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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (384) Госказначейство (109) Слюз (22)

 Госдолг Украины превышает 2 трлн гривен, - Госказначейство

Государственный и гарантированный долг Украины вырос в 2017 году до 2,1 триллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз. 

По ее словам, в 2017 году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $ 40 млн, до $ 76,33 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3051512
 
 
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КТО будет вешать? Пока что ОНИ на НАС всё вешают!
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Позовите Гройсманна развенчать это МИФ!!! Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 9597
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На Пасху доллар будет 8 гривен Верьте мне
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Так торжественно ето прозвучало. Наверное ето пэрэмога.
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Тем кто свалил вовремя из страны отдавать долг не придется, так что кто не успел - тот опоздал )
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Еще раз однотуровые выберут это недоразуемние и пропала страна.И правнуки до 10 колена не рассчитаются за его дерибаны.Лучшие банкиры тысячелетия добивают экономику до ручки.
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Гена, а ты еще надеешся что Украина выгребет?. В это даже не поверит отпетый фантаст, тем более с этими ворюгами при власти, тем более что Европа уже устала от этого вранья однотурового,вопрос сейчас в другом или вы их,или они вас, третьего не дано.
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Малость обождать и объявить все долгом Порошенко
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80 % от ВВП. много, но не катастрофа. пока не катастрофа.
не будет катастрофа, если экономический рост увеличится до 5-7 % и пойдут инвестиции.
но, пока рост всего 2 %....(




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А если.... давайте рассмотрим более реальный вариант, например ... если прилетят Марсиане и помогут правительству Гройсмана....
А то, 144 реформы уже проведено, но в итоге только цены поднялись....


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Это не долг-это то, что мудаки сфиздили за 27 лет .
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Два триллиона долга. Это скоко на человека приходится? Можт я за себя расплачусь.
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Около 2500 долларов.


товариСч, как считаем?

76,330 млрд. $ делим на 42,233 млн. населения равняется 1.807 $ на 1 украинца.
никак не 2.500.
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42 миллиона только в соевой пропаганде остались.Да в методичках порохоботов.
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можливо. але в мене е тiльки цi даннi- 42 233 390 чол. на 1 грудня 2017 р.








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Чого ж ЇМ не взяти, віддавати не їм, вони Україну не розглядають як свою країну віддавати НАМ І НАШИМ НАЩАДКАМ..
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а как это мы задолжались? У нас же перзидент - "выдатний бызнесмэн"???
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У них там всі "видатні" - Гройсман видатний премьер без вищої освіти з Вінницкого ринку, Розенко - видатний віце-примьєр, що не може не жрати у дві пики, Рева- видатний науковець, що стверджує "українцы багато їдять, тому бідні".
Купа відатних "міцних рехформаторів" ....
Позики брати та на себе їх витрачати фахівці- золоті руки!
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Конечно-выдатный.Продавать китайские никуда не годные Богданы на фронт,по цене Мерседеса,не каждый сможет.
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а это сколько нулей ?
ОГО! Двенадцать.
Короче с КАЖДОГО по 45000 грн.
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больше. где-то по 48.800 гривен, если взять условно курс 27 за 1 $.
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поручаю мой долг взыскать с петьки инкогнитО.
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Международный валютный фонд должен не выдвигать Украине требования по созданию антикоррупционного суда, а списать наворованніе оффшорными пацанами со страны все кредитные долги.
Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна, передает InfoResist.
Международный валютный фонд настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой Украины внесенного президентом законопроекта об антикоррупционном суде.
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Госдолг растёт вместе с доходами президента и его окружения. В это время мы беднеем с каждым днём! Нам уже нечего терять, просто надо дожать Порошенко чтобы он в отставку ушёл!
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надо напечатать 2 трилиона , отдать долг и жить по-новому
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предлагаю опустить курс доллара до 1$ за 1 гривну и мы в плюсе))
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Конфисковать "чесно нажитое состояние" олигархов и половины госдолга нестанет
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там всего не станет и на мвф хватит
а при военном налоге на порошенков 90% хватит заткнуть все дырки и разогнать гросей
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Саме час трубити про варофку, а тут тиша... Де свідки покращень?
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Гыг с духом собирается Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 6381. Он все больше "перемоги" комментирует
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Зато Рошеновский мальчик - мажор, он же глава НКРЕКУ при зарплате 6 тыс грн., Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 8525 накопил за только за 16 год 390 тыс долларов и 60 тыс Евро
Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 1081
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нехай Бохиня вiддасть. хiба iй жаль для українцiв?
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думаю конфисковав виллы рехворматоров и взяв 90% с порошенкав и ахметок мы и долг покроем и мвф прокредитуем!!!
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Бывает плохо, но это катастрофа. Представьте, экономика просто рухнет и тут северо-восточный сосед с новоизбранным старым лидером начнет со всех сторон жечь нам границы, а наши избрании народные исчезнут в лучшие края на постоянное место жительство. Думаю от крепостного права до голодомора, нам покажется, легкой разминкой над нами.
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Ау, зрадоботы! А что бахиня? Не при делах? Такой выгодный газовый контракт, что еле соскочили.
Или Украина влезла в долги только за последние 4 года? Я помню, когда овощ с гоп-командой слинял в казначействе только мелочь гремела.
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а почему за 4 года мы долг не сократили? Ведь у чоколятового бизнес вышел в плюс. Да и такие ассы в команде.. Один другого мордатее
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гнойсману нужно срочно готовить новую баржу с арбузами!
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Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство
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Порохососы, вас найопуют - держборг України перевищує 2 трлн гривень,
а вам платят мизер - вы работаете за ЕДУ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдолг Украины превышает 2 трлн гривен, - Госказначейство
 
 
 
 
 
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