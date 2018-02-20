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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (534) МИД (4401) НАТО (5658) членство в НАТО (175) реформы (2899) Зеркаль (93)

 Если мы будем выполнять домашнее задание по реформированию, то никакая Венгрия не сможет заблокировать движение Украины в НАТО, - Зеркаль

В МИД заявили, что Украина следует интересам развития государства, которые зависят от развития языка, поэтому не сможет удовлетворить все требования венгерского меньшинства на Закарпатье.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Венгрия не сможет заблокировать сближение Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в случае успеха Украины в реформировании сектора безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она прокомментировала попытки Венгрии блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО.

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"Знаете, это никак не влияет на наше домашнее задание. Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренным ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение", - заявила Зеркаль.

При этом дипломат подчеркнула, что в Украине есть своя повестка дня о том, что куда страна намерена двигаться.

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"Мы понимаем чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые выдвигаются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы по развитию государства, и развитие государства также зависит и от развития язык. Каждое государство строится на языке и культуре этого языка. Это проходили все страны", - подчеркнула Зеркаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3051360
 
 
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Если вы не будете законы переделывать под венгров ,то да.
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Венгрия в данном случае с маленькой буквы, как имя нарицательное: никакие венгрии...
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Есть у меня родственница - венгерка в Закарпатье. Сама русский и украинский знает плохо , но дочку отдала в украинскую школу. Имеет паспорт Венгрии. Живет в районе Шаян, около границы . Там где живут простые венгры.
А вот в Сваляве, где живут русины , открыта венгерский лицей и многие местные чиновникп. Водят туда своих детей и внуков. Это считается круто.
Я бы сделала вывод, что воду мутят русины, т к им хочется стать венграми. Их генетически австро- Венгрия гоняла , гоняла. При австро- Венгрии им разрешалось ходить только по одной стране улице.
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НАТО ???? Долго и очень сложною
Разместить Американские войска в Украине и пускай володька попробует стрельнуть в их сторону
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мы будем выполнять домашнее задание по реформированию, то никакая Венгрия не сможет заблокировать движение Украины в НАТО, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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