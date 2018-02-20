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Все про:Институт нацпамяти (124) Польша (4155) вандализм (348) Вятрович (148)

 За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович

В Польше в течение 2014-2017 годов произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализма", - написал Вятрович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На здании польского консульства в Киеве националисты вывесили "доску польских преступлений". ВИДЕО

В 2017 году произошло 4 акта осквернения польских памятников в Украине.

"Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистические). В итоге все 4 места (в том числе нелегализованые) восстановлены усилиями украинской стороны", - отметил историк.

За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович 01

Читайте: Спор об истории не должен ослабить связи между поляками и украинцами, - МИД Польши

Источник: https://censor.net.ua/n3051347
 
 
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Вятрович не гасит конфликт с Польшей,а больше разгоняет,очень полезный кремлю человечек,наверное хорошо оплачивают его услуги
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В України немає конфлікту з Польшею, як і з Угорщиною! Просто сусіди пропустили, становлення України як національної Держави.Ну і загугліть скільки мокши в Угорську економіку інвестували?У Польщі ріст пішов+ популізм, щось вони претензій не мали коли на фіатах їздили торгували.То лірика у нас конфлікт з раисею за наше право, не бути совком!
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Нічого вони не пропустили. Просто ні пшеки, ні угорці, ні москалі, ні режим внутрішньої окупації не можуть допустити щоб в них на очах в Україні відбулася національна реконкіста - національне відродження!
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Шо ти мелеш дурновате? Ти хоча б якусь його книгу з історії прочитало! Не соромно ганьбитися? Ставлення польської влади до українських пам`ятників у
Польщі, як і до українського визвольного руху загалом, протягом всієї історії і
є продовженням імперської політики Польщі. Цим вони намагаються довести, що
українці-повстанці, запорожці, гайдамаки, оунівці, упівці апріорі були
злочинцями, різниками і виродками. Але ж проти кого вони повставали і боролися?
Правильно. Проти імперської політики Польщі від Болеслава Хороброго до часів
2-ї Світової:

-У 1018 році покликаний своїм зятем київським князем
Святополком Окаянним, рушив на Волинь, розбив Ярослава Мудрого на берегах
Західного Бугу, захопив Київ і, замість того, щоб передати його Святополку, сам
засів у ньому. Але кияни, обурені грабіжництвом його дружини, почали бити
поляків, і Болеслав змушений був залишити Київську Русь у 1019 році. Польща
втримувала за собою Червенські міста до 1030 року.

-Восени 1938 гітлерівська Німеччина, підтримувана Угорщиною
й Польщею, створила міжнародну кризу довкола ЧСР....Під тиском Польщі уряд ЧСР
віддав їй Тешинську Сілезію. За підрахунками Інституту національної пам'яті, за три роки
у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам'ятників, в Україні - 4
польських, усіх їх відновили коштом
української сторони, у той час як у Польщі не відновили
жоден.
http://www.bbc.com/ukrainian/news-40025957



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Вернись в сьогодення! Є війна з раисою на сході,в нас мільйони руських які за Україну стали, а ти як той (незабудем не прастим)!Народи наші братні ментально! Інше від глупості!
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Пшеки намагаються нав`язати нам, українцям, свій брехливий
світогляд, а ти кажеш давай цього не помічати, давай ковтнемо. Тобі подобається "антибандерівський" закон? Давай ковтнемо це лайно? Що це за
формулювання "геноцид поляків українцями на Волині"? Це також нормально по-твоєму? Поки не позбавляться кляті
імперці такої риторики, такого ставлення до українців, ні на яке паритетне
співробітництво хай не сподіваються.

Кляті імперці загарбали собі етнічні українські землі
Закерзоння: Півд. Підляшшя, Лемківщину, Холмщину, Надсяння, Любачівщину, Зах
Бойківщину, що входили до складу Галицько-Волинської держави і ще рота свого
мерзенного відкривають

Потрібна гідна відповідь у вигляді українського закону, що визнав би злочинною за своєю суттю
по відношенню до українців, діяльність режиму пілсудського та співпрацю
комуняцьких режимів срср та польщі в часи 2-ї світової та повоєнний період.

