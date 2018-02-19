 Россия скорее всего будет оспаривать юрисдикцию трибунала по меморандуму Украины о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, - Зеркаль

Об этом в эфире "5 канала" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Есть два варианта развития событий. Первый вариант - когда дело не делится на две фазы грядет по обычному рассмотрению - по сути и по юрисдикции вместе. И на это у россиян есть 9 месяцев, на подготовку меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня.
И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант и будет применен, они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала рассматривать это дело. и несмотря на выборы и на все то, что происходит в РФ, мы понимаем, что это более вероятный сценарий ", - отметила Зеркаль.
"Если они идут по этому сценарию, то у них есть три месяца для подготовки возражений - это 19 мая. После этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции, затем стороны еще обмениваются дополнительной информациеи, на основании того, что они получили друг от друга. И уже арбитраж определяет дату, когда будет слушание, сколько оно продлится, а после слушания определяет, сколько ему нужно времени на то, чтобы принять решение. то есть это 2019 год, я так понимаю, что в 2019- году мы выйдем на какой-то результат по юрисдикции, если россияне выберут именно этот путь ... Для нас очень важна юрисдикционная фаза, потому что она будет определять наши дальнейшие шаги", пояснила дипломат.
Напоминаем, МИД Украины подало меморандум против России по Конвенции ООН по морскому праву.
оспаривать юрисдикцию трибунала по меморандуму о нарушении конвенции.
- изя, за вами червонец.
- где?
морское право на сегодня - единственная вешь, по которому ни одна страна никого не послала нах.
пока ни разу случаев отказа платить не наблюдалось.
Раньше ж с кацапстаном были одного цвета ))
по морскому праву он на прежних условиях
спалился, кацапет ))))
которые во всём цивилизованном мире, кроме Кацапстана, трактуются, как право и претупление.
То, шо ты там проходил неоднократно, наводит на вопрос, с чьей стороны ты проходил.
Ну то, что не с украинской и общечеловеческой - это точно.
все украинские суда проходят из пролива к сепарационной зоне одессы одним путем,как раз мимо этих вышек ,ты хоть на карту посмотри придурок,прежде чем словами кидаться
16:00 18.02.2018
Блеск и нищета «русского мира»
И немного отборной русофобии от #Ронина.
На фоне очередной Олимпиады и блестящего выступления на ней команды неизвестной страны 404 под таинственным флагом. В контексте бесконечного Афганистана в Сирии, откуда привозят мёртвыми полковников, генералов, командиров батальонов и пилотов в уютных ламповых гробах. На фоне разгрома ЧВК Вагнера с четырёхчасовой охотой на дроф и мастер-класса россиянам, что такое массирование огневых средств «Kill Box» от МО США. В свете бесконечных кривых рук на востоке Украины - когда у «молодых республик» то ляжет связь, то герои «Новороссии» окажутся в пыточных, то сбежит в Москву предатель ЛжеКолыван, сошедшийся с СБУ, дабы предать процветающую «ЛНР». Посреди всего этого гуано, сопровождающего рутинную жизнедеятельность российского государства, пришла пора снова пристально посмотреть «русскому миру» в лицо - как там идут дела за поребриком спустя год после стремительного вставания с колен?
Начнём с залёта российских «музыкантов и «археологов» в Сирии - отличная картина маслом всей нынешней империи. В интервью вдовы погибшего наёмника ЧВК Вагнера Станислава Матвеева родом из Асбеста прекрасно всё. Прекрасен дом, в котором проживал «дикий гусь» - наш смелый православный витязь, который боролся с хунтой в Украине и помогал брату Асаду устраивать геополитические интересы Великой и Прекрасной России на Ближнем Востоке. В таком даже в небогатой Украине живут или свиньи, или зеки, отпущенные на поселение. И то, последние соберутся вместе подкрасить окно в подъезде, убить грибок на стенах и утеплить дверь - нашёл время помочь «народам Дамбасса», найдёшь время с соседом привести в порядок сгнивший хлев, в который тебя забросила жизнь. А то вон как оно вышло в итоге - и миллионы не заработал, и жену оставил в скотном дворе, и сам приехал по частям.
Прекрасна и вдова с бегающими глазами, в уме подсчитывающая, сколько денег отвалят за холодную тушку мужа - она жалуется на тяжёлую жизнь, что существует на пособие по инвалидности матери порядка 2000 рублей. Работать, кстати, не пробовали у себя на России? Говорят, помогает. Асбест - это не самый последний городишко в РФ, там выдаётся на-гора 23% мировой добычи асбеста и 40-50 % - российской. А люди живут в бараках, перебиваются пенсиями и ремонтами, да ездят бомбить детей и ломать руки кувалдами на чужие войны. Зачем так жить? Убейте себя об стену скорее - как минимум станет легче дышать всем соседям.
