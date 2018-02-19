 Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД

"Военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МВД.
В ведомстве призвали уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.
"В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД", - отмечается в сообщении.
В ведомстве настаивают, что Высший совет правосудия "абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского".
"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ № 906 от 9 ноября 2015 года "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз", охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - подчеркивают в МВД.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал решение суда об освобождении из-под стражи злоумышленника, стрелявшего в сотрудника полиции под зданием Соломенского суда в Киеве. В частности, в заявлении говорится, что глава ведомства инициирует снятие с МВД обязанностей по охране судов.
Позже СМИ распространили информацию, что с Шевченковского райсуда снята охрана.
Полицейского ранили в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева. Причем стрельба велась из оружия, полученного от МВД в качестве награды. В данный момент, по сообщению Арсена Авакова, оружие изъято.
"В бане.
- Самуил Абрамович, Вы или крест снимите, или трусы наденьте."
т.е до этого случая его все устраивало, а как только не понравилось решение суда- так он сразу возмущаться начал?
Решения, которые они принимают, даже и не пахнут справедливостью и законом. Преступников проще убивать по факту, чем доказывать их вину в суде.
- я знаю, я надел бронетрусы...
Позыв на политическую самостоятельность и тем более независимость? Смелый, не боится что поросенок попу надерет
я бы эти суды без угрызения совести повзрывал бы вместе с судьми, но анархия от вора рюкзакяна вообще за гранью
Говорив років 20 тому з одним дідом - він ще Австроугорщину застав (не памятаю точно чи то в Рахові чи в Хусті). Так от цей дід розповідав що на все місто було 2 городових. І все !!! Ніякої охорони в судах, бл...х міськрадах та іншої херні. Але порядок був такий що якщо селянин наприклад забував десь на вулиці сумку і повертався з села за нею через 2-3 дня - вона лежала на тому ж місці.
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