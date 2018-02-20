 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения и травмы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО возле Гладосово, Новолуганского и Светлодарска: "Более двух с 2,5 часов из минометов калибром 82 мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку от Крымского".

Также сообщается, что на донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморской оборонысил АТО. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы возле Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков.

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"В общем за минувшие сутки враг осуществил 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал свою жизнь за мирное будущее Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 февраля российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.