Кстати, так же прекрасны её заклинания и просьбы отомстить за мужа, чтобы не было стыдно смотреть в глаза. А сейчас не стыдно? Когда супруг набежал на газовый завод и месторождения в промке Дейр-эз-Зор вместе с другими такими же клоунами за 150 тысяч рублей, которые так рвали пуп и спешили к разделу пирога, что потеряли десятки людей, пленных (их потом казнили), а недалеко от переправы миной убили генерал-лейтенанта Асапова, прямо на передовом командном пункте - так горели сроки и нужно было гнать вперёд спецов. Но всё равно не успели получить матери-нефтюшки и газа. Решили ночью сбить передовые части курдов (вопреки всем договорённостям по разделу на зоны ответственности) и зайти на завод «Коноко» - кто там потом разберётся, есть они там или нет. А советники-американцы почему-то не начали звонить в ОБСЕ, а убивали тёплую компанию четыре часа ударными БПЛА, Ас-130 и JDAM с мистера «Б-52». Хрен его знает теперь, где берцовая кость Станислава Матвеева, где рука сирийского милиционера из «Охотников на ИГ», а где таз комитетчика, которого прислали из РФ в «песочницу» следить за порядком. За это надо мстить? За это надо спасибо сказать от лица арабских и курдских детей - их папку не будут бить кувалдой по коленям.
Вообще, неудачная попытка отжать завод и получение по щам ЧВК Вагнера с десятками убитых и раненых здорово раскрыла глаза на ситуацию даже самым тупым и укушенным телевизором россиянам. Они получили новый Афганистан на фоне санкций - что-то такое уже было в новой истории и закончилось как-то не очень. Как обычно, глава государства и официальные лица Великой и Прекрасной России максимально глубоко слились со складками местности, как только отчётливо запахло жареным. Стоит упасть самолёту в ЕС, случиться массовому расстрелу во Флориде или взрыву в Чикаго - как вот они тут как тут, рассказывают о страшном Западе, приносят соболезнование, скачут, надувая щёки, на ТВ. Четыре часа убивали граждан РФ? Ау, где вы, куда вы подевались? Дважды судимый миллиардер Пригожин, владелец фабрик ботов, выбрасывающий миллион цветов на свадьбу, привёз туда русских людей на убой, а российская власть, как обычно, набрала в рот говна. Ну, вы держитесь там, хоть и денег нет. А до сегодня американцы на брифинге о бое 7 февраля дают больше информации, чем пострадавшая сторона. Пока со стороны РФ циркулируют только дикие слухи о сотнях убитых, оскорблённый тем, что ему не дали взять Киев, Игорь Иванович вещает и выходят аккуратные интервью Полынкова с пострадавшими. Официальная линия - их там не было, и ЧВК Вагнера только отомстила за сбитого пилота. Какие янки, вы что? Официально последствия удара - два десятка раненых, Песков предлагает не читать английских газет с утра. Парадокс, что даже военные ССА не прячут своих павших спустя пять лет тяжелейшей войны - ни христиан из «Охотников на ИГ», ни бойцов мусульман из местных племён. Окормление говном - посконная традиция только МО РФ и прерогатива только русских витязей .
В операции участвовало три штурмовых отряда: «Весна» (бывшие «Карпаты»), состоящий из жителей Донбасса и россиян, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, 2-й отряд и 5-й. Не уставные роты по 121 человек, а штурмовые отряды. Штат каждого из них - 350 человек. В каждом из отрядов была своя техника, такая как ЗУшки на «Уралах» и БРДМ. Также в операции участвовала броннегруппа с танками Т-72 и артдивизион из М-30.
Артдивизион М-30? Орудий 1938 года разработки, которые дарили в 1960-е Кубе, Судану и Египту - они устарели уже даже в Афганской войне. Хотя, стоп, на брифинге МО США тоже мелькают М-30, её потом разносит в клочья. Да, это неплохая неприхотливая система, популярный на Ближнем Востоке советский калибр, возможность ремонта и получения запчастей на месте, прямые поставки «сирийским экспрессом». Но они на хранении больше 50 лет, это ещё оптимистичная цифра - они производились под Вторую мировую войну. БРДМ-2? Да на этом хламе воюют нищие «укропы», которые наскакали себе гражданскую войну на Майдане, а не православные витязи с зарплатой в 240 тысяч стабильных рублей. Тем более, нефтяной сверхдержавы, страны, где корги летают на самолётах, а каждый житель - нефтяник, IT-шник или олигарх, которому бригада строителей из Закарпатья строит виллу. Как же так - с орудиями середины прошлого века, без ПВО, на технике времени дорогого Леонида Ильича. Как мне казалось, вроде бы немцы времён Африканского корпуса освоили ПВО и САУ в пустыне, даже Гитлер не додумался отправить в бой люмпенов на бронемашинах времён прошлой войны. Может, враги? Захотели убить участников войны на Донбассе и свидетелей героической работы кувалдой в Сирии? Пора на подвал их, Владимир Владимирович, да полечить электричеством.
