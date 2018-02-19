 Судно "Нафторудовоз 45", использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заместителя прокурора АРК Александра Удовиченко.

"В рамках уголовного производства, по которому процессуальное руководство осуществляется прокуратурой АР Крым, сотрудниками СБУ в АР Крым совместно с пограничной службой проведен санкционированный обыск морского судна "Нафторудовоз 45", которое используется в схеме незаконной поставки ильменитовой руды на территорию АР Крым", — сообщил Удовиченко.

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По его информации, в результате обыска обнаружены и изъяты судовая документация, навигационное оборудование, показатели которого содержат важную информацию, и само морское судно, допрошены все члены экипажа. "По результатам проведенных следственных действий получены сведения, имеющие важное доказательственное значение", - отмечает он.





По данным Центра журналистских расследований, изъятый сухогруз Nefterudovoz 45 М передан на ответственное хранение администрации порта Херсон. Судно продолжает стоять в акватории Херсонского морского торгового порта в районе Херсонской верфи Smart Maritime Group нардепа Вадима Новинского ("Оппозиционный блок").

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Согласно украинскому морскому регистру, судно Nefterudovoz 45 М принадлежит херсонскому ООО "Транспортный судоходный менеджмент", учредителем которого является одессит Максим Молчанов. Связаться с ним по телефону журналистам не удалось, офис компании-судовдадельца закрыт.

Напоминаем, заходом в порты оккупированного Россией Крымского полуострова судовладельцы, капитаны и экипажи судов совершают преступление, предусмотренное статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Члены экипажа судна, прибывающие на его борту в оккупированный Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию. Для членов экипажа это грозит штрафами, а для судовладельца и капитана - и более серьезными последствиями, включая арест этого судна или других судов этого судовладельца в украинских или иностранных портах.