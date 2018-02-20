 Развертывание миротворческой миссии на Донбассе займет месяцы, - Климкин. ВИДЕО

Об этом в эфире ICTV сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский ланч был достаточно симпатичным по уровню дискуссии. Мы с Куртом Волкером пытались объяснить нашу логику, что проблема не в том, 18 тысяч будет миротворцев, 20 или 25. Проблема в том, что Россия должна уйти с Донбасса, а миротворцы - зайти. То есть сначала безопасность как она есть: прекращаем стрелять и миротворцы контролируют ситуацию, но надо всей оккупированной территорией", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что только после этого можно начинать разоружение и обеспечение полной безопасности, а затем - подготовка к выборам.

При этом на разворачивание миссии пойдет не 20-30 дней, а 6-10 месяцев. Процесс будет идти стадиями.