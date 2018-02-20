 Если мы будем выполнять домашнее задание по реформированию, то никакая Венгрия не сможет заблокировать движение Украины в НАТО, - Зеркаль

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Венгрия не сможет заблокировать сближение Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в случае успеха Украины в реформировании сектора безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она прокомментировала попытки Венгрии блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО.

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"Знаете, это никак не влияет на наше домашнее задание. Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренным ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение", - заявила Зеркаль.

При этом дипломат подчеркнула, что в Украине есть своя повестка дня о том, что куда страна намерена двигаться.

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"Мы понимаем чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые выдвигаются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы по развитию государства, и развитие государства также зависит и от развития язык. Каждое государство строится на языке и культуре этого языка. Это проходили все страны", - подчеркнула Зеркаль.