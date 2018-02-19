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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20076) Каддафи (351) Тимошенко (23793) финансирование (1241)

 Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat

Арабское международное издание Asharq Al-Awsat с центром в Лондоне заявляет, что в 2010 году Муаммар Каддафи профинансировал кампанию Юлии Тимошенко на 4 миллиона евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

В рамках проекта о Ливии во времена Муаммара Каддафи, издание провело расследование связей арабского лидера с западными политиками. По информации издания, в 2007 году Каддафи поддержал кандидата Николя Саркози в президенты Франции на 50 млн евро. В 2004 году Каддафи, вероятно, финансировал одного из кандидатов в президенты США на 5 млн долларов.

В статье Asharq Al-Awsat упоминается и о финансировании для Юлии Тимошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ сообщил о встрече Тимошенко с послом РФ в Германии на Мюнхенской конференции, в "Батькивщине" заявляют о провокации. ФОТО

Саркози опроверг обвинения в том, что получал деньги из Ливии, однако человек близкий к сыну Каддафи утверждает, что присутствовала при закрытом разговора двух политиков и настаивает, что Саркози получал деньги. За финасуванне кампании, Саркози должен был, по словам информатора, улучшить отношения Франции с Триполи и Африкой.

Этот же источник заявляет, что собственноручно доставлял средства для Юлии Тимошенко. "Они были у меня в кейсе. Я прилетел с ними в Украину на частном самолете. Это был киевский аэропорт. Я доставил кейс помощнику премьер-министра", - сообщил помощник сына Каддафи.

Смотрите: "Десятки тысяч зеленых человечков ходят по Киеву. Это мое внутреннее убеждение", - Тимошенко. ВИДЕО

Газета Asharq Al Awsat - одна из старейших и самых влиятельных в регионе, печатается в 14 городах на четырех континентах. Входит в крупнейший на Ближнем Востоке издательско-финансовый холдинг - Саудовской исследовательской и маркетинговой группы. Имеет сеть бюро и корреспондентов во всем арабском мире, Европе, США и Азии. Asharq Al Awsat - единственное арабоязычных издания, которое обладает правом публикации арабских копирайтов Washington Post и USA Today.

Источник: https://censor.net.ua/n3051334
 
 
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Цей блог варто скопіювати. Коли буде поганий настрій - підніме краще конабісу. Тролям стеця від мене особисто - велике дякую. Хоч наніч ржати і не рекомендується.
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Ну что порохососы , опять целую ночь спать не будете ?
Пальцы в кровь собьёте бедные, строча всякие гадости и небылицы про Юльку . Это ж как же Лолита офшорная ссыт кипятком , что у Тимошенко рейтинг растёт, а у барыге уже ниже плинтуса , хахаха. Вашему шефу уже ничего не поможет , только самоликвидация (в лучшем случае ).
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Судя по ольгинцам Саакашвили списан, теперь ставка на старую подружку Пупка Юлю )
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Украина обречена. 90% украинцев- быдло.
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порох- катастрофа. юля - зло. Выбор между сциллой и харибдой. Украинское быдло другого выбора и не заслужило.
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Арабское международное издание Asharq Al-Awsat с центром в Лондоне заявляет...Источник: https://censor.net.ua/n3051334 Так вот оказывается что было на пленках Онищенко, которые он передал британской MI - 6. Наконец-то расшифровали Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat - Цензор.НЕТ 4469
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згадуеться час , як бджоляра Ющенко травили на форумах ..,також писали вона і тебе достане , а ще нам потрібний хозяйствений , .... оказалося що не мене , а вас достали .., і ще раз достали .., кинули о смоктали ... гЕРОІ любителі профффесорів, аферистів ..і бандитів..., як проглочувати лапшу.)))?..за вас Украінці по світу скитаються.... не за Петра..а за тих хто серед себе виберають в керівництво велике Г..
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песня про "серед себе виберають" из шакалада-хY%ляцкой мятодички
стара и давным-давно вышла из моды на цензоре

