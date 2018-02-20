 Украина должна создать Антикоррупционный суд в рамках обязательств по безвизовому режиму, - Климкин

"Часть по созданию антикоррупционных органов – это часть выполнения безвизового плана. Мы должны ее завершить созданием Антикоррупционного суда, который должен быть максимально эффективным и независимым", - сказал он на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
П.Климкин уточнил, что также необходимо устранять причины коррупции.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Самым важным заданием для власти является в кратчайшие сроки рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - Парубий. ВИДЕО
По его мнению, для осуществления реформ необходима политическая воля, реформаторы и комплексное представление процесса реформ.
"Реформаторы нам нужны свои, политическая воля тоже. Ни того, ни другого нам не хватает, но, по крайней мере, видение этих реформ должно быть общим", - пояснил министр.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": С коррупцией Украина не сможет обеспечить развитие и добиться доверия у партнеров, - глава МИД Дании Самуэльсен
надеетесь в очередной раз кинуть Запад?
впервые слышим...
Про це заявив депутат БПП Олег Барна.
Мне интересно Банда будки кастинг какой проводит или просто пациентов Павловки в свои списки берет. как доказательство пригодности чушь городить.
Рузвельт полсе преодоления валикой депрессии сказал, что этому народу не хватает Библии.
Если нет страха Божьего, все реформы уйдут в песок. Престол утверждается правдой