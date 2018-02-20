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 Политика Украины
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Все про:алименты (33) Минюст (1246) отчет (285) Воробьев (7)

 Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев

Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев.

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов. - Ред.): Наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начали работу группы ликвидации задолженности по алиментам, - Минюст

Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

Также читайте: Я пересек границу Украины и в ближайшее время попрошу политического убежища в одной из стран Европы, - шоумен Мухарский

Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам - чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.

Источник: https://censor.net.ua/n3051350
 
 
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Гинекологи радостно потирают лапы в ожидании очереди на аборт, торговцы противозачаточными вообще "хороводы водят", в минюсте осклабились и небрежно подсчитывают % судебным исполнителям, а потенциальные пенсионеры приуныли - кто ж это будет "отчислять" лет этак через 20? Мужики! Если вляпались в брак не владейте ничем! Все должно быть записано и оформлено на ваших родителей - в конечном итоге наследство не делится с женой и детьми. А "зарабатывать" зачетную "минималку" можно и консультациями ... например, по выгулу собак или разведению мышей для кормления удавов...
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Не предохранялся, наделал детей - будь добр, хотя бы оказывай материальную помощь, хотя ребенку необходимо и просто человеческое внимание отца.
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Как бы мужик не предохранялся, если "барышня созрела", хоть пальцем, но забеременеет по любому. А у скольких "дев" вообще одна профессия в жизни - рожать, а дальше выдаивать лохов и государство? У меня две дочки. И я их учу абсолютно противоположному чем мужиков. А именно, думать наперед и заранее создавать такие условия, дабы в случае развода на детей получить максимум! И если я буду учить их плохо, то мне придется содержать не только их, но и ораву внуков да еще и заниматься их воспитанием и обучением. Мне такой "головняк" и на фиг не нужен! Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев - Цензор.НЕТ 2325
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думаю вот разведется Порошенко сразу все законы признают неконституционными и отменят по алиментам и должникам.. пока на их интимное место утюг не упадет дуристика и дебелизм останется..
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Должен согласно какого нормативного документа? В какой форме? Есть уже специальный штат бухгалтеров, которые будут проводить ежеквартальную сверку при исполнительных службах? Механизм отчетов и проверок есть?

Потому как по факту по алиментщикам были составлены протоколы по неуплате за весь период, и судебные решения о наложении ареста на имущество до погашения всей задолженности без проведения сверок, т.е. человек официально работает, официально годами платит алименты согласно исполнительного листа, периодически на предприятие приходят представители исполнительной службы - проверяют правильность начисления, и тем не менее после нововведения ему автоматом начисляют неуплату алиментов за весь период и вносят в базу - иди и доказывай что ты не верблюд. В исполнительной службе и так был всегда бардак, представляю что теперь будет, короче все алиментщики честные и нечестные теперь невыездные.
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навіщо штат бухгалтерів для звірки ? при рівні сучасного розвитку баз даних, це все можна робити програмними методами за унікальним (ідентифікаційним) кодом
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а где ж те программные методы взять? Они денег стоят
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а штат бухгалтерів? гроші їм зарплату платити теж потрібні
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а я ж о чем, в исполнительной службе и так зарплата мизер, студенты после вузов по полгода работают и тикают, а тут еще и сверка по алиментам, вот это будет БАРДАК!
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Всегда вызывали отвращения "мужики" которые своих детей бросают и оставляют без поддержки.
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Тут как бы если дама нагуляла дитя на стороне, а ты уже узнал об этом после родов и тебя уже записали отцом, по закону ты уже ничего не можешь сделать, будешь всю жизнь платить за чужого ребенка, обратной процедуры у нас не предусмотрено, результаты тестов ДНК не признаются. Таких алиментщков не менее 30%. Такие дамы у тебя не вызывают отвращения? Реальный % где муж бросает жену с ребенком ради другой мадамы крайне мал.
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Даже если до родов узнал, то ничего не сделаешь. Вот ты женился, узнаешь, что твоя жена нагуляла на стороне, подаешь на развод, но она развод не принимает и начинается судебный процесс, в это время рождается ребенок и она тебя записывает отцом. Всё. Ты на 18 лет не выездной, либо придется платить чужому человеку за чужого ребенка еще и имущество отнимут. У мужика в принципе прав никаких нет. По этому только гражданский брак, никаких штампов.
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Помню угараздило одного немца прекрасного доктора жениться на женщине из украины.Как только родился ребенок жена сросно подала на развод и в суд на содержание ее и ребенка .Бедному доктору пришлось оставить работу , обьявить себя банкротом и переехать из дома в гараж ио запросы нашей согражданки были непомерно велики.
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По немецким законам а это и европейские, государство может требовать элементы в том случае если у платильщика элементов доход на одного должен быть больше 1100 евро после вычета растрат на работу, на рабочую одежду на доезд до работы, на разные кредиты и страховки, если доход 1150 то 50 евро должен заплатить на элементы , но не больше 200 евро ребенку до 12 лет.Если отец безработный то платить элементы государство в качестве беспроцентного долга отцу, если отец в течении 6 лет ненашол работу то долг згорает отца перед государством.Пускай сначала украина обеспечит отца работой достойной и с высокой оплатой труда а потом имеет претензии за элементы
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Не имея работы в Украине и как следствие возможности платить алименты, неплательщикам не будут выпускаться на работу в Польшу. Умно.
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Суки!!! Верните мне Мухарского! Реформаторы #%@N&e!...
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Поклонники ботоксной старушки с низкой социальной ответственностью завыли😂
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просто замечательно!! и что делать тем у кого нет работы на данный момент, я про себя ,сам строитель работы нет уже пол года плачу алименты сейчас сколько получается 1000-1500 в месяц, думал поехать в европу заработать а я уже в реестре)))) гениально!!! и чем платить насчитывают 33% от средне по области + квартплата + еда+ проезды + лекарства и каждый месяц пеня))) итдти что-ли воровать))) где розенко живёт?
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видимо придется границу нелегалом пресекать(
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не переживайте, мой брательник платит исправно, з/пл белая, алики нормальные и тоже уже в реестре )))))))) никто ничего не проверял и не собирался, всех гамузом невыездным сделали
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" Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников "

Я выбираю кастрацию . Сегодня в обед схожу к доктору , шоб яйца мне отрезал на всякий случай . Паночки , а вам рекомендую рожать от Розенко и Ревы , бо у них есть гроши на алименты , а у меня нема
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Луценчиха - борец против "угнетения" женщин... Хули - наши керманычи...
Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев - Цензор.НЕТ 9511
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А у Юри в рюмочці водачка і пика вже червона.
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это геноцид против алиментщиков, ведь они хотели как лучше...
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теперь еще нужен закон, что бы плательщик алиментов знал куда его деньги тратятся и требовал что бы деньги по назначению тратились вспомним того же Мухарского. и я плачу алименты а моя бывшая то на бухлишко то на косметику итд и ноет что на тетрадки типа ей не хватает
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Ребенка ж чем-то кормит? Посмотрите цены на продукты и на детские вещи, какие там тетрадки. Ну или забирайте свое дите себе на содержание и пусть бывшая вам алименты платит .
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Охреневаю просто. Супер проблема решена. Алименщики наказаны. Война выиграна. Экономика растёт >10%. Воровство и коррупция побеждены. Преступность падает.
Пора мне бросать принимать наркотики.
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Кто не платит, сразу в тюрьму. Вот это гешефт будет за справочку, чтобы уехать с этого болота
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев
 
 
 
 
 
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