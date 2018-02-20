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 Политика Украины
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 Госдеп США почтил память героев Небесной Сотни и заявил о поддержке Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, - заявление

Соединенные Штаты чтят память погибших героев Небесной Сотни, выражают поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии и призывают украинское правительство удвоить усилия на выполнение всеохватывающих реформ в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Государственным департаментом США в понедельник вечером.

"Четыре года назад на Майдане, центральной площади Киева, украинцы, которые представляли все слои населения из всех регионов страны, объединились, требуя от правительства признать выбор граждан Украины присоединиться к Европе", - отмечается в документе.

Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине.

"Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии продолжающейся российской агрессии, которая забрала жизни более 10 тыс. человек и вынудила более 1,6 млн украинцев оставить свои дома", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

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При этом в Вашингтоне подчеркнули, что Украина "сделала важные шаги в течение последних четырех лет". Вместе с тем, отмечается необходимость "сделать еще больше", чтобы выполнить обещания, озвученные на Майдане и высвободить весь потенциал Украины.

"Соединенные Штаты призывают украинских лидеров удвоить усилия по реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы", - отмечается в заявлении Государственного департамента США.

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День героев Небесной сотни - памятная дата, установленная указом президента Петра Порошенко в 2015 году для увековечения событий Революции достоинства, которая длилась с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Именно 20 февраля 2014 года подразделения силовиков использовали против протестующих огнестрельное оружие. В результате этого погибли до ста участников Евромайдана - "Небесная сотня". 

Источник: https://censor.net.ua/n3051355
 
 
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А почему в РФ не объявляют траура в связи с расстрелом русских прихожанок храма в Кизляре?
Чтобы не нарушать благолепия и радужной картины стабильности?
Не портить предвыборные дни?
Нам же сказали, что террор остановлен в Сирии на "дальних подступах" в Сирии.
Правда?
Ну вот он уже не на дальних подступах.
И ежели тратить деньги на войну в Сирии, а не на борьбу с кризисом в самой РФ, то террор придет в наши дома.
Подлость и свинство власти мы видим. И ничего другого.
Подумаешь, мол, пятерых русских старушек пристрелили. И вся недолга.

А русские - они утрутся.

Максим Калашников
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Я вчора подивився кацапські новини. Так там кажуть що США втомилося від злодійкуватої української влади, вже не підтримує баригу і в Україні скоро буде нормальний Президент.
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нашел что смотреть и тем более пересказывать.
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Та все нормально. Міхомайданівці і юлькоботівці на Цензорі те ж саме цілодобово мені втирають.
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Но - но, опять порохоботы к Украине примазываются!
В статье четко сказано - поддерживают Украину во время российской огрессии - каким боком тут вы?!
Про барыгу только одно - делай, сцуко, реформы...
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Це твій Лукашенко до України примазується. А чути від вас про реформи просто смішно- що ви в них можете розуміти, холопи імперії...
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Мы кажется уже обсуждали это, Шурик - скучно мне с тобой
Ну хорошо, давай еще раз - назови мне из ваших феодальных кланов представителя, с либеральными, демократическими ценностями в голове?
Был один варяг внесистемный - так вы его за волосы и в самолет
Давай бухти - если не Порошенко, то кто?
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А хто з великих сучасних реформаторів був ліберал-демократом?
І як ти оцінюєш реформи Піночета?
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Раз он кацапам не нравится, надо поддержать Порошенко.
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Згідний. Лише додам- до помсти треба відноситися як до бізнесу, тобто в ній не повинно бути нічого особистого. Інакше це шлях у пекло.
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наскільки я памятаю, дрозофілів, тьфу ти, зрадофілів Держдеп злив ще 4 роки тому. Чи не так, дрозофіли, тьфу ти, зрадофіли? Держдеп США вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні та заявив про підтримку України в умовах російської агресії, що триває, - заява - Цензор.НЕТ 4694
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Йулю на выборах сам каддафи финансировал. Знатная кремлёвская марионетка.
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Самое лучшее оружие США - санкции. «Ядерным» экономическим оружием против Путинской России будет эмбарго на энергоносители. Программа ООН «Нефть и газ в обмен на боярышник», позволит ограничить финансовые возможности Путинской России вести военные действия.
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Госдеп США почтил память героев Небесной Сотни и заявил о поддержке Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, - заявление

США ваша озабоченность по поводу Украины нам очень важна.
Спасибо Вам за это!
Надеюсь больше не одно государство в мире не променяет ядерное оружие как Украина на озабоченность ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдеп США почтил память героев Небесной Сотни и заявил о поддержке Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, - заявление
 
 
 
 
 
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