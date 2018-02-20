 Госдолг Украины превышает 2 трлн гривен, - Госказначейство

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз.
По ее словам, в 2017 году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.
Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $ 40 млн, до $ 76,33 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем.
Долг Украины Больше двух годовых бюджетов.
не будет катастрофа, если экономический рост увеличится до 5-7 % и пойдут инвестиции.
но, пока рост всего 2 %....(
А то, 144 реформы уже проведено, но в итоге только цены поднялись....
товариСч, как считаем?
76,330 млрд. $ делим на 42,233 млн. населения равняется 1.807 $ на 1 украинца.
никак не 2.500.
Купа відатних "міцних рехформаторів" ....
Позики брати та на себе їх витрачати фахівці- золоті руки!
ОГО! Двенадцать.
Короче с КАЖДОГО по 45000 грн.
Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна, передает InfoResist.
Международный валютный фонд настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой Украины внесенного президентом законопроекта об антикоррупционном суде.
а при военном налоге на порошенков 90% хватит заткнуть все дырки и разогнать гросей
Или Украина влезла в долги только за последние 4 года? Я помню, когда овощ с гоп-командой слинял в казначействе только мелочь гремела.
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Порохососы, вас найопуют - держборг України перевищує 2 трлн гривень,
а вам платят мизер - вы работаете за ЕДУ...