 Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько я знаю, Беларусь не вышли из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Зеркаль в эфире одного из украинских каналов.
Что касается переговоров о миротворческой миссии, то замминистра подчеркнула, что представители "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому усилия и Украины, и ее западных партнеров направлены на то, чтобы дать РФ понять, что "играть по их правилам никто не будет".
"Сейчас я думаю, самое основное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - отметила она.
Зеркаль также отметила, что благодаря Минским соглашениям удалось основать кровопролитие на Донбассе, и, не смотря на то, что сегодня там продолжаются обстрелы, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2015 годом невозможно.
"Очень хотелось бы, чтоб Минские соглашения выглядели немного по-другому, чтобы можно было принуждать Россию исполнять более эффективно Минские соглашения и не давать им возможности манипулировать очередностью выполнения мер. Но там зафиксированы очень правильные вещи, которые нужно РФ выполнить, после чего можно было бы говорить о мирном пути урегулирования данной проблемы", - сказала дипломат.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ("Ташкентский договор") — региональная международная организация по международной и региональной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
(литвин 19.02.2018 10:11, 18.02.2018 14:37:"Надеюсь, беларусы достойно представят свою страну в составе миротворческих сил и принесут долгожданный мир на украинскую землю.... Да я бы и сам пошел, возможно потребуются опытные гражданские....")
Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является Белорусским районом Смоленской области РФ.
Миротворческая миссия, предложенная Порошенко, казалась невыполнимой, но сдается невыполнимого ничего нет
но кроме того что вороватые еще и наглые без меры
Президент Финляндии Саули Нийнисте на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что конфликт в Украине - это большая проблема для Европы, и Финляндия готова помочь своими миротворцами.
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы миротворческий контингент был собран из стран, которые не являются членами НАТО. Расмуссен напрямую назвал Финляндию, Швецию, Австрию....и другие. Ранее Швеция заявила, что всегда готова отправить на оккупированный Донбасс своих миротворцев.