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Все про:Госдепартамент США (737) Путин (23547) Россия (68106) Тиллерсон (222)

 Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уверяет, что личное знакомство с российским президентом Владимиром Путиным еще со времен руководства корпорацией Exxon Mobile не мешает ему вести политику давления на Россию.

Об этом госсекретарь США сказал в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это было по-другому, поскольку мне пришлось очень хорошо обдумывать все, - рассказал Тиллерсон о своем первом визите в Кремль в должности госсекретаря. - Единственное, что я ему сказал: "Господин президент, перед вами тот же человек, только с другими полномочиями". 

Тиллерсон заметил, что до этого он был знаком с Путиным 18 лет, когда он еще возглавлял Exxon Mobile. По его словам, в то время он был сосредоточен на достижении успеха для акционеров компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии, - Тиллерсон

Сейчас, как сказал глава Госдепартамента, динамика его отношений с Путиным изменилась. "То, что представляет Путин, отличается от того, что я сейчас представляю. И я сказал ему: "Я сейчас представляю американский народ". И я думаю, было важно сказать ему это прямо в лицо, чтобы он четко понял это", - сказал Тиллерсон.

В то же время глава Госдепа согласился, что сейчас Россия во главе с Путиным нарушает ряд обязательств, в том числе Договор РСМД, в контексте соблюдения санкций против КНДР, а также относительно полного вывода из Сирии химического оружия.

Читайте: Тиллерсон призвал Россию обеспечить деэскалацию боевых действий на Донбассе

Он также подтвердил, что администрация сейчас готовит новые ограничения против России, в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем санкций, который был утвержден в прошлом году Конгрессом и подписан президентом США.

Источник: https://censor.net.ua/n3051336
 
 
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короче-когда я был частным лицом-то звал тебя вова,а теперь ты хуйло Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4522
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Кацапів будуть "сношать" все жорсткіше й жорсткіше.. Бярьозовий дьоготь і солідол в "помощь" вам, юродиві..
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То есть, ты считаешь, што солидол, смешанный с толчёным стеклом в пропорции 1:1, является проявлением большей лояльности ???
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алло это вагнер?але,аля,я вас не слышу Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 2713 Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 2713 Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 2713
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І в Україні відношення народу до Порошенка змінилася. Негативна динаміка. Різко, вкрай негативна.

Якби тієї української активної меншості, котра вчора у кількості 30-50 тисяч була на Акції «Імпічмент» було разів в десять більше, то Україну би не могли мучити хазаро-ординці так довго, як воно тягнеться. Достатньо вийти мільйону людей на вулицю в Києві - і можна вільно зайти і у кабінет президента, і у Верховну раду, і у Кабмін і що-небуть спитати, а чи сказати лагідно. Саме тому, що пасіонаріїв, понищених хазаротатарською імперією залишилося так мало, а байдужих і ворожих стало так багато, ми як мазохісти, котрим дивується світ, самі продовжуємо оте знущання над нами, українцями.



Вчора чудо-юдоканали змагалися між собою у мінімізації кількості протестуючих. Навіть закордонні, як БіБіСі. Єдине видання, яке повністю і правдиво показало події - це Цензор, хоч я строго до нього відношуся. Між іншим, я там "засік", здається, і пана Бутусова, що... проходив мимо, як журналіст. Думаю, що не обізнався.

