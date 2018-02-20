 Плательщик алиментов должен ежеквартально отчитываться о проведении платежей, - директор департамента Минюста Воробьев

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев.
"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов. - Ред.): Наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сказал он.
Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по истечению трех месяцев задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.
По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.
Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам - чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.
Потому как по факту по алиментщикам были составлены протоколы по неуплате за весь период, и судебные решения о наложении ареста на имущество до погашения всей задолженности без проведения сверок, т.е. человек официально работает, официально годами платит алименты согласно исполнительного листа, периодически на предприятие приходят представители исполнительной службы - проверяют правильность начисления, и тем не менее после нововведения ему автоматом начисляют неуплату алиментов за весь период и вносят в базу - иди и доказывай что ты не верблюд. В исполнительной службе и так был всегда бардак, представляю что теперь будет, короче все алиментщики честные и нечестные теперь невыездные.
Я выбираю кастрацию . Сегодня в обед схожу к доктору , шоб яйца мне отрезал на всякий случай . Паночки , а вам рекомендую рожать от Розенко и Ревы , бо у них есть гроши на алименты , а у меня нема
Пора мне бросать принимать наркотики.