Пацифіка́ція у Галичині (пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - репресивна
акція, проведена польською владою у вересні-листопаді 1930 року за наказом
Юзефа Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти українського
цивільного населення Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалась масовими
арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських
установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація
українського руху опору на західно-українських землях.

-Територія Східної Галичини була офіційно
передана Лігою Націй 14 травня 1923 року до складу Польщі за умови вирішення
українського питання: надання українцям Польщі автономії. Попри це, польська
влада знехтувала цими зобов'язаннями; натомість активно проводила політику
колонізації, асиміляції і загального утиску українського населення краю. Так,
навіть сама назва «Галичина» була офіційно замінена на Східна «Малопольща»,
репресувалися українські політики, припинялося фінансування освіти українською
мовою.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пацифікація_у_Галичині_1930

-Після зайняття Лемківщини радянськими
військами в 1945 р. польські бойовики Армії Крайової вбили ряд лідерів
українського національного руху, а у деяких районах знищили цілі села.
Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору про
польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини була
остаточно передана Польщі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пацифікація_у_Галичині_1930

Геноцид
українців поляками у фотографіях

http://history-ukraine.livejournal.com/23516.html
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СБУшник ШАРИКОВ - Вятрович ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ ....................
Он устраивает СКАНДАЛЫ , вносит ИДИОТСКИЕ предложения - только бы ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ ОТ ТОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ И СТРАНА ...............................
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В институтах памяти все такие. И у нас и в Польше.
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За підрахунками Інституту національної пам'яті, за три роки
у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам'ятників, в Україні - 4
польських, усіх їх відновили коштом
української сторони, у той час як у Польщі не відновили
жоден.http://www.bbc.com/ukrainian/news-40025957
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В"ятрович робить свою справу, розгрібаючи купи бруду, який навалили сусіди на Україну, користуючись її тимчасовою безпорадністю, та захищаючи її інтереси як всередині країни, розкриваючи українцям очі на їх власну історію, так і за її межами, ставлячи деяких "вчителів" на місце. А то надто багато останнім часом з"явилось "трактувальників" - і кожний старається не добитися підняття своєї нації за рахунок досягнень в економіці, культурі, а шляхом приниження українця. От саме цим Ви і займаєтеся, "розганяючи конфлікт" на українському форумі - саме про Вас можна сказати: "очень полезный кремлю человечек,наверное хорошо оплачивают его услуги...".

"Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!" (Т. Шевченко, "І мертвим, і живим...").
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Шо толлерасты, не нравится вам Вятрович? А в данном случае он прав на 100% ! Просто комплекс неполноценности не даёт вам в этом признаться.
Реально кто-то может объяснить в чем он тут не прав? Боязнь испортить, давно прогнившие отношения, оставьте себе.
За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9908
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Ты думаешь что если будешь целовать в жопу польских нацменов то погасишь конфликт?
Ты этим их поощришь к полному надругательству над тобой...
Но потом сможешь брать плакаты и на гей-парадах отстаивать свои права...
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все ,кто топит за Вятровича,почему то под прокси и с говном вместо смайлика,откуда же это опушенное всем кадыровским аулом Kseniya Lyesovalova выползло,давйате угадаем За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1858
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попробую угадать - псковская обл . село драные лапти .- угадал?
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прочитай хоча б якусь книгу В`ятровича, неук, потім будеш щось пукати
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Простих рішень в конфлікті з Польщею не існує!
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давно такие сабли козацкой не чуяли и такие как ты.
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Якраз я теж потомок козаків і таку кацапню як ти рубали
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мои предки всегда когда слыхали клич -ала- шли в бой и топтали катафрактами ваши туши....
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Це коли Кримські татари воювали разом із запорожцями проти московитів? Навіть по вашій відповіді розумію, що історію запорожців ви не знаєте. У мене мати дочка полковника із запорізьких козаків (реєстровий). Тому бачу вашу хвору уяву про ти часи За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7323
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Алі, з ким Ви сперечаєтеся? З агресивним "внутріМКАДовським" неучем?