(18.02.2018) Ослунд: Теперь будет очень сложно утверждать, что Россия не повлияла на ход выборов в США
. +
13.02.18 10:00) https://censor.net.ua/news/3050078/
Сенаторы США потребовали от Трампа ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада"
. +
31.01.18 01:12) https://censor.net.ua/news/3047585/
ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian
. +
30.01.18 22:59) https://censor.net.ua/news/3047578/
"Крайнее пренебрежение своими обязанностями": в Сенате раскритиковали Трампа за нежелание ввести новые санкции против РФ
. +
30.01.18 19:39) https://censor.net.ua/blogs/3047546/
Twitter Конгрессу: российские боты репостили Трампа почти 470.000 раз
. ==============

в частности Ослунд заявил Русской службе "Голоса Америки" :
«Это очень серьезное обвинительное заключение, позволяющее понять, насколько масштабным было российское проникновение (в политическую систему США), и как много улик удалось собрать специальному прокурору»
. ===========
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в частности Ослунд заявил Русской службе "Голоса Америки" :
«Это очень серьезное обвинительное заключение, позволяющее понять, насколько масштабным было российское проникновение (в политическую систему США), и как много улик удалось собрать специальному прокурору»
. ===========

произвести вмешательство в выборы госдепы в 2016году
было в 100тыс.раз сложнее
чем, фальсифицировать результаты выборов президента в Украине в 2010 и в 2014гг !!!

у рашки с госдепой имеются
абсолютно несовместимый идеологический и экономический менталитет избирателей,
различия в языке, абсолютно различное информационное пространство ...

в противоположность госдепии в Украине 2010 и 2014гг
высшие государственные должности занимали лица,
имеющие критическую подконтрольность фэсэбэ рашки.
информационное пространство Украины и связь
ДО СИХ ПОР ( в 2018году !!! ) находится под контролем этих лиц.

избиратели Украины свободно понимают и общаются на руцкам наречии,
значительная часть избирателей Украины имеют родственников в рашке.

совокупность перечисленных (а также других факторов)
привела К ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ президента в 2010 и в 2014гг.

заезженные кремлядо-хY%ляцкие мотивчики шакалада-ботов
про "сами себе выбрали" про "54% сами проголосовали" ...
указывают на полный идиотизм раша-рыгавской опэгэ

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Zu Docs бидло ті коли їх давлять танками, а вони потім президентом виберають проагресорського президента .., хоча ні вони не бидло.,, а хворі...., і конкретно ..
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Так не вибрали ж Тимошенко. І не виберуть.
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возможно банальная взятка за содействие ливийскому бизнесу. если б 4 млрд, а так - копейки. нас таким не впечатлить. такие кейсы а АП, кабмине и раде каждый день гуляют.
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так, для нашого політичного "пабліка" та сума не велика, можливо то був перший транш. Цікавить інше - хто ще вкладався. Ще минулого року казали про проведення аналітики діяльності наших політиків з подальшим викладенням "їх діяльності" перед виборами, щоби люди знали "хто є хто". Схоже це перша ластівка
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не цікаво. Саакашвили выперли - за Тимошенко взялись.
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если 4 млн в качестве взятки это "копейки" по-твоему, то почему 0,5 млн на отдых (как голословно утверждают схемы) это ужаснейший ужас?
ведь по твоей логике 0,5 млн это даже не копейки, это пыль
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вьі, соевьіе, такие же , как и ваш недопризидент,
на ручнике .........
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как там твой президент "кхе-кхе"?

