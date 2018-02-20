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Все про:Минфин (1190) Приватбанк (382) Маркарова (1)

 Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова

В Министерстве финансов Украины заявили о планах полностью выйти из капитала двух государственных банков.

Об этом в интервью Громадському рассказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы как цель видим полный выход из этих банков, если мы говорим о "ПриватБанке" и "Укргазбанке", - говорит Маркарова.

По ее словам, Минфин готов к любому варианту сокращение своей доли: либо поэтапный выход из капитала, или одновременный полных выход.

Напомним, сейчас Министерство финансов Украины является владельцем четырех банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Доля государства в банковском секторе Украины достигает 55%.

Источник: https://censor.net.ua/n3051348
 
 
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оптимисты в минфине, думают у них есть столько времени)
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чешутся барыжные ручонки ...такой кусок хапнуть...
можно и подавится !!! Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова - Цензор.НЕТ 6599
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сначала Приват доведут до такого же убогого состояния....как Ощадбанк....всплакнут...и кто то улыбнувшись толпам Приватовских вкладчиков вылетит чартером на Мальдивы...
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Затем продадут государству, потом перепродадут в частные руки и так без конца и края. При этом воруя постоянно денежки из бюджета на перепродажах и его "спасении".
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И кто же купит приват? Инкогнито с панамских счетов. Видно гонтарева там сейчас занимается, даже времени нет вернуться в Украину и отчитаться за деятельность НБУ.
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Думаю что это комментарий дня

200 украинцев 4 месяца держали аэропорт Донецка от русской армии уничтожая ватников уралами.
200 кацапов из ЧВК Вагнера 4 часа бегали по пустыне в попытке спастись от коалиции США и в конечном итоге все отправились домой в гробах.

Кацапы - вы разницу улавливаете?
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Порхососы изо всех просто сил стараются стрелки на Хуйло перевести.
В то время, пока их Липецкий Бох Хуйлу страну продаёт.
Гниды.
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У Бени как раз появилось 200 миллиардов. Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1022 Вот такая многоходовочка от Пэтра Бляхэра.
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"а потом снова продать, но еще дороже" - кажется план по оплате долгов готов.
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Когда банк был у Бени, кто-то хотел его купить. Беня был против.
Раз так, замутили (ночью, когда Приват и Центробанк не работали, вывели десятки миллиардов через спящий Центробанк, который только он дает проводки на такие суммы. Без разрешения переводы не проходят, попутно обвинив в этом Беню. Как будто-то это он был председателем Центробанка), Беню подвинули и банк приватизировали. Влили до ... миллиардов денег. Вот теперь банк можно продавать тома "кто-то".
Кстати, продадут гораздо раньше, чем чем 5 лет. Срок 5 лет - это ширма...чтобы раньше времени не напрягались.
А вот через 5 лет точно на Мальдивах будет филиал Приватбанка. Может, Рошенбанка....
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"Паниковский вас продаст, купит и ещё раз продаст. Но уже дороже."
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Мрази-барыги только продавать, продавать, продавать хотят.
Всю страну желательно.
И отъехать на заслуженный отдых "уважаемыми бизнесменами".
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,Потоми забрать и опять продать, но уже дороже Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова - Цензор.НЕТ 2968
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А когда уже наконец поросенок купит национальный банк или это уже состоявшийся факт? Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова - Цензор.НЕТ 6423
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В Украине нет надежного цементирующего госбанка. Вроде Сбербанка в России. Могли бы из Привата такое сотворить. Раз уж все равно столько бюджетных денег потратили.
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Цикл работы Порошенко-Гонтарева:
1. Отжать прибыльный высокотехнологичный Приватбанк, типа национализация
2. Влить туда (?) 160 ярдов денег.
3. Даже при таких вливаниях при новом руководстве банк за 2017-й получил 23 ярда убытков (!)
4. Начинают кричать, что государство плохой собственник. Зачем тогда национализировали прибыльный банк?
5. Продают за 1 гривню сами знаете кому. Профит. Только обули народ Украины на много-много ярдов.
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кража - национализация - приватизация - кража - национализация - и по кругу...
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За столько лет не научились ничего создавать. Только продавать со своим интересом.
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Не смешите,приват отдадут Коломойскому или барыга отожмет,правда после того как выплатит государство долги банка.
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порошенко зачётньій приздент-бизнесмен, у него
папаша герой Украиньі
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А шоколадный негарант Конституции будет первый на покупку этого банка. Вложили сотни лярдов, а купит за пару лимонов.
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Это определенный знак,что надо депозиты забирать из Привата. Срочно. И все выплаты - пенсии,пособия,зарплаты тоже. Иначе будет известная для Украины картина - "Плакали наши денежки".
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Це Югік Луценко попив каву в Амстердамі з Коломойським , заодно і план состряпали . Хорошо , буде по справедливості , ні твоє , ні наше .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова
 
 
 
 
 
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