Катафракта́рии (от др.-греч. κατάφρακτος «покрытый бронёй») - средняя и тяжёлая кавалерия в Античную эпоху. Как правило, термин катафракты применяют к парфянской коннице, тогда как катафрактарии - к аналогичным римским и византийским родам ударной кавалерии. Вооружение таких отрядов было представлено длинным копьем контосом - смертоносным при натиске, но бесполезным в гуще сражения. А потому после столкновения с вражеским отрядом катафрактариев следовало отводить для повторного штурма, так как из-за отсутствия стремян и сёдел всадников легко стаскивали с лошадей вражеские пехотинцы. Дальнейшее развитие византийской ударной кавалерии вылилось в формирование клибанариев, перенявших все черты катафрактариев, но при этом способных вести ближний бой. В Сасанидском государстве катафракты более известны как савараны. Впервые термин «катафракт» отмечен в деловых документах Эллинистического Египта, где он обозначал доспех воина тяжёлой кавалерии. Тит Ливий называл катафрактариями тяжеловооружённых всадников Антиоха III.
К катафрактариям относится не просто конница, закованная в доспехи, а использующая специальную тактику, построения и приёмы. Родиной такого рода конницы называют Скифию (II - I века до н. э.). Собственно катафрактарии по письменным источникам известны у парфян, сарматов и иберов. Существование такой конницы на Боспоре засвидетельствовано археологическими материалами и памятниками изобразительного искусства.Так "Мария Иванова, номерная" - "парфянка", "персіянка", "іберійка", чи "скіфянка"? І який стосунок вона має до слов"ян? Виявляється, іслам старший від християнства, і виник щё до народження Христа? Ажде крик "Алла!" іде від кличу "Аллах акбар!" ("Аллах великий!"), який до цих пір кричать мусульмани при наступі!
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А ну-ка, ну-ка, разъясните нам, бестолковым, что такое "катафракты", Когда это они с тюрками-мусульманами воевали? И как это можно "катафрактом" "туши топтать"? Это что, опять из области ""импотентный" - "представительный", а "долину Царей в Египте охраняет Сфинктер... Это такое таинственное вещество..."? Угадал?!
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А откуда оно взялось это недоразвитое вятрович ?Когда этот дефективный начал бороться с 8 - мым Марта то мы подумали шо оно гомосек или импотент - женщин ненавидит ,а когда оно начало разжигать конфликт с поляками то стало понятно что оно агент иностранных спецслужб.надо этого провокатора проверить .
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иди проверь,он тебе привет с москвы передаст и еще скажет что Высоцкий и Цой поработили украинцев и подняли коомуналку вместе с поляками За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7682
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Володя і Віктор не винуваті.Це світосприйняття у нас інше!
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Тавагисч, в тебе нетримання лайна!?
Якщо ми хочемо будувати свою
українську національну державу потрібно відмовлятися від усього що пов`язано з московщиною
- так зв культура, цінності, мова, музика. Тобі це не зрозуміло? Невже це така
велика жертва якщо ти справжній патріот?
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Олег Пятрович, так 8 марта это нескрепный праздник.
Феминистический .
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Да не "феминистический", а "коммунистический"... Его изобрела, якобы, немецкая коммунистка, Клара Цеткин.

