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 Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством"

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил "российское вмешательство"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?" — написал Трамп.

Ранее минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиян.

Также читайте: Если целью РФ было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то она исполнила свои самые смелые мечты, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3051342
 
 
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Предъява. Хотя, с другой стороны, и логично.
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Пусть переводят как хотят. Главное то, что факт вмешательства уже не оспаривается.
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Если Обама скажет, что при нем никакого вмешательства не было - дело закроют! а если признает, то посадят не только его, но и всех фбровцев, заместителей и секретарей, которые это допустили!
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За выборы отвечала еще администрация Обамы - так что все правильно
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премия мира мешала,а так это заявление трампа бодрит-взялись конкретно за рассеюшку и вряд ли рассея теперь соскочит
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Но ведь ничего ж не потеряно, да Дональд? Сейчас же тоже можно впороть русне по полной, если конечно хотеть этого, а не пенять на папередников
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Ну кроме пенять он вроде как и пинает..При ком такое количество вооруженных пацаков за раз ихтутнетали Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством" - Цензор.НЕТ 7700
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отымели в Сирии знатно. Теперь бы еще за такую наглость влезания рыла свинячего в амеровыборы наказать как следует - было бы шикарно
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Трамп - серьезный бизнес - игрок . Он не любит терять время зря. А Обама просто балабол , которого жинка в кресло презилента затолкала
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Ты же не знаешь толком что сделал Обама и почему его выбирали на 2 срок.
Он собрал всех олигархов США и сказал им отдать 50% процентов во благо США, те согласились и США является дигимоном во всем мире.

Вторая валюта какая в любой стране? В какой валюте проходят международные транзакции?
Какой международный язык?

ОТВЕТ НЕ РУССКИЙ
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Если бы Обама собрал бы всех олигархов США и сказал бы им отстегнуть 50%, то они бы не отстегнули, а расстегнули ширинки и послали бы того на три "американских" буквы.
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Не, ну просто здесь очень много любителей параллельной реальности и они откровенно несут чушь.
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а что, таким придуркам надо обязательно отвечать?
кнопку "спам" вроде пока не отменили Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством" - Цензор.НЕТ 2750
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Ну так ты думаешь я где то это прочитал и решил тут просто так это рассказать? или я навверное это написал со слов того же Обамы? или он вправе говорить все что ему прийдет в голову? и потом не отвечать за свои слова? Это так принято в Украине в Раде, в РФ в думе
В США президенты если говорят о чем то и понимают что их смотрят миллионы людей по всему миру, которые могли бы опровергнуть хотя бы его слова, но я почему не увидел что бы кто то где то писал что Обама лжет и выдумщик. А про ТРАМПА что он клоун с телешоу я это знаю и это факт который запечетлен...
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при бабаме ускорение госдолга США поставило рекорд. Он навез в США кучу нахлебников(нелегалов), а бюджет теперь плати за это. Эта бабама просто спустила авторитет и зону влияния США в унитаз на международной арене, чем немедленно воспользовались различные диктаторские режимы.
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Тю, многоходовочка от демократов, что за вопросы?
Специально дали сделать, чтобы:

