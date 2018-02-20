 Новосозданный Дноуглубительный флот займется навигационным обеспечением акваторий морских портов и внутренних водных путей, - АМПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Руководителем филиала назначен Сергей Бомчак, который до этого занимал должность директора Администрации речных портов Украины.

Основной целью деятельности филиала является централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных. В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства.

"Создание дноуглубительной службы — это одна из приоритетных задач, которые были поставлены АМПУ на 2018 год. В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени. Общий объем работ — 11 млн куб. м. На это в финансовом плане предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций. Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях", — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Филиал был создан в соответствии с приказом № 409 Министерства инфраструктуры Украины. 9 февраля 2018 года филиал был зарегистрирован в Реестре юридических лиц, а 12 февраля — в офисе крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины.

"На сегодняшний день филиал готовит план первоочередных мероприятий по проведению дноуглубительных работ. В частности, будут определены соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях. После чего, предложения будут предоставлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры Украины. Прежде всего, будем рассматривать возможность проведения работ на реке Днепр", — рассказал начальник филиала "Дноуглубительный флот" Сергей Бомчак.