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 Политика Украины
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 Украина должна создать Антикоррупционный суд в рамках обязательств по безвизовому режиму, - Климкин

Украина должна завершить выполнение плана визовой либерализации с Европейским Союзом созданием независимого Антикоррупционного суда, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Часть по созданию антикоррупционных органов – это часть выполнения безвизового плана. Мы должны ее завершить созданием Антикоррупционного суда, который должен быть максимально эффективным и независимым", - сказал он на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

П.Климкин уточнил, что также необходимо устранять причины коррупции.

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По его мнению, для осуществления реформ необходима политическая воля, реформаторы и комплексное представление процесса реформ.

"Реформаторы нам нужны свои, политическая воля тоже. Ни того, ни другого нам не хватает, но, по крайней мере, видение этих реформ должно быть общим", - пояснил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051502
 
 
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Петро Мальдивский не заинтересован в антикор. суде! Лучше заберите безвиз - это будет самым большим унижением для нашей власти. Может тогда люди задумаются не терпеть эту барыжную власть!
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да что ж вы так вдруг хором запели про антиконституционный суд наверно уже так Вас трахнули что аж гланды видны или деньги для распила кончились
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"Запели", потому что надеются создать бутафорию- как всё то, что "создавали" до сих пор!
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Клімкін забув додати : "суд без профанацій"
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ЄС сво ю обіцянку виконав-надав безвіз для України...рошен ,с антикорупційним судом обіцяв зробити, але не зробив,,, рошену пообіцяти і не зробити,що два пальця обісцяти ЄС ..чекаємо відміни безвізового режиму...
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Не просто "создать", а создать функционирующий суд, согласно рекомендациям Венецианской комиссии!
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Не, это он планирует делать только то, что хочет САМ.
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Климкин , вся Украина знает это. Осталось только пороху постучать по мозгам- может дойдет
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шо, барыги, Европа уже не верит и грошей не дает?
надеетесь в очередной раз кинуть Запад?
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із суддів ніхто не хоче боротися з корупцією, а навпаки всі хотять бути корупціонерами , тому що влада корупційна, а ворон ворону глаз не виклює , так що безпечно красти гарантовано пока на жаль державою
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Шура, с таким "рвением" побороть коррупцию, денег вам всё равно никто не даст. Україна має створити Антикорупційний суд у рамках зобов'язань щодо безвізового режиму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2984
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конешно должны, это ежу понятно, а шо вам мешает?
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Міжнародний валютний фонд не повинен висувати Україні вимоги щодо створення антикорупційного суду, а натомість списати з країни всі кредитні борги.
Про це заявив депутат БПП Олег Барна.
Мне интересно Банда будки кастинг какой проводит или просто пациентов Павловки в свои списки берет. как доказательство пригодности чушь городить.
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барна то цей клоун, що яйценюка за яйця тягав? Україна має створити Антикорупційний суд у рамках зобов'язань щодо безвізового режиму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3962
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а там разве нормальные, не клоуны есть? Україна має створити Антикорупційний суд у рамках зобов'язань щодо безвізового режиму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 522
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мне нравится отмазки некотрых депустуток- мол коррупционер жеж не убийца, и его не нужно строго наказаны, и вообще мол украинцы сами виноваты, потому что дают взятки
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"политическая воля тоже. Ни того, ни другого нам не хватает" - ошибаетесь, климкин
Рузвельт полсе преодоления валикой депрессии сказал, что этому народу не хватает Библии.
Если нет страха Божьего, все реформы уйдут в песок. Престол утверждается правдой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна создать Антикоррупционный суд в рамках обязательств по безвизовому режиму, - Климкин
 
 
 
 
 
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