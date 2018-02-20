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Все про:взрыв (3821) ОБСЕ (3028) Донбасс (15514)

 ОБСЕ в течение прошедших выходных зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировали в Донбассе 643 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в отчете организации 19 февраля.

"В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против 120 соответственно", - сообщили в ОБСЕ. 

В свою очередь, с вечера 17 до вечера 18 февраля наблюдатели отмечают уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в сравнении с предыдущими сутками, однако услышали 90 взрывов. 

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"В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", - отметили в Наблюдательном миссии. 

Уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и числа взрывов (7 взрывов) также было зафиксировано и в Луганской области с вечера 17 до вечера 18 февраля. 

Источник: https://censor.net.ua/n3051356
 
 
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https://www.facebook.com/VOLOSHINNATALIYA/posts/2071110339801040
не боевик ли часом? собирают помощь пострадавшему в Донецке, в рублях
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В Донбасе???це як ,в???маскавітами завоняло....
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Не переймайтеся- це просто такі освічені журналісти пишуть.
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Так пишуть на какцапських ресурсах, а про Україну використовують НА. Все через жопу. Тут Тальков як в воду дивився.
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Россия в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 миллиардов долларов США.

https://korrespondent.net/business/economics/3942690-torhovlia-s-rossyei-znachytelno-vyrosla-hosstat

Хахахахаха ... Это шо , такая война ? ОБСЄ протягом минулих вихідних зафіксувала понад 600 вибухів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3584
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Так, гібридна. І торгівля в ній- далеко не остання зброя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ в течение прошедших выходных зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе
 
 
 
 
 
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