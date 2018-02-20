 Подозреваемого в коррупции президента Центробанка Латвии Римшевича отпустили под залог

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует Укринформ со ссылкой на Associated Press.
19 февраля KNAB заявило, что никаких формальных обвинений в отношении Римшевича, задержанного полицией в выходные, не было предъявлено.
Римшевич отверг любые обвинения в свой адрес и был освобожден из-под стражи после взятия на поруки. По данным латвийского издания Delfi, сумма залога составляет 100 тыс. евро.
Тем не менее, премьер-министр страны Марис Кучинскис призвал чиновника отказаться от исполнения обязанностей председателя центробанка Латвии на время ведения расследования против него.
Напомним, 16 февраля правоохранители провели обыски в кабинете Римшевича и в его загородном доме, а вечером 17 февраля глава Банка Латвии после возвращения из заграничной поездки прибыл на допрос, который завершился уже ночью. На следующий день чиновник был задержан сотрудниками Бюро по борьбе с коррупцией.
Илмар Римшевич является председателем центрального банка Латвии с 2001 года, он также является членом Совета правления Европейского центрального банка (ЕЦБ).
всё это возврат человечества в рабовладельческий строй
закон(хуйня которую придумует правительства) не имеет карательного действия для избранных во всех странах ( у кого суды, у кого адвокаты, а у кого - просто идинах)
да, на цепи не держат)))
но без чипа никуда))
и вживлять не нужно, дорого) ракло само купит себе ошейник и вперед, ебошить на правительство, а оно то одно, на весь мир
неважно кто стоит у власти, всеравно пользуеться технологией мнимой демократии
Тьфу, нищеброды. До нашей Гонтаревой, как до Луны