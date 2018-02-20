 Суд над российской мафией начался в Испании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Депутат Госдумы от "Единой России" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки.

Вероятные руководители преступной группировки - Геннадий Петров и Алексей Малышев, которые до сих пор находятся на свободе, как считается - в России.

Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.

Господин Резник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность.

Его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых.

На скамье подсудимых также оказались пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуне, обвинен в создании непрозрачной бизнес-сети, посылал деньги мафии на оффшорные счета.

Что известно о российских преступников в Испании. Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская мафия начала экспансию в Германии, - полиция ФРГ

Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро русской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малышевская", базирующаяся в Санкт-Петербурге.

В 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к русской мафии.

Потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда Испании.

Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на пять с половиной лет и наложения штрафов, которые могут превысить 100 млн евро.

Обвинения со стороны прокуратуры базируются частично на перехвате телефонных разговоров, которые происходили, как утверждается, между подозреваемыми и боссами мафии.

Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.

Вероятный глава банды Геннадий Петров был арестован во время полицейской облавы в 2008 году, но позже бежал в Россию.

Обвинительное заключение утверждает, что его банда "явно смогла проникнуть внутрь государственного аппарата" и "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью".

Считается, что в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.

Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность русской мафии.