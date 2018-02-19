 Россия скорее всего будет оспаривать юрисдикцию трибунала по меморандуму Украины о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, - Зеркаль

Об этом в эфире "5 канала" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Есть два варианта развития событий. Первый вариант - когда дело не делится на две фазы грядет по обычному рассмотрению - по сути и по юрисдикции вместе. И на это у россиян есть 9 месяцев, на подготовку меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня.

И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант и будет применен, они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала рассматривать это дело. и несмотря на выборы и на все то, что происходит в РФ, мы понимаем, что это более вероятный сценарий ", - отметила Зеркаль.

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"Если они идут по этому сценарию, то у них есть три месяца для подготовки возражений - это 19 мая. После этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции, затем стороны еще обмениваются дополнительной информациеи, на основании того, что они получили друг от друга. И уже арбитраж определяет дату, когда будет слушание, сколько оно продлится, а после слушания определяет, сколько ему нужно времени на то, чтобы принять решение. то есть это 2019 год, я так понимаю, что в 2019- году мы выйдем на какой-то результат по юрисдикции, если россияне выберут именно этот путь ... Для нас очень важна юрисдикционная фаза, потому что она будет определять наши дальнейшие шаги", пояснила дипломат.

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Напоминаем, МИД Украины подало меморандум против России по Конвенции ООН по морскому праву.