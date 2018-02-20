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Все про:коррупция (7050) Латвия (626)

 Подозреваемого в коррупции президента Центробанка Латвии Римшевича отпустили под залог

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии обвиняет главу Центробанка в получении взятки на сумму около 100 тысяч евро.

 Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует Укринформ со ссылкой на  Associated Press. 

19 февраля KNAB заявило, что никаких формальных обвинений в отношении Римшевича, задержанного полицией в выходные, не было предъявлено. 

Римшевич отверг любые обвинения в свой адрес и был освобожден из-под стражи после взятия на поруки. По данным латвийского издания Delfi, сумма залога составляет 100 тыс. евро. 

Тем не менее, премьер-министр страны Марис Кучинскис призвал чиновника отказаться от исполнения обязанностей председателя центробанка Латвии на время ведения расследования против него. 

Напомним, 16 февраля правоохранители провели обыски в кабинете Римшевича и в его загородном доме, а вечером 17 февраля глава Банка Латвии после возвращения из заграничной поездки прибыл на допрос, который завершился уже ночью. На следующий день чиновник был задержан сотрудниками Бюро по борьбе с коррупцией. 

Илмар Римшевич является председателем центрального банка Латвии с 2001 года, он также является членом Совета правления Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Источник: https://censor.net.ua/n3051351
 
 
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демократия, борьба с коррупцией, борьба с террористами
всё это возврат человечества в рабовладельческий строй
закон(хуйня которую придумует правительства) не имеет карательного действия для избранных во всех странах ( у кого суды, у кого адвокаты, а у кого - просто идинах)
да, на цепи не держат)))
но без чипа никуда))
и вживлять не нужно, дорого) ракло само купит себе ошейник и вперед, ебошить на правительство, а оно то одно, на весь мир
неважно кто стоит у власти, всеравно пользуеться технологией мнимой демократии
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поэтому надо стоять на коленях и бунтовать, как навяликой немытой уже 850 лет бунтують.
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Подозреваемого в коррупции президента Центробанка Латвии Римшевича отпустили под залог - Цензор.НЕТ 4490ого,как местные барыги-то разошлись!срочно,весь наш отряд "борцунов" им на подмогу!
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===обвиняет главу Центробанка в получении взятки на сумму около 100 тысяч евро.===
Тьфу, нищеброды. До нашей Гонтаревой, как до Луны
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Скорее всего это результат работы ФБР через наше НАБУ. Наши казнокрады давно отмывают бабки в Прибалтике.
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Значит у него есть чем заплатить залог .
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це ж зрада!
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тьфу ты. и в Латвии зрада зрадная.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемого в коррупции президента Центробанка Латвии Римшевича отпустили под залог
 
 
 
 
 
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