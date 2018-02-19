 Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?" — написал Трамп.
Ранее минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиян.
Он собрал всех олигархов США и сказал им отдать 50% процентов во благо США, те согласились и США является дигимоном во всем мире.
Вторая валюта какая в любой стране? В какой валюте проходят международные транзакции?
Какой международный язык?
ОТВЕТ НЕ РУССКИЙ
кнопку "спам" вроде пока не отменили
В США президенты если говорят о чем то и понимают что их смотрят миллионы людей по всему миру, которые могли бы опровергнуть хотя бы его слова, но я почему не увидел что бы кто то где то писал что Обама лжет и выдумщик. А про ТРАМПА что он клоун с телешоу я это знаю и это факт который запечетлен...
Специально дали сделать, чтобы:
1. Наказать РФ за такие дела. Санкции и т.п.
2. Сделать импичмент Трампу.
Мне не пофиг с российской агрессией в Украину.
И тут тоже Обама всё нафиг проморгал...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/144886_1519073652
Вот такие нам нужны политики, а не Обамы, Олланды, и прочее гейское отребье!!!
Про Украину! Слушал сегодня представителей украинской диаспоры(к слову украинская диаспора массово поддержала Трампа!!!)! Они говорят ,что порядок в Украине надо наводить частично и авторитарными методами!!! И нынешняя вседозволенность Украину погубит!!! К стати в частности из-за этого наша "дерьмакратическая пресса не цитирует представителей украинской диаспоры Канады и США!!! Аналогично высказывается посол Канады в Украине(кстати тоже украинец из диаспоры)!!!
интервью посла Канады!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=Xq-qCa4wkwU
Гитлеромпутиным перезагрузка почти 8 лет .....
или на худой конец пламенного сандерса
ну и хитросделанный цензор вслед за ним