 Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова

Об этом в интервью Громадському рассказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Цензор.НЕТ.
"Мы как цель видим полный выход из этих банков, если мы говорим о "ПриватБанке" и "Укргазбанке", - говорит Маркарова.
По ее словам, Минфин готов к любому варианту сокращение своей доли: либо поэтапный выход из капитала, или одновременный полных выход.
Напомним, сейчас Министерство финансов Украины является владельцем четырех банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Доля государства в банковском секторе Украины достигает 55%.
можно и подавится !!!
К -то крайній ?
200 украинцев 4 месяца держали аэропорт Донецка от русской армии уничтожая ватников уралами.
200 кацапов из ЧВК Вагнера 4 часа бегали по пустыне в попытке спастись от коалиции США и в конечном итоге все отправились домой в гробах.
Кацапы - вы разницу улавливаете?
В то время, пока их Липецкий Бох Хуйлу страну продаёт.
Гниды.
Раз так, замутили (ночью, когда Приват и Центробанк не работали, вывели десятки миллиардов через спящий Центробанк, который только он дает проводки на такие суммы. Без разрешения переводы не проходят, попутно обвинив в этом Беню. Как будто-то это он был председателем Центробанка), Беню подвинули и банк приватизировали. Влили до ... миллиардов денег. Вот теперь банк можно продавать тома "кто-то".
Кстати, продадут гораздо раньше, чем чем 5 лет. Срок 5 лет - это ширма...чтобы раньше времени не напрягались.
А вот через 5 лет точно на Мальдивах будет филиал Приватбанка. Может, Рошенбанка....
Всю страну желательно.
И отъехать на заслуженный отдых "уважаемыми бизнесменами".
1. Отжать прибыльный высокотехнологичный Приватбанк, типа национализация
2. Влить туда (?) 160 ярдов денег.
3. Даже при таких вливаниях при новом руководстве банк за 2017-й получил 23 ярда убытков (!)
4. Начинают кричать, что государство плохой собственник. Зачем тогда национализировали прибыльный банк?
5. Продают за 1 гривню сами знаете кому. Профит. Только обули народ Украины на много-много ярдов.
папаша герой Украиньі