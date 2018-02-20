 Госдеп США почтил память героев Небесной Сотни и заявил о поддержке Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, - заявление

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Государственным департаментом США в понедельник вечером.
"Четыре года назад на Майдане, центральной площади Киева, украинцы, которые представляли все слои населения из всех регионов страны, объединились, требуя от правительства признать выбор граждан Украины присоединиться к Европе", - отмечается в документе.
Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине.
"Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии продолжающейся российской агрессии, которая забрала жизни более 10 тыс. человек и вынудила более 1,6 млн украинцев оставить свои дома", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что Украина "сделала важные шаги в течение последних четырех лет". Вместе с тем, отмечается необходимость "сделать еще больше", чтобы выполнить обещания, озвученные на Майдане и высвободить весь потенциал Украины.
"Соединенные Штаты призывают украинских лидеров удвоить усилия по реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы", - отмечается в заявлении Государственного департамента США.
День героев Небесной сотни - памятная дата, установленная указом президента Петра Порошенко в 2015 году для увековечения событий Революции достоинства, которая длилась с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Именно 20 февраля 2014 года подразделения силовиков использовали против протестующих огнестрельное оружие. В результате этого погибли до ста участников Евромайдана - "Небесная сотня".
Чтобы не нарушать благолепия и радужной картины стабильности?
Не портить предвыборные дни?
Нам же сказали, что террор остановлен в Сирии на "дальних подступах" в Сирии.
Правда?
Ну вот он уже не на дальних подступах.
И ежели тратить деньги на войну в Сирии, а не на борьбу с кризисом в самой РФ, то террор придет в наши дома.
Подлость и свинство власти мы видим. И ничего другого.
Подумаешь, мол, пятерых русских старушек пристрелили. И вся недолга.
А русские - они утрутся.
Максим Калашников
В статье четко сказано - поддерживают Украину во время российской огрессии - каким боком тут вы?!
Про барыгу только одно - делай, сцуко, реформы...
Ну хорошо, давай еще раз - назови мне из ваших феодальных кланов представителя, с либеральными, демократическими ценностями в голове?
Был один варяг внесистемный - так вы его за волосы и в самолет
Давай бухти - если не Порошенко, то кто?
І як ти оцінюєш реформи Піночета?
дрозофілів, тьфу ти, зрадофілів Держдеп злив ще 4 роки тому. Чи не так, дрозофіли, тьфу ти, зрадофіли?
США ваша озабоченность по поводу Украины нам очень важна.
Спасибо Вам за это!
Надеюсь больше не одно государство в мире не променяет ядерное оружие как Украина на озабоченность ...