"Казалось, что легенды о создании праздника 8 марта стары как мир и всем известны. На всякий случай уточнила у своих коллег, и поняла, что многие знают лишь официальную версию. Накануне женского праздника мы решили собрать все истории, которые, так или иначе, касаются создания Международного женского дня. Некоторые из них могут шокировать и даже отбить охоту вообще отмечать этот день. У каждой из этих версий есть под собой обоснования, и каждый выбирает для себя во что верить.
Версия первая, официальная: День солидарности трудящихся женщин
Официальная версия СРСР гласит, что традиция отмечать 8 марта связана с "маршем пустых кастрюль", который провели в этот день в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка. Они протестовали против неприемлемых условий труда и низких зарплат. Интересно, что в тогдашней прессе не было ни одной заметки о такой забастовке. А историки выяснили, что 8 марта 1857 года - было воскресеньем. Весьма странно устраивать забастовки в выходной.
В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта. Она имела в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, итем самым обращать внимание общественности на свои проблемы. Ну да эту историю все мы и так знаем. Изначально праздник назывался Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права. Дата 8 марта была подведена под ту самую забастовку текстильщиц, которой на самом деле никогда не было. Точнее была, но бастовали тогда вовсе не текстильщицы. Но об этом позже.
В СРСР этот праздник притащила подруга Цеткин, пламенная революционерка Александра Колонтай. Та самая, которая покорила Советский Союз "великой фразой": "Отдаваться первому встречному мужчине надо так же легко, как выпить стакан воды". 8 марта стало официальным праздником в СРСР в 1921 году.
Версия вторая, еврейская: восхваление иудейской царицы
Историки так и не сошлись во мнении, была ли Клара Цеткин еврейкой. Одни источники утверждают, что она родилась в семье еврея-сапожника, а другие - немца-учителя. Поди разбери их. Однако, стремление Цеткин связать 8 марта, с еврейским праздником Пурим, неоднозначно намекает на то, что таки была.
Итак, вторая версия гласит, что Цеткин хотела связать историю женского дня с историей еврейского народа. Согласно легенде, возлюбленная персидского царя Ксеркса, Есфирь, спасла иудейский народ от истребления, воспользовавшись своими чарами. Ксеркс хотел истребить всех евреев, но Есфирь убедила его не то, что не убивать евреев, а наоборот - уничтожить всех еврейских врагов, включая самих персов. Произошло это в день 13 Арда по еврейскому календарю (этот месяц приходится на конец февраля - начало марта). Восхваляя Есфирь, евреи стали праздновать Пурим. Дата празднования была скользящей, но в 1910 году она выпала именно на 8 марта.
Версия третья, о женщинах древнейшей профессии
Третья версия происхождения праздника, пожалуй, самая скандальная и неприятная для всех представительниц прекрасного пола, с трепетом ожидающих Международного женского дня. В 1857 году в Нью-Йорке женщины действительно протестовали, но были это не текстильщицы, а проститутки. Женщины древнейшей профессии требовали выплатить зарплату матросам, которые воспользовались их услугами, но не имели денег заплатить.
В 1894 году, 8 марта, в Париже проститутки снова провели демонстрацию. На этот раз они требовали признать их права наравне с теми, которые шьют одежду или пекут хлеб, и учредить специальные профсоюзы. Это повторилось и в 1895 году в Чикаго, и в 1896 в Нью-Йорке - незадолго до памятного съезда суфражисток в 1910 году, где и было решено объявить этот день женским и международным, как это предложила Цеткин.
Кстати, и сама Клара проводила подобные акции. Все в том же 1910 году, вместе со своей подругой Розой Люксембург, она вывела на улицы немецких городов проституток с требованием прекратить бесчинства полиции. Вот только в советской версии проституток заменили на "трудящихся женщин".
Зачем внедрили 8 марта?
Судя по всему, 8 марта - обычная политическая кампания социал-демократов. В начале XX века по всей Европе протестовали женщины. И чтобы привлечь к себе внимание, им даже грудь не нужно было показывать. Достаточно просто пройти по улицах с плакатами, на которых написаны социалистические лозунги - и внимание общественности обеспечено. А вождям социал-демократической партии галочка, мол, прогрессивные женщины с нами солидарны. Сталин тоже решил прибавить себе популярности и распорядился признать 8 марта Международным женским днем. Но поскольку привязать его к историческим событиям было сложно, пришлось слегка подкорректировать историю. А разбираться особо никто не стал. Раз вождь сказал - значит так и было. ("Комсомольская правда") (Кстати, что тоже странно - "Комсомола давно нет, а "правда"- есть).
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как только все успокаивается, вылазит он. у меня сомнения закрадываются
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Кацапы со своим 8 марта совсем ипанулись.
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Це Клара Цеткин і Роза їх попутали і вову старшого вони сіфаком заразили) а міг би жити)
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Весной 1857 г. текстильщицы Нью- Йорка прошли "маршем пустых кастрюль" по Манхэттену. Так они требовали большей зарплаты, лучших условий труда и другие права для женщин.Через 50 лет в последнее воскресенье февраля 1908 г. женщины снова протестовали на улицах Нью-Йорка за право участвовать в выборах. Через год в это же время женские демонстрации снова повторились. А в 1910 году 8 Марта уже стало праздником всех американских женщин. Так что 8 Марта родом из Америки .
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А кумачі вас хто навчив носити? Я тобі кажу без Клари і Рози не обійшлось)
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Три года назад убили кучу народу на майданах и до сих пор правды никто не знает , а ты про клару с розой сто лет назад всё знаешь За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6323 . .
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8 марта это не кацапский праздник, не скрепный.
Почему они за него топят ?
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Да кацапам "по боку"... Был бы повод выпить... Они вон, 1 января тоже отмечают - день рождения С. Бандеры...
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Игорь Корабель , точно.
Мог бы жить вечно.

