 С сегодняшнего дня, я как агент, имею право подавать информацию в суд, - Зеркаль о новом иске против РФ в Международном суде. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"С сегодняшнего дня я как агент имею право подавать, а как агент я уже действовала. Сегодня зафиксировали, какой у меня объем полномочий, как у агента, что я могу не только собирать и подавать информацию, но и привлекать всех остальных к этой работе, поскольку это работа продлится еще некоторое время ", – отметила она.

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Зеркаль рассказала, какие основные претензии к России прописаны в поданном меморандуме: "Глобально мы должны были определить в этом меморандуме все статьи и все претензии, по которым мы видим нарушения. Фактически это сейчас наша претензия, обоснована как доказательствами и фактами, так и показаниями, экспертной мыслью, так и позицией, которая рассматривалась в различных судебных разбирательствах ... это очень большой по объему документ. Сначала мы думала, что 9 месяцев – это много, но когда начали собирать всю доказательную базу, работать с нашими органами, то оказалось, что слава богу, что это было 9 месяцев ... У нас это более профессиональное дело сбора данных доказательств и работы с экспертами. Так как оно касается правовых позиций. Как правовых позиций, так и профессиональных. Например, что касается рыболовства, влияние на экологию строительства Керченского моста, влияние этого моста на миграцию рыб, оно касается популяции рыб, происходит в Азовском и Черном морях в связи со строительством этого моста, как это влияет на навигацию, или оно уменьшает наши возможности судоходства в такие порты, как Мариуполь и Бердянск, как это влияет вообще и на ситуацию в Черном и Азовском море. То есть это действительно очень большой потенциал. И мне сегодня было не стыдно ставить свою подпись под этой работой".

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Политик также рассказала, из чего состоит сам меморандум: "У нас уже есть электронные средства, потому что если бы мы должны были доставлять, это бы продолжалось некоторое время и мы, наверное, не уложились бы сегодня. В общей части это более 400 страниц, 133 – это описательная часть, дальше идут карты, далее идут показания, после того файлы-приложения – это почти 500 приложений, которые прилагаются к этому меморандуму, поэтому даже сейчас еще идет процесс заливки всей этой информации на специальный ссылку постоянной арбитражной палаты в Гааге, где мы должны разместить весь меморандум вместе с приложениям . И именно сегодня мы должны были подать, был конкретный день ... Именно сегодня истекает 9 месяцев, когда проходит время, когда мы должны были подать меморандум к постоянно действующей арбитражной палаты в Гааге".

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