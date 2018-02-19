 Миротворческая миссия на Донбассе должна стать одной из самых мощных в истории ООН, - Елисеев

Об этом сообщил Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Мюнхенская конференция показала, "что есть полная поддержка именно логики размещения миротворцев на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок границы". "Эта тема была подробно обсуждена в ходе двусторонних встреч, следствием чего стали соответствующие заявления, в частности президента Финляндии, министра обороны Швеции и американской стороны. Также был представлен доклад вашингтонского института Хадсона, независимого института. Это первая попытка комплексного анализа возможных оптимальных опций развертывания миротворческой миссии ООН. По этим должны поступить реакции и других сторон, в частности ООН", - отметил замглавы АП.

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Елисеев сообщил, что украинская сторона предложила генсеку ООН рассмотреть возможность направления передовой технически оценочной миссии на Донбасс, чтобы оценить ситуацию на месте.

"Это должна быть многофункциональная комплексная операция, которая будет включать не только военный компонент, обеспечивающий безопасность, но и полицейский, возможно, даже гражданский. Мюнхен стал площадкой, на которой уже пошла предметная дискуссия по миротворческой операции ООН", - уведомил чиновник.

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Он уточнил, что окончательное решение будет за Совбезом ООН. "Для этого требуется определенное время. Это должна быть одна из самых мощных миротворческих миссий в истории ООН. Все будет зависеть от политической воли ключевых партнеров. Рано или поздно ее надо разворачивать. Очень важно, что все всё больше понимают, что без такой операции обеспечить выполнение Минских договоренностей невозможно", - подчеркнул Елисеев.