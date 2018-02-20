 Суд над российской мафией начался в Испании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Депутат Госдумы от "Единой России" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки.
Вероятные руководители преступной группировки - Геннадий Петров и Алексей Малышев, которые до сих пор находятся на свободе, как считается - в России.
Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.
Господин Резник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность.
Его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых.
На скамье подсудимых также оказались пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуне, обвинен в создании непрозрачной бизнес-сети, посылал деньги мафии на оффшорные счета.
Что известно о российских преступников в Испании. Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.
Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро русской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малышевская", базирующаяся в Санкт-Петербурге.
В 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к русской мафии.
Потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда Испании.
Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на пять с половиной лет и наложения штрафов, которые могут превысить 100 млн евро.
Обвинения со стороны прокуратуры базируются частично на перехвате телефонных разговоров, которые происходили, как утверждается, между подозреваемыми и боссами мафии.
Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.
Вероятный глава банды Геннадий Петров был арестован во время полицейской облавы в 2008 году, но позже бежал в Россию.
Обвинительное заключение утверждает, что его банда "явно смогла проникнуть внутрь государственного аппарата" и "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью".
Считается, что в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.
Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность русской мафии.
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