 Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?" — написал Трамп.

Ранее минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиян.

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