 Порошенко обсудил с Меркель по телефону вопросы миротворцев и освобождения заложников на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников", - говорится в сообщении.
Также Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в ОРДЛО.
Стороны договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в нормандской формате.
то один маразматик мозг выносит,
то другой жлоб... хочет ее руками маразматика придушить
Ahmad @AlAhmediya 6 ч.6 часов назад
Hallelujah
Порошенко и Меркел. Запомните. Что ваша власть не есть представлениям украинского народа.
Украинцы не допустят вашего решения. Миротворцы, это не для Соборной независимой Украины. Украина знает и понимает какие территории ее заставели отдать Польше и россии. Но не позволит отнять Донбасс в угоду вашим закулисным договорам. Посему, не каких миротворцев на украинской теретории не должно быть. То что во времена СССР вместо у мореных голодом в Украину завезли диких русских это не есть правило. В Донбассе остались украинцы и мы их в обиду не дадим. Донбасс это Украина. Народ Украины. Вы поймите что сейчас творится. Скажем мягко. Не украинцы и такие же с ЕС стараются сейчас представит российско украинскою войну как внутренней конфликт между русскими живущими в Украине и украинцами. Все же понимают что это не так.
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