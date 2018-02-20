 Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев.

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов. - Ред.): Наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сказал он.

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Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

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Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам - чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.