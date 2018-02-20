"МИД России о разгроме в Сирии: Есть погибшие, несколько десятков ранены, но они не военнослужащие ВС РФ"...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери - около 300 человек, это были лучшие бойцы, многие начинали на Донбассе. Вопрос, кто отменил прикрытие? - российский паблик "Солдат удачи" о разгроме в Сирии
Учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - сказано в нем.
В МИД РФ отметили, что "им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
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Это значит, что русских "поехавших туда по своей воле и с разными целями" можно и нужно убивать.
Кремль и МИД Роиси чихать хотели на эти недоразумения.
Кстати, никакие международные конвенции на эту категорию русских не распространяются.
«Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», - говорил Путин.
цинизм кацапии запредельный, если кто то докажет, что они там воевали, то их еще будут и судить ...
Определение агрессии. Статья 3. Утверждено резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года.
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее; g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdEyTrCh6c
Собкор «Ридуса» Анна Долгарева встретилась с ветераном Донбасса, воевавшим в Сирии в составе «ЧВК Вагнера».
До сих пор не утихают споры по поводу гибели россиян от удара американских военных в Сирии. Погибшие там граждане РФ не состояли на официальной службе в российской армии - они работали в «частной военной компании Вагнера», фактически - были наемниками. Многие из них до вступления в ЧВК и отправки в Сирию воевали в Донбассе. С одним из таких «солдат удачи», уже вернувшимся к мирной жизни, удалось поговорить корреспонденту «Ридуса». По просьбе собеседника мы не можем раскрыть его имени.
Чем вы могли бы доказать свое участие в боевых действиях в Сирии?
- Чем бы мог доказать? Проще простого - назвать номер жетона, но тогда ведь сразу поймут, кто разоткровенничался. Мог бы назвать имена сослуживцев, но тогда проще уж самому представиться… Получается, что ваше дело - верить мне или нет.
Хорошо, как вы попали в «ЧВК Вагнера»?
- Позвали друзья, подписал контракт и поехал. Боевой опыт на тот момент был, еще с Донбасса.
Что именно было прописано в контракте?
- Контракт заключается с фирмой «ЕвроПолис». Она же неофициально «ЧВК Вагнера». Подписывается бумага о неразглашении, сроком на 5 лет. По этой бумаге тебе запрещается что-то рассказывать о компании и ее связи с Вагнером.
При этом третий пункт контракта очень интересный. Там прописывается, что мы летим туда не как военные, а как гражданский персонал. То есть нефтяники, строители, консультанты по восстановлению инфраструктуры САР.
Следующим пунктом указываются ближайшие родственники. С ними связываются в случае гибели бойца. Им же выплачивается компенсация за погибшего. В роте охраны компенсация составляет до 3 миллионов рублей, в штурмовых отрядах - до 5 миллионов рублей за погибшего.
Далее в случае гибели солдата близких вызывают в Молькино либо Ростов-на-Дону. Родные получают деньги, подписывают бумаги о неразглашении и молчат.
Затем - пункт о добровольном отказе от государственных наград: медалей, орденов и крестов. (Наш собеседник не смог ответить на вопрос, зачем это нужно, но специалисты прояснили, что подобный отказ подписывается для того, чтобы не оказалось вещдоков в случае пленения или гибели с потерей тела. - Прим. «Ридуса».)
Последний пункт договора - самый любопытный. Компания обещает, что приложит все усилия по возврату тела на родину. Но не гарантирует стопроцентно, что это будет сделано.
Вот основные пункты, если вкратце. Сам контракт я вам не покажу, сфотографировать его нереально - на выходе телефоны СБ проверяет.
Какие санкции были предусмотрены за нарушение условий контракта? Например, за разглашение?
- Санкции в договоре прописаны не были, потому не могу сказать, о каком наказании речь.
Но вы же понимаете, что нарушаете условия контракта? Почему вы нам это рассказываете?
- Считаю, что люди должны знать правду.
А Молькино - это что?
- Хутор Молькино недалеко от Краснодара. Там же база Вагнера.
Много платят?
