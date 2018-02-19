 Охрана с Шевченковского райсуда Киеве не снята, - МВД

"Военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МВД.

В ведомстве призвали уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

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"В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД", - отмечается в сообщении.

В ведомстве настаивают, что Высший совет правосудия "абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского".

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"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ № 906 от 9 ноября 2015 года "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз", охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - подчеркивают в МВД.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал решение суда об освобождении из-под стражи злоумышленника, стрелявшего в сотрудника полиции под зданием Соломенского суда в Киеве. В частности, в заявлении говорится, что глава ведомства инициирует снятие с МВД обязанностей по охране судов.

Позже СМИ распространили информацию, что с Шевченковского райсуда снята охрана.

Полицейского ранили в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева. Причем стрельба велась из оружия, полученного от МВД в качестве награды. В данный момент, по сообщению Арсена Авакова, оружие изъято.