 Порошенко обсудил с Меркель по телефону вопросы миротворцев и освобождения заложников на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников", - говорится в сообщении.

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Также Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в ОРДЛО.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в нормандской формате.

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