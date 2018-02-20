 ОБСЕ в течение прошедших выходных зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в отчете организации 19 февраля.

"В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против 120 соответственно", - сообщили в ОБСЕ.

В свою очередь, с вечера 17 до вечера 18 февраля наблюдатели отмечают уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в сравнении с предыдущими сутками, однако услышали 90 взрывов.

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"В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", - отметили в Наблюдательном миссии.

Уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и числа взрывов (7 взрывов) также было зафиксировано и в Луганской области с вечера 17 до вечера 18 февраля.