Ленин всегда живой
Боже царя храни.
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Я за володю переживаю! Шо раися без нього так і не встане с кАлен(
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Забальзамируют и в мавзолей положат рядышком со старшеньким .😂
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Що робити з поляками? Дружити зі шведами
В польському урядовому віснику опублікований закон «Про інститут національної пам'яті», прозваний у нас законом «проти бандеризму». Неважливо для чого він прийнятий - аби потрафити польському шовінізмові, аби підготувати часткове заміщення польського населення (яке виїхало на Захід) на зручних Варшаві українців (я так вважаю), або для закріплення зсування Польщі до диктатури (відзнакою цього є перепорядкування в Польщі судової влади виконавчій, мін'юсту - на санкції ЄС Польща уже нарвалася), неважливо. Набагато більш нагальне запитання - а що тепер робити нам?
Наведу аналогію. Є у вас сусід - божевільний, який любить постійно волати, як ваші предки гнобили його предків, незважаючи на те, що саме ваші предки кілька разів опинялися в підданстві його предків, а не навпаки. При цьому ви з тим сусідом пов'язані низкою економічних відносин - машини там йому ремонтуєте, він у вас картоплю купує… От що з ним таким робити?
Виходи два. Або - послати його у відому пішу еротичну пригоду і переключитися на сусідів інших. Або - зчепити зуби і перевести всі з ним стосунки в площину товарно-грошових відносин (там, де вам це вигідно), і не більше. Аж допоки ви самі не станете такий багатий, що вже він почне шукати вашої дружби, і тоді проблема зніметься сама собою, а йому доведеться довго червоніти за сказане раніше і переконувати вас що: «тля буду - лихий поплутав!»Другий варіант для нас зараз найбільш вигідний, звідкіля не глянь. Україні, як відомо, щастить з усім, крім рук і сусідів. Зі східним сусідом ми по факту перебуваємо в стані війни. Північний сусід (Білорусь) по факту - сателіт сусіда східного, а отже - ненадійний. Південний сусід (Туреччина)… Ну, цікавий. Але зі своїми заскоками. Польські порпання в історії наразі на економічні стосунки між нашими країнами не вплинули аж ніяк. Тому - доведеться з ними якось взаємоіснувати, морально готуючись до одного з двох, або - до того, що наша динаміка ВВП переросте польську (і поляки, які навчають наших, ну, нереально працьовитих і привітних працівничків працювати за умов ринку, нам тут лише допомагають), або - що Польща зі своїми напівдиктаторськими експериментами нарветься на більш крупні неприємності з ЄС (в тому числі через звинувачення у юдофобії) та на протести всередині країни (у них євроромантиків не менше нашого).
Але ж Польща - головний адвокат України, скажете ви! Ми ж втрачаємо вірного союзника! Що робити з цим?
З цим - дуже просто. З цим - читати англомовну пресу. І дізнаватися звідти, серед іншого, те, як часто наші керманичі взагалі, і президент особисто, зустрічаються з керівниками Німеччини, Франції та ЄС і як часто з керівництвом Польщі. За умови, що Польща ВЖЕ під санкціями ЄС, а Україна - ні, аби не сталося так, що Україна стане адвокатом Польщі в ЄС, за якийсь час.
