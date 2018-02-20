 Новосозданный Дноуглубительный флот займется навигационным обеспечением акваторий морских портов и внутренних водных путей, - АМПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
Руководителем филиала назначен Сергей Бомчак, который до этого занимал должность директора Администрации речных портов Украины.
Основной целью деятельности филиала является централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных. В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства.
"Создание дноуглубительной службы — это одна из приоритетных задач, которые были поставлены АМПУ на 2018 год. В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени. Общий объем работ — 11 млн куб. м. На это в финансовом плане предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций. Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях", — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Филиал был создан в соответствии с приказом № 409 Министерства инфраструктуры Украины. 9 февраля 2018 года филиал был зарегистрирован в Реестре юридических лиц, а 12 февраля — в офисе крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины.
"На сегодняшний день филиал готовит план первоочередных мероприятий по проведению дноуглубительных работ. В частности, будут определены соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях. После чего, предложения будут предоставлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры Украины. Прежде всего, будем рассматривать возможность проведения работ на реке Днепр", — рассказал начальник филиала "Дноуглубительный флот" Сергей Бомчак.
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А от коли від Сашки Хреста - то блювати хочеться?
Але, Грося, оказывается есть еще и такая наука - гидротехника. Учись, студент МАУПа
" Платон был прав, но истина дороже". . Это по поводу противооплозневыз работ. Я четко понимаю, что сформированное правительство по политическим признакам НЕ ЗНАЕТ МНОГИХ ПРЕДМЕТОВ. И потому пытаюсь подсказать . В Одессе берега ползут. Денег на работы практически не выделяют и пытаются повесить тему на плечи громад. А громады тоже без спец образования латают дыры. Когда то в 60 годах в Одессе обрушился весь край берега вдоль Одессы с домами и людьми. Этот факт пресса замолчала. Оцепили берег охраной и на бардах завезли песок и засыпали все. НО ТОГДА НЕ БЫЛО ИНТЕРНЕТА.