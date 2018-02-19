 Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон

Об этом госсекретарь США сказал в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это было по-другому, поскольку мне пришлось очень хорошо обдумывать все, - рассказал Тиллерсон о своем первом визите в Кремль в должности госсекретаря. - Единственное, что я ему сказал: "Господин президент, перед вами тот же человек, только с другими полномочиями".
Тиллерсон заметил, что до этого он был знаком с Путиным 18 лет, когда он еще возглавлял Exxon Mobile. По его словам, в то время он был сосредоточен на достижении успеха для акционеров компании.
Сейчас, как сказал глава Госдепартамента, динамика его отношений с Путиным изменилась. "То, что представляет Путин, отличается от того, что я сейчас представляю. И я сказал ему: "Я сейчас представляю американский народ". И я думаю, было важно сказать ему это прямо в лицо, чтобы он четко понял это", - сказал Тиллерсон.
В то же время глава Госдепа согласился, что сейчас Россия во главе с Путиным нарушает ряд обязательств, в том числе Договор РСМД, в контексте соблюдения санкций против КНДР, а также относительно полного вывода из Сирии химического оружия.
Он также подтвердил, что администрация сейчас готовит новые ограничения против России, в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем санкций, который был утвержден в прошлом году Конгрессом и подписан президентом США.
Якби тієї української активної меншості, котра вчора у кількості 30-50 тисяч була на Акції «Імпічмент» було разів в десять більше, то Україну би не могли мучити хазаро-ординці так довго, як воно тягнеться. Достатньо вийти мільйону людей на вулицю в Києві - і можна вільно зайти і у кабінет президента, і у Верховну раду, і у Кабмін і що-небуть спитати, а чи сказати лагідно. Саме тому, що пасіонаріїв, понищених хазаротатарською імперією залишилося так мало, а байдужих і ворожих стало так багато, ми як мазохісти, котрим дивується світ, самі продовжуємо оте знущання над нами, українцями.
Вчора чудо-юдоканали змагалися між собою у мінімізації кількості протестуючих. Навіть закордонні, як БіБіСі. Єдине видання, яке повністю і правдиво показало події - це Цензор, хоч я строго до нього відношуся. Між іншим, я там "засік", здається, і пана Бутусова, що... проходив мимо, як журналіст. Думаю, що не обізнався.
От так я вчора бачив акцію «Імпічмент» у Києві, яку ініціювала команда Саакашвілі на перехресті Володимирської і Хмельницького: https://www.youtube.com/watch?v=RBc2COgHuOo&t=13s
украинский майдан-это не октябрьская революция с пьяными матросами.
спроси у германии,японии,ю. кореи,сингапура...
у с.кореи не спрашивай-там митинговали.и у китая до восьмидесятых прошлого века тоже не спрашивай
Путин - "я сейчас представляю кооператив "Озеро"
Лукашенко - " я сейчас представляю прокладку кооператива "Озеро"
Назарбаев - " я сейчас представляю наместника Китая, и посовместительству кооператива " Озера"
Порошенко - " я сейчас представляю "Рошен" и посовместительству олигарха Украины"
чаще или глубже?
😀
Тётя Роза @Anakoyher 18 февр.
- Изя, что ты можешь сказать про российскую экономику?
- Ой, Сёма. У меня она ассоциируется с Ким Кардашян.
- А она-то здесь причем?
- А ты видел какая у неё жопа?
https://uafilm.tv/2030-kiborgy.html
До 24.00 фильм будет на ютубе - потом удалят.
https://www.youtube.com/watch?v=LMqNGT1dSQk
да и на большом экране это более впечатляюще будет...
может ещё будет в прокате...?
«...главное для ООН если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то российских бандформирований...», -заявил представитель Трампа в эфире "Радио Свобода".
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть. Жерець Ра «Язичницька Біблія
"Криворожсталь" начала закупать уголь и кокс в России из-за блокады ДонбассаКак сообщала "Страна", в 2017 году Украина закупила российского угля на 1,6 миллиарда долларов США, что на 56,6% больше, чем год назад.