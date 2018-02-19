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 Политика Украины
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Все про:корабль (851) Крым (19497) прокуратура (2973) сухогруз (22) Херсон (458) Удовиченко (7)

 Судно "Нафторудовоз 45", использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко

Следователи крымского управления СБУ изъяли документацию и судно Nefterudovoz 45 М, которое принимало участие в "ильменитовой схеме", а также допросили всех членов экипажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заместителя прокурора АРК Александра Удовиченко.

"В рамках уголовного производства, по которому процессуальное руководство осуществляется прокуратурой АР Крым, сотрудниками СБУ в АР Крым совместно с пограничной службой проведен санкционированный обыск морского судна "Нафторудовоз 45", которое используется в схеме незаконной поставки ильменитовой руды на территорию АР Крым", — сообщил Удовиченко.

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По его информации, в результате обыска обнаружены и изъяты судовая документация, навигационное оборудование, показатели которого содержат важную информацию, и само морское судно, допрошены все члены экипажа. "По результатам проведенных следственных действий получены сведения, имеющие важное доказательственное значение", - отмечает он.

Судно Нафторудовоз 45, использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко 01

По данным Центра журналистских расследований, изъятый сухогруз Nefterudovoz 45 М передан на ответственное хранение администрации порта Херсон. Судно продолжает стоять в акватории Херсонского морского торгового порта в районе Херсонской верфи Smart Maritime Group нардепа Вадима Новинского ("Оппозиционный блок").

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Согласно украинскому морскому регистру, судно Nefterudovoz 45 М принадлежит херсонскому ООО "Транспортный судоходный менеджмент", учредителем которого является одессит Максим Молчанов. Связаться с ним по телефону журналистам не удалось, офис компании-судовдадельца закрыт.

Напоминаем, заходом в порты оккупированного Россией Крымского полуострова судовладельцы, капитаны и экипажи судов совершают преступление, предусмотренное статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Члены экипажа судна, прибывающие на его борту в оккупированный Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию. Для членов экипажа это грозит штрафами, а для судовладельца и капитана - и более серьезными последствиями, включая арест этого судна или других судов этого судовладельца в украинских или иностранных портах.

Источник: https://censor.net.ua/n3051341
 
 
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нормально срубят, поздравляю прокуратуру
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отпустят . конечно. Но бабло получат.
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это судно старая колоша,убогое,как все советское
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Треба іноземні судна арештовувати в першу чергу, а не українських компаній.
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В основном в Крым шастают кацапские суда.
И кацапам хватает ума не отправлять в Украину корабли, которые заходили в крымские порты.
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Все що використовужться для гешефту не є українським.
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Судно "Нафторудовоз 45", использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко - Цензор.НЕТ 6568ай да молодец этот халущак! но все напрасно, сейчас хвирташ позвонит мальдивской свинье и не будет никакой статьи о том, как и почему отпустили нефтерудовоз...............
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выйдут на свободу....арбузы на нём ещё повозят
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вышки консервируют корабли арестовывают -как жить? Судно "Нафторудовоз 45", использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко - Цензор.НЕТ 4725
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Кто-то уже берега потерял, напрочь. На паленой, наглухо засвеченной посудине- в украинский порт заходит. Наверное полагал, что всё-всё порешает... А тут- опаньки!И- коммент от Грышка Распутный 2
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че за ерунда? кто-нибудь видит разницу между танкером и сухогрузом? Или придумали нефть в брикетах и твердый газ. И это еще физику с физкультурой не совмещали согласно реформам.
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Есть такой тип судов. Были даже здоровенные, типа "Борис Бутома" 90 тыс. тонн. На Кубу- нефть перли, а из Штатов, на Союз- зерно. Проектировались для сокращения балластных(пустых) переходов.
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что касается нарушения раисей морского права

"В общей части работа занимает более 400 страниц, из них 133 - это описательная часть, дальше идут карты, после - показания, далее вспомогательные файлы - а это почти 500 приложений, которые прилагаются к этому меморандуму, поэтому даже сейчас еще идет процесс заливки всей этой информации на специальную ссылку постоянной арбитражной палаты в Гааге, где мы должны разместить весь меморандум вместе с приложениями. И именно сегодня мы должны были подать документы, ведь строк их подготовки как раз истек".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/144882_1519070235
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это кораблик суки православной, которой агент лолита паспорток украинский справил? Хорошо, но мало.
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фірташевська шарашка працює...тобто продовжує грабувати Україну, вивозячи продукцію ГМК Іршанська(Житомирщина) та Вільногірська(Дніпропетровщина)на рашу або ще десь..Так що українці працюють на зрадника фірташа й досі...
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факти говорять про те, що чиєю б людиною не був Журило, але він запровадив на ОГХК ту саму схему доїння, яку раніше провадило угрупування Фірташа.
За часів Януковича менеджери Фірташа зайшла на усі крупні хімкомбінати України, перевівши більшість їхніх тендерів на одну фірму - ТОВ «Сінтез ресурс». Не у всіх випадках йшлось про завищення ціни. Але у всіх випадках мова йшла за те, що держава не могла проконтролювати чи отримують фірташівські держкомбінати усі замовлені на тендерах товари та послуги. Але при цьому держкомбінати влізали в борги перед «Синтез ресурсом» на всі 100% тендерної ціни.
Це призвело до того, що зараз уряд не може відібрати у Фірташа ПАТ «Сумихімпром». «Сінтез ресурс» заявив про наявність мільярдної заборгованості перед ним державного підприємства і ввів його в процедуру банкротства. Відтак комбінатом і далі продовжують управляти фірташівці, і це буде тягнутись стільки років, скільки вони захочуть - такі особливості українського банкрутного законодавства.
Тож у випадку з ОГХК головне те, що держпідприємства під орудою Журила за результатами тендерів влізають у відносини з кількома фірмами, які згодом запросто зможуть обанкрутити і Вільногірський, і Іршанський комбінати, якщо на те буде воля замовника.
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Вот так бы все судна, не только морские, но и воздушные которые заходили в Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудно "Нафторудовоз 45", использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко
 
 
 
 
 
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