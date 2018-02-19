 Олимпиада-2018: Российская фигуристка Загитова не смогла сдать допинг-пробу "из-за нервной обстановки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана" , - рассказали в штабе российской команды.
Российское олимпийское движение следовало полностью исключить и принять обратно только после полного переформатирования снизу без всякого гос участия, при этом желательно принять вместо "России" олимпийские движения Татарии, Бурятии, Мордовии, Карелии, Дагестана и т.п.
Да и кацапке лишний повод обьяснить мелдоний в моче, тыкая в украину, дает.
Мы мочу им не сдадим
От позора нас спасут
Фразы
Русские не ссут!
И
Cовсем что-то писать не хочется
Или
Пусть враги от ужаса мочатся (С)
«Я постоянно говорю Томасу Баху, как надо дальше наказывать русских, но все мои письма остаются неотвеченными. А мне хотелось бы увидеть адекватную реакцию. Ты приезжаешь на Игры, и тебя ловят на допинге. После этого Россию никто не должен видеть. Здесь всё очень просто. А теперь русские будут и на Играх в Токио, и в Пекине. Если им вернут флаг на церемонии закрытия, то чистые атлеты увидят, что в спорте ничего не делается правильно. Россия - страна агрессоров и грубиянов. Они думают, что им всё можно и ведут себя как гопники по отношению к МОК, а те всё терпят и прогибаются. МОК боится, что Россия слишком большая. Если бы это была Гватемала, с ней бы быстро разобрались. Всё это похоже на фарс».
Как он точно подметил.
Могла сдать только кал. Много. Страх, знаете ли.