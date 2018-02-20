 Госдеп США почтил память героев Небесной Сотни и заявил о поддержке Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, - заявление

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Государственным департаментом США в понедельник вечером.

"Четыре года назад на Майдане, центральной площади Киева, украинцы, которые представляли все слои населения из всех регионов страны, объединились, требуя от правительства признать выбор граждан Украины присоединиться к Европе", - отмечается в документе.

Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине.

"Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии продолжающейся российской агрессии, которая забрала жизни более 10 тыс. человек и вынудила более 1,6 млн украинцев оставить свои дома", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

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При этом в Вашингтоне подчеркнули, что Украина "сделала важные шаги в течение последних четырех лет". Вместе с тем, отмечается необходимость "сделать еще больше", чтобы выполнить обещания, озвученные на Майдане и высвободить весь потенциал Украины.

"Соединенные Штаты призывают украинских лидеров удвоить усилия по реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы", - отмечается в заявлении Государственного департамента США.

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День героев Небесной сотни - памятная дата, установленная указом президента Петра Порошенко в 2015 году для увековечения событий Революции достоинства, которая длилась с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Именно 20 февраля 2014 года подразделения силовиков использовали против протестующих огнестрельное оружие. В результате этого погибли до ста участников Евромайдана - "Небесная сотня".