че так долго болеет?
может сдохнет уже наконец-то
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а тебе не видать и 50 долларов зарплаты за такой халтурный троллинг.
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где ты троллинг увидел?
был задан конкретный вопрос с целью таки разобраться в вопросе: 0,5 млн и 4 млн это таки много или мало?
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тебе был дан конкретный ответ - для тебя и 50 долларов много. тебе 50 копеек за комментарий - потолок.
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Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat - Цензор.НЕТ 8422
жалкие, жалкие жулько-боты.
твои каменты такие же ущербные как и ты.
по сути - ты уходишь от неудобного вопроса, переходя на личности
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я дал тебе ответ, ты жулько-бот- кретинчик, читать не умеешь? для кого то 4 млн не много. твой предел - 10 копеек
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слышь Docent Moriarty полуумынй.
ты определись уже - 50 дол, 50 коп. или 10 коп.
очевидно, что с каждым стаканом стекломоя ты уменьшаешь ставку

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это означает шо ты вмазал еще один стакан стекломоя.
ведь мое утверждение " с каждым стаканом стекломоя ты уменьшаешь ставку" ты даже и не попытался опровергнуть).
факт на лицо - рузкие люди любят стелкомой с утра
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ты рюзке стекломойный юлеботик имбецильчик. и 5 копеек не стоишь.
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громадське - сброд проплаченньіх журнализдов
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помощнику преиьера. а кто был премьером? петя, кае янык тратит госсредства на левый компромат против конеурентов.
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БриГАДИ мінстець «шалені бджоли» розкажуть що то вона вкрала ВСЕ і заміни "найчеснішого"немае.
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барыги купили редакцию Asharq Al-Awsat.
а порохоботы там работают на зарплате.
инфа сотка.
ага.
ужас какой-то
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есть такое понятие как статья на правах рекламы.
напишут ВСЕ, плати только бабосы.
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т.е. "схемы", "наши гроши", УП, вести etc. тоже пишу статьи на правах рекламы?
за деньги...
шо хош и против кого хош.
я правильно понял?
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жінка Омеляна, нинішнього міністра інфраструктури , купила собі єкслюзивний "Майбах" "всього" за 2,7 мільйони евро, при своїй зарплаті в 70 тисяч гривен на рік.
(змі)
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так премьером в той час був Вітьек Енакіевський,
а секретарем РНБО в якого було більше повноважень ніж у премьера порошенко.
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получается 8 лет об этом молчали и информация всплыла ближе к выборам, когда рейтинг барыги упал ниже плинтуса Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat - Цензор.НЕТ 8137
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я тоже думаю что после того как ЮВТ, Кидалова наградила, Труханова отпустила,Михо выгнала, лишив гражанства, с *лом через его кума Мертетчука постоянно торгует и получает инструктажи, страну и народ в ДВА РАЗА сделала беднее , при том, что у самой растет рейтинг в форбс... выборы ей не выиграть....
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ну и опять же минский договорняк ведь это она подписала.
вон гончаренко с лехой про то все уши прожужжжжжжали
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начнём с того, что в теме словосочетание "Asharq Al-Awsat" употребляется 5 (Пять) раз.

но ПРИ ЭТОМ ОТСУТСТВУЕТ ССЫЛКА на тот текст
в котором идёт речь про каддафи и явойных 4млн зелени.

это типичный приём вброса через смя различной шакалада-хY%ляцкой срани ...

по этой причине предлагаю обсмыслить цензору
ПОЧЕМУ который день про хY%ло НИ СЛОВЕЧКА ? !!!

учитывая, что хY%ло ранее болемши на Альцгеймера,
внесём поправку на ветер в здоровье хY%ла в звяси с Сирийским "успехом ихтамнетав".

и в результате придём к тому, что хY%ло
столь же успешно пришло в состояние
полностью потерявшего рассудок овоща.

а теперь, внимание ВАПРОЦ :
как будёт действовать сексот лёлик, лишившись сваво раша-фэсэбэшного пахана ?
=======

мой ответ на энтот вапроц будет таким :

вначале позвонит в кремлю и убедится, что яво пахан чихает и мычит нечленораздельно ...
затем первое время сексот лёлик будёт некоторое время ломать ка-вэ-эн.

