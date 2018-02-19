EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  536  5
Все про:Киевская область (1376) мошенничество (640) пенсионеры (592) Нацполиция (6941)

 Полицейские Киевщины разоблачили миллионную схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров

Полиция задержала трех участников организованной преступной группы, которые наладили схему отбора имущества у пожилых граждан. Злоумышленники уже присвоили две квартиры - в киевлянки и жителя. Борисполя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов рассказал, что с начала 2017 злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров. Псевдоблагодетили входили в доверительные отношения со стариками, поили неустановленными веществами и алкоголем. После чего, злоумышленники обманом заставляли отдавать документы и ставить подписи под поручениями на квартиры. Для предотвращения срыва соглашения на право завладения квартирами, аферисты похищали пожилых людей и незаконно удерживали в соседней Черниговской области.

Также смотрите: Мошенники "сдают" квартиры в Киеве под видом "бойцов АТО", - волонтер Берлинская. СКРИНШОТЫ

Полицейские установили злоумышленников, это жители Бориспольского района Киевской области - двое мужчин 31 и 36 лет и 50-летняя женщина.

Во время проведения санкционированных обысков в их домовладениях изъяты документы, подтверждающие факт незаконного завладения правами на недвижимое имущество.

Установлено два факта, когда у пенсионеров отобрали квартиры. За ними следственным управлением полиции Киевской области проводится досудебное расследование. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Также читайте: Мошенник в Киеве обманул знакомых на 2 миллиона, "продавая" им списанные государственные автомобили, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3051329
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У знакомого в Борисполе, пока тот отсутствовал, умудрились продать и перепродать квартиру умершей сестры, причем недееспособной, от её имени.
 показать весь комментарий
 
Нынешним пенсионерам и так тяжело живется, а эти твари позарились на честно нажитое. Стрелять таких надо (при попытке к бегству). Наши суды выпустят за деньги!
 показать весь комментарий
 
 
Стрелять нужно нотариусов, которые такие сделки проводят.
 показать весь комментарий
 
 
Какие же гады эти полицаи... Нет чтобы помогать реве уменьшать поголовье пенсов, так они занялись откровенной зрадой
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские Киевщины разоблачили миллионную схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров
 
 
 
 
 
 вверх