- Когда я подписывал договор, там значилась сумма в 240 тысяч рублей. По факту впоследствии получали 150 тысяч плюс премиальные от 30 до 100% от оклада, в зависимости от выполненных боевых задач.
Они падали на банковскую карту или кто-то из родни мог их за вас получать?
- Зарплату получали в кассе, наличкой. Но могли получать и родные, на базе в Молькино. Те, кто хотел, чтобы деньги сразу шли родным, писали на их имя доверенность.
А как туда вообще попадают, в ЧВК?
- Через знакомых в основном. Вот мне друзья предложили. Такое сарафанное радио. Многие, кто прошел Донбасс, в курсе подноготной всего этого.
Есть какие-то жесткие требования к отбору людей?
- Сейчас условия набора смягчили. Когда я увольнялся, при мне устраивалась огромная толпа - человек шестьдесят. Сначала старались, конечно, брать людей с опытом, но увеличение потерь заставило смягчить отбор и грести всех подряд. А, собственно, это сказалось на качестве пополнения.
Заколдованный круг получается: увеличение потерь, набор менее боеспособного пополнения, отсюда снова увеличение потерь… А вообще процент гибели людей высокий?
- Касаемо потерь - у нас чуть ли не каждый третий боец был «грузом 200» (убитый) или «300» (раненый). Всё из-за постоянных атак в лоб.
Вас заставляли идти в лобовую?
- Да, именно так. Это излюбленная тактика Вагнера.
Ну и, конечно, много потерь было по собственной глупости. «Духи» (бойцы террористических формирований. - Прим. «Ридуса») все минировали, вообще все, от слова «совсем». Ну и наши подрывались часто на минах-ловушках. Заминированные предметы подбирали и опять-таки подрывались.
Еще «духи» оставляли патроны, начиненные пластидом или тротилом. В итоге при стрельбе автомат разрывался в руках…
А какие боевые задачи вы выполняли?
- Да просто шли вперед. В лобовую, как я и говорил.
Подготовку вам перед этим хоть какую-то давали?
- Да, была подготовка, на базе в Молькино. Месяц-полтора. Все сводилось к саперному делу, тактике, военно-полевой медицине и контрольным стрельбам.
Можете рассказать про какой-нибудь запомнившийся бой?
- Да… Штурмовали мы тогда небольшой горный хребет под Дайр-эз-Зауром, после взлома линии обороны которого открывалась дорога на Евфрат и небольшой город по правому флангу Дайр-эз-Заура… Название уже не помню, но само место до сих пор перед глазами стоит.
Мы выдвинулись на нескольких «Уралах». Через пять километров были вынуждены из машин выгрузиться и построиться в походные колонны. Еще через три километра пешего марша - вступили в огневой контакт, тяжелое отделение развернулось и начало работать.
Вскоре сильно грохнуло - это мы, как позже выяснилось, сожгли танк Т-62. Ну… в общем, и всё. Ничего особо героического там не было. Хребет мы тот взяли…
Вот еще что скажите. У вас какая мотивация там воевать? За деньги, за Россию или еще за что?
- Если на Донбассе воевали за идею, то там все сводится к деньгам и никакой идеей не пахнет. По крайней мере, для меня так.
Много вообще там тех, кто воевал в Донбассе? Почему они пошли воевать затем в Сирию?
- Да, при мне много парней было, которые поехали с Донбасса прямо в Сирию. С кем ни общался, все говорят одно и то же: полномасштабных боевых на Донбассе нет, а вот в Сирии война горит по полной и деньги платят.
Тяжело воевать, когда ни войны, ни мира. Это я про Донбасс. Ну вот и уезжает оттуда народ в Сирию.
Работали мы там почти каждый день. Передышки были небольшие - пополнить боекомплект, отдохнуть маленько, не более двух-трех суток…
Все хорошо. Только вот одно но: вернуться оттуда живым шанс был процентов 30-40.
Вы это сами наблюдали, гибель ребят? У вас в подразделении много товарищей погибло?
- Да. Гибло много хороших парней. Счет идет на десятки, если говорить о тех, кого знал лично. Недавно двое очень близких друзей легли в пятом отряде, в результате недавней катастрофы и полного уничтожения пятого отряда.
