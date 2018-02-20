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Все про:Министерство молодежи и спорта (37) НАПК (568) Гоцул (1)

 Первый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало для дачи объяснений первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула.

об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАПК.

В сообщении отмечается: "Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

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Так, Национальное агентство установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (далее - Закон) , субъектом, на которого распространяется действие Закона, он совершал действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины".

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В этом случае факт нарушения требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Игоря Гоцула приглашают прибыть в Национальное агентство 22 февраля 2018 в 11:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".

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Источник: https://censor.net.ua/n3051506
 
 
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В Украине война с руцькими. Напк получает бешеные деньги. И ШО ОНИ ТАМПРОВЕРИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ РОЗЕНБЛОТА И ДРУГИХ БАРЫГ? Ответили на чьи деньги Луценко 52000 евро за неделю на сейшелах .
НЕТ! Они пистят на весь свет про спорт .
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"Первый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства" - наконец то марионетка Корчак сподобилась показать за три года свою работу, нашла мелкую сошку, но сначала взяла разрешение у шоколадного Хряка.
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имитация бурной деятельности... ?

Сім'я нардепа придбала квартиру незрозуміло за які доходи? НАБУ не зможе розслідувати цей епізод, якщо не дасть "добро" НАЗК. Так і сталось з квартирою сестри "бурштинового депутата" Полякова. Апеляційний суд зняв арешт з апартаментів, які за довіреністю придбала помічниця Полякова, попередньо перекинувши на рахунок сестри нардепа 7 млн грн. Суд прийняв до уваги висновок НАЗК, мовляв, йдеться про необґрунтоване втручання у приватне життя з боку НАБУ (http://bit.ly/2HvKtmx). Який треш!
Тим часом детективи НАБУ завершили розслідування "бурштинової справи". Депутати Розенблат і Поляков отримали доступ до матеріалів. Але можна тільки здогадуватись, як "реформовані" суди розглядатимуть цю справу.
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Пам'ятаєте історію про те, як родина Льовочкіних після Майдану отримала у власність цілий острів площею 3,2 гектари? Поки прокурори оскаржували рішення в судах, колишній соратник Януковича та його сестра Юлія зводили розкішний маєток. В 2016 році сестра Льовочкіна оформила у власність палац з господарськими спорудами загальною площею майже 6000 квадратів (!!!). Паралельно судові експерти підігнали висновок, що земля Льовочкіних призначена для житлової забудови, а не є частиною водного фонду (sic!). І ось за кілька тижнів до річниці розстрілів на Майдані оновлений Верховний Cуд поставив крапку у справі, відмовившись забирати у Льовочкіних острів в Конча-Заспі (http://bit.ly/2sHwAhB). Перемога!
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"Молодёжи и спорта" - вот уж где вор на воре!
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все, что наворотили за 4 года - все под корень!
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А тем временем. Госдолг Украины превышает 2 трлн гривен, - Госказначейство
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства
 
 
 
 
 
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