Але й це ще не все. Польща - не єдиний адвокат України в ЄС. Крім Польщі, наші інтереси там відстоюють країни Балтії і ще Швеція. І от Швеція, наразі, з усіх наших адвокатів, найбільше заслуговує на те, аби дружбою з нею ми дорожили і ту дружбу берегли. Зі Швецією у нас чимала спільна історія. Зі Швецією мали стосунки Михайло Дорошенко, Семен Палій (проти Польщі, до речі) тощо. Зі шведським двором наводив контакти Богдан Хмельницький. З шведами укладав угоду Іван Мазепа. До речі, практично ВСІ війни зі Швецією, маючи завжди чималу перевагу в населенні, Польща героїчно програла - так, для довідки.
Якщо відійти від історії до сучасності, треба не забувати, що Швеція це країна з високорозвиненою промисловістю. Швеція - «країна перемігшого соціалізму». Швеція за корупцією на 4-му місці у світі (майже немає). І захищає наші інтереси Швеція не тому, що вона така до нас добра, і не в пам'ять про спільне героїчне минуле, - просто їй це вигідно. Отже - нічого не заважає нам шукати шляхи більш плідної співпраці зі Швецією - благо, вона й сама не проти.
А Польща… Ну, я сильно сподівався, що польський шовіністичний гонор таки залишився у минулому. Що ми зможемо спілкуватися категоріями реалізму, а не історичних фобій.
На жаль - помилився.
калинчук
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У Варшаві ляшко переміг чи як? Вони мають на генному рівні розуміти. Доки Україна тримає орду вони мають мирне небо!Думаю популізм, шовінізм і рейтинги, Їх еліта, на противагу нашій,стоїть на державницькій позиції
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нет, просто у ПиСа трудности начинаются, и они придумывабт врага. Шо то у них идет не так, поэтому на ультиматумы соседей нужно раагировать спокойно, не уступая ни капли наших интересов. Наоборот, сейчас самое время требовать большего. В цугцванге они, а не мы. Время работает на нас. Одна блокировка, другая, третья и возникнет вопрос, а кто реально контролирует ЕС и НАТО: Польша или США? На этот вопрос надо будет ответить. И это точно не проблема Украины.
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Но только вот поправку о "бандеризме" к правомерному законопроекту ПиС о запрете лживого термина "польские концлагеря" внес не ПиС, а партия Кукиса, курируемого недолюстрированной агентурой Кремля в Польше. Для польского общества эта поправка прошла почти незаметно на фоне самого закона о "польских концлагерях", а вот в качестве ловкой антиукраинской провокации и дискредитации партии ПиС сработало на отлично.
А вы тут частенько и кацапскую стряпню сеете, не брезгуя и не думая, как и положено рядовому порохоботу, не брезгающему ничем ради продвижения Однотурового Пересидента.
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От тут ви по суті розповіли про джерела конфлікту.
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В Польше эта поправка "о бандеризме" осталась почти незамеченной и почти не обсуждается, а в Украине нет понимания того, что эту поправку предложила не ПиС, а курируемая кремлевской агентурой партия Кукиса.

