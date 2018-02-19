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 Политика Украины
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 Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев

Идея миротворческой операции под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса все больше и больше объединяет вокруг себя сторонников.

Об этом сообщил Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Мюнхенская конференция показала, "что есть полная поддержка именно логики размещения миротворцев на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок границы". "Эта тема была подробно обсуждена в ходе двусторонних встреч, следствием чего стали соответствующие заявления, в частности президента Финляндии, министра обороны Швеции и американской стороны. Также был представлен доклад вашингтонского института Хадсона, независимого института. Это первая попытка комплексного анализа возможных оптимальных опций развертывания миротворческой миссии ООН. По этим должны поступить реакции и других сторон, в частности ООН", - отметил замглавы АП.

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Елисеев сообщил, что украинская сторона предложила генсеку ООН рассмотреть возможность направления передовой технически оценочной миссии на Донбасс, чтобы оценить ситуацию на месте.

"Это должна быть многофункциональная комплексная операция, которая будет включать не только военный компонент, обеспечивающий безопасность, но и полицейский, возможно, даже гражданский. Мюнхен стал площадкой, на которой уже пошла предметная дискуссия по миротворческой операции ООН", - уведомил чиновник.

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Он уточнил, что окончательное решение будет за Совбезом ООН. "Для этого требуется определенное время. Это должна быть одна из самых мощных миротворческих миссий в истории ООН. Все будет зависеть от политической воли ключевых партнеров. Рано или поздно ее надо разворачивать. Очень важно, что все всё больше понимают, что без такой операции обеспечить выполнение Минских договоренностей невозможно", - подчеркнул Елисеев.

Источник: https://censor.net.ua/n3051332
 
 
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- остап ибрагимович, у меня идея!
- вот этого я и боялся...
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та отож))),
а кацяпів придушили ?! не будуть скакати? Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4177
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нормально так пацаны освободили пол донецка. стреляли сепаров и чурок как кроликов. все морги завалены были. поступил приказ отступить. кто отдал этот приказ?
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в Луганську нашим осталось зачистити всього дві вулиці від кацапів....- але поступила команда про відхід. маємо шо маємо.....
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При этом нужно отметить, что еще никогда миротворческая миссия ООН не добивалась своей цели, ради чего она начиналась.
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На проведение выборов президента из бюджета РФ потратят 17,7 млрд
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Очень важно, что все всё больше понимают, что без такой операции обеспечить выполнение Минских договоренностей невозможно" миссия должна похоронить минский сходняк за который должен нести ответ рошен
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Список іхтамнетов, які заблукали в Сирії (тобто пропали без вістки)
Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3434
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Это только те, кто пропал без вести, разлетелся на мелкие кусочки и опознать низззя.
Можно прикинуть сколько там было 200.
Чем больше, тем лучше.
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Та то ты загнул, распространяя паРаша.сру пропаганду...
Ведь по ихним первичным данным там 5 кацапов зашкварено...
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для этого потребуется время - сказал Елисеев. Сколько до выборов? а по поводу политической воли всех участников, то здесь он просто рванул, какой воли, если у наших чинуш нет воли.
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взагалі то - "АТО повинно тривати лічені дні.." (с) - то до чого там миротворці ?
І коли це миротворці ставали між військами і терористами ?
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АТО закончилось под Илловайском, после вооруженной агрессии паРаши!
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а коли ж , з якої дати , почалася " вооруженная агрессиия паРаши" ?
П.С - режим АТО триває й досі - але якщо ти пишеш "АТО закончилось" , то хто ж бреше - ти , чи наша влада ?
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Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4557 NNN

а коли ж , з якої дати , почалася " вооруженная агрессиия паРаши" ?

19.02.2018 21:26

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да їм відповісти просто нічого ... оскільки зараз ми є свідками чергового грандіозного розводняку - розмови про "миротворців" свідчать про одне - ніяких "терористів" на Донбасі нема і Україна сама це визнає .
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Барыге война что мать родная и он будет говорить одно а на деле одни понты... Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев - Цензор.НЕТ 5956
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Мощная миссия немощной организации - абсурд и шизофрения!
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"окончательное решение будет за Совбезом ООН"

Так сразу бы сказал.
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Миротворческая миссия НАТО на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН.
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Все чаще слышно про ООН. А это значит что европейская элита решила сделать этот конфликт вечным. Украина, как говорится welcome, вы теперь в клубе вечно воющих стран.
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И вобще однажды добрые люди соберутся вместе и убьют всех кацапов злых людей. Миротворча місія на Донбасі повинна стати однією з найпотужніших в історії ООН, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4700
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Не будет никаких миротворцев. Кацапы на такое не пойдут. А давить на них сильно никто не собираеться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев
 
 
 
 
 
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