Расскажите, пожалуйста, про уничтожение пятого отряда. Сколько там вообще человек погибло, что вам друзья об этом рассказывали?
- Про уничтожение пятого отряда я не берусь называть конкретные цифры, потому что меня там не было. Там воюет сейчас один мой друг, и, как утверждает его жена, он жив. Вот когда приедет, тогда и прольет свет на правду.
Но те источники, которые сейчас есть в лице Игоря Стрелкова и Михаила Полынкова, им доверять, считаю, можно, так как у самого Стрелкова много соратников в «Вагнере» служило и служит.
Но если такая катастрофа, то почему нет ни одного фото, ни одного видео?
- Да потому что не на что снимать! У меня тоже нет ни одной фотографии оттуда. Телефонов с собой не брали, их перед отправкой изымали.
Хорошо, пусть изымали, вы уже говорили о контроле СБ. Но тогда откуда в СМИ и в соцсетях отыскиваются фотографии «вагнеровцев» из Сирии?
- Некоторые были хитрее, на месте приобретали.
Понятно. Какие планы на будущее? Не собираетесь вернуться воевать в Донбасс?
- Да. Это затягивает. Если резня начнется - вернусь.
Следующий раз для 300 не будет эвакуации - столько гемороя со СМИ.
Ну и ладушки...
А потому, что только ПЯТЬ номерков нашли....
у раши нет войск вапще - там одни отпускнички, бывшие военные, уволенные задним числом, русоубоготуристо, казачьки-очки, патриоты сирии, миротворцы-дерьмотворцы и так по-мелочи заблукавшие-забухавшие...
с окудава войска?
ихтамнетов там не было... но смердит
а по госпиталях... так одни сифилитики и прокаженные
(ну они же без рук без ног... а тут инсульт и понос... не пришьешь)
какой текст на методичке - то и постим..
Следующий этап признания катастрофы на Евфрате на официальном уровне:
https://el-murid.livejournal.com/3682470.html
В Сирии «в ходе недавнего военного столкновения» были ранены несколько десятков россиян, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, без уточнения, о каком именного военном столкновении идет речь, и где оно произошло.
«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков», - говорится в сообщении ведомства.
В ситуации, когда весь мир уже в курсе произошедшей истории, МИД говняшки вынужден признавать очевидное, правда, предельно неконкретно и снова в микроскопических дозах. Нужно учесть, что МИД - он для внешнего употребления, а потому его заявление не предназначено для внутренней аудитории. Электорат продолжает пребывать в неведении, а пропагандисты без устали затирают тему.
ПС. Кстати, любопытно еще вот что: МИД рассеи говорит об оказании помощи пострадавшим гражданам:
"...Раненым рассеянам «было оказано содействие» в возвращении на родину, где они «проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях»..."
Говоря иначе, эти люди помещены в госпитали и лечебные учреждения. Михаил Полынков был в таком учреждении и разговаривал с одним из тех, кому эту помощь оказывают. На него тут же налетели разнообразные гастарбайтеры с воплем "Врешь, я был во всех госпиталях, нет там никого!" К гастарбайтерам вопроса нет - по причине криворукости не можешь кирпич класть, так хоть языком на хлеб зарабатывай. Вопрос к тем, кто их ахинею слушает.
это как эстафета от дедушки в мавзолее О национальной гордости великороссов
кто был никем, тот станет всем, пролетариат - гегемон. (у фюрера - арийская раса). Конец давно известен, еще в Библии написано "И падет величие человеческое, и высокое людское унизится" (Ис.2:17)
- А они таки спрашуют у меня: "А сколько ваших военных погибло в Сирии 7 февраля". А я им такой "А хер их знает". А они такие: "А почему?". А я им такой "А патамушо мне насрать!"
Старо питание, да серется с трудом....(с)
- Прикидуешь, Димон, третий день по сирийской пустыне руки ноги собирают.?...
- Трансформеры, мать их....
Получается рус.главари сдали своих лопухов.
Никакого гадания, трезвый анализ фактов.
