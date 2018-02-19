 Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.
В рамках проекта о Ливии во времена Муаммара Каддафи, издание провело расследование связей арабского лидера с западными политиками. По информации издания, в 2007 году Каддафи поддержал кандидата Николя Саркози в президенты Франции на 50 млн евро. В 2004 году Каддафи, вероятно, финансировал одного из кандидатов в президенты США на 5 млн долларов.
В статье Asharq Al-Awsat упоминается и о финансировании для Юлии Тимошенко.
Саркози опроверг обвинения в том, что получал деньги из Ливии, однако человек близкий к сыну Каддафи утверждает, что присутствовала при закрытом разговора двух политиков и настаивает, что Саркози получал деньги. За финасуванне кампании, Саркози должен был, по словам информатора, улучшить отношения Франции с Триполи и Африкой.
Этот же источник заявляет, что собственноручно доставлял средства для Юлии Тимошенко. "Они были у меня в кейсе. Я прилетел с ними в Украину на частном самолете. Это был киевский аэропорт. Я доставил кейс помощнику премьер-министра", - сообщил помощник сына Каддафи.
Газета Asharq Al Awsat - одна из старейших и самых влиятельных в регионе, печатается в 14 городах на четырех континентах. Входит в крупнейший на Ближнем Востоке издательско-финансовый холдинг - Саудовской исследовательской и маркетинговой группы. Имеет сеть бюро и корреспондентов во всем арабском мире, Европе, США и Азии. Asharq Al Awsat - единственное арабоязычных издания, которое обладает правом публикации арабских копирайтов Washington Post и USA Today.
Пальцы в кровь собьёте бедные, строча всякие гадости и небылицы про Юльку . Это ж как же Лолита офшорная ссыт кипятком , что у Тимошенко рейтинг растёт, а у барыге уже ниже плинтуса , хахаха. Вашему шефу уже ничего не поможет , только самоликвидация (в лучшем случае ).
да-хY%ляцкой мятодички
стара и давным-давно вышла из моды на цензоре
(18.02.2018) Ослунд: Теперь будет очень сложно утверждать, что Россия не повлияла на ход выборов в США
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13.02.18 10:00) https://censor.net.ua/news/3050078/
Сенаторы США потребовали от Трампа ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада"
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31.01.18 01:12) https://censor.net.ua/news/3047585/
ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian
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30.01.18 22:59) https://censor.net.ua/news/3047578/
"Крайнее пренебрежение своими обязанностями": в Сенате раскритиковали Трампа за нежелание ввести новые санкции против РФ
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30.01.18 19:39) https://censor.net.ua/blogs/3047546/
Twitter Конгрессу: российские боты репостили Трампа почти 470.000 раз
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в частности Ослунд заявил Русской службе "Голоса Америки" :
«Это очень серьезное обвинительное заключение, позволяющее понять, насколько масштабным было российское проникновение (в политическую систему США), и как много улик удалось собрать специальному прокурору»
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«Это очень серьезное обвинительное заключение, позволяющее понять, насколько масштабным было российское проникновение (в политическую систему США), и как много улик удалось собрать специальному прокурору»
. ===========
произвести вмешательство в выборы госдепы в 2016году
было в 100тыс.раз сложнее
чем, фальсифицировать результаты выборов президента в Украине в 2010 и в 2014гг !!!
у рашки с госдепой имеются
абсолютно несовместимый идеологический и экономический менталитет избирателей,
различия в языке, абсолютно различное информационное пространство ...
в противоположность госдепии в Украине 2010 и 2014гг
высшие государственные должности занимали лица,
имеющие критическую подконтрольность фэсэбэ рашки.
информационное пространство Украины и связь
ДО СИХ ПОР ( в 2018году !!! ) находится под контролем этих лиц.
избиратели Украины свободно понимают и общаются на руцкам наречии,
значительная часть избирателей Украины имеют родственников в рашке.
совокупность перечисленных (а также других факторов)
привела К ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ президента в 2010 и в 2014гг.
заезженные кремлядо-хY%ляцкие мотивчики шакала
да-ботов
про "сами себе выбрали" про "54% сами проголосовали" ...
