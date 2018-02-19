 Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД

МИД Украины в Twitter опубликовало копию Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР Украинской ССР, информирует Цензор.НЕТ.

"19 февраля 1954 года состоялась передача Крымской области РСФСР в состав УССР на основании Указа Президиума ВС СССР. Как правопреемница СССР, РФ должна считаться с двух- и многосторонними договорами с Украиной, но своими действиями Россия доказывает, что не признает нормы международного права, жестко их нарушая", - говорится в сообщении МИД.

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Напомним, 16 марта 2014 в Крыму прошел "референдум" о статусе полуострова. Его не признали в мире, но по результатам Россия включила полуостров в свой состав. не признали это голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к РФ.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. СМИ неоднократно сообщали, что крымчан агитируют голосовать. Например, севастопольским пенсионерам поручили "провести работу" с членами семьи о необходимости прийти на выборы.