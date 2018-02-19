 Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

В рамках проекта о Ливии во времена Муаммара Каддафи, издание провело расследование связей арабского лидера с западными политиками. По информации издания, в 2007 году Каддафи поддержал кандидата Николя Саркози в президенты Франции на 50 млн евро. В 2004 году Каддафи, вероятно, финансировал одного из кандидатов в президенты США на 5 млн долларов.

В статье Asharq Al-Awsat упоминается и о финансировании для Юлии Тимошенко.

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Саркози опроверг обвинения в том, что получал деньги из Ливии, однако человек близкий к сыну Каддафи утверждает, что присутствовала при закрытом разговора двух политиков и настаивает, что Саркози получал деньги. За финасуванне кампании, Саркози должен был, по словам информатора, улучшить отношения Франции с Триполи и Африкой.

Этот же источник заявляет, что собственноручно доставлял средства для Юлии Тимошенко. "Они были у меня в кейсе. Я прилетел с ними в Украину на частном самолете. Это был киевский аэропорт. Я доставил кейс помощнику премьер-министра", - сообщил помощник сына Каддафи.

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