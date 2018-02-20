 За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализма", - написал Вятрович.

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В 2017 году произошло 4 акта осквернения польских памятников в Украине.

"Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистические). В итоге все 4 места (в том числе нелегализованые) восстановлены усилиями украинской стороны", - отметил историк.

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