2. Одним из тех, кто четыре года назад вышел на Майдан, был уроженец Керчи Сергей Кемский, который практически безвыездно находился в палаточном городке. 20 февраля Сергея настигли две пули снайпера. Крымчанин стал одним из десятков убитых в тот страшный день. Прочтите историю о Герое по ссылке https://ru.krymr.com/a/27377088.html
3. Они приходят на судилища, хотя знают, что их не пустят в зал, и своих мужей и отцов они не увидят даже на экране видеосвязи, всегда развернутым от зрителей. Они просто ждут на улице вместе с детьми. И кажется, для них это не менее важно, чем для тех, кого судят. Они так чувствуют свою причастность, они смотрят друг на друга, иногда шутят и смеются, и понимают, что не одни. Посмотрите на близких политзаключенных, которые не теряют надежду, несмотря ни на что https://www.youtube.com/watch?v=wwI0bDMtmJY (видео).
4. В Симферополе оккупанты возбудили дело об административном нарушении в отношении "атамана крымского казачества" Сергея Акимова за проведение одиночного пикета, на который ваторылый вышел из-за запрета проведения митинга в честь путина https://ru.krymr.com/a/news/29048695.html (видео). Напомню, что этого кизяка уже многократно задерживали оккупанты, а также разгоняли организованный им РАЗРЕШЕННЫЙ митинг "Обманутый Крым", на котором ватники собирались воспевать сцаря и жаловаться на свою конченную жизнь в оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/766974894395359232 (фото и видео).
5. Помните российского дизайнера Михаила Орлова, который после начала оккупации рванул из Нью-Йорка в Крым косить бабло, но оккупанты дали ему три года тюрьмы? Сбежал из Крыма в Израиль на частном самолете. Сказал, что больше в россию (и Крым) ни ногой http://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/dizajner-orlov-sbezhal-ot-krymskih-sudej-chastnym-samoletom/ (фото).
6. Понаехавшая лимита прорывается в Симферополь из своего зажопинска: "Планируем переезд к вам в город в связи со службой. Очень страшно. Подскажите, пожалуйста, возможно ли снять дом в пределах 15000? Как обстоят дела с работой инженером?". Ответы: "Ой, сейчас набегут советчики. Пожалеете, что спросили", "Перепланируйте", "15 - это однушка в жопе", "Однушка в жопе + 15 риелтору, т.к. берут они сейчас все в основном 100%", "Вы где такие цены видели? За 15000 можно снять гараж только или халупу, в которой условия для жизни минимизированы", "За пятнашку в этом городе можно дом разве что на фотоаппарат снять", "Скажите, а вы из принципа игнорируете здравый смысл, или у вас к нему личная неприязнь?????", "Ну не приезжайте вы сюда, кочевники" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965701278931316736
7. То ли оккупанты прощупывают температуру в палате, то ли вата что-то подозревает, но урапатриотизма в комментариях не наблюдаю. Страх - да: "Феодосийцы, как вы относитесь к общественно-политическому курсу, выбранному нашим правительством, и нужно что-либо менять? Только анон". Ответы: "Только путен, только хардкор", "Опасная тема. Срач, чувствую, будет солидный", "Анон - не анон, твои папки ххх уже листают лейтенанты", "Я думал, Оруэлл уже всё всем разжевал", "Анон ты только в теории, на практике уже досье собрано", "А кто-нибудь озвучит программу путлера, как он страну из дерьма вытаскивать будет, в которое 18 лет загонял?", "В городской поликлинике явно надо менять все. К врачу не записаться. Люди стоят месяцами в очереди, чтобы к врачу попасть. Наверное, это делается специально, чтобы все ходили в платные" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965704249782030339 (скрин).
