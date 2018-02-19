 Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон

Об этом госсекретарь США сказал в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это было по-другому, поскольку мне пришлось очень хорошо обдумывать все, - рассказал Тиллерсон о своем первом визите в Кремль в должности госсекретаря. - Единственное, что я ему сказал: "Господин президент, перед вами тот же человек, только с другими полномочиями".

Тиллерсон заметил, что до этого он был знаком с Путиным 18 лет, когда он еще возглавлял Exxon Mobile. По его словам, в то время он был сосредоточен на достижении успеха для акционеров компании.

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Сейчас, как сказал глава Госдепартамента, динамика его отношений с Путиным изменилась. "То, что представляет Путин, отличается от того, что я сейчас представляю. И я сказал ему: "Я сейчас представляю американский народ". И я думаю, было важно сказать ему это прямо в лицо, чтобы он четко понял это", - сказал Тиллерсон.

В то же время глава Госдепа согласился, что сейчас Россия во главе с Путиным нарушает ряд обязательств, в том числе Договор РСМД, в контексте соблюдения санкций против КНДР, а также относительно полного вывода из Сирии химического оружия.

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Он также подтвердил, что администрация сейчас готовит новые ограничения против России, в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем санкций, который был утвержден в прошлом году Конгрессом и подписан президентом США.