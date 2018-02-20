"МИД России о разгроме в Сирии: Есть погибшие, несколько десятков ранены, но они не военнослужащие ВС РФ"...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери - около 300 человек, это были лучшие бойцы, многие начинали на Донбассе. Вопрос, кто отменил прикрытие? - российский паблик "Солдат удачи" о разгроме в Сирии

Учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - сказано в нем.

В МИД РФ отметили, что "им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В госпитали Москвы и Петербурга на трех самолетах доставили из Сирии десятки раненых российских наемников, - источники Рейтер

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работы нормальной не было. Хотелось заработать. Их было 253 человека, 217 - погибли", - мать уничтоженного в Сирии российского наемника Гаврилова. ВИДЕО