 Гутерреш предложил создать в ООН платформу для разработки правил решения конфликтов, связанных с информационными технологиями

"Следующая война начнется с массовой кибератаки с целью уничтожения военного потенциала и паралича базовой инфраструктуры, такой как электрические сети", - сказал Гутерреш во время выступления в Лиссабонском университете 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что "эпизоды кибервойны между государствами" мир наблюдает уже сегодня.

Гутерреш предложил создать в ООН платформу, на базе которой ученые, чиновники и другие лица могли бы разработать правила "для обеспечения более гуманного характера" по решению любого конфликта, связанного с информационными технологиями.

Гутерреш сделал это заявления после того, как Соединенные Штаты и Великобритания на прошлой неделе обвинили Россию в применении вируса NotPetya, который в июне 2017 года нарушил деятельность компаний по всей Европе, главным образом - в Украине. Москва отвергла обвинения, назвав их безосновательными.