Ну и как вишенка в коктейль о РФ-2018 новость о том, что сорваны сроки поставки самолётов Су-30 СМ для Беларуси - отгрузка должна была начаться в 2018 году, но, скорее всего, это случится в 2019-м, а то и позже. Причины банальные - эмбарго, которое мешает получить необходимые запасные части. Требуется от года и больше, чтобы заменить некоторые узлы и обеспечить полностью российскую локализацию. Оценили? То-то же. Российские витязи дойдут до Рейкьявика и Лондона, но надо немного погодить - самолёты без коварного Запада что-то не строятся. А если строятся, то без электроники и по несколько штук в год - кстати, беларусы хотели покупать аж по 4 штуки, но санкции сделали РФ сильнее и эта мощная цифра пока недостижима.
В общем, везде у соседей как не трясучка, так золотуха. Добрая треть кораблей ВМФ РФ на вечном ремонте и модернизации, которым нет ни края, ни конца, а они ещё и горят на стапелях по несколько штук в год. МО анонсирует новые дивизии и армии, хотя добрая половина общевойсковых и тыловых подразделений до сих пор сокращённого состава. Турцию кредитуют деньгами на постройку АЭС и покупку С-400 в перерывах между тем, как она роняет на землю самолёты Нефтяной Сверхдержавы. Пока телевизор захлёбывается третьей подряд победой и выполненными задачами в Сирии, кольцом врагом и объясняет, почему замедлился восстановительный рост экономики Бензоколонки, Минфин РФ продолжает вкладывать деньги в государственные облигации США. Как там было у классиков пропаганды - «Все россияне хотели бы оказаться в "кремлёвских списках" санкций»?
Сгорели четыре вертолёта на базе Т4? Этого не было. Израильтяне вынесли от трети до половины системы ПВО Сирии, гибнет от ударов сирийский генерал, брифинги АОИ с поражением целей - мы обеспокоены, не надо, пожалуйста, в эскалацию. На востоке Украины построили нищий бандитский анклав, где отжимают предприятия для беглого Курченко, пока местные ездят за едой и лекарствами через линию соприкосновения? Это не нашими деньгами, не нашими боеприпасами, не нашими солдатами и офицерами, не нашими банками, провайдерами и не нашими операторами связи (замаскированными под странные названия, чтобы никто не догадался) построено это кровавое Сомали на Донбассе. И это не наши бойцы погибли, это сирийцы, шахтёры, осетины, наёмники, смазка для штыка - не надо нам показывать ваши доказательства, нам не интересно это «мясо».
Какие ещё глубины дна не пробиты россиянами? Предварительно все - игры как доказательства для брифингов МО, замалчивание потерь, ложь, потоки лжи, военные преступления, работа по застройке авиацией и РСЗО, попытки нарушить все договоры, пока не высохла на них подпись, сбитый гражданский самолёт. Гнусь, мерзость, грязь из-под ногтей, а не страна.
Кто-то, имеющий мозгов больше, чем у синицы спермы, захочет себе таких союзников, которые будут позволять выносить сирийские базы США, Израилю и Турции по очереди и вместе, рассказывая про целостность Сирии? Захочет соседей, которые превратят самый русский регион страны в ад с распилом металла, зарплатой в 5000 рублей и вырванными зубами в подвалах? Таких ребят, чтобы из кремлёвских кабинетов за яхты чужими жизнями рисовали стрелки в Крым и Сирию, но когда дело доходило до признания жертв, сбегали в кусты, обливаясь подливой по ногам? Парадокс в том, что многие из погибших и тяжелораненых в Сирии - это бывшие граждане Украины, участники войны на Донбассе и «добровольцы», «отпускники» ещё с 2014 года. Господь Бог имеет чувство юмора - «русский мир» убьёт тебя так или иначе, бросит доживать в двухэтажном бараке в Асбесте и вычеркнет твоё имя из списков павших. Ночь, улица, фонарь, аптека. Раз за разом. Страдания и мучения для всех соседей и собственных граждан нон-стоп, без регистрации и SMS. Ещё три года назад я писал, что есть всего два выбора - сражаться за свою страну или всё равно умирать в Сирии. Тогда в комментариях скакали и бесновались «ватники». Где вы сегодня, мои лишнехромосомные друзья, когда за завод в курдских ебенях погиб житель Харьковской области Владимир Виноградов и бог его знает, сколько людей из Донбасса? Как там наземная операция в САР, которая никогда не случится? Блеск и нищета «русского мира», который должен сдохнуть, чтобы жили мы, ничего личного. Больший процент ВВП на оборону, больше денег на оборудование границы, больше стойкости и терпения, больше батальонных и бригадных учений. Разве можно называться человеком, иметь хоть каплю мозгов и желать чего-либо другого?