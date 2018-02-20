 Госдолг Украины превышает 2 трлн гривен, - Госказначейство

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз.

По ее словам, в 2017 году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.



Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $ 40 млн, до $ 76,33 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем.

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