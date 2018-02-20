 Минфин планирует за пять лет продать "Приват" и "Укргазбанк", - Маркарова

Об этом в интервью Громадському рассказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы как цель видим полный выход из этих банков, если мы говорим о "ПриватБанке" и "Укргазбанке", - говорит Маркарова.

По ее словам, Минфин готов к любому варианту сокращение своей доли: либо поэтапный выход из капитала, или одновременный полных выход.

Напомним, сейчас Министерство финансов Украины является владельцем четырех банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Доля государства в банковском секторе Украины достигает 55%.