да, КВН может на время спасти свинорылую проворовавшуюся харю

у кого ещё какие мнения будут ?
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внимание ВАПРОЦ :
как будёт действовать сексот лёлик, лишившись сваво раша-фэсэбэшного пахана ?
=======

мой ответ на энтот вапроц будет таким :

вначале позвонит в кремлю и убедится, что яво пахан чихает и мычит нечленораздельно ...
затем первое время сексот лёлик будёт некоторое время ломать ка-вэ-эн.
да, КВН может на время спасти свинорылую проворовавшуюся харю

у кого ещё какие мнения будут ?
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когда хотят отвлечь внимание обывателя от какой-то проблемы или события
обывателю вкидывают в уши и на язык
каку небудь срань, чтоб было об чего язык почесать.

потому ищите события или проблемы пэдра-ста мальдиванскава
с которых обывателя переключают на ка-вэ-эн про йюльку
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Берримор, а что это за дикий вой на Цензоре ? - А это пэпоботы, сэр! Защитники бедных и несчастных олигархов. Увидели сколько народу вышло на марш, против воровства и беспредела и волают от бессильной злобы! Петерасты, сэр!(С)
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прикольная статья по отлову жуляботов. ну прям все отписались.
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эх как Жулько_боты и ольки возбудились.
все пишут, пишут и пишут.
да коряво выходит у вас, уроды беспринципные
а баба Йуля один фик "девственницей уже не будет"
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Скоро и не такое услышим. Рейтинги барыги ведь идут к 0.
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тобишь никого не смущает, шо гидрант всю жизнь работал в госструктурах и не имел права заниматься бизнесом... вот Юлька это тема благодатная, можно вдоль и поперёк.
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А Я ТО ДУМАЛ......... ЗА шо ГРОХНУЛИ КАДдАФИ
А ОНО ВСЕ ПРОСТО Тимошенко долги вертать не хотела.

боюсь я за нашего "незаменимого". как бы чего , как с каддафи, не приключилось........
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Простая казалось бы дэза в пэтином стиле про Тимошенко, и тут бац - под тысячу комментариев! А Пэтя старается и на форумах выступает, и ленточки перерезает, и требует борьбы с коррупцией - реакция ноль или возмущение доставшей брехней. И при этом пэтины социологи , политологи и боты продолжают утверждать, что у порошенко абалденный рейтинг, и , 'если завтра проведут выборы, то проголосуют за него'.
Зато благодаря честным журналистам, мы знаем как и за сколько президент воюющей страны проводит свой отдых на островах, знаем, что позволяет себе останавливаться за счёт погрязшей по его милости в долгах страны в фешенебельных роскошных отелях с потолками со стразами в зарубежных поездках, все это за наш счёт. Ведь содержание АП сердобольный и переживающий за народ порошенко увеличил в разы , вместо сократить. Меркель - глава самой процветающей страны в ЕС ведёт себя по пэтиным понятиям как бомж, останавливаясь в скромных отелях и проводя отпуск за 4 тысячи евро.
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Юрий Шмадченко, вы забыли упомянуть про юлиного сына в раде , про ее панамские офшоры , про то, как порошенко в тюрьме сидел, пока она , наглая, была министром экономики при овоще.
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В 2010 году единственным соперником Тимошенко был Янукович.
Как и нынче ПоРошенко.
(из одной стаи)
За последние 15 единстенный политик который воюет постоянно и с гопниками и барыгами.
у нас единственный мужик в политике и тот оказался в юбке.
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Во дела! Думал тока мы лохи... Оказывается и Кадаффи обилетели!
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Жуля вона завжди була Жуля... Власенко під час майдану чемонади з грошима не тягав, посол "русскій" не "настоящій" і в Кадафі навіть на пів шишки не брала.
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юля стоит за акциями саакашвили с самого начала, даже боты строчащие за Михо -- это юлеботы, отрабатывающие задание. Юля использует саакашвили как таран.... а сама пытается оставаться в тени (хотя и на прорыве границы и т.д. засветилась). Наверное они решили так: Юля - гарант, михо- премьер....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat
 
 
 
 
 
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