8. Оккупанты опубликовали график очередных "плановых" отключений света на март https://ru.krymr.com/a/news/29049034.html
9. Хохот Искандеров смешит моряков-предателей: "Проблема заключается в том, что я отработал контракт мотористом в российской компании. Сказали, что заплатят после окончания контракта. Прошло около 2 месяцев с окончания контракта. Звонил в компанию и говорят, что мне не могут выплатить зарплату, т.к. я из Крыма, а банк-плательщик - европейский. Компания говорит, что нужен счёт на материке и что человек должен быть прописан там же" https://twitter.com/Kosstik8/status/965836056464588800
10. Российский госхолдинг "Россети", контролирующий энергосистему рф, передумал включать Крым в свой состав, опасаясь санкций, которые "только на пользу", как говорит путин и зомбоящик http://podpricelom.com.ua/read/economy/rossety-otkazalys-ot-kryma-yz-za-sanktsyj.html
11. Оккупанты начали банкротство в отношении московской компании "Титановые инвестиции", контролирующей предприятие "Крымский титан" в Армянске. Компанию обязали выплатить кредит в размере 2,5 млрд рублей ещё в 2016 году, однако ВТБ так и не получил средства. После российской оккупации на "Титане" упали зарплаты, которые до оккупации были значительно выше средних по Украине, а также часто не выплачивают заработанное вовремя. Многих сотрудников сократили. Ватники регулярно стонут в соцсетях, ведь не за такое будущее они Украину предавали https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965924717352939520 (скрин).
12. В торговых портах Крыма исчезла ведомственная охрана "Минтранса". Говорят, что заставили сдать даже заношенные камуфляжи. Денег нет.
13. Оккупанты сообщили, что за год количество убийств в Севастополе выросло почти в 2 раза. Это уже процветание или надо ещё немного потерпеть? Или после моста станет лучше? Напомню, что после оккупации наблюдается стабильный рост смертности (включая детскую), количества преступлений и смертности в результате ДТП и некачественного оказания медицинских услуг. Думаю, что по количеству умерших Крым может конкурировать с Донбассом по количеству убитых. Зато не стреляют? http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/kolychestvo-ubyjstv-v-sevastopole-vyroslo-v-dva-raza.html
P.S. Закончу выпуск сообщением крымчанина, посвящённым четвёртой годовщине оккупации Крыма россией: "Жизнь идёт одним днём, без возможности жить будущим. Это страшно бесит. Бесит, что никак на это повлиять не можешь. Порой кажется, что весь остаток жизни будешь вспоминать прошлое, которое уже не вернуть. Бесят все праздники и радость быдловаты. Даже по уши в дерьме, в полной безнадеге, они ликуют. Бесит их нытьё… Нет, уже не радует, т.к. даже при их осознании, что их поимели, это ничего не меняет. Бесит безысходность. Бесит наличие баб в шубах, так как понимаешь, что каждая баба в шубе - это понаехавшая, ибо местные в крымские зимы шубы не покупает. Бесят пенсы, считающие копейки на рынке, чтобы купить кусок дешевой колбасы, т.к. понимаешь, что это и есть электорат за «лишь бы не было войны». У нас украли Крым… Украли вместе с горами, степями, морем, весной, летом, друзьями и близкими. Украли свободу, размеренную жизнь и будни с ожиданием того, что они нам принесут. Украли поезд, который соединял с родными. Украли даже возможность свободно дышать, так как воздух свободы нас может убить, и вернуться в созданный смрад уже не сможешь. Украли возможность говорить, о чем думаешь, а громкие мысли просто разрывают изнутри. У нас украли жизнь, которую прожить второй раз ни у кого из нас не получится. Я им этого никогда не прощу!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Амеры ТОЖЕ!!! скажут, что россиян там нет. Цирк -да? В итоге никого нет!!!, а за тех кто погиб НИКТО не виновен.
Вот как они попали со своим парадоксом!!!
Русских танков и артиллерии не было. Показалось.
Судить наемников нароссия будет согласно своего законодательства ?
https://www.youtube.com/watch?v=mJZP-uejaBA
Ага, да там вообще людей нет!
Всего лишь какая-то здоровенная куча фарша...
Беспаники...
- Да вы за кого меня принимаете?!
- Да я не такая!!!
- Да не туда!!!
- Да не так!!!
p.s. «…в расеи солдат хоронят тайком, а сыр - с гордостью…»
сомневаюсь, что даже лишнехромосомные ватоцефалы схавают марсианские истории МИДа параши