 Первый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства

об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАПК.

В сообщении отмечается: "Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

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Так, Национальное агентство установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (далее - Закон) , субъектом, на которого распространяется действие Закона, он совершал действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины".

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В этом случае факт нарушения требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Игоря Гоцула приглашают прибыть в Национальное агентство 22 февраля 2018 в 11:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".

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