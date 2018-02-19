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Все про:ООН (2388) кибербезопасность (250) Гутерреш (53)

 Гутерреш предложил создать в ООН платформу для разработки правил решения конфликтов, связанных с информационными технологиями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к объединению мирового сообщества с целью минимизации влияния кибервойн на жизнь мирного населения.

"Следующая война начнется с массовой кибератаки с целью уничтожения военного потенциала и паралича базовой инфраструктуры, такой как электрические сети", - сказал Гутерреш во время выступления в Лиссабонском университете 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что "эпизоды кибервойны между государствами" мир наблюдает уже сегодня.

Гутерреш предложил создать в ООН платформу, на базе которой ученые, чиновники и другие лица могли бы разработать правила "для обеспечения более гуманного характера" по решению любого конфликта, связанного с информационными технологиями.

Гутерреш сделал это заявления после того, как Соединенные Штаты и Великобритания на прошлой неделе обвинили Россию в применении вируса NotPetya, который в июне 2017 года нарушил деятельность компаний по всей Европе, главным образом - в Украине. Москва отвергла обвинения, назвав их безосновательными.

Источник: https://censor.net.ua/n3051346
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
вы обычные конфликты решать не можете уже берётесь за конфликты связанные с ит
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Молодец, настоящий совок. Надо создать еще комитет по минимизации влияния кибервойн. У этого комитета должны быть 20 под комитетов. У каждого подкомитета еще 30 под-под комитетов. Это всего то 20.000 новых сотрудников не на что не способных кроме бумагопрядильни. Чем больше бюрократов на шее работабющих людей, тем лучше.
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Пускай учатся у Вятровича реформы делать = создать по всей Европе институты национальной памяти , переименовать все улицы , отменить 8- ое марта и сразу всё будет хорошо .
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Вятрович у европы учится.
Институт национальной памяти создали в Польше .
а на россии институт скреп
и сидят валят со своей головушки на другие.
Оруэловщина ботянская.
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Срочная острая реакция ООН: Платформа. Разработка. Правила. Решения. Конфликты. Связанные. Информационные. Технологии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГутерреш предложил создать в ООН платформу для разработки правил решения конфликтов, связанных с информационными технологиями
 
 
 
 
 
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