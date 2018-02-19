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Все про:Крым (19497) МИД (4401) СССР (653) указ (270)

 Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД

Министерство иностранных дел напомнило о годовщине передачи Крымского полуострова в состав Украинской ССР.

МИД Украины в Twitter опубликовало копию Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР Украинской ССР, информирует Цензор.НЕТ.

"19 февраля 1954 года состоялась передача Крымской области РСФСР в состав УССР на основании Указа Президиума ВС СССР. Как правопреемница СССР, РФ должна считаться с двух- и многосторонними договорами с Украиной, но своими действиями Россия доказывает, что не признает нормы международного права, жестко их нарушая", - говорится в сообщении МИД.

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Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД 01

Напомним, 16 марта 2014 в Крыму прошел "референдум" о статусе полуострова. Его не признали в мире, но по результатам Россия включила полуостров в свой состав.  не признали это голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ прошли пикеты в поддержку крымских татар и против выборов в оккупированном Крыму

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. СМИ неоднократно сообщали, что крымчан агитируют голосовать. Например, севастопольским пенсионерам поручили "провести работу" с членами семьи о необходимости прийти на выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3051344
 
 
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18 марта 2014 года президент рф путин повесил себе удавку на шею и привязал к ней камень с надписью "Крым".
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С помощью Фирташа и Овоща Хуйло пристроило себе на шею Якоря Крыма.....
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даже дельфины кстати могут найти Николаев,в отличии от некоторых
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у тебя пунктик с твоим мозжечком...?
что тебе Николаев и николаевский придурок...?
так он в Киев так и не ездил, в чем твой вопрос про Николаев...?
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ничего страшного. соевая ляшковня просрала крым, а мы его насерем взад. И это будет окончанием времен для русни и прочей мордвы, которую туда завезли и та которая там скакала с кукареканьем хуйловвиди.
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пипец ты знаток! только не говори прибалтам, о том что они были оккупированы в 1945г...
Вхождение Прибалтийских государств в СССР в 1940 году. Справка
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не удивительно ,что ты ржавый русский самовар дал ссылку на сайт РОССИЯ СЕГОДНЯ Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД - Цензор.НЕТ 2757
для тебя и трактора 1941-1945 оккупация Прибалтики немцами,1945-1990 СССР
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Она как Аваков: приказ отменил, оружие забрал.
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А разве не поэтому что Россия правопреемница СССР она и хочет забрать себе максимум из того что было у СССР?
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Это нарушение условий сделки. Правящая тусовка КПСС сдала свою страну в обмен на золотые унитазы, Гелендвагены, банковские счета на Кипре и т.д. Запад дал им всё это (справедливо считая советскую верхушку туземцами, которых удалось легко купить за бусы из костей и консервных банок). Но ! Жёстким условием был отказ от попыток восстановления империи.
И теперь это соглашение нарушено. Так что холодная война вернулась, причём в ещё более страшном виде: размыты границы между войной и миром.
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Черти вы все в том крымле сидящие. Так чего только когда у соседа начались проблемы вы начали качать какие то права?
Хотя это попытка уже вторая. Просто сыкуны попались у власти.
Был бы Кучма и Марчук у власти фига вам а не КРЫМ
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Не тешьте себя излюзиями что Крым вернется в состав Украины.
Они уже перенаселили его гражданнами с РФ и все.. этого некогда нельзя было допускать..

ПРОСРАЛ КРЫМ ТУРЧИНОВ И ПАШИНСКИЙ

Когда отойдут от власти надо будет требовать от новой чтобы посадили этих двух на пожизненное..
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Это вряд ли. Все тюрьмы забиты Витиными пацанами, которых Петруха пересажал. Это только когда они повыходят...
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это не проблема. сделаем завезенной русне на крысме ихтамнет. делов то, на три дня денатурализации и лекций на этнические темы.
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Рашка це під прикриттям , а реально це сссрашка..,Україна віділилася і її території недоторкані..і хто кому передав не грае ролі...Всі області і Крим проголосував .. і крапка...
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Самый прикол в том что и Украина правоприемник СССР.
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по-моему в МИДе немного обкурились, причем здесь СССР.
Есть мировые признанные границы, есть двухсторонние договора, есть много чего из современной истории. Зачем сюда МИДу вытаскивать нафталиновое СССР?
Считаю - это глупое заявление.
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С какой целью МИД Украины сделал этот , простите , высер ?
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Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД - Цензор.НЕТ 2724
может хотел взорваться на центральной площади в Севастополе, разбросав куски салями в голодные рты.
А вы не оценили.
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Крымская народняа пестня!!!
"Скрепно, братья! Скрепно!
Скрепно братья жить!
С нашею таможней не приходиться тужить!"
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Герой. Подорвал таможенный пост - вся смена выколупывала осколки салями из зубов.
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Согласно логике МИДа, Россия, будучи правопреемницей СССР, вправе аннулировать указ о передаче Крыма Украине. И где таких дебилов только берут?
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Она (РФ)не может аннулировать потому, что нынешние органы власти РФ не являются равными органам власти СССР, в состав которой входило много национальных республик и формально независимых, которые принимали решения в Верховном Совете СССР.
Кстати ,со своими конституциями, где было указано, например,
глава 7 Украинская ССР - союзная республика в составе СССР.
Статья 68. Украинская Советская Социалистическая Республика - суверенное советское социалистическое государство.
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"... потому, что нынешние органы власти РФ не являются равными ..."
да им насрать...
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Надеюсь рашка так же закончит как сересер...ибо этот колхоз уже задрал, столько выродков ненасытных наплодил, ховайся

