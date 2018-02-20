 Украина должна создать Антикоррупционный суд в рамках обязательств по безвизовому режиму, - Климкин

"Часть по созданию антикоррупционных органов – это часть выполнения безвизового плана. Мы должны ее завершить созданием Антикоррупционного суда, который должен быть максимально эффективным и независимым", - сказал он на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

П.Климкин уточнил, что также необходимо устранять причины коррупции.

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По его мнению, для осуществления реформ необходима политическая воля, реформаторы и комплексное представление процесса реформ.

"Реформаторы нам нужны свои, политическая воля тоже. Ни того, ни другого нам не хватает, но, по крайней мере, видение этих реформ должно быть общим", - пояснил министр.

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