Польшу и ПиС можно лишь упрекнуть в непонимании того, что эта незаметная и малозначительная для них поправка - провокация и удар по Украине и украино-польским отношениям, одновременно дискредитирующая и сам верный по сутi закон о запрете врунливого термина "польские концлагеря", на котором пытались закрутить нечистоплотный гешефт нечистоплотные люди.
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Пока у власти находится PiS, просто забейте. Они не просто глупы; они скуплены с потрохами. Если к власти придут какие-то соцдемы, с ними можно будет говорить; но это уже после следующих выборов.
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опять кацапскую брехню постиш;. даром что порохоботы сразу отметились в лайках. .
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А в чому його вандалізм? Він що наказ підписав зносити пам"ятники полякам???
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Ленину памятники снесли.
Он про это.
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Я б запропонував такому ж Вятровичу, тільки з польської сторони, взяти своїх упоротих, а Вятровичу взяти наших упоротих, вийти в чисте поле і вирішити цю проблему раз і назавжди, та не кошмарити весь український і польський народи. Нема у народів ніякого "конфлікту", а є деякі частини народу, які не розуміють, що загинемо обоє, якщо не вистачить розуму помиритись і простити одне одному.
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Я б запропонував би вам не коментувати теми у яких у вас немає ніякого розуміння)
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Я написав не Вам, шановний. Але якщо ви відгукнулись, то візьміть Вятровича та йдіть в сторону Польші.
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Буде потрібно то візьму)Тільки лиш доводжу до вашого відома,що підібні позиції,як ваша,то своєрідна забавка з вогнем,хоча якщо хочете розколу на заході країни,то ви на правильному шляху!
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Я не хочу ніякого розколу, а хочу, щоб Україна була сильною, та співіснувала в дружб зі своїми сусідами, крім Рашки, бо то наш ворог. А ще хочу, щоб не підливали в вогонь бензину ні поляки, ні наші. Розумні люди завжди знайдуть вихід із ситуації.
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На жаль, але поляки почали згортати українсько-польське співробітництво. Зміна та вихід у відстороненні таких радикалів від влади і пряма та відкрита розмова істориків.
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Я теж за дружбу з Польщею і саме головне за рівноцінне примирення та пробачення усіх неприємних історичних подій і тільки с думками про співпрацю дивлячись у майбутнє...Але на практиці ми бачимо,що чим більше Україна іде на поступки,тим більше Польща на законодавчому рівні нехтує цим і по своєму однобоко трактує історію.Для нас на заході,це не просто національні герої,а легендарні особистості.Уявіть собі,що через кілька там десятків років,кацапи стануть демократичною країною і для повного примирення будут вихваляти там різних Гіркиних та Моторол на законодавчому рівні,а наші добровольчі батальйони нациками обзивати,ви би теж такої позиції були?Звісно з Польщею потрібно дружити,але в історичних питаннят тільки РІВНОЦІННІ поступки,бо це наша історична самоідентичність
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"Уявіть собі,що через кілька там десятків років,кацапи стануть демократичною країною", - це буде коли сонце перестане сходить За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6926
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Скоріш за все,але ж всіляке буває.США та Японія наприклад
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Порівнювати США, Японію з росією недоречно. США і Японія зовсім різні країни, але їх спільне це повага до людини (крім рабів). А в росії людей ніколи не поважали і це ніколи там не зміниться, тому нормальною країною вони не стануть.
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А це і є конфлікт, бо частина теж народ За 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2182
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наши упоротые затопчут не только поляков,но и чисто поле. У нас упоротых больше.
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Якщо ми почнемо "кошмаритись" з поляками, то незабаром нас почнуть "кошмарить" обох, зі сходу... Вони вже не раз це робили... Характерний приклад - контрабандні постаки зброї під час "гайдамаччини". А потім анексія і розділ ослабленої Польщі... Так що "все нове - добре забуте старе...".
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Павло Гай-Нижник

