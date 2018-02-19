 Судно "Нафторудовоз 45", использовавшееся для незаконной поставки ильменита в оккупированный Крым, задержано в порту Херсона, - зампрокурора АРК Удовиченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заместителя прокурора АРК Александра Удовиченко.
"В рамках уголовного производства, по которому процессуальное руководство осуществляется прокуратурой АР Крым, сотрудниками СБУ в АР Крым совместно с пограничной службой проведен санкционированный обыск морского судна "Нафторудовоз 45", которое используется в схеме незаконной поставки ильменитовой руды на территорию АР Крым", — сообщил Удовиченко.
По его информации, в результате обыска обнаружены и изъяты судовая документация, навигационное оборудование, показатели которого содержат важную информацию, и само морское судно, допрошены все члены экипажа. "По результатам проведенных следственных действий получены сведения, имеющие важное доказательственное значение", - отмечает он.
По данным Центра журналистских расследований, изъятый сухогруз Nefterudovoz 45 М передан на ответственное хранение администрации порта Херсон. Судно продолжает стоять в акватории Херсонского морского торгового порта в районе Херсонской верфи Smart Maritime Group нардепа Вадима Новинского ("Оппозиционный блок").
Согласно украинскому морскому регистру, судно Nefterudovoz 45 М принадлежит херсонскому ООО "Транспортный судоходный менеджмент", учредителем которого является одессит Максим Молчанов. Связаться с ним по телефону журналистам не удалось, офис компании-судовдадельца закрыт.
Напоминаем, заходом в порты оккупированного Россией Крымского полуострова судовладельцы, капитаны и экипажи судов совершают преступление, предусмотренное статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины.
Члены экипажа судна, прибывающие на его борту в оккупированный Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию. Для членов экипажа это грозит штрафами, а для судовладельца и капитана - и более серьезными последствиями, включая арест этого судна или других судов этого судовладельца в украинских или иностранных портах.
И кацапам хватает ума не отправлять в Украину корабли, которые заходили в крымские порты.
Заштормило море...
"В общей части работа занимает более 400 страниц, из них 133 - это описательная часть, дальше идут карты, после - показания, далее вспомогательные файлы - а это почти 500 приложений, которые прилагаются к этому меморандуму, поэтому даже сейчас еще идет процесс заливки всей этой информации на специальную ссылку постоянной арбитражной палаты в Гааге, где мы должны разместить весь меморандум вместе с приложениями. И именно сегодня мы должны были подать документы, ведь строк их подготовки как раз истек".
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За часів Януковича менеджери Фірташа зайшла на усі крупні хімкомбінати України, перевівши більшість їхніх тендерів на одну фірму - ТОВ «Сінтез ресурс». Не у всіх випадках йшлось про завищення ціни. Але у всіх випадках мова йшла за те, що держава не могла проконтролювати чи отримують фірташівські держкомбінати усі замовлені на тендерах товари та послуги. Але при цьому держкомбінати влізали в борги перед «Синтез ресурсом» на всі 100% тендерної ціни.
Це призвело до того, що зараз уряд не може відібрати у Фірташа ПАТ «Сумихімпром». «Сінтез ресурс» заявив про наявність мільярдної заборгованості перед ним державного підприємства і ввів його в процедуру банкротства. Відтак комбінатом і далі продовжують управляти фірташівці, і це буде тягнутись стільки років, скільки вони захочуть - такі особливості українського банкрутного законодавства.
Тож у випадку з ОГХК головне те, що держпідприємства під орудою Журила за результатами тендерів влізають у відносини з кількома фірмами, які згодом запросто зможуть обанкрутити і Вільногірський, і Іршанський комбінати, якщо на те буде воля замовника.