указывают на полный идиотизм раша-рыгавской опэгэ
ведь по твоей логике 0,5 млн это даже не копейки, это пыль
на ручнике .........
че так долго болеет?
может сдохнет уже наконец-то
был задан конкретный вопрос с целью таки разобраться в вопросе: 0,5 млн и 4 млн это таки много или мало?
жалкие, жалкие жулько-боты.
твои каменты такие же ущербные как и ты.
по сути - ты уходишь от неудобного вопроса, переходя на личности
ты определись уже - 50 дол, 50 коп. или 10 коп.
очевидно, что с каждым стаканом стекломоя ты уменьшаешь ставку
ведь мое утверждение " с каждым стаканом стекломоя ты уменьшаешь ставку" ты даже и не попытался опровергнуть).
факт на лицо - рузкие люди любят стелкомой с утра
а порохоботы там работают на зарплате.
инфа сотка.
ага.
ужас какой-то
напишут ВСЕ, плати только бабосы.
за деньги...
шо хош и против кого хош.
я правильно понял?
(змі)
а секретарем РНБО в якого було більше повноважень ніж у премьера порошенко.
вон гончаренко с лехой про то все уши прожужжжжжжали
но ПРИ ЭТОМ ОТСУТСТВУЕТ ССЫЛКА на тот текст
в котором идёт речь про каддафи и явойных 4млн зелени.
это типичный приём вброса через смя различной шакала
да-хY%ляцкой срани ...
по этой причине предлагаю обсмыслить цензору
ПОЧЕМУ который день про хY%ло НИ СЛОВЕЧКА ? !!!
учитывая, что хY%ло ранее болемши на Альцгеймера,
внесём поправку на ветер в здоровье хY%ла в звяси с Сирийским "успехом ихтамнетав".
и в результате придём к тому, что хY%ло
столь же успешно пришло в состояние
полностью потерявшего рассудок овоща.
а теперь, внимание ВАПРОЦ :
как будёт действовать сексот лёлик, лишившись сваво раша-фэсэбэшного пахана ?
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мой ответ на энтот вапроц будет таким :
вначале позвонит в кремлю и убедится, что яво пахан чихает и мычит нечленораздельно ...
затем первое время сексот лёлик будёт некоторое время ломать ка-вэ-эн.
да, КВН может на время спасти свинорылую проворовавшуюся харю
у кого ещё какие мнения будут ?
как будёт действовать сексот лёлик, лишившись сваво раша-фэсэбэшного пахана ?
=======
мой ответ на энтот вапроц будет таким :
вначале позвонит в кремлю и убедится, что яво пахан чихает и мычит нечленораздельно ...
затем первое время сексот лёлик будёт некоторое время ломать ка-вэ-эн.
да, КВН может на время спасти свинорылую проворовавшуюся харю
у кого ещё какие мнения будут ?
обывателю вкидывают в уши и на язык
каку небудь срань, чтоб было об чего язык почесать.
потому ищите события или проблемы пэдра-ста мальдиванскава
с которых обывателя переключают на ка-вэ-эн про йюльку
все пишут, пишут и пишут.
да коряво выходит у вас, уроды беспринципные
а баба Йуля один фик "девственницей уже не будет"
А ОНО ВСЕ ПРОСТО Тимошенко долги вертать не хотела.
боюсь я за нашего "незаменимого". как бы чего , как с каддафи, не приключилось........
Зато благодаря честным журналистам, мы знаем как и за сколько президент воюющей страны проводит свой отдых на островах, знаем, что позволяет себе останавливаться за счёт погрязшей по его милости в долгах страны в фешенебельных роскошных отелях с потолками со стразами в зарубежных поездках, все это за наш счёт. Ведь содержание АП сердобольный и переживающий за народ порошенко увеличил в разы , вместо сократить. Меркель - глава самой процветающей страны в ЕС ведёт себя по пэтиным понятиям как бомж, останавливаясь в скромных отелях и проводя отпуск за 4 тысячи евро.
Как и нынче ПоРошенко.
(из одной стаи)
За последние 15 единстенный политик который воюет постоянно и с гопниками и барыгами.
у нас единственный мужик в политике и тот оказался в юбке.