На сегодняшний
день Украина является щитом
для Европы,
поэтому Международный
валютный фонд должен не
только выдвигать нам
требования по
Антикоррупционному суду, но и
подумать над тем, как списать с
Украины все кредитные долги.
Такое мнение в
комментарии InfoResist высказал
народный депутат от «Блока
Петра Порошенко» Олег Барна.
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ЖИТЕЛИ ПОСТОЯННО ЗАЯВЛЯЮТ ДОЛГ В 3 ярда $ БРАЛ ЯНУКОВИЧ, ВОТ УНЕГО И СПРАШИВАЕТЕ ....))) НУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ КРЫМ УССР ПЕРЕДАВАЛ Н.С.ХРУЩЕВ , ВСЕ ВОПРОСЫ К НЕМУ ЛУЗЕРЫ ...))))
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- в міністерстві Клімкіна всі такі гаркаві ... ?
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По мотивам старого анекдота.

- Изя, говорят, Пут- Ин серьёзно заболел. Как ты думаешь, надежда есть?
- Смотря на что ты, Сёма, надеешься 😀
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Давайте представим, что Москва соглашается на украинский сценарий. Выводит технику и солдат. Добровольцы сбегают сами. Захарченко и Пасечник исчезают. Контроль над границей у голубых касок. А что дальше?

А дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила. И мяч уже на стороне Украины. Которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус. И в этот момент по всей стране политики и обыватели начинают рыть окопы.

Одна часть граждан - проукраинская, патриотическая и прошедшая через фронт - начинает говорить о том, что «Донбасс - наш» и его нужно возвращать. А другая - точно такая же проукраинская, патриотическая и тоже прошедшая через фронт - говорит, что сражалась не за возвращение Донбасса, а за оборону от «русского мира».

Одни поддержат выделение денег на восстановление региона. Другие назовут эти средства репарациями и потребуют не забирать бюджет у Черновцов ради Луганска.

Одни будут за амнистию, которая «перевернет страницу». Другие - за расплату для коллаборационистов.

Одни поддержат выполнение Украиной своих обязательств. Другие насмерть будут стоять против любых автономий.

На Донбассе перестанут стрелять. И появятся те, кто скажут, что в состоянии мира Украине не нужен раздутый военный бюджет. Что армию можно сократить, а армейские траты - пересмотреть.

ЕС начнет отменять санкции, ведь они привязаны к минским соглашениям, а не к Крыму. Среднестатистическому немцу сложно будет понять, почему его бюджет должен недополучать деньги, если Россия выполнила свою часть обязательств. И теперь ЕС будет давить уже на Киев - всеми своими финансовыми рычагами. Усиливая и без того зарождающийся украинский евроскепсис.

А следом дискуссия о санкциях возникнет и в Украине. Появятся те, кто выступят за их отмену и возобновление торговли. Они будут оправдывать торговые связи целесообразностью. Экономический цинизм объявят залогом выживания.

На освобожденный, но все еще неподконтрольный Донбасс вернутся олигархи. Те, у кого остались там активы. Они снова захотят превратить регион в фундамент своего выживания. Родят новые партии - для «униженных и оскорбленных». Тем более, что грядку для «региональной идентичности» боевики удобряли несколько лет.

Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто еще недавно был под одну сторону баррикад. И у каждого на знаменах будут погибшие на фронте. «Они погибали (не) за то, чтобы…» Мертвых всегда удобно делать идеологами. Они уже не возразят.

Нам снова предстоит договариваться самим с собой о самих себе. И мы должны быть готовыми к тем дискуссиям, которые ворвутся в наш быт. Любое изменение статус-кво нарушает сложившийся консенсус. А уж тем более, если речь идет о том, где заканчивается Украина.

