашего решения. Миротворцы, это не для Соборной независимой Украины. Украина знает и понимает какие территории ее заставели отдать Польше и россии. Но не позволит отнять Донбасс в угоду вашим закулисным договорам. Посему, не каких миротворцев на украинской теретории не должно быть. То что во времена СССР вместо у мореных голодом в Украину завезли диких русских это не есть правило. В Донбассе остались украинцы и мы их в обиду не дадим. Донбасс это Украина. Народ Украины. Вы поймите что сейчас творится. Скажем мягко. Не украинцы и такие же с ЕС стараются сейчас представит российско украинскою войну как внутренней конфликт между русскими живущими в Украине и украинцами. Все же понимают что это не так.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Меркель по телефону вопросы миротворцев и освобождения заложников на Донбассе
 
 
 
 
 
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