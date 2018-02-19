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 Политика Украины
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Все про:заявление (243) МВД (7453) охрана (543) суд (20527)

 Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что информация, распространенная в СМИ, о якобы снятии охраны подразделениями Национальной гвардии Украины помещения Шевченковского районного суда в г. Киеве, не соответствует действительности.

"Военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МВД.

В ведомстве призвали уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский

"В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД", - отмечается в сообщении.

В ведомстве настаивают, что Высший совет правосудия "абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского".

Также читайте: Высший совет правосудия собрался на экстренное заседание после инициативы Авакова о снятии охраны с судов

"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ № 906 от 9 ноября 2015 года "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз", охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - подчеркивают в МВД.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал решение суда об освобождении из-под стражи злоумышленника, стрелявшего в сотрудника полиции под зданием Соломенского суда в Киеве. В частности, в заявлении говорится, что глава ведомства инициирует снятие с МВД обязанностей по охране судов.

Позже СМИ распространили информацию, что с Шевченковского райсуда снята охрана.

Полицейского ранили в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева. Причем стрельба велась из оружия, полученного от МВД в качестве награды. В данный момент, по сообщению Арсена Авакова, оружие изъято.

Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3051331
 
 
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Снята, не снята, определитесь уже. Постреляйте этих продажных судей и охранять не придется.
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Точно, определяться таки надо.
"В бане.
- Самуил Абрамович, Вы или крест снимите, или трусы наденьте."
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потролили слегонца судейство...так,незлобливо.а уж зрада как испереживалась
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просто уже пошли жалобы и обращения по разным инстанциям по поводу "истерики" Авакова
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В ведомстве призвали уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.Источник: https://censor.net.ua/n3051331
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это он уже пусть сам в судах объясняется, если конечно не замнут
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а почему аваков молчал до этого случая?
т.е до этого случая его все устраивало, а как только не понравилось решение суда- так он сразу возмущаться начал?
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а кто сказал,что молчал? Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД - Цензор.НЕТ 2079если в прессе не появлялось-это не значит,что молчал
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я тебе Аваков что ли, чтобы отвечать на такие вопросы?)
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це. хлопці та дівчата явний показник безвладдя у країні. Ліва рука не знає чим займається права а голова жре гроші не оглядаючись що буде зі шлунком...
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такий організм приречиний бути або інвалідом або загине
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Так у нас все продажные, включая и МВД. Что за избирательность: за полицейского мстим, а как же за других7
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по ТСН показали, шо никого нет..авакян дал заднюю??? или партнеры по голове настучали???)))
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А нахрена нужны эти судьи вобще? Чего их охранять?

Решения, которые они принимают, даже и не пахнут справедливостью и законом. Преступников проще убивать по факту, чем доказывать их вину в суде.
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Угу. Рюкзаков не снимает охрану а суды в ответ не расследуют дела о Небесной Сотне и беркуту.
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щаз Зорян со Шкиряком начнут авакоботить))))
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"Слуга царю, отец солдатам.." Так это Лермонтов про Авакова писал?
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Чому наші представники законодавчої, виконавчої та судової гілок влади так полюбляють ховатися від народу за спинами всіляких охорон та охоронців ? Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД - Цензор.НЕТ 6564
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Осінь 2014 року.. Штати.. Гуляємо по Медісону, це адміністративний центр штату Ілінойс. Заходимо в Капітолій, обходимо його весь знизу до верху - ніхто навіть не поцікавився нами, не попросив надати документи.. На всю будівлю - один поліцейський, котрий дуже нудьгував..
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как и предполагалось, постановочная сцена для отвлечение внимания от дела Труханова...циники...
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- гражданин судья, на вас готовится покушение.
- я знаю, я надел бронетрусы...
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Ну и слава Богу.., а то граждане испереживались за судей.... Вот теперь можно выключить компьютеры и телевизоры и заняться другими делами...
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а потім думаємо чому Країна в "дерьмі" ...
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"В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов."
Позыв на политическую самостоятельность и тем более независимость? Смелый, не боится что поросенок попу надерет Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД - Цензор.НЕТ 5929 Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД - Цензор.НЕТ 5929
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Позыв на самостоятельность закончился тем, чем часто заканчивается позыв: обгадился, поэтому и дали задний ход "Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД".
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Сколько Рюкзаков берет за охрану или за рейдерский захват а так же аренду титушек?
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Плюсы показали, что там на вахте стоит завхоз.
я бы эти суды без угрызения совести повзрывал бы вместе с судьми, но анархия от вора рюкзакяна вообще за гранью
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Согласен, рюкзакян совсем берега попутал. Это все от безнаказанности
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А Кличко ШЕВЧЕНКОВСКИМ районом тоже не занимается. Вот когда метро на Львовской площади откроют? Все под землей готово- Кличко просто не способен экскалатор включить
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Закрутились як вужі на сковорідці... Бояться суки.. І судді і Аваков-сучий син. Видно є за що. Я от наприклад без охорони живу.
Говорив років 20 тому з одним дідом - він ще Австроугорщину застав (не памятаю точно чи то в Рахові чи в Хусті). Так от цей дід розповідав що на все місто було 2 городових. І все !!! Ніякої охорони в судах, бл...х міськрадах та іншої херні. Але порядок був такий що якщо селянин наприклад забував десь на вулиці сумку і повертався з села за нею через 2-3 дня - вона лежала на тому ж місці.
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Моя бабушка была угнана на работы в Германию в войну. Сначала там то на фабрике была, потом на заводе, а потом прислугой у немца. Так, говорит, порядок был на высшем уровне, сколько прожила, не видела не полицая, а о беспорядках даже не говорили, кража считалась вообще запредельностью
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Ну вот и нормально судьям можно расслабиться и продолжить косить бабло! Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД - Цензор.НЕТ 5270
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А дарма. Нехай би титушня Вомбата його охороняла
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жопа в стране потому, что "министр внутренних дел политическая фигура", а должен быть профессионалом, даже фейсбук почти забросил, не гоаоря о правопорядке в стране
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД
 
 
 
 
 
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