 Олимпиада-2018: Российская фигуристка Загитова не смогла сдать допинг-пробу "из-за нервной обстановки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана" , - рассказали в штабе российской команды.

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