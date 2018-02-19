EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4368  44
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2629) миротворцы (609) Донбасс (15514) Зеркаль (93)

 Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль

Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышли из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Зеркаль в эфире одного из украинских каналов.

Что касается переговоров о миротворческой миссии, то замминистра подчеркнула, что представители "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому усилия и Украины, и ее западных партнеров направлены на то, чтобы дать РФ понять, что "играть по их правилам никто не будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и Путиным, - Лукашенко

"Сейчас я думаю, самое основное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - отметила она.

Зеркаль также отметила, что благодаря Минским соглашениям удалось основать кровопролитие на Донбассе, и, не смотря на то, что сегодня там продолжаются обстрелы, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2015 годом невозможно.

"Очень хотелось бы, чтоб Минские соглашения выглядели немного по-другому, чтобы можно было принуждать Россию исполнять более эффективно Минские соглашения и не давать им возможности манипулировать очередностью выполнения мер. Но там зафиксированы очень правильные вещи, которые нужно РФ выполнить, после чего можно было бы говорить о мирном пути урегулирования данной проблемы", - сказала дипломат.

Также читайте: Из-за войны на Донбассе в Беларусь приехало 160 тыс. украинских беженцев и хлынул поток оружия, - Лукашенко

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ("Ташкентский договор") — региональная международная организация по международной и региональной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Источник: https://censor.net.ua/n3051343
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя-вот там будут наши "миротворцы".... Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 954

 показать весь комментарий
 
 
а у вас в Минске есть хорошее место для магазина рошен в центре?
 показать весь комментарий
 
 
Пусть не сует свои грязные усы на Дамбасс, миратворец
 показать весь комментарий
 
 
Я б сказал так : его усы обмазаны гавном путина .
 показать весь комментарий
 
никаких якобы "миротворцев" из Беларуси не будет, говорю сразу - никому не нужна фээсбешная подкацапня
 показать весь комментарий
 
 
Господи! А литвин-то как расстроится!....Хоть бы не запил... Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6261

(литвин 19.02.2018 10:11, 18.02.2018 14:37:"Надеюсь, беларусы достойно представят свою страну в составе миротворческих сил и принесут долгожданный мир на украинскую землю.... Да я бы и сам пошел, возможно потребуются опытные гражданские....")
 показать весь комментарий
 
задача номер раз - выдворить к чертовой матери кацапню из даунбасятины, задача номер два - собрать все оружие что есть на руках, задача номер три - поставить кордон железобетонный на границе со свиньями рускими... и задача номер четыре - кому из быдла руского это не нравится, получить в ебало пулю и отбыть в мир иной
 показать весь комментарий
 
 
забор железобетонный зачем? БМ "Тайпан" понаставить через 500м бедут эффективнее. или вы считаете, что москали сами об тот забор бошки себе поразбивают?
 показать весь комментарий
 
Лукашенко пусть объяснит почему в Белоруси выкрали украинца фсбэшники и вывезли в рашу? Что жто за пограничники. У них такие?
 показать весь комментарий
 
 
Правильнее сказать так:
Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является Белорусским районом Смоленской области РФ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есчо одна Дурепа которая верит в миротворческую миссию!
 показать весь комментарий
 
 
Это Тилерсону и Волкеру повтори.
Миротворческая миссия, предложенная Порошенко, казалась невыполнимой, но сдается невыполнимого ничего нет
 показать весь комментарий
 
 
Каждый Украинец который имеет хто маеть больше 1 милиона продажный в приоре.
 показать весь комментарий
 
москали тоже не лучше
но кроме того что вороватые еще и наглые без меры
 показать весь комментарий
 
 
Ти сам зможеш зрозуміть те , що ти тут нашкрябав , кацап ?
 показать весь комментарий
 
 
А ты сам можеш понять что ты тут накалякал !!! (((
 показать весь комментарий
 
хто маеть больше лимона - в Приоре не ездить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Шо не баба то дурепа
 показать весь комментарий
 
Беларашка ето уже практически разейская провинция так или иначе. Сами же подписали с Рашкой договор о военном сотрудничестве и коллективной безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли с этой миссией что-то получится.По крайней мере до выборов президента Украины в 2019 г определенности с ней никакой не будет
 показать весь комментарий
 
Финляндия готова принять участие в миротворческой миссии ООН на на оккупированном Донбассе. Yle.
Президент Финляндии Саули Нийнисте на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что конфликт в Украине - это большая проблема для Европы, и Финляндия готова помочь своими миротворцами.
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы миротворческий контингент был собран из стран, которые не являются членами НАТО. Расмуссен напрямую назвал Финляндию, Швецию, Австрию....и другие. Ранее Швеция заявила, что всегда готова отправить на оккупированный Донбасс своих миротворцев.
 показать весь комментарий
 
 
Из Европы не наберут миротворцев- никто из европейцев не хочет ехать на войну, надо из Африки - вроде и не НАТО и ОДКБ и денег много не попросят.
 показать весь комментарий
 
 
Индия, Китай, Индонезия... Ещё много более цивилизованных стран есть, которые не в НАТО и ОДКБ.
 показать весь комментарий
 
При кровавом диктаторе Луке.... государство Беларусь стало полуколонией у лапотной педерации паРаши. А беларусов их всех кремлёвские фашисты ...уйла записали в своих рабов таких себе недокацапов. И нет никакой разницы между проклятыми российскими фашистами - оккупантами и их марионетками недокацами - беларусами на нашей родной но временно оккупированной украинской земле Донбасса. Просто к кровавым российским захватчикам ещё добавятся их исправные марионетки холуи этих кацапов ставшими нам недружественными беларусами Луки.
 показать весь комментарий
 
 
От куда Вы пишите о рабах - не с офшоромальдивосейшельского ли побережья?
 показать весь комментарий
 
Лукашенко - троянській кінь Путіна! Як і Назарбаев.
 показать весь комментарий
 
бульбаші наших людей на митниці шманають так що чуть в труси не заглядують
 показать весь комментарий
 
був випадок з і сторон бсср була велика черга на нашу сторону то якесь чмо трясло посвідченням кгбфсб перед нашими погранцами щоб без черги пропустили літо2015року
 показать весь комментарий
 
Как же бацька хочет направить на данбас своих солдат. Аж уписивается. Сразу получит безвозмездные займы от патрона .
 показать весь комментарий
 
Наше дело- предложить(для вида). А так никому не хочется влазить в чужие конфликты.
 показать весь комментарий
 
Ваше дело сидеть молча и не ерзать в ожидании коронации коленьки.....
 показать весь комментарий
 
 
это в том случае, если из центра другого царя не пришлют
 показать весь комментарий
 
 
ви кацапам в сирію відправте миротворителей
 показать весь комментарий
 
 
К Белорусскому правительству уже нет доверия.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, поскольку является членом ОДКБ, - Зеркаль
 
 
 
 
 
 вверх