От так я вчора бачив акцію «Імпічмент» у Києві, яку ініціювала команда Саакашвілі на перехресті Володимирської і Хмельницького: https://www.youtube.com/watch?v=RBc2COgHuOo&t=13s
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а може потому шо 10500 мацданы игрушечно-клоунские?народ работает,содержит семьи а не фигней мается.
украинский майдан-это не октябрьская революция с пьяными матросами.
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Гиг - твій пост дуже нагадує пости прихильників овоча пізньої осені 2013.. " Работать надо, а не митинговать".. Співпадіння?
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как тебе ни удивительно-но таки да...это и есть волшебный совет процветающей страны...
спроси у германии,японии,ю. кореи,сингапура...
у с.кореи не спрашивай-там митинговали.и у китая до восьмидесятых прошлого века тоже не спрашивай Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 8999
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Гиг - щодо Сингапуру , в саме яблучко.. Чомусь згадались напутні слова при призначенні генпрокурором яреми.. Не там бачиш зло , не в мітингах воно - воно в корупції та продажності владних структур.. Мітинги - побічний ефект від незадоволення суспільства діями влади..
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тока не забывай,что там авторитаризм,которого зрада панически не желает Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 267.бо ж порох будет всем руководить
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Боїшся сингапурського авторитаризму? Коли в Сингапурі був?
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я боишься? Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4808то ж зрада со всех электрических приборов волает про узурпацию
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Гыг с Вами напомни нам брехунишко,сколько сотен тысяч вышло на митинг в Южной Корее,когда глава страны Пак Кын Х была замечена в коррупции?
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ну надо жеж...а ты оказывается знаешь,что и там была коррупция.которая не помешала ю.корее стать развитой и процветающей страной...а вот северной корее почему то отсутствие коррупции помешало Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 6611.може с коррупцией шота не так,за уши притянуто?
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Гыг с Вами брехунишко,опять набрехал Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5645 в успешной Южной Корее к власти пришла коррупционерша ,которой выписали импичмент,а порошенко чего сцыт закон об импичменте вносить? Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5645 Перед тем,как писать про отсутствие коррупции в северной корее,ты бы хоть в гуголь заглянуло,в северной корее она больше,чем в южной Transparency International Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5645
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импичмент премьеру? Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 1981шота новое в мировой демократической практике
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Гыг с Вами для тебя и танка Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5294 Импичмент президента Пак Кын Хе стал кульминацией южнокорейского политического скандала[en], связанного с обвинениями президента и её ближайшего окружения в коррупции и разглашении секретных документов. В ходе голосования, состоявшегося 9 декабря 2016 года, 234 из трёхсот депутатов Национального Собрания проголосовали за импичмент президента и приостановили её полномочия[1].
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Не. Вам там на рашке так не повезет... Во всех смыслах.
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Овощ, - проект Кремля, отсюда и последствия.
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Тиллерсон - "я сейчас представляю американский народ"
Путин - "я сейчас представляю кооператив "Озеро"
Лукашенко - " я сейчас представляю прокладку кооператива "Озеро"
Назарбаев - " я сейчас представляю наместника Китая, и посовместительству кооператива " Озера"
Порошенко - " я сейчас представляю "Рошен" и посовместительству олигарха Украины"
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а чо,у пороха вполне солидно звучит...по сравнению с озерянами Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 1415.до тиллерсона конечно не дотягивает-но и не кацапырдия.
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кащюннік піндосскій на страстотєрпца Владіміра грєх грєшний грєшит
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то есть по сирии у него вопросы есть, по пухлому из кндр вопросы есть, и все, вопросы закончились?
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дебилы, им все время США и подъезды обгадит, и на дорогах ямы, а в принципе нечему удивляться)
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слово динамика напрягает.
чаще или глубже?
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Динамика изменилась, надо переходить к кибенематике.
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а Україна де ?
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Ты в глазки долбишься? ВВП стран,торгующих нефтью и газом, по простому экспортеров.
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а когда Украина торговала углеводородами,животное?
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опять арабы саою нефть вёдрами черпает

Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4106
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Динамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 9627
Тётя Роза‏ @Anakoyher 18 февр.

- Изя, что ты можешь сказать про российскую экономику?
- Ой, Сёма. У меня она ассоциируется с Ким Кардашян.
- А она-то здесь причем?
- А ты видел какая у неё жопа?
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так что, вова, вазелин еще надо заслужить ))))
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Цей фільм має обовязково подивитись кожен українець...

https://uafilm.tv/2030-kiborgy.html
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на этом сайте вирусная угроза - аваст ругается...)
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У меня всё норм. 360 Total. Можешь смело давать добро на просмотр страницы.
До 24.00 фильм будет на ютубе - потом удалят.
https://www.youtube.com/watch?v=LMqNGT1dSQk
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схожу в кинотеатр - как советует укроп сумской...
да и на большом экране это более впечатляюще будет...
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Прокат уже закончился. У меня так и не получилось посмотреть его в кинотеатре.
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Фильм очень хороший! Но.... нужно было смотреть в прокате чтобы все отчисления с проката шли семьям погибших ребят...
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В некоторых СМИ уже прошла информация, как Кентавру там на Мюнхенской конференции вложили в уши, что может последовать, если они задумают ещё что-нибудь учудить в Украине, и рассказали, какие миротворческие силы должны быть на Украине и когда. При этом акцент заострения его внимания был обращен на последние потери россиян в Сирии с уверенностью, что он всё правильно передаст неожиданно "простывшему" Президенту и что это только первая тренировка.
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 1 ч.1 час назад

«...главное для ООН если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то российских бандформирований...», -заявил представитель Трампа в эфире "Радио Свобода".
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х*й из мистер путин - ответил рекс на заданный CBS вопрос
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Главное отличие Тиллерсона от путлера в том, что у Тиллерсона есть смелость говорить прямо в лицо, что он думает; а путлер обычно вещает в спины женщин и детей, которыми он прикрывает свои кровавые военные авантюры.
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Хорош трындеть! Выхлопов от ваших "изменений" пока НОЛЬ!
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Тиллерсон, он еще друг Украины или будем посмотреть как эта самая динамика изменилась ?
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть. Жерець Ра «Язичницька Біблія
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То есть "Криворожсталь начала закупать уголь и кокс у ОРДЛО через посредника в РФ". Это как если бы в 1941 году советские заводы закупали румынский уголь через посредников в Германии. Пока часть страны жилы рвет и воюет за возможность выжить, другая часть спокойно делает бабло на крови. И эти части разделены не географически, а ментально.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДинамика наших отношений с Путиным изменилась, - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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