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 Олимпиада-2018: Российская фигуристка Загитова не смогла сдать допинг-пробу "из-за нервной обстановки"

Российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена досрочно покинуть официальную тренировку на Олимпиаде из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства сдать допинг-пробу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана" , - рассказали в штабе российской команды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпиада 2018: спортсмен из России покинул Игры после подозрений в использовании допинга

Источник: https://censor.net.ua/n3051340
 
 
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Это на руку Медведевой. Недавно она впервые за почти 3 года проиграла, и именно Загитовой.
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Зачем брать кровь во время тренировки? Они же там полпробирки выкачивают. Безумие какое-то.
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Безумием было вообще кацапов на Олимпиаду пускать.
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Это как человека из тубдиспансера с открытой формой туберкулеза взять на работу в Макдональдс .
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Они итак не пустили. Всех кто мог что-то выиграть. Без объяснений причин.
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"всех" це кого? олімпіада не відбулась? що ти тут патякаєш
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А мельдоний, значит, ни при чем? Из каких источников информацию черпаете о бедных и "несправедливо униженных"?
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Лучших лыжников не пустили. Так двадцатилетние парни и девушки выиграли 5 олимпийских медалей. 2 из них в эстафетах. А соревнования еще продолжаются. Утерли нос русофобской WADA.
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При чем здесь русофобия? Вы еще скажите, чтто если я ненавижу рассейских сволочей и падл, что приперлись в Украину, то я русофоб?
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Профилактика и лечение руснявого обмана и его рецидивов. Только вот доза принимаемых полумер недостаточна.

Российское олимпийское движение следовало полностью исключить и принять обратно только после полного переформатирования снизу без всякого гос участия, при этом желательно принять вместо "России" олимпийские движения Татарии, Бурятии, Мордовии, Карелии, Дагестана и т.п.
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Девушкой олимпийского чемпиона оказалась член сборной России по фристайлу. А вы говорите обнимашки...

Олімпіада-2018: Російська фігуристка Загітова не змогла здати допінг-пробу "через нервову обстановку" - Цензор.НЕТ 7449
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Справжній українець спить тільки з чистокровними українками!
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Ні, просто олімпійський чемпіон трахає кацапів.)))
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Как бы тут лишнехромосомие и скреподуховие не подцепить. Заразно же.
Да и кацапке лишний повод обьяснить мелдоний в моче, тыкая в украину, дает.
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Ты на место Миндиярова? Кредит? Запишись в Сирию,там быстрее от кредита освободишься!
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Хорошо, что я не поместил никаких похвал и пожеланий, увидев его обнимашки с мышебратами.
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А когда мы победим
Мы мочу им не сдадим
От позора нас спасут
Фразы
Русские не ссут!
И
Cовсем что-то писать не хочется
Или
Пусть враги от ужаса мочатся (С)
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Глава WADA Ричард Паунд:

«Я постоянно говорю Томасу Баху, как надо дальше наказывать русских, но все мои письма остаются неотвеченными. А мне хотелось бы увидеть адекватную реакцию. Ты приезжаешь на Игры, и тебя ловят на допинге. После этого Россию никто не должен видеть. Здесь всё очень просто. А теперь русские будут и на Играх в Токио, и в Пекине. Если им вернут флаг на церемонии закрытия, то чистые атлеты увидят, что в спорте ничего не делается правильно. Россия - страна агрессоров и грубиянов. Они думают, что им всё можно и ведут себя как гопники по отношению к МОК, а те всё терпят и прогибаются. МОК боится, что Россия слишком большая. Если бы это была Гватемала, с ней бы быстро разобрались. Всё это похоже на фарс».
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Томас Бах куплен кацапами. Вот почему их пускают на игры.
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Или потому что он немец. Глава паралимпийского комитета британский лорд. Кацапских инвалидов уже на вторую Олимпиаду не пустил. Их просто нет.
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"Россия - страна агрессоров и грубиянов."



Как он точно подметил.
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Надо бы русню обязать это написать на флаге ее сборной.
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А вночі Загітова на льоду написала мочою: - Это вам за пацанов! )))
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...потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. Источник: https://censor.net.ua/n3051340
Могла сдать только кал. Много. Страх, знаете ли.
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думаю, что причина тут не в том, что "поссать не смогла", а в том, что не смогла достать из трусов запасную пробирку с чистой мочей.
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Диффузия. Все равно мельдоний проник и в иную пробирку.
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Цензор.НЕТНовостиСпортОлимпиада-2018: Российская фигуристка Загитова не смогла сдать допинг-пробу "из-за нервной обстановки"
 
 
 
 
 
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