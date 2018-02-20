 Первый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства

об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАПК.
В сообщении отмечается: "Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.
Так, Национальное агентство установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (далее - Закон) , субъектом, на которого распространяется действие Закона, он совершал действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины".
В этом случае факт нарушения требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Игоря Гоцула приглашают прибыть в Национальное агентство 22 февраля 2018 в 11:00.
В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".
НЕТ! Они пистят на весь свет про спорт .
Сім'я нардепа придбала квартиру незрозуміло за які доходи? НАБУ не зможе розслідувати цей епізод, якщо не дасть "добро" НАЗК. Так і сталось з квартирою сестри "бурштинового депутата" Полякова. Апеляційний суд зняв арешт з апартаментів, які за довіреністю придбала помічниця Полякова, попередньо перекинувши на рахунок сестри нардепа 7 млн грн. Суд прийняв до уваги висновок НАЗК, мовляв, йдеться про необґрунтоване втручання у приватне життя з боку НАБУ (http://bit.ly/2HvKtmx). Який треш!
Тим часом детективи НАБУ завершили розслідування "бурштинової справи". Депутати Розенблат і Поляков отримали доступ до матеріалів. Але можна тільки здогадуватись, як "реформовані" суди розглядатимуть цю справу.