Победа не всегда закапывает старые окопы. Иногда она роет новые.
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опять шыкаладный бред? нельзя тебе есть соевую мацу на ночь.
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яку амністю, який статус, чим передбачено?
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Какая в жопу правоприемница.. Правонаследница фин.долгов и обязательств....хоч бы конституцию почитали для начала
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Единственный способ вернуть Крым - это войти в состав РФ, а через год опять выйти вместе с Крымом! Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД - Цензор.НЕТ 7058
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Це програма Капітельманши, але без вийти.
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Крым сдали барыги по известной причине чтоб самим дорваться до власти и они знали что крысята за них голосовать не будут...теперь барыги набили карманы деньгами а дальше трава не расти. Росія як правонаступниця СРСР повинна враховувати указ про передачу Криму 1954 року, - МЗС - Цензор.НЕТ 6434
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Парень, вы для начала проанализируйте ситуацию по АРК на период 2009 -2014 г.г. Я аналитику гнал и сам получал оперативную информацию. Знаю все таки побольше Вашего. Не постите бредовые мысли..
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Наш МИД предательски безграмотен. Правопреемниками СССР являются все его бывшие республики. А Россия является правопреемницей СССР лишь как депозитарий. Климкин, ты унылое г**но.
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Ну вообще-то это был преступный режим.
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Есть один пункт, на который мало кто обращает внимания, но в международных отношениях он имеет большое значение. Когда в 1945г. в октябре Украина, Белоруссия и Россия вступала в ООН (так Сталин решил), то в том числе среди всех необходимых документах были и обозначены и границы УССР естественно без Крыма и уже в 1991г после распада СССР Украина забыла скорректировать новые границы. Так что в ООН до сих пор Украина по документам без Крыма.
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Сара, Вы пишете ерунду, рассея, т.е. РСФСР никаким членом ООН не была в 1945 году, а БССР и УССР таки были.
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В МИДе сидят безграмотные идиоты, рассея - правоприемница РСФСР, а не всего СССР. Ей остальные 14 стран, составлявшие Союз, разве давали такие полномочия, расписываться ещё и за них?
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Перепись населения 1666 года является чрезвычайно важным источником по изучению формирования украинского Крыма. Находясь при хане знаменитый путешественник писатель - историк, географ Эвлия Чилиби, был свидетелем сбора налогов (дани), сопровождаемый строгой переписью жителей Крыма. Вот тогда то оказалось, что во всех 24 округах Крыма проживали сотни тысяч Украинцев. Таким образом, Эвлия Челеби четко показывает на примерно 720 тысяч украинского населения в Крыму по ханской переписи 1666 года.
Какова же судьба этого украинского этносу в Крыму? Приходится констатировать такой факт, что терроризированное постоянными кровавыми набегами Украинскими -запорожцами, особенно во главе И. Сирком и Сагайдачным в ХVIII ст., которые массово уничтожали всех кто не желал возвращаться на Украину, оно массово переходило в мусульманство... Да и оккупировавшие позже Крым ужасные москали якобы русские они поголовно уничтожали его коренные народы как крымско- татарское так и украинское население и заселяли оккупированный Крым своей лапотной кацапской нечистью то есть монголоидными угро-финнами москалями из царской лапотной паРаши - орды.\
А теперь уничтожение украинского и крымско татарских народов и заселением кацапами уже по новой оккупированного лапотной паРашей Крыма как и раньше проводят кровавые кремлёвские фашисты )(уйла.
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Главное не то, что и как оказалось в составе страны, а границы по состоянию на 1991 год и весь комплекс договоров, подписанных с тех пор. МИД - мудачье полуграмотное. Украина такая же правоприемница Союза, как и рассея, ничем ни хуже.
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А ведь )(уйло -путлин когда ещё не был фашистом клялся не нападать на Крым! По материалам: Подробности автор: Владимир Лысенков.
В то время ещё не фашист Путлин называл вопросы о нападении на Крым провокацией.
До нападения на Украину, президент - фюрер лапотной Российской Педерации В.Путлин в интервью зарубежным СМИ отбрасывал возможность нападения на Украину и безоговорочно признавал ее суверенитет и территориальную целостность.
Дословно -"Крым не является спорной территорией. Россия признала границы сегодняшней Украины", - сказал Путин в интервью германскому телеканалу ARD в 2008 году. Также Путин заявлял, что вопросы, собирается ли Россия развязывать конфликт с Украиной, в частности из-за Украинского Крыма, "отдают провокационным смыслом".
А вот почему сейчас этот ставший фашистом - )(уйло изменил своей клятве, своим взглядам и развязал кровавую оккупационную войну против Украины с целью попыток оккупации её суверенных территорий Крыма и Донбасса остаётся загадкой, может он кровавый маньяк фашист сошёл с ума. Неужели он кацапский фюрер -маразматик не понимает что любой в мире народ не когда не согласится с оккупацией своих суверенных территорий, так и многие миллионы Украинцев любыми средствами и чего бы это не стоило уничтожат и освободят свою родную Украинскую землю от проклятых лютых врагов проклятых российских фашистов - захватчиков, освободят свою Родину полностью до её последнего метра.
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Странное заявление, нынешние границы зафиксированы кучей новых договоров. П вот место СССР в ООН РФ заняла самовольно, самовольно назначив себя преемницей, бывшие республики, Украина точно, свое согласие не давали
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