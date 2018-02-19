 Россия как правопреемница СССР должна учитывать указ о передаче Крыма 1954 года, - МИД

МИД Украины в Twitter опубликовало копию Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР Украинской ССР, информирует Цензор.НЕТ.
"19 февраля 1954 года состоялась передача Крымской области РСФСР в состав УССР на основании Указа Президиума ВС СССР. Как правопреемница СССР, РФ должна считаться с двух- и многосторонними договорами с Украиной, но своими действиями Россия доказывает, что не признает нормы международного права, жестко их нарушая", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, 16 марта 2014 в Крыму прошел "референдум" о статусе полуострова. Его не признали в мире, но по результатам Россия включила полуостров в свой состав. не признали это голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к РФ.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. СМИ неоднократно сообщали, что крымчан агитируют голосовать. Например, севастопольским пенсионерам поручили "провести работу" с членами семьи о необходимости прийти на выборы.
что тебе Николаев и николаевский придурок...?
так он в Киев так и не ездил, в чем твой вопрос про Николаев...?
Вхождение Прибалтийских государств в СССР в 1940 году. Справка
для тебя и трактора 1941-1945 оккупация Прибалтики немцами,1945-1990 СССР
И теперь это соглашение нарушено. Так что холодная война вернулась, причём в ещё более страшном виде: размыты границы между войной и миром.
Хотя это попытка уже вторая. Просто сыкуны попались у власти.
Был бы Кучма и Марчук у власти фига вам а не КРЫМ
Они уже перенаселили его гражданнами с РФ и все.. этого некогда нельзя было допускать..
ПРОСРАЛ КРЫМ ТУРЧИНОВ И ПАШИНСКИЙ
Когда отойдут от власти надо будет требовать от новой чтобы посадили этих двух на пожизненное..
Есть мировые признанные границы, есть двухсторонние договора, есть много чего из современной истории. Зачем сюда МИДу вытаскивать нафталиновое СССР?
Считаю - это глупое заявление.
может хотел взорваться на центральной площади в Севастополе, разбросав куски салями в голодные рты.
А вы не оценили.
"Скрепно, братья! Скрепно!
Скрепно братья жить!
С нашею таможней не приходиться тужить!"
Кстати ,со своими конституциями, где было указано, например,
глава 7 Украинская ССР - союзная республика в составе СССР.
Статья 68. Украинская Советская Социалистическая Республика - суверенное советское социалистическое государство.
да им насрать...
На сегодняшний
день Украина является щитом
для Европы,
поэтому Международный
валютный фонд должен не
только выдвигать нам
требования по
Антикоррупционному суду, но и
подумать над тем, как списать с
Украины все кредитные долги.
Такое мнение в
комментарии InfoResist высказал
народный депутат от «Блока
Петра Порошенко» Олег Барна.
- Изя, говорят, Пут- Ин серьёзно заболел. Как ты думаешь, надежда есть?
- Смотря на что ты, Сёма, надеешься 😀
А дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила. И мяч уже на стороне Украины. Которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус. И в этот момент по всей стране политики и обыватели начинают рыть окопы.
Одна часть граждан - проукраинская, патриотическая и прошедшая через фронт - начинает говорить о том, что «Донбасс - наш» и его нужно возвращать. А другая - точно такая же проукраинская, патриотическая и тоже прошедшая через фронт - говорит, что сражалась не за возвращение Донбасса, а за оборону от «русского мира».
Одни поддержат выделение денег на восстановление региона. Другие назовут эти средства репарациями и потребуют не забирать бюджет у Черновцов ради Луганска.
Одни будут за амнистию, которая «перевернет страницу». Другие - за расплату для коллаборационистов.
Одни поддержат выполнение Украиной своих обязательств. Другие насмерть будут стоять против любых автономий.
На Донбассе перестанут стрелять. И появятся те, кто скажут, что в состоянии мира Украине не нужен раздутый военный бюджет. Что армию можно сократить, а армейские траты - пересмотреть.
ЕС начнет отменять санкции, ведь они привязаны к минским соглашениям, а не к Крыму. Среднестатистическому немцу сложно будет понять, почему его бюджет должен недополучать деньги, если Россия выполнила свою часть обязательств. И теперь ЕС будет давить уже на Киев - всеми своими финансовыми рычагами. Усиливая и без того зарождающийся украинский евроскепсис.
А следом дискуссия о санкциях возникнет и в Украине. Появятся те, кто выступят за их отмену и возобновление торговли. Они будут оправдывать торговые связи целесообразностью. Экономический цинизм объявят залогом выживания.
На освобожденный, но все еще неподконтрольный Донбасс вернутся олигархи. Те, у кого остались там активы. Они снова захотят превратить регион в фундамент своего выживания. Родят новые партии - для «униженных и оскорбленных». Тем более, что грядку для «региональной идентичности» боевики удобряли несколько лет.
Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто еще недавно был под одну сторону баррикад. И у каждого на знаменах будут погибшие на фронте. «Они погибали (не) за то, чтобы…» Мертвых всегда удобно делать идеологами. Они уже не возразят.
Нам снова предстоит договариваться самим с собой о самих себе. И мы должны быть готовыми к тем дискуссиям, которые ворвутся в наш быт. Любое изменение статус-кво нарушает сложившийся консенсус. А уж тем более, если речь идет о том, где заканчивается Украина.
Победа не всегда закапывает старые окопы. Иногда она роет новые.
Какова же судьба этого украинского этносу в Крыму? Приходится констатировать такой факт, что терроризированное постоянными кровавыми набегами Украинскими -запорожцами, особенно во главе И. Сирком и Сагайдачным в ХVIII ст., которые массово уничтожали всех кто не желал возвращаться на Украину, оно массово переходило в мусульманство... Да и оккупировавшие позже Крым ужасные москали якобы русские они поголовно уничтожали его коренные народы как крымско- татарское так и украинское население и заселяли оккупированный Крым своей лапотной кацапской нечистью то есть монголоидными угро-финнами москалями из царской лапотной паРаши - орды.\
А теперь уничтожение украинского и крымско татарских народов и заселением кацапами уже по новой оккупированного лапотной паРашей Крыма как и раньше проводят кровавые кремлёвские фашисты )(уйла.
В то время ещё не фашист Путлин называл вопросы о нападении на Крым провокацией.
До нападения на Украину, президент - фюрер лапотной Российской Педерации В.Путлин в интервью зарубежным СМИ отбрасывал возможность нападения на Украину и безоговорочно признавал ее суверенитет и территориальную целостность.
Дословно -"Крым не является спорной территорией. Россия признала границы сегодняшней Украины", - сказал Путин в интервью германскому телеканалу ARD в 2008 году. Также Путин заявлял, что вопросы, собирается ли Россия развязывать конфликт с Украиной, в частности из-за Украинского Крыма, "отдают провокационным смыслом".
А вот почему сейчас этот ставший фашистом - )(уйло изменил своей клятве, своим взглядам и развязал кровавую оккупационную войну против Украины с целью попыток оккупации её суверенных территорий Крыма и Донбасса остаётся загадкой, может он кровавый маньяк фашист сошёл с ума. Неужели он кацапский фюрер -маразматик не понимает что любой в мире народ не когда не согласится с оккупацией своих суверенных территорий, так и многие миллионы Украинцев любыми средствами и чего бы это не стоило уничтожат и освободят свою родную Украинскую землю от проклятых лютых врагов проклятых российских фашистов - захватчиков, освободят свою Родину полностью до её последнего метра.