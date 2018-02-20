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 Политика Украины
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 Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин. ВИДЕО

Организации объединенных наций после согласования развертывания миссии потребуется по меньшей мере 6-10 месяцев.

Об этом в эфире ICTV сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский ланч был достаточно симпатичным по уровню дискуссии. Мы с Куртом Волкером пытались объяснить нашу логику, что проблема не в том, 18 тысяч будет миротворцев, 20 или 25. Проблема в том, что Россия должна уйти с Донбасса, а миротворцы - зайти. То есть сначала безопасность как она есть: прекращаем стрелять и миротворцы контролируют ситуацию, но надо всей оккупированной территорией", - сказал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин. ВИДЕО

Он подчеркнул, что только после этого можно начинать разоружение и обеспечение полной безопасности, а затем - подготовка к выборам.

При этом на разворачивание миссии пойдет не 20-30 дней, а 6-10 месяцев. Процесс будет идти стадиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3051349
 
 
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Нужно понимать где начало развертывания, а где завершение. Этим понятием может манипулировать каждый в зависимости от интересов.
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С такими переговорщиками займет не месяцы а столетия...
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в самом оптимистическом варианте, первые миротворцы смогут появиться где-то через год.
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Смерть москалям https://apostrophe.ua/news/society/culture/2017-01-24/v-seti-nabiraet-populyarnost-zadornaya-pesnya-pro-krovavogo-pastora-opublikovano-video/84481
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Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин. ВИДЕО

За жодних умов і ніколи, крім повної і безумовної здачі шолудивому окурку...

Чим скоріше ми це зрозуміємо, тим швидше вирішемо проблему.

Миротворці потрібні тільки Шоколаду, для виправдання своєї бездіяльності.

Спробуйте порахувати самі: в домбасі до 40 000 так званих бійців; в Україні до 300 000 плюс резерв, причому переважно бойовий.

Перевага у майже 10 разів ні на які думки не наштовхує?
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А той факт коли в 14-му кацапи лушпанили Градами з своєї території ні на які думки не наштовхує?
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Тобто воювати не будемо, бо... що?

Боронь боже, переможемо?

А куди ж тоді списувати негаразди, якщо не буде війни, тьху, тьху тьху - АТО канєшно ж, бля*ть?
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Та ніхто не кине у бій 300 тис усю армію України на домбабве, а інші напрямки там хто буде? 40 тис орків це в ордло а біля кордону у Криму там ще 50 тис, у ростовській обл ще 70 тис, воронежська 20 танкова армія і так далі, приднестров'є 14 армія рф.
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Якщо треба погоджувати присутність миротворців з росією, то процес введення миротворців не почнеться.
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Климкин! Твой хозяин за две недели обещал Донбасс от оккупантов очистить! Он лгал и ты лжешь - яблочко от яблоньки далеко не катится. Годы, десятилетия и даже когда вы все сдохните, миротворческая миссия будет продолжаться, а кормиться с этого гешефта, по вашему блядскому замыслу, должны будут уже ваши внуки. Конечно, если мы вас и их не перевешаем. Как уже задолбал этот "симбиоз жидобандеровцев с жидокацапами"!
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Дійсно, що звільнення українських земель нелегка і довга справа. Звільнення можливе лише після ліквідації росії.
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На фіга її ліквідовувати? Ізолювати за поребриком і насолоджуватися видовищем міжвидової боротьби в вольєрі. Мене дивує "мрія" вишиватників "дойти до кремля". Ну дійшли. І що далі? Будувати кацапському бидлу сортири і вчити не сцяти мимо унітазу? Розібрати рабів на утримання? Гімн України на балалайках виконувати? Так лише їх "хавчик" обійдеться дорожче ніж прибуток від їх праці...
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Тому, що без ліквідації російської імперії вони постійно будуть всім загрожувати. Там повинно бути два десятки інших держав.
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Поки що всі розраховують на самоліквідацію. Але кацапи настільки не вибагливі до якості життя, що я б на це не розраховував.
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Если среди миротворцев будут негры, у даунбабве есть все шансы за эти месяцы стать подлинной зимбабвой Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин - Цензор.НЕТ 2213
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У негров средний IQ = 70. У кацапской ваты такой же. Ну откроют пару сотен салонов для пирсинга, ну вставят кольца и косточки в носы и все как прежде. Хотя ... появятся колдуны Вуду и изведут всех черных курей на заклинания. Станем "мультикультурным" обществом.
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IQ = 70. не помеха. Зато у них в среднем под 30 (говорят/) то, что так даунетцким курицам по "душу". Вот и будет появляться новая поросль того же цвета, что и местные терриконы Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин - Цензор.НЕТ 9520
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При желании, США может там развернуть миссию в течении 10 часов.
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А нужны ли они вообще? Голландские миротворцы в Сребренице в 1995 году уже "защитили" мирное население, позволив сербам под командованием Младич за несколько дней убить до 8 тыс людей.
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Ничего хорошего от мисси не будет. Украине просто очередной раз не дадут освобождать свою территорию.
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Что за бред. Спецы международники ещё когда порохня несколько лет назад заявлял о миротворцах на пальцах объяснили, что по Уставу ООН миротворцы вводятся только в зону военного конфликта.
Вот объясните мне диб-лу, с каких пор у нас военный конфликт?
Да ещё с правом вето рашки?
И даже если (в качестве бреда) рашка согласиться, то вопросы о количестве, финансировании и национальном составе миссии будут решаться годами.
Правильно говорят Гриценко и Гайдай - эти миротворцы очередной фетиш Порошенко и Ко, что бы оправдать свою бездеятельность и импотентность.
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к этому времени климкин уже на рошене кладовщиком работать будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазвертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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