ЩО НАМ ВІДПОВІСТИ ПОЛЯКАМ?

СИМЕТРИЧНО
І ПО-БРАТСЬКИ З ОГЛЯДУ МИНУЛОГО Й ДИВЛЯЧИСЬ У МАЙБУТНЄ...

Що нам відповісти
полякам на "з Бандерою Україні в Європу - зась!"? Відповісти слід
виважено, ґрунтовно, але адекватно і симетрично! Без образ і гніву, проте правдиво
і щиро! Показати обличчя тогочасної Польщі їй же в історичному люстерці й
розповісти про це європейцям! Чи личить їй бути в ЄС з історичною спадщиною
часів діяльності ОУН, якщо того не варта Україна!?

Так от. Чи
відомо, що диктатор Пілсудський був терористом і агентом кількох розвідок,
зокрема, японської, австрійської та німецької?! Не було погромів? 2 червня 1929
р. активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували
антиєврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії,
гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також
відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали
своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930-ті рр. польським
націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване
«лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і
фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка: Союз фашистів, Організація фашистів
Чорна Фаланга, Польська націонал-соціалістична партія, Партія
націонал-соціалістів, Незалежна націонал-соціалістична партія, Польська
фашистська партія, Польська націонал-соціалістична партія Варта, Радикальна
націонал-соціалістична партія, Націонал-соціалістична партія міст і сіл,
Національно-радикальний табір Фаланга, Національно-радикальний рух Фаланга
тощо. У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з
п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів
керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише
"квіточки"! Не варто вказувати українцям на УВО-ОУН, бо
"польський гріх" неспівставний!

Усі пам'ятають
про злочинний пакт "Молотова - Ріббентропа"? Іще до того, в січні
1934 р., після вигнання Німеччини з Ліги Націй, з ініціативи польської сторони
між цими державами було заключено свій пакт - пакт "Підсудського/Бека -
Гітлера/Геббельса"! 26 січня 1934 р. між Польщею і Німеччиною було
укладено угоду. Договір між Німеччиною та Польщею підписали у Берліні міністр
закордонних справ Німеччини К. фон Нейрат і посол Польщі в Берліні Ю.Ліпский. У
тексті договору зазначалося, що він не анулює зобов'язання урядів Німеччини та
Польщі перед третіми країнами. Передбачалося збереження пакту в силі і в разі
вступу у війну з третіми державами однієї з договірних сторін.

У Берліні ж в
бесіді з журналісткою Ж.Табуї посол граф Ліпський сказав: «Відтепер Польща не
потребує Франції ... Вона також шкодує про те, що свого часу погодилася
прийняти французьку допомогу, зважаючи ціни, яку буде змушена платити за неї».
Далі була підписана таємна угода 15 червня 1934 р. в присутності німецького
посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра
пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді
домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі
мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер
був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до
дня німецької агресії висів портрет нацистського фюрера!

1935 р. Герінг
під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським
"подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію, вказавши на
вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні". В день смерті Підсудського
1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі
поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни
Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював
поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при
могилі Пілсудського стояла нацистська почесна варта!

З таким
Пілсудським Польщі до ЄС можна?! А з Дмовським Польщі до сучасної Європи
можна?!

http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2017(07)08dopysy.php
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"Українці не ходили на польську етнічну землю вбивати
поляків. А поляки йшли" http://ipress.ua/articles/volynska_tragediya_19769.html
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Что нам ответить, как всегда много текста!!!
Много текста хотят запутать и так БЕНДЕРА, он убивал людей на польской земле?
Поляки Волынская резня на чей територии это происходило?
Ответ, Бендера воевал против фашистов
Ответ, Поляки наших украинских детей убивали, после того была ответка
КТО ЗДЕСЬ НЕ ПРАВ!!!!!!!!!!!!!!!!
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А этот агент кремля все продолжает нагнетать обстановку.
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как можно гнать на ближайшего европейского соседа,а потом требовать с них,чтоб принимали наших мигрантов,держали за нас слово в ЕС и помогали деньгами... Это только бывший студент,резко ставший директором архивов сбу может ответить..
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ещё одна вонючка-троллятина вылезла... За 3 роки в Польщі було 15 актів вандалізму на українських місцях пам'яті, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7002
от вас дурно пахнет за километр... (это я толерантно высказался)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 3 года в Польше было 15 актов вандализма на украинских местах памяти, - Вятрович
 
 
 
 
 
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