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 Политика Украины
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Все про:флот (659) АМПУ (10)

 Новосозданный Дноуглубительный флот займется навигационным обеспечением акваторий морских портов и внутренних водных путей, - АМПУ

Начал свою деятельность новый филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) — "Дноуглубительный флот", созданный как обособленное подразделение предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Руководителем филиала назначен Сергей Бомчак, который до этого занимал должность директора Администрации речных портов Украины.

Основной целью деятельности филиала является централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных. В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства.

"Создание дноуглубительной службы — это одна из приоритетных задач, которые были поставлены АМПУ на 2018 год. В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени. Общий объем работ — 11 млн куб. м. На это в финансовом плане предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций. Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях", — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Филиал был создан в соответствии с приказом № 409 Министерства инфраструктуры Украины. 9 февраля 2018 года филиал был зарегистрирован в Реестре юридических лиц, а 12 февраля — в офисе крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины.

"На сегодняшний день филиал готовит план первоочередных мероприятий по проведению дноуглубительных работ. В частности, будут определены соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях. После чего, предложения будут предоставлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры Украины. Прежде всего, будем рассматривать возможность проведения работ на реке Днепр", — рассказал начальник филиала "Дноуглубительный флот" Сергей Бомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3051352
 
 
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А от порти Бердянська та Маріуполя майже втратили Новосозданный Дноуглубительный флот займется навигационным обеспечением акваторий морских портов и внутренних водных путей, - АМПУ - Цензор.НЕТ 3518
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Наші черпалки це дитячі іграшки виробництва часів СРСР у порівнянні зі справжньою технікою для поглиблення, яке використовують світові компанії, тому нашими черпалками та земснарядами можна поглиблювати тільки невеликі канали, а на справді великі роботи вигідніше замовляти підрядні організації - це дешевше! Був ЧерАзМорПуть от хай собі і буде як окрема організація і шукає собі роботу під свою стару техніку, а в портах потрібно працювати швидше. Створення окремою поглиблювальної служби АМПУ це повна дурня і корупція!!! Всі контракти на поглиблювання мають проходити через тендери, бо там шалені махінації на обсягах та на цінах, а роботи дуже дорогі. Виконання робіт окремою службою АМПУ призведе до мільярдних махінації та крадіжок!
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Дноуглубительный...Хорошее название для программы первого кАнала рассейского ТВ.)))
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Такой флот нужен и для действующих политиков, потому как они каждый раз пробивают очередное дно цинизма и лжи.
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добра справа і вкрай необхідна Це колишнє ЧерАзМорПуть? А флот також поновили?
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Вот такой есть 2012-го года постройки. В данный момент в Мариуполе. Пора чистить подходной канал, бо теряем порт. Если ранее проходная осадка была 8,2 метра, то сейчас 7,8 м. А кореша говорят, что и это- проблема. По факту 7,6 м... А это- уже недогруз 1500 тонн...

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а вот без пафоса подобные новости подавать нельзя?... Ну начали какие-то работы, которые и так регулярно выполняются, и начали, что тут экстраординарного...но нет, надо орбязательно петарды в воздух запустить, назвать все это каким-то новым пафосным термином и подать так, как будто раньше такого никогда не было, а вот сейчас начали.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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От чому так: коли десь по темі гімн чуєш то хочеться встати і долоню до сердця притиснути.
А от коли від Сашки Хреста - то блювати хочеться?
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....бачу що хворієш , бідолашний.

+++++++
+++++++
Шановний Джамал.
Вам вчора на РФ було попередження за провокаційні образи не по темі новини.
Сьогодні це бан.
Адміністратор форуму.

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Агенты ФСБ, особо приближенные к путену накачивают свои рожи ботоксом😂
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Все надо делать в комплексе. Если занимаются дно углублением, то пора еще заняться и БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕМ. Вопросом оползней серьезно никто сейчас не занимается.
Але, Грося, оказывается есть еще и такая наука - гидротехника. Учись, студент МАУПа
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Джамал, привет
" Платон был прав, но истина дороже". . Это по поводу противооплозневыз работ. Я четко понимаю, что сформированное правительство по политическим признакам НЕ ЗНАЕТ МНОГИХ ПРЕДМЕТОВ. И потому пытаюсь подсказать . В Одессе берега ползут. Денег на работы практически не выделяют и пытаются повесить тему на плечи громад. А громады тоже без спец образования латают дыры. Когда то в 60 годах в Одессе обрушился весь край берега вдоль Одессы с домами и людьми. Этот факт пресса замолчала. Оцепили берег охраной и на бардах завезли песок и засыпали все. НО ТОГДА НЕ БЫЛО ИНТЕРНЕТА.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовосозданный Дноуглубительный флот займется навигационным обеспечением акваторий морских портов и внутренних водных путей, - АМПУ
 
 
 
 
 
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