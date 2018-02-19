 Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышли из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Зеркаль в эфире одного из украинских каналов.

Что касается переговоров о миротворческой миссии, то замминистра подчеркнула, что представители "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому усилия и Украины, и ее западных партнеров направлены на то, чтобы дать РФ понять, что "играть по их правилам никто не будет".

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"Сейчас я думаю, самое основное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - отметила она.

Зеркаль также отметила, что благодаря Минским соглашениям удалось основать кровопролитие на Донбассе, и, не смотря на то, что сегодня там продолжаются обстрелы, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2015 годом невозможно.

"Очень хотелось бы, чтоб Минские соглашения выглядели немного по-другому, чтобы можно было принуждать Россию исполнять более эффективно Минские соглашения и не давать им возможности манипулировать очередностью выполнения мер. Но там зафиксированы очень правильные вещи, которые нужно РФ выполнить, после чего можно было бы говорить о мирном пути урегулирования данной проблемы", - сказала дипломат.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ("Ташкентский договор") — региональная международная организация по международной и региональной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.