1. Наказать РФ за такие дела. Санкции и т.п.
2. Сделать импичмент Трампу.
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Та пока всё нормально. Предлагаю ограничиться первым пунктом. Прошу голосовать.
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Обама был очень занять. Он получал нобелевскую премию мира за свой уникальный цвет глаз, набивал целые самолеты наличкой для Ирана и думал над планом, как завести в США пару миллионов муджахидинов.
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Там разведка США нашла какого то свидетеля, который готов давать показание причастности Трампа и связи с РФ. Короче. Сейчас будет только перевод стрелок от Трампыча..
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Настя рыбка - этот свидетель. Записала беседу, о том, как Дерипаска переводил Манафорту деньги для кампании Трампа.
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Смешно. Обама выслал 70 московитских "дипработников" и отмел московитскую недвижимость в Штатах как раз за вмешательство в полит.систему США. А вот Рыжий все никак не наберется смелости ввести в действие антироссийские санкции за вмешательство в выборы.Санкции эти имеют силу Закона,т.е.,Рыжий настолько боится хуйла,шо идет на прямое нарушение Закона(им же подписанного),лишь бы не задеть хуйло.
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Согласен. В США лежит 100 млрд.баксов друзей пуйла из того самого списка. Почему список опубликован, а счета не заблокированы - загадка. Или нет никакой загадки, а компромат, который перевешивает закон. Не даром пуйло рассказывал, что российские проститутки - лучшие в мире. А видео с проститутками - любимая фишка КГБ, кстати - ещё с незапамятных времён...
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гадаю,що й моніка, яка грала в слоніка Клінтаном те могла лтримувати гроші від росії підораші
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Просто грандиозное достижение Обамы - выслал часть российских дипломатов! Вот это разозлился Обамыч, вот это поступок! И через 20 лет мы будем вспоминать его смелость! Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством" - Цензор.НЕТ 4776
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Факт - Рыжий не может осмелиться ввести в действие антироссийские санкции за вмешательство в выборы. А его фантазии - просто пердеж в муку.
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Мне пофиг с российским вмешательством в американские выборы.
Мне не пофиг с российской агрессией в Украину.
И тут тоже Обама всё нафиг проморгал...
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хуже - заранее было известно, что он проморгает. Без сомнения такого как Обама, Россия ждала 20 лет и дождалась - непонятно когда бы еще представился случай прогнозируемо безболезненно забрать Крым. С Трампом такие штуки не пройдут - он непрогнозируемый - может внезапно и томагавками авиабазу разбомбить.
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После того, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган обрисовал российскому коллеге Владимиру Путину будущее болезненные последствия его помощи курдам, тот внезапно решил все "отмотать назад".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/144886_1519073652
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Трамп образец президента и государственного политика!!! При Трампе экономика США за всего 1 год правления показывает самый большой рост за 15-20 лет, если не со времен республиканца также реального мужика с яйцами как Трамп Рональда Рейгана!!!( Который кстати вогнас СССР в могилу!!!).
Вот такие нам нужны политики, а не Обамы, Олланды, и прочее гейское отребье!!!
Про Украину! Слушал сегодня представителей украинской диаспоры(к слову украинская диаспора массово поддержала Трампа!!!)! Они говорят ,что порядок в Украине надо наводить частично и авторитарными методами!!! И нынешняя вседозволенность Украину погубит!!! К стати в частности из-за этого наша "дерьмакратическая пресса не цитирует представителей украинской диаспоры Канады и США!!! Аналогично высказывается посол Канады в Украине(кстати тоже украинец из диаспоры)!!!
интервью посла Канады!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=Xq-qCa4wkwU
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ну так у Обамы была с Гитлером путиным перезагрузка почти 8 лет .....
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А вот тут с Трампом можно согласиться, очевидно Обама был уверен в победе Хиллари..
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Ну так у Трампа есть возможность наверстать упущенное, вжарить итак стоящую раком обосцанную хрюкоцапию по самые эти самые
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не треба оббріхувати Обаму: підїзди обісцяв, асфальт з доріг зірвав, пенсії забрав)))
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Обама порвал экономику Раши в клочья. Трамп реально слепой.
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потому что он в это время обсыкал подъезды в пидоРашке...)
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Наші напевне запатентували бренд "Папередник".
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пора раше теперь вмешиваться чтобы вернуть обаму
или на худой конец пламенного сандерса
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судя по фотке Трампа к этой новости, Порох все на Бабаму молится
ну и хитросделанный цензор вслед за ним Трамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством" - Цензор.НЕТ 3693
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Увлекательная тема...А в 1989-ом в Молдове кто провтыкал?(а ведь совок(читай-раша)-уже сдыхал)а в 2008-ом? Грузин невероятно жаль.По поводу нас хоть какой-то резонанс.Санкции...Их убивали и отбирали территории совершенно молчаливо...
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Мне отчего то кажется, что трамп легко может уйти досрочно в добровольную отставку, если ему лично предложат определенную сумму. Все как бы будет зависеть от ее размера
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обвинил Обаму в бездеятельности: "Почему он ничего не сделал с российским вмешательством"
 
 
 
 
 
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