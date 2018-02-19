 Полицейские Киевщины разоблачили миллионную схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов рассказал, что с начала 2017 злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров. Псевдоблагодетили входили в доверительные отношения со стариками, поили неустановленными веществами и алкоголем. После чего, злоумышленники обманом заставляли отдавать документы и ставить подписи под поручениями на квартиры. Для предотвращения срыва соглашения на право завладения квартирами, аферисты похищали пожилых людей и незаконно удерживали в соседней Черниговской области.

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Полицейские установили злоумышленников, это жители Бориспольского района Киевской области - двое мужчин 31 и 36 лет и 50-летняя женщина.

Во время проведения санкционированных обысков в их домовладениях изъяты документы, подтверждающие факт незаконного завладения правами на недвижимое имущество.

Установлено два факта, когда у пенсионеров отобрали квартиры. За ними следственным управлением полиции Киевской области проводится досудебное расследование. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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