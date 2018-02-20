 Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин. ВИДЕО

Об этом в эфире ICTV сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинский ланч был достаточно симпатичным по уровню дискуссии. Мы с Куртом Волкером пытались объяснить нашу логику, что проблема не в том, 18 тысяч будет миротворцев, 20 или 25. Проблема в том, что Россия должна уйти с Донбасса, а миротворцы - зайти. То есть сначала безопасность как она есть: прекращаем стрелять и миротворцы контролируют ситуацию, но надо всей оккупированной территорией", - сказал министр.
Он подчеркнул, что только после этого можно начинать разоружение и обеспечение полной безопасности, а затем - подготовка к выборам.
При этом на разворачивание миссии пойдет не 20-30 дней, а 6-10 месяцев. Процесс будет идти стадиями.
За жодних умов і ніколи, крім повної і безумовної здачі шолудивому окурку...
Чим скоріше ми це зрозуміємо, тим швидше вирішемо проблему.
Миротворці потрібні тільки Шоколаду, для виправдання своєї бездіяльності.
Спробуйте порахувати самі: в домбасі до 40 000 так званих бійців; в Україні до 300 000 плюс резерв, причому переважно бойовий.
Перевага у майже 10 разів ні на які думки не наштовхує?
Боронь боже, переможемо?
А куди ж тоді списувати негаразди, якщо не буде війни, тьху, тьху тьху - АТО канєшно ж, бля*ть?
Вот объясните мне диб-лу, с каких пор у нас военный конфликт?
Да ещё с правом вето рашки?
И даже если (в качестве бреда) рашка согласиться, то вопросы о количестве, финансировании и национальном составе миссии будут решаться годами.
Правильно говорят Гриценко и Гайдай - эти миротворцы очередной фетиш Порошенко и Ко, что